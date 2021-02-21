Образцы современного украинского вооружения и военной техники представлены на выставке IDEX в ОАЭ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Государственный концерн "Укроборонпром" представляет новую военную технику и вооружение собственного производства на выставке IDEX-2021, которая в воскресенье стартует в Абу-Даби, ОАЭ.
Делегацию Концерна возглавляет его генеральный директор Юрий Гусев. Председателем украинской делегации является вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"На выставке продемонстрируют ряд перспективных разработок и изделий Концерна, например, модель наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и высокоточной реактивной системы "Ольха" от конструкторского бюро "ЛУЧ". "Нептун" - современный украинский образец вооружения, управляемые ракеты которого малозаметны для вражеских радаров и способны уничтожать как корабли, так и наземные цели", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается также, что отечественная высокоточная система залпового огня "Ольха" считается одной из самых мощных в мире в своем классе.
Также вниманию посетителей выставки предложены натуральные образцы противотанковых ракетных комплексов "Скиф" и "Корсар" и макет разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300".
"Эта выставка дает возможность представить современные перспективные и инновационные разработки, созданные благодаря нашему научно-техническому потенциалу. Нашей "оборонке" есть, что показать и предложить потенциальным заказчикам по всему миру", - отмечает руководитель "Укроборонпрома" Юрий Гусев.
Кроме этого на IDEX-2021 будут представлены возможности танка "Оплот", который по ряду характеристик является лучшим в мире, боевой машины БТР-4 и другие передовые разработки предприятий - участников Концерна.
Всего на украинском стенде планируется представить более десятка натуральных и макетных (масштабных) образцов продукции военного и двойного назначения. Во время проведения выставки запланирован ряд переговоров с официальными делегациями различных стран и международными компаниями по поводу дальнейшего партнерства.
В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук фото с вышеотмеченной выствки:
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Опыт работы: АО "ПМП"Ростовская область, Россия
Баллистическая защита:
Броня включая крышу обеспечивает защиту в соответствии с VPAM APR 2006, уровень 10 / Stanag 3-. Это включает все пули с мягким сердечником 5.56, 7.62, 9 и 12.7 мм и все широко распространённые пули с твердым и бронебойным сердечником: 7.62 х 39 (БЗ) автомата Калашникова, 7.62 х 51 (P80) АР и 7.62 х 54 (Б32)
снайперской винтовки Драгунова, под любым углом (не только 45° или 90° как по стандарту BRV 1999)
Стекло имеют толщину 80 мм и обеспечивает защиту в соответствии со стандартом VPAM APR 2006, уровень
10 / STANAG 3- - многократные попадания всех пуль с мягким сердечником 5.56, 7.62 и 9 мм и все
широко распространенные пули с твердым и бронебойным сердечником: 7.62 х 39 (БЗ) автоматa Калашникова,
7.62 х 51 (P80) АР и 7.62 х 54 (Б32) снайперской винтовки Драгунова, под любым углом (включая 90°)
Защита от взрывов:СВУ весом 15 кг (тротил),расположенное на расстоянии 2 м сбоку от автомобиля и на высоте 1 м3 гранаты DM51 под днищем автомобиля3 гранаты DM51 на крышеПротивопехотная мина DM31 под днищемПротивотанковые мины (6 кг тротила) под колесом (согласно стандарту Stanag 2a) (доп. опция)