РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11277 посетителей онлайн
Новости Фото
10 181 32

Около метро "Героев Днепра" металлический навес упал на стихийный рынок. Чудом никто не пострадал, - соцсети. ФОТО

Около метро

Сегодня, 21 февраля, около метро "Героев Днепра" упал навес, под которым велась стихийная торговля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Киев оперативный" в соцсети Фейсбук.

"Возле станции метро "Героев Днепра" упал навес. К счастью, никто не пострадал. Техника безопасности на уровне", - подчеркивает издание.

По данным телеграм-канала Життя Оболонського району,  под данным навесом велась незаконная стихийная торговля. 

"Чудом! Никто не пострадал", - подчеркивается в телеграм-канале. Также отмечается, что упавшая конструкция являлась навесом под строительной площадкой. Видимо, она не выдержала накопившегося снега. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На стройплощадке в Киеве 20-летнему парню оторвало ногу промышленным миксером. ФОТО

Около метро Героев Днепра металлический навес упал на стихийный рынок. Чудом никто не пострадал, - соцсети 01
Около метро Героев Днепра металлический навес упал на стихийный рынок. Чудом никто не пострадал, - соцсети 02
Около метро Героев Днепра металлический навес упал на стихийный рынок. Чудом никто не пострадал, - соцсети 03

Автор: 

Киев (25518) обвал (181) рынок (532)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Городской Департамент Благоустройства в доле. Киев превратился в город-базар.
показать весь комментарий
21.02.2021 17:14
+12
У каждого стихийного рынка есть вполне реальный нестихийный мент, который этот рынок крышует
показать весь комментарий
21.02.2021 17:24
+11
Да и хрен с ним, с НЕЗАКОННЫМ. Загадили все прилегающие к метро территории своими незаконными застройками. Не Киев - столица европейской страны Украины, а трущёбы Газни в ДРА.
показать весь комментарий
21.02.2021 17:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может конкуренты.... или Зинка...
показать весь комментарий
21.02.2021 17:13 Ответить
Городской Департамент Благоустройства в доле. Киев превратился в город-базар.
показать весь комментарий
21.02.2021 17:14 Ответить
Давно уже. Багдад отдыхает. Все что можно заставлено МАФами и рекламой. Деньги важнее всего(для городских властей)
показать весь комментарий
21.02.2021 21:32 Ответить
Прикольно, у нас такую торговлю уже и не видать.
показать весь комментарий
21.02.2021 17:18 Ответить
Приезжайте. Увидите "европейский" город.
показать весь комментарий
21.02.2021 17:19 Ответить
Так це мабуть артисти?
https://youtu.be/zd3GSrWhTPQ?t=624
показать весь комментарий
21.02.2021 17:42 Ответить
Там от автора.

В Минске очень мало уличной торговли. Я хоть и нечасто, но все же покупаю что-то у бабушек, чтобы немножно их поддержать в это непростое время. Не могу пройти мимо. Вот и в этот раз, путешествуя по Минску, случайно наткнулся на стихийную торговлю возле
показать весь комментарий
21.02.2021 17:48 Ответить
Чи не ти вище стверджував що у вас такої торгівлі немає?
показать весь комментарий
21.02.2021 17:55 Ответить
Я утверждал, что не видать. Хотя если о-очень постараться, то реликты совка в микроскопических дозах возможно и найти. В чем повезло автору ролика.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:03 Ответить
Тобто такого вже немає? За рік побороли?

https://www.youtube.com/watch?v=q0QP7znIUqI
показать весь комментарий
21.02.2021 18:18 Ответить
Ой та ладно, в своём районе Минска увидеть отсутствие уличной торговли я могу только при реальном шухере и то не надолго.
показать весь комментарий
21.02.2021 20:50 Ответить
У вас круче
Біля метро "Героїв Дніпра" металевий навіс впав на стихійний ринок. Дивом ніхто не постраждав, - соцмережі - Цензор.НЕТ 6512
показать весь комментарий
21.02.2021 17:45 Ответить
Потому что у вас строем ходят с руками за спиной и головой вниз.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:21 Ответить
У каждого стихийного рынка есть вполне реальный нестихийный мент, который этот рынок крышует
показать весь комментарий
21.02.2021 17:24 Ответить
жесть. Кличко должен убиться головой об стенку после таких фото. Это гадюшники, а не рынки
показать весь комментарий
21.02.2021 17:24 Ответить
Да и хрен с ним, с НЕЗАКОННЫМ. Загадили все прилегающие к метро территории своими незаконными застройками. Не Киев - столица европейской страны Украины, а трущёбы Газни в ДРА.
показать весь комментарий
21.02.2021 17:24 Ответить
Благоустрій и менты с них харчуются.
показать весь комментарий
21.02.2021 17:32 Ответить
а це було облаштоване для торгівлі місце, чи таки стехійне ?
я прочитав - що стихійне...але хто тоді спорудив той навіс? той і мусить відповідати...
(дякувати Богу, що не на голови впало)
показать весь комментарий
21.02.2021 17:26 Ответить
Навес нестихийный. А стихийный - это значит, что налоги никто не платит
показать весь комментарий
21.02.2021 17:28 Ответить
Там стройк идёт и строители смастерили навес. Торгаши там годами сидят на проходном месте.
показать весь комментарий
21.02.2021 17:33 Ответить
ааа... тобто то був своєрідний перехід для людей, прикритий зверху, для захисту від будівельних несподіванок... зрозуміло...тобто тимчасова конструкція не маюча ніякого відношення до торгівлі...
тоді ще дивніше, що ніхто не постраждав...
показать весь комментарий
21.02.2021 17:40 Ответить
....ВО ВСЕМ ВИНОВАТ РЫНОК)
показать весь комментарий
21.02.2021 17:31 Ответить
__Фермы ,сделанные сварщиками и принятые руководством ,"на *****.сь".
Может думали для зоопарка?!. В принципе , угадали...
показать весь комментарий
21.02.2021 17:52 Ответить
Не вижу ни одного раскоса. Нарушены элементарные принципы сопромата.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:16 Ответить
рынок стихийный, и навес стихийно сделали. какой там сопромат...
показать весь комментарий
21.02.2021 18:26 Ответить
теж про сопромат подумав
показать весь комментарий
21.02.2021 19:43 Ответить
Бариги мабуть містове дерли, а скидати сніг з даху бабла зажали...
показать весь комментарий
21.02.2021 19:32 Ответить
Какой стихийный рынок, как это объяснить?
показать весь комментарий
21.02.2021 22:01 Ответить
Взятками. Так весь Киев выглядит.
показать весь комментарий
21.02.2021 22:46 Ответить
Яки гарні краєвиди, не якась срана Барселона з кішлаками Парижу.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:09 Ответить
 
 