4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей, при осмотре микроавтобуса марки "Рено", пограничники Львовского отряда обнаружили монеты и купюры разных стран, годов выпуска и номинала, медали и старинные часы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Все эти предметы были обнаружены в автомобиле, направлявшемся на въезд в Украину под управлением 36-летнего украинца.





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Всего правоохранители обнаружили 2025 монет разных номиналов и производителей, бижутерию (булавки, браслеты, бусы) в количестве - 140 шт., 8 старинных наручных и карманных часов, а также более 2400 банкнот разных стран и номиналов и 215 монет в футлярах.





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Эти предметы могут представлять культурную и историческую ценность. Сейчас весь товар передан работникам таможни для последующего принятия правового решения и проведения экспертизы.