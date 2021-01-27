В Киеве на Оболони горела многоэтажка: жертв нет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

27 января в 5:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на пр. Героев Сталинграда, 7-А, что в Оболонском районе столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На место вызова были направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию было установлено, что в 9-этажном жилом доме на 3 этаже произошло возгорание на балконе, с распространением пламени на квартиру на общую площадь 20 кв.м. и распространением на балконы верхних этажей. Не теряя времени, спасатели сразу приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

В 6:16 возгорание было локализовано и в 6:24 ликвидировано.

В результате пожара в квартире на 3 этаже балкон и комната сгорели полностью, на кухне частично сгорели и повреждены мебель и личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Также повреждена обшивка балконов и личные вещи на 4 и 5 этажах.

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К счастью, на момент возникновения пожара, в квартире на 3 этаже дома никого не было, в квартирах выше жители вовремя почувствовали запах дыма и самостоятельно покинули помещение до приезда спасателей.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.







Фото: сайт ГСЧС