Четверо граждан Китая пытались через аэропорт "Борисполь" провезти кубинские сигары и гомеопатию из яда голубого скорпиона на 4,6 млн грн. ФОТО

Через аэропорт Борисполь четверо граждан Китая пытались ввезти в Украину контрабанду кубинских сигар и гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Четверо граждан Китая, трое мужчин и женщина, которые прилетели через аэропорт "Борисполь" с Кубы транзитом через Францию, пытались пронести через "зеленый коридор" полные чемоданы кубинских сигар и гомеопатических препаратов.

Всего у этих путешественников было 12 чемоданов такого багажа.



Фото: Гостаможня/Telegram

"Во время проведения таможенного контроля, инспекторы Киевской таможни обнаружили в их чемоданах 5831 кубинскую сигару и 717 упаковок дорогих гомеопатических препаратов. Это оказались сигары разных производителей, расфасованных как в привлекательные лакированные деревянные коробки с сертификатами, так и в полиэтиленовые, пластиковые и картонные упаковки. В частности, это премиум-сигары ручной скрутки брендов Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar. Стоимость упаковки с 10-25 сигарами в Украине в среднем 6 - 9 тыс. гривен. Общая стоимость обнаруженных гомеопатических препаратов, которые изготавливаются из яда голубого скорпиона, составляет почти 2 млн гривен",- сказано в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что согласно действующих норм, гражданам, достигшим 18-летнего возраста, разрешено ввозить в Украину не более 50 сигар на человека. Норма же лекарственных средств на одного человека ограничена пятью упаковками каждого наименования.

В отношении четырех граждан Китая киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины. Сигары и гомеопатические препараты кубинского производства изъяты по протоколам. По завершении производства материалы этих дел таможня направит в суд.

Общая стоимость изъятого у троих пассажиров составила 4,6 млн грн. Стоимость сигар и препаратов у четвертого гражданина пока подсчитывается.