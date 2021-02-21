Около метро "Героев Днепра" металлический навес упал на стихийный рынок. Чудом никто не пострадал, - соцсети. ФОТО

Сегодня, 21 февраля, около метро "Героев Днепра" упал навес, под которым велась стихийная торговля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Киев оперативный" в соцсети Фейсбук.

"Возле станции метро "Героев Днепра" упал навес. К счастью, никто не пострадал. Техника безопасности на уровне", - подчеркивает издание.

По данным телеграм-канала Життя Оболонського району, под данным навесом велась незаконная стихийная торговля.

"Чудом! Никто не пострадал", - подчеркивается в телеграм-канале. Также отмечается, что упавшая конструкция являлась навесом под строительной площадкой. Видимо, она не выдержала накопившегося снега.

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