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Четверо граждан Китая пытались через аэропорт "Борисполь" провезти кубинские сигары и гомеопатию из яда голубого скорпиона на 4,6 млн грн. ФОТО

Через аэропорт Борисполь четверо граждан Китая пытались ввезти в Украину контрабанду кубинских сигар и гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Четверо граждан Китая, трое мужчин и женщина, которые прилетели через аэропорт "Борисполь" с Кубы транзитом через Францию, пытались пронести через "зеленый коридор" полные чемоданы кубинских сигар и гомеопатических препаратов.

Всего у этих путешественников было 12 чемоданов такого багажа.

Четверо граждан Китая пытались через аэропорт Борисполь провезти кубинские сигары и гомеопатию из яда голубого скорпиона на 4,6 млн грн 01
Фото: Гостаможня/Telegram

"Во время проведения таможенного контроля, инспекторы Киевской таможни обнаружили в их чемоданах 5831 кубинскую сигару и 717 упаковок дорогих гомеопатических препаратов. Это оказались сигары разных производителей, расфасованных как в привлекательные лакированные деревянные коробки с сертификатами, так и в полиэтиленовые, пластиковые и картонные упаковки. В частности, это премиум-сигары ручной скрутки брендов Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar. Стоимость упаковки с 10-25 сигарами в Украине в среднем 6 - 9 тыс. гривен. Общая стоимость обнаруженных гомеопатических препаратов, которые изготавливаются из яда голубого скорпиона, составляет почти 2 млн гривен",- сказано в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что согласно действующих норм, гражданам, достигшим 18-летнего возраста, разрешено ввозить в Украину не более 50 сигар на человека. Норма же лекарственных средств на одного человека ограничена пятью упаковками каждого наименования. 

В отношении четырех граждан Китая киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины. Сигары и гомеопатические препараты кубинского производства изъяты по протоколам. По завершении производства материалы этих дел таможня направит в суд.

Общая стоимость изъятого у троих пассажиров составила 4,6 млн грн. Стоимость сигар и препаратов у четвертого гражданина пока подсчитывается.

Киев (25518) Китай (2968) контрабанда (2409) таможня (1959)


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Топ комментарии
+7
Колись в СРСР ці сигари навлом лежали, бо на Кубу наклали ембарго на сигари, та й більшість тютюнових магнатів втікло в Домінікану.
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21.02.2021 13:01
+6
Ну сигары понятно - есть реальные ценители и подделать не получится. А гомеопатию - в Украине мела мало?
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21.02.2021 13:03
+6
Теперь необходимо задержать груз с мебелью, хорошее кожаное кресло стол из красного дерева, и уставший таможенник курящий кубинскую сигару в кресле закинув ноги на стол из красного дерева не берущий взятки, мечта.
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21.02.2021 13:18
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Колись в СРСР ці сигари навлом лежали, бо на Кубу наклали ембарго на сигари, та й більшість тютюнових магнатів втікло в Домінікану.
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21.02.2021 13:01 Ответить
так...40 коп. в алюмінієвому "тубусі"...А ще цигарки "Лігерос", "Партагас", "Утман", "Монте Крісто"...Справжній табак! Назараз більшості такий табак непокишені, а тоді це були "сміттєві" цигарки...
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21.02.2021 13:47 Ответить
Угу. Доминиканские сигары по качеству ничем не отличаются от кубинских, и почти вчетверо дешевле. Сегодня кубинская сигара в зубах - то же, шо и золотая якорная цепура на шее. Понты.
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21.02.2021 17:27 Ответить
Ну сигары понятно - есть реальные ценители и подделать не получится. А гомеопатию - в Украине мела мало?
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21.02.2021 13:03 Ответить
Эта гомеопатия сродне колдовству, экстрасенсорике -- разводняк в который верят даже слабые медики...
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21.02.2021 13:46 Ответить
"Как тебе такое, Илон Маск?!!" (с)


Громадяни Китаю намагалися провезти кубинські сигари та гомеопатією з отрути блакитного скорпіона на 4,6 млн грн - Цензор.НЕТ 8504
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21.02.2021 14:03 Ответить
что это за передасня? сектанты гундяевские, что ли?
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21.02.2021 14:07 Ответить
Содомия - такой же первичный признак кацапа, как алкоголизм и шизофрения...
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21.02.2021 14:09 Ответить
смотрю на этих уродов обвешаных колорадскими шнурками, картинками, с оскверненным, гундяевским содержанием... все это есть и налицо, хотелось бы про содомию хоть один факт... я не отбеливаю эту пришибленную шушеру, факты додадут уверенности.
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21.02.2021 14:36 Ответить
Например: https://ukrmir.info/sodomiya-v-tsarskoy-i-sovetskoy-rossii-shokiruyushhie-faktyi/
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21.02.2021 14:41 Ответить
бегло посмотрел... как на меня, здесь подмена понятий... гомосекуализмом подменяется содомия.... содомия, имея некоторые общие черты, довольно сильно отличается от гомосексуализма... посмотри, для понимания, историю содома и гоморры.
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21.02.2021 14:53 Ответить
Ну то такое. Главное, что этот грех им присущ в большой мере, и стал их отличительной чертой.
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21.02.2021 14:58 Ответить
Или, к примеру, погугли про снохачество - старинную кацапскую забаву. Тоже кучеряво.
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21.02.2021 14:59 Ответить
у кацапов все не как у людей... согласен частично, но даже снохачество, каким мерзким оно тне есть, с нятяжкой относится в разряд содомии...
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21.02.2021 15:21 Ответить
Или, не касаясь именно содомии, но первое место в мире: https://www.gazeta.ru/2003/05/14/rossiaglavny.shtml
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21.02.2021 14:43 Ответить
содомия, это грех больше относящийся к кровесмешению... когда отсутствует мораль и принципы. когда мешаются кони и люди, когда нет ограничений и нет разделений между матерями и сыновьями. отцами и дочерями. братьями и сестрами... - яркий пример падения иудейских нравов в содоме и гоморре...
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21.02.2021 15:27 Ответить
А первое место В МИРЕ по торговле людьми (своими же - кацапами) - не падение нравов? И это на внешний рынок. Внутри они друг дружку пользуют не менее азартно.
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21.02.2021 15:29 Ответить
так и есть... но это отступление от темы.
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21.02.2021 15:37 Ответить
Свеженькое:

Громадяни Китаю намагалися провезти кубинські сигари та гомеопатією з отрути блакитного скорпіона на 4,6 млн грн - Цензор.НЕТ 1447
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21.02.2021 21:14 Ответить
Или "настоящие боевые п-д-расы" (с): https://www.newsru.com/russia/04Oct2005/russian_army.html
Забавно, что курсанты, "будущие офицеры", тоже.
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21.02.2021 14:49 Ответить
кто из этой русни унитаз у американцев чистит за глоток воздуха и просроченную ножку Байдена?
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21.02.2021 15:10 Ответить
Ану, быстро сигары мне отдали, пока я добрый.
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21.02.2021 13:06 Ответить
Не всі, я би теж там порився.
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21.02.2021 13:07 Ответить
12 чемоданов дерьма .
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21.02.2021 13:07 Ответить
.https://www.youtube.com/watch?v=jjicAdQZfrQ&feature=emb_logo Начальник ГУНП в ... области устроил с подчиненными пьяное застолье в детском лагере (видео)
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21.02.2021 13:08 Ответить
Как, прямо при детках?
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21.02.2021 13:21 Ответить
таможенникам повезло... станут не только ценителями, гурманами кубинских сигар..., а дерьмо из яда скорпиона можно в мусорник...
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21.02.2021 13:12 Ответить
Теперь необходимо задержать груз с мебелью, хорошее кожаное кресло стол из красного дерева, и уставший таможенник курящий кубинскую сигару в кресле закинув ноги на стол из красного дерева не берущий взятки, мечта.
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21.02.2021 13:18 Ответить
Ще кавоварку.
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21.02.2021 13:24 Ответить
Ліпше кокарубку.
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21.02.2021 20:23 Ответить
Странные китайцы, может спутали их с нашими корейцами этническими? Сейчас в Китае на улёт идут любые мировые бренды---допались, ведь разбогатели. Сигары у нас не курили особо кубинские, лежали валом при совке, дорогие правда были. Корона стоила кажись 20руб в деревянном футляре. А вот *Упман* по штучно 1р 20коп и в красивом алюминиевом футляре. Сдуру спьяну и с получки покупали из за футлярчика. Относительно доступны в ЕС лёгкие, очищенные и тонкие сигары сделаные в Нидерландах из сырья привезённого. *Генри Винтерманн*. *Вилл-Вифс*, *Халф-тайм* очень модный резаный табак ароматизированый *Клан* для трубки. А кубинские надо уметь курить, с непривычки башка туманом пойдёт. Наиболее способные их курить даже могут чуть промочить в роме или ликёре при почти каждой затяжке то место где надрезано чуть для полной затяжке, либо не вдыхая в лёгкие чуть выпустить одновременно с носа и рта. Канительно с нашей точки зрения курнуть и бычка красиво кинуть! Не комильфо! А по поводу голубых скорпионов, тут полная растерянность---может для эстетов геев? Но как и куда?
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21.02.2021 13:48 Ответить
А как докажут что задержали гомеопатию из яда голубого скорпиона? Ведь если это настоящая гомеопатия, то ни один тест наличие этого яда не сможет выявить.
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21.02.2021 14:05 Ответить
 
 