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В Киеве на Оболони горела многоэтажка: жертв нет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

27 января в 5:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на пр. Героев Сталинграда, 7-А, что в Оболонском районе столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На место вызова были направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию было установлено, что в 9-этажном жилом доме на 3 этаже произошло возгорание на балконе, с распространением пламени на квартиру на общую площадь 20 кв.м. и распространением на балконы верхних этажей. Не теряя времени, спасатели сразу приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

В 6:16 возгорание было локализовано и в 6:24 ликвидировано.

В результате пожара в квартире на 3 этаже балкон и комната сгорели полностью, на кухне частично сгорели и повреждены мебель и личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Также повреждена обшивка балконов и личные вещи на 4 и 5 этажах.

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В Киеве на Оболони горела многоэтажка: жертв нет 01

К счастью, на момент возникновения пожара, в квартире на 3 этаже дома никого не было, в квартирах выше жители вовремя почувствовали запах дыма и самостоятельно покинули помещение до приезда спасателей.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

В Киеве на Оболони горела многоэтажка: жертв нет 02
В Киеве на Оболони горела многоэтажка: жертв нет 03
В Киеве на Оболони горела многоэтажка: жертв нет 04
Фото: сайт ГСЧС

Киев (25513) пожар (5941) ГСЧС (4965)


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Многоэтажные фавелы
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27.01.2021 14:15 Ответить
Вообще печально что до сих пор такое происходить. Неужели люди не могут подумать о безопасности в первую очередь? Есть куча вариантов как например датчик угарного газа http://1news.zp.ua/ru/kak-pravilno-vybrat-datchik-ugarnogo-gaza-orientiruemsya-na-rekomendaczii-ot-ohrannye-sistemy/ или другие системы которые связаны с защитой жизней людей во время пожаров, я уже не говоря о том чтобы установить датчик пожарной сигнализации. Я думаю как вы поймете то все можно предотвращять, чтобы потом не страдать.
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25.02.2021 15:25 Ответить
 
 