Около метро "Героев Днепра" металлический навес упал на стихийный рынок. Чудом никто не пострадал, - соцсети. ФОТО
Сегодня, 21 февраля, около метро "Героев Днепра" упал навес, под которым велась стихийная торговля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Киев оперативный" в соцсети Фейсбук.
"Возле станции метро "Героев Днепра" упал навес. К счастью, никто не пострадал. Техника безопасности на уровне", - подчеркивает издание.
По данным телеграм-канала Життя Оболонського району, под данным навесом велась незаконная стихийная торговля.
"Чудом! Никто не пострадал", - подчеркивается в телеграм-канале. Также отмечается, что упавшая конструкция являлась навесом под строительной площадкой. Видимо, она не выдержала накопившегося снега.
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https://youtu.be/zd3GSrWhTPQ?t=624
В Минске очень мало уличной торговли. Я хоть и нечасто, но все же покупаю что-то у бабушек, чтобы немножно их поддержать в это непростое время. Не могу пройти мимо. Вот и в этот раз, путешествуя по Минску, случайно наткнулся на стихийную торговлю возле
https://www.youtube.com/watch?v=q0QP7znIUqI
я прочитав - що стихійне...але хто тоді спорудив той навіс? той і мусить відповідати...
(дякувати Богу, що не на голови впало)
тоді ще дивніше, що ніхто не постраждав...
Может думали для зоопарка?!. В принципе , угадали...