На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции. ФОТОрепортаж

Патрульная полиция во Львове заявляет о задержании на горячем подозреваемых в краже запчастей от автомобиля. Один из них закопался в снегу, чтобы спрятаться от правоохранителей, но его нашли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Львовщины в Facebook.

"Сегодня, около 7 часов утра, патрульные 1 батальона получили вызов на проспект Красной Калины о неизвестных лицах, которые присели возле автомобиля Mazda 6. Экипаж немедленно отправился на место происшествия. Вероятные злоумышленники увидели служебный автомобиль и попытались скрыться. Патрульные начали догонять их.

37-летнего мужчину задержали практически сразу. Второго, через 10 минут. 36-летний мужчина закопал себя в снег в парке под деревом. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом", - сказано в сообщении.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции №2 Львовского городского управления полиции.

Злоумышленники успели снять с автомобиля значок и дорогую запчасть. Ее цена ориентировочно 40-50 тысяч гривен. По предварительной информации, эти лица причастны еще к нескольким похожим эпизодам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан поджигатель автомобиля на Троещине. Парень мстил бывшему мужу сожительницы, - Нацполиция. ФОТО

Мужчин задержали за ст.208 (Задержание уполномоченным лицом) УК Украины.







Фото: сайт полиции