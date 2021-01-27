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4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей, при осмотре микроавтобуса марки "Рено", пограничники Львовского отряда обнаружили монеты и купюры разных стран, годов выпуска и номинала, медали и старинные часы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ 01

Все эти предметы были обнаружены в автомобиле, направлявшемся на въезд в Украину под управлением 36-летнего украинца.

4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ 02
4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ 03

Также читайте: Мужчина вез на оккупированную Луганщину предметы старины, не получив соответствующего разрешения, - Госпогранслужба

4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ 04
4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ 05

Всего правоохранители обнаружили 2025 монет разных номиналов и производителей, бижутерию (булавки, браслеты, бусы) в количестве - 140 шт., 8 старинных наручных и карманных часов, а также более 2400 банкнот разных стран и номиналов и 215 монет в футлярах.

4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ 06
4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ 07

Смотрите: Старинные кольца, монеты, печати и военные немецкие награды: киевлянин пытался вывезти в Амстердам более ста антикварных предметов. ФОТОрепортаж

4,5 тысячи монет и банкнот обнаружены при осмотре автомобиля на границе с Польшей, - ГПСУ 08

Эти предметы могут представлять культурную и историческую ценность. Сейчас весь товар передан работникам таможни для последующего принятия правового решения и проведения экспертизы.

Автор: 

Госпогранслужба (6420) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) антиквариат (87) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+7
А пока пограничники делали селфи на фоне бижутерии, границу пересекла крупная партия наркотиков и бурштына...
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27.01.2021 17:29
+5
Эти предметы могут представлять культурную и историческую ценность.Источник: https://censor.net/ru/p3244444

Все эти предметы были обнаружены в автомобиле, направлявшемся на въезд в Украину Источник: https://censor.net/ru/p3244444

Какой-то польский нумизмат или родственники усопшего нумизмата решили продать то, что для них просто старый хлам.
Представляют культурную и историческую ценность? Ну так чувак В Украину вез эти возможно ценности! В чем криминал? Для поляков ценность? Так они, получается, без претензий. Он же ИЗ Польши ехал, значит их таможню и погранцов прошел, или как?
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27.01.2021 18:05
+4
Банально все с скупки .
Лом серебра.
Ну монеты простая украинская тиража..
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27.01.2021 17:28
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Правила форума Совет форумчан
Банально все с скупки .
Лом серебра.
Ну монеты простая украинская тиража..
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27.01.2021 17:28 Ответить
Не мають колекційної цінності.
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27.01.2021 17:36 Ответить
"Все эти предметы были обнаружены в автомобиле, направлявшемся на въезд в Украину под управлением 36-летнего украинца."
Джерело: https://censor.net/ru/p3244444
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27.01.2021 17:44 Ответить
В Україну...
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27.01.2021 17:57 Ответить
А пока пограничники делали селфи на фоне бижутерии, границу пересекла крупная партия наркотиков и бурштына...
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27.01.2021 17:29 Ответить
Избитый в Париже украинец был "известен полиции" - СМИ

https://korrespondent.net/world/4320896-yzbytyi-v-paryzhe-ukraynets-byl-yzvesten-polytsyy-smy
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27.01.2021 17:31 Ответить
Зебил жеж опять подписался, обосрался.
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27.01.2021 17:37 Ответить
На въезд, тупая таможня.
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27.01.2021 17:35 Ответить
Прикордонників від Митників відрізнити зможеш?
Тупа біомаса.
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27.01.2021 17:43 Ответить
информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.Источник: https://censor.net/ru/p3244444
Це прес офіцер прикордонної служби писати не вміє.
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27.01.2021 17:46 Ответить
Начальник пункта пропуска будет рад пополнить свою коллекцию.
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27.01.2021 17:39 Ответить
Монети номіналом 25 коп вивозили?
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27.01.2021 18:03 Ответить
Эти предметы могут представлять культурную и историческую ценность.Источник: https://censor.net/ru/p3244444

Все эти предметы были обнаружены в автомобиле, направлявшемся на въезд в Украину Источник: https://censor.net/ru/p3244444

Какой-то польский нумизмат или родственники усопшего нумизмата решили продать то, что для них просто старый хлам.
Представляют культурную и историческую ценность? Ну так чувак В Украину вез эти возможно ценности! В чем криминал? Для поляков ценность? Так они, получается, без претензий. Он же ИЗ Польши ехал, значит их таможню и погранцов прошел, или как?
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27.01.2021 18:05 Ответить
А тим часом мимо тихо проїхала фура сигарет вартістю пару мільйонів баксів ))
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27.01.2021 18:10 Ответить
пырдын какой-то
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27.01.2021 18:21 Ответить
або піжені ..або нах їх везти в Україну..
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27.01.2021 18:25 Ответить
Вже традиційно митниця віджигає Сказати що це дебіли це нічого не сказати. А чого це людина не може перевезти 5 тисяч монет і банкнот. Хтоьс *** мені пояснить. підараси кончені. Це що наркота чи зброя. Чи шо це за ***** взагалі з митницями?
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27.01.2021 18:28 Ответить
Ну так ввозил же я так понял в Украину? Тогда в чем проблема?Ё
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27.01.2021 18:35 Ответить
левоохоронцы неплохо прибарахлятся на ровном месте
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27.01.2021 18:44 Ответить
Воспринимается просто как грабеж граждан...
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27.01.2021 19:04 Ответить
Ну так в хату ж віз, не з хати виносив...
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27.01.2021 19:05 Ответить
коллекция интересная скорей всего просто отберут все это будет на аукционах антиквариата
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27.01.2021 19:16 Ответить
Навіяло: "- Бранзулетка! - воскликнул офицер пограничник в лёгком пальто с собачьим воротником и крупными металлическими пуговицами на широком заду". ©
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27.01.2021 19:42 Ответить
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28.01.2021 09:39 Ответить
 
 