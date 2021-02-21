На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции. ФОТОрепортаж
Патрульная полиция во Львове заявляет о задержании на горячем подозреваемых в краже запчастей от автомобиля. Один из них закопался в снегу, чтобы спрятаться от правоохранителей, но его нашли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Львовщины в Facebook.
"Сегодня, около 7 часов утра, патрульные 1 батальона получили вызов на проспект Красной Калины о неизвестных лицах, которые присели возле автомобиля Mazda 6. Экипаж немедленно отправился на место происшествия. Вероятные злоумышленники увидели служебный автомобиль и попытались скрыться. Патрульные начали догонять их.
37-летнего мужчину задержали практически сразу. Второго, через 10 минут. 36-летний мужчина закопал себя в снег в парке под деревом. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом", - сказано в сообщении.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции №2 Львовского городского управления полиции.
Злоумышленники успели снять с автомобиля значок и дорогую запчасть. Ее цена ориентировочно 40-50 тысяч гривен. По предварительной информации, эти лица причастны еще к нескольким похожим эпизодам.
Мужчин задержали за ст.208 (Задержание уполномоченным лицом) УК Украины.
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Прикольно.😂
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