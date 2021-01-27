РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8224 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники
2 355 7

На взятке в $2 тыс. попался зампредседателя ОТГ на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Сумщины задержали заместителя председателя ОТГ на взятке в 2000 долларов США. Неправомерную выгоду мужчина требовал от предпринимателя за выдачу разрешительных документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Так, во вторник, 26 января, оперативники управления стратегических расследований в Сумской области, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры области задержали чиновника в служебном кабинете.

2000 долларов США неправомерной выгоды требовал и получил заместитель председателя одной из объединенных территориальных общин Роменского района. За эту сумму чиновник должен был помочь в получении разрешения на размещение наружной рекламы - билбордов.

На взятке в $2 тыс. попался зампредседателя ОТГ на Сумщине, - Нацполиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине офицер полиции задержан на взятке 15 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Полицейские задержали должностное лицо в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении заместителю председателя ОТГ о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.

На взятке в $2 тыс. попался зампредседателя ОТГ на Сумщине, - Нацполиция 02

За вымогательство и получение неправомерной выгоды предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

На взятке в $2 тыс. попался зампредседателя ОТГ на Сумщине, - Нацполиция 03
Фото: сайт Нацполиции

взятка (6158) Нацполиция (16458) Сумская область (3115) ОТГ (117)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бедненький не рассчитал...
показать весь комментарий
27.01.2021 11:34 Ответить
Жадный такой бизнесмен попался! Удавится прям за эти две тысячи! Сразу менты, аресты... Не по христиански вот это вот все...
показать весь комментарий
27.01.2021 11:41 Ответить
Президента Зеленского выбрали ,чтобы он поборол коррупцию, но видно коррупция добьёт НЕЗАВСИМОЕ от Московии государство Украина, люди Украины сползают в Московское стойло
показать весь комментарий
27.01.2021 11:50 Ответить
там дупа життя, там ще довго буде все по середньовічному.
показать весь комментарий
27.01.2021 13:09 Ответить
Звичне віковічне середовище.
показать весь комментарий
27.01.2021 14:01 Ответить
сделайте кешбек заявившему о взятке. замахаетесь арестовывать.
показать весь комментарий
27.01.2021 12:47 Ответить
Якби більше взяв, то відкупився би.
показать весь комментарий
27.01.2021 13:59 Ответить
 
 