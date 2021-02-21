Образцы современного украинского вооружения и военной техники представлены на выставке IDEX в ОАЭ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственный концерн "Укроборонпром" представляет новую военную технику и вооружение собственного производства на выставке IDEX-2021, которая в воскресенье стартует в Абу-Даби, ОАЭ.

Делегацию Концерна возглавляет его генеральный директор Юрий Гусев. Председателем украинской делегации является вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"На выставке продемонстрируют ряд перспективных разработок и изделий Концерна, например, модель наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и высокоточной реактивной системы "Ольха" от конструкторского бюро "ЛУЧ". "Нептун" - современный украинский образец вооружения, управляемые ракеты которого малозаметны для вражеских радаров и способны уничтожать как корабли, так и наземные цели", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается также, что отечественная высокоточная система залпового огня "Ольха" считается одной из самых мощных в мире в своем классе.

Также вниманию посетителей выставки предложены натуральные образцы противотанковых ракетных комплексов "Скиф" и "Корсар" и макет разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300".

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"Эта выставка дает возможность представить современные перспективные и инновационные разработки, созданные благодаря нашему научно-техническому потенциалу. Нашей "оборонке" есть, что показать и предложить потенциальным заказчикам по всему миру", - отмечает руководитель "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Кроме этого на IDEX-2021 будут представлены возможности танка "Оплот", который по ряду характеристик является лучшим в мире, боевой машины БТР-4 и другие передовые разработки предприятий - участников Концерна.

Всего на украинском стенде планируется представить более десятка натуральных и макетных (масштабных) образцов продукции военного и двойного назначения. Во время проведения выставки запланирован ряд переговоров с официальными делегациями различных стран и международными компаниями по поводу дальнейшего партнерства.

В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук фото с вышеотмеченной выствки:





