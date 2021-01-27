На взятке в $2 тыс. попался зампредседателя ОТГ на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Сумщины задержали заместителя председателя ОТГ на взятке в 2000 долларов США. Неправомерную выгоду мужчина требовал от предпринимателя за выдачу разрешительных документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Так, во вторник, 26 января, оперативники управления стратегических расследований в Сумской области, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры области задержали чиновника в служебном кабинете.

2000 долларов США неправомерной выгоды требовал и получил заместитель председателя одной из объединенных территориальных общин Роменского района. За эту сумму чиновник должен был помочь в получении разрешения на размещение наружной рекламы - билбордов.

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Полицейские задержали должностное лицо в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении заместителю председателя ОТГ о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



Фото: сайт Нацполиции