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На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции. ФОТОрепортаж

Патрульная полиция во Львове заявляет о задержании на горячем подозреваемых в краже запчастей от автомобиля. Один из них закопался в снегу, чтобы спрятаться от правоохранителей, но его нашли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Львовщины в Facebook.

"Сегодня, около 7 часов утра, патрульные 1 батальона получили вызов на проспект Красной Калины о неизвестных лицах, которые присели возле автомобиля Mazda 6. Экипаж немедленно отправился на место происшествия. Вероятные злоумышленники увидели служебный автомобиль и попытались скрыться. Патрульные начали догонять их.

37-летнего мужчину задержали практически сразу. Второго, через 10 минут. 36-летний мужчина закопал себя в снег в парке под деревом. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом", - сказано в сообщении.

На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции 01

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции №2 Львовского городского управления полиции.

Злоумышленники успели снять с автомобиля значок и дорогую запчасть. Ее цена ориентировочно 40-50 тысяч гривен. По предварительной информации, эти лица причастны еще к нескольким похожим эпизодам.

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Мужчин задержали за ст.208 (Задержание уполномоченным лицом) УК Украины.

На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции 02
На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции 03
На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции 04
Фото: сайт полиции

На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции 05

авто (4204) патрульная полиция (1813) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+11
та моржував він...чого пристібалися ? )))))
На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции - Цензор.НЕТ 3548

...
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21.02.2021 15:07
+6
У нас, в Мариуполе- ни капли снега. Однако, сегодня я посетил мойку, на которой стояла "Ауди" не совсем стандартная- кабриолет, симпатяшка такая. Стояла более 3-х месяцев... Во дворике мойки. Резина была очень неплохая, зимний "Бриджстаун" на 18, диски титановые... Наверное, это кому-то надоело. Угнать- трудно, таки ворота запираются. Потому просто сняли к хренам собачьим колеса, щас на шлакоблоках стоит. Вчера вечером, когда я записывался, на мойку- колеса ещё были... Отак от надо, без всяких попыток зарыться в снег.
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21.02.2021 15:06
+5
Ржака
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21.02.2021 14:56
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Ржака
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21.02.2021 14:56 Ответить
он не закопался в снег - он его нюхал.....
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21.02.2021 14:57 Ответить
Наркомани на городі!!! Сніг ,як кокс,теж білий !!!)))
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21.02.2021 15:06 Ответить
Гыыы.
Прикольно.😂
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21.02.2021 14:59 Ответить
Работу так и не нашел?😂🌷×××
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21.02.2021 15:15 Ответить
Ооо, да он в душе пехотинец, в военкомат здавайте.
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21.02.2021 15:04 Ответить
В нас ще хтось-когось ловить за злочини? Я думав, що пильнують тільки за бізнесом
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21.02.2021 15:06 Ответить
У нас, в Мариуполе- ни капли снега. Однако, сегодня я посетил мойку, на которой стояла "Ауди" не совсем стандартная- кабриолет, симпатяшка такая. Стояла более 3-х месяцев... Во дворике мойки. Резина была очень неплохая, зимний "Бриджстаун" на 18, диски титановые... Наверное, это кому-то надоело. Угнать- трудно, таки ворота запираются. Потому просто сняли к хренам собачьим колеса, щас на шлакоблоках стоит. Вчера вечером, когда я записывался, на мойку- колеса ещё были... Отак от надо, без всяких попыток зарыться в снег.
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21.02.2021 15:06 Ответить
не удивлюсь если хозяин ауди найдёт того, кто это сделал, быстрее, чем полиция
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21.02.2021 18:27 Ответить
та моржував він...чого пристібалися ? )))))
На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции - Цензор.НЕТ 3548

...
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21.02.2021 15:07 Ответить
Сегодня с утра фотки были посимпатичней. Оля Полякова в снегу каталась, в мини-купальнике. Даже выкладывать не стану. Пусть это останется между нами. С ней.
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21.02.2021 15:09 Ответить
Сьогодні, ти виглядаєшь краще !!))))
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21.02.2021 15:10 Ответить
Ну, да... признаюсь честно два дня кризиса подряд были. Сегодня- в порядке, благодаря фоткам, наверное.
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21.02.2021 15:12 Ответить
Юзаєш її, чи фото?
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21.02.2021 15:35 Ответить
Та я её ни разу не видел, по-честному. Просто с утра вылезли фотки, на УКРНЕТе. Реально тетка, в купальнике в снегу катается! Хорошее здоровье. Я бы- там и сдох, нахрен!
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21.02.2021 15:38 Ответить
Ну там і реально є шо показати... Доообра тьотка, нічого сказати...
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21.02.2021 16:41 Ответить
Шарій?
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21.02.2021 15:46 Ответить
хто зна? ))) уява багата)))
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21.02.2021 15:50 Ответить
Снежок попутал...
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21.02.2021 15:07 Ответить
Сніг з "Снежком" поплутав ,буває!!!))
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21.02.2021 15:09 Ответить
Я без претензий, по-чесноку. Лады? Но, хочу спросить: ты скока сегодня уже буханул? Мне это чисто профессионально интересно. Поделись, по-честному, инфой.
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21.02.2021 15:21 Ответить
он скорее курнул чем бухнул)
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21.02.2021 15:46 Ответить
"Дорогая запчасть" это катализатор.
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21.02.2021 15:28 Ответить
Мужики готовятся к введению ТО в 2022 году. Таких запчастей тогда понадобится миллионы. Будет как в 90-х когда на светофоре стоишь, зеленый свет а ты уже на кирпичах буксуешь.
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21.02.2021 18:13 Ответить
Это не Мазда 6, это СХ-9
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21.02.2021 15:49 Ответить
та ні - це 6
На Львівщині підозрюваний у крадіжці запчастин автомобіля закопався у сніг, намагаючись сховатися від патрульної поліції - Цензор.НЕТ 1187
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21.02.2021 17:43 Ответить
Ето что за значок такой стоимостью 40000-50000грн? Нах. такой автомобиль
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21.02.2021 18:10 Ответить
Мало того что попался так даун ещё и по наркоте пойдет ,,,, ушлепки ****,,,,ну кому ещё такой уйней страдать
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21.02.2021 18:26 Ответить
зарылся в снег - скушай сразу весь снег))
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21.02.2021 20:46 Ответить
 
 