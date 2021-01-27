4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей, при осмотре микроавтобуса марки "Рено", пограничники Львовского отряда обнаружили монеты и купюры разных стран, годов выпуска и номинала, медали и старинные часы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Все эти предметы были обнаружены в автомобиле, направлявшемся на въезд в Украину под управлением 36-летнего украинца.
Всего правоохранители обнаружили 2025 монет разных номиналов и производителей, бижутерию (булавки, браслеты, бусы) в количестве - 140 шт., 8 старинных наручных и карманных часов, а также более 2400 банкнот разных стран и номиналов и 215 монет в футлярах.
Эти предметы могут представлять культурную и историческую ценность. Сейчас весь товар передан работникам таможни для последующего принятия правового решения и проведения экспертизы.
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Лом серебра.
Ну монеты простая украинская тиража..
Джерело: https://censor.net/ru/p3244444
https://korrespondent.net/world/4320896-yzbytyi-v-paryzhe-ukraynets-byl-yzvesten-polytsyy-smy
подписался, обосрался.
Тупа біомаса.
Це прес офіцер прикордонної служби писати не вміє.
Все эти предметы были обнаружены в автомобиле, направлявшемся на въезд в Украину Источник: https://censor.net/ru/p3244444
Какой-то польский нумизмат или родственники усопшего нумизмата решили продать то, что для них просто старый хлам.
Представляют культурную и историческую ценность? Ну так чувак В Украину вез эти возможно ценности! В чем криминал? Для поляков ценность? Так они, получается, без претензий. Он же ИЗ Польши ехал, значит их таможню и погранцов прошел, или как?