Использовавшийся криминалитетом канал нелегальной миграции из РФ блокирован на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

В Харьковской области СБУ совместно с управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Нацполиции в области, Госпогранслужбой Украины под процессуальным руководством облпрокуратуры разоблачила группу, организовавшую канал нелегальной переправки людей из России и обратно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

"Оперативники спецслужбы установили, что группировка состояла из трех жителей Харьковского региона", - отметил он.

По его словам, члены группы в течение года через связи в криминальной среде подыскивали желающих нелегально пересечь российско-украинскую границу. По оперативной информации, "клиентами" фигурантов были нелегально находившиеся в стране иностранцы, а также представители криминальных кругов, подозреваемые в совершении преступлений в Украине и за рубежом. Стоимость "трансфера" составляла $ 1,5 тыс. за каждого нелегального мигранта.

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В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной переправки людей через госграницу Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение трем участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины проверяет, использовался ли перекрытый канал нелегальной миграции боевиками т.н. "Л/ДНР".