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Образцы современного украинского вооружения и военной техники представлены на выставке IDEX в ОАЭ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственный концерн "Укроборонпром" представляет новую военную технику и вооружение собственного производства на выставке IDEX-2021, которая в воскресенье стартует в Абу-Даби, ОАЭ.

Делегацию Концерна возглавляет его генеральный директор Юрий Гусев. Председателем украинской делегации является вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"На выставке продемонстрируют ряд перспективных разработок и изделий Концерна, например, модель наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и высокоточной реактивной системы "Ольха" от конструкторского бюро "ЛУЧ". "Нептун" - современный украинский образец вооружения, управляемые ракеты которого малозаметны для вражеских радаров и способны уничтожать как корабли, так и наземные цели", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается также, что отечественная высокоточная система залпового огня "Ольха" считается одной из самых мощных в мире в своем классе.

Также вниманию посетителей выставки предложены натуральные образцы противотанковых ракетных комплексов "Скиф" и "Корсар" и макет разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300".

Читайте также: Реформа "Укроборонпрома" началась: его трансформируют в холдинг "Оборонительные системы Украины", - глава концерна Гусев

"Эта выставка дает возможность представить современные перспективные и инновационные разработки, созданные благодаря нашему научно-техническому потенциалу. Нашей "оборонке" есть, что показать и предложить потенциальным заказчикам по всему миру", - отмечает руководитель "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Кроме этого на IDEX-2021 будут представлены возможности танка "Оплот", который по ряду характеристик является лучшим в мире, боевой машины БТР-4 и другие передовые разработки предприятий - участников Концерна.

Всего на украинском стенде планируется представить более десятка натуральных и макетных (масштабных) образцов продукции военного и двойного назначения. Во время проведения выставки запланирован ряд переговоров с официальными делегациями различных стран и международными компаниями по поводу дальнейшего партнерства.

В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук фото с вышеотмеченной выствки:

Образцы современного украинского вооружения и военной техники представлены на выставке IDEX в ОАЭ, - Укроборонпром 01
Образцы современного украинского вооружения и военной техники представлены на выставке IDEX в ОАЭ, - Укроборонпром 02
Образцы современного украинского вооружения и военной техники представлены на выставке IDEX в ОАЭ, - Укроборонпром 03

Автор: 

выставка (449) ОАЭ (197) оружие (10215) Укроборонпром (1238) украинское оружие (164) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+14
Сокіл-300 (300 кг озброєнь) поки що в макеті. Двигуни свої, ракети на 10км свої. Приціл- і то свій. Користильов поки ще ніколи порожняк не гнав. Виходить Сокіл понесе в 6 разів більше ракет ніж турецька іграшка?
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21.02.2021 16:53
+8
А толку, если у кацапов перестало летать даже то, что летало?

Образцы современного украинского вооружения и военной техники представлены на выставке IDEX в ОАЭ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5218
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21.02.2021 16:42
+8
Зразки сучасного українського озброєння та військової техніки представлено на виставці IDEX в ОАЕ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9049
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21.02.2021 17:05
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иии? Я не вижу ни слова о том, что он обращался в Укроборонпром
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22.02.2021 12:41 Ответить
я не знаю куда он обращался, но за такими вещами укроборонпром должен сам следить! Майкрософт, гугл, да и многие другие предприятия, сами ищут таланты, и забирают их! Капитализм))).. ладно.. я понял вашу позицию... умы нужно отдавать другим странам...))) Всего доброго!
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22.02.2021 12:48 Ответить
я же не говорю что умы нужно отдавать. И я не утверждаю что написанное мной - истина. Я лишь предполагаю один из возможных вариантов как происходили события. Мы не знаем к кому в Украине обращался Кузнецов, который возможно работал на рашку в Ростове, какие условия он для себя требовал и тд и тп.
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22.02.2021 13:26 Ответить
И главный вопрос: а обращался ли вообще Кузнецов в Укроборонпром? Может и не обращался, потому что не хочет сотрудничать с теми "кто убивает мирное население на бамбаси"?
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22.02.2021 12:06 Ответить
Александр КузнецовИнженер-конструктор 1-ой категории
Опыт работы: АО "ПМП"Ростовская область, Россия
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22.02.2021 12:10 Ответить
Після трансмісіі залишається 75-90％ потужності двигуна, а нe 25-30％.
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22.02.2021 01:23 Ответить
http://avto-blogger.ru/texchast/kpd-dvigatelya-vnutrennego-sgoraniya.html КПД бензин двигла 20-25%, след сколько до колес доходит?
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22.02.2021 10:24 Ответить
Таурег 12л - буксирует боинг 747 легуо! Тайота заводская после брони.!
Баллистическая защита:
Броня включая крышу обеспечивает защиту в соответствии с VPAM APR 2006, уровень 10 / Stanag 3-. Это включает все пули с мягким сердечником 5.56, 7.62, 9 и 12.7 мм и все широко распространённые пули с твердым и бронебойным сердечником: 7.62 х 39 (БЗ) автомата Калашникова, 7.62 х 51 (P80) АР и 7.62 х 54 (Б32)
снайперской винтовки Драгунова, под любым углом (не только 45° или 90° как по стандарту BRV 1999)
Стекло имеют толщину 80 мм и обеспечивает защиту в соответствии со стандартом VPAM APR 2006, уровень
10 / STANAG 3- - многократные попадания всех пуль с мягким сердечником 5.56, 7.62 и 9 мм и все
широко распространенные пули с твердым и бронебойным сердечником: 7.62 х 39 (БЗ) автоматa Калашникова,
7.62 х 51 (P80) АР и 7.62 х 54 (Б32) снайперской винтовки Драгунова, под любым углом (включая 90°)
Защита от взрывов:СВУ весом 15 кг (тротил),расположенное на расстоянии 2 м сбоку от автомобиля и на высоте 1 м3 гранаты DM51 под днищем автомобиля3 гранаты DM51 на крышеПротивопехотная мина DM31 под днищемПротивотанковые мины (6 кг тротила) под колесом (согласно стандарту Stanag 2a) (доп. опция)
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21.02.2021 21:22 Ответить
хорошее оружие ,но Джавелина и Байрактар лучше
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21.02.2021 17:11 Ответить
В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере "POLARIS", на борту 10 человек, их состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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21.02.2021 17:20 Ответить
двигатель китайский
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21.02.2021 17:21 Ответить
та не...основной))
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21.02.2021 19:10 Ответить
Шота спам не открывается😭
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21.02.2021 17:23 Ответить
а ты его ногой
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21.02.2021 17:28 Ответить
из новой техники виден только какой то реформатор со следами недоедания и истощения и четырьмя двойными подбородками.
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21.02.2021 17:28 Ответить
Тыц😂🌷
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21.02.2021 17:51 Ответить
Решили впарить то что во времена Пороха приняли на вооружение
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21.02.2021 17:57 Ответить
што? арабам продать реформу?
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21.02.2021 18:11 Ответить
Если хотим - можем!
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21.02.2021 18:02 Ответить
В спаме сидеть..Писал коцап,писал-потом получил по бестолковке,остались кресты,но коцап опять приползет унижаться на этот сайт😂🌷×××
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21.02.2021 18:32 Ответить
Смысл радоваться когда 90% от етих образцов наша армия никогда и не увидит. Помню лет 20-25 назад на выставке видел нашу разработку управляемые мины к нашему 120-му миномету, которые способны одним выстрелом уничтожать танк или бункер врага за зоной прямой видимости. И х**** ети мины пошли в нашу армию. У нас миномьет никак не могут сделать.
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21.02.2021 18:29 Ответить
на фотографиях- одни арабы
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21.02.2021 18:53 Ответить
лишь бы кацапов не было!
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21.02.2021 20:02 Ответить
Рекламировали корабли-это те,которые у американцев купили?
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21.02.2021 20:39 Ответить
Не,которые купили у белорусов.
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21.02.2021 21:02 Ответить
Україна продемонструвала бронетранспортер БТР-4МВ1 на виставці в Дубаї https://uprom.info/news/vpk/********-prodemonstruvala-bronetransporter-btr-4mv1-na-vystavczi-v-dubayi/
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21.02.2021 22:39 Ответить
Ему уже год или два. Это уже вторая модификация с улучшениями после бтр 4мв. И он тоже плавает. Но месяц назад наш вмф заказал почему-то старую модель.
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22.02.2021 00:38 Ответить
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