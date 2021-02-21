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Нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу, несмотря на решение СНБО, - СМИ. ФОТО

В Новоград-Волынском районе Житомирской области на магистральном нефтепродуктопроводе продолжают откачивать нефтепродукты и заправлять автоцистерны.

Об этом Житомир.Life стало известно из собственных источников, информирует Цензор.НЕТ.

По словам очевидцев, которые 21 февраля в 13:00 сделали фото на месте, на территории нефтепродуктопровода находятся автоцистерны. Техника беспрепятственно движется на территории нефтепродуктопровода, который по решению СНБО должен прекратить работать. "Поэтому очевидно, что работы по откачке и автозагрузки нефтепродуктов продолжаются дальше", - отмечается в сообщении.

Нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу, несмотря на решение СНБО, - СМИ 01
Нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу, несмотря на решение СНБО, - СМИ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и "Биотэк". ДОКУМЕНТ

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и его соратников (обновлено)

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи незаконны.

Автор: 

СНБО (4432) нефтепровод (109) нефтепродукты (148) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+56
Який президент - такі й санкції.
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21.02.2021 19:06
+30
Санкції ввели на папері ?
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21.02.2021 19:08
+18
Так і Спормастер працює-Незважаючи на санкції, https://nv.ua/ukr/biz/consmarket/sankciji-rnbo-pid-obmezhennya-potrapila-kompaniya-vlasnik-merezhi-sportmaster-novini-ukrajini-50143191.html введені стосовно російської торгової мережі Спортмастер , станом на неділю, 21 лютого, її магазини продовжують працювати в Україні у звичайному режимі.
За словами продавців, жодних розпоряджень про припинення роботи вони не отримували.
«Оператори мережі попереджають клієнтів, що принаймні сьогодні збоїв у роботі Спортмастера немає», - повідомляє https://novyny.24tv.ua/ru/ukraine-21022021-otkrylis-magaziny-sportmaster-novosti-rossii-i-ukrainy_n1548624 24 канал .
Рада нацбезпеки і оборони України https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/rnbo-zaprovadila-sankciji-proti-p-yati-rosiyan-spisok-novini-ukrajini-50143050.html ухвалила рішення про введення санкцій проти Спортмастера та ще низки компаній за підсумками засідання 19 лютого.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sportmaster-prodovzhuye-pracyuvati-nezvazhayuchi-na-sankciji-novini-ukrajini-50143242.html
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21.02.2021 19:08
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да. имеет. если действия этого субъекта носят антигосударственный характер.
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21.02.2021 20:01 Ответить
Ні. Не має, ні в якому разі. Змінити власника майна може тільки суд. Читай Конституцію.
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21.02.2021 20:28 Ответить
Мабуть має в умовах військової агресії. Але питання в іншому: що повинно було статися з трубопроводом після зміни власника?
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21.02.2021 20:50 Ответить
Мабуть перед тим як писати потрібно відкрити Конституцію і почитати, або не писати і здаватися розумним.
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21.02.2021 21:18 Ответить
Ти і тобі подібні,як правило, живете, плюючи на всі закони і згадуєте про них тільки тоді, коли вам наступають на хвіст.
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22.02.2021 00:03 Ответить
Я, і мені подібні, "Закон - один для всих, всі рівні перед законом" на Майдані відстоювали. Так що закрий хавало, а то пломби простудиш.
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22.02.2021 19:11 Ответить
Так. Відстоювали на майдані ті гасла, про які ти говориш. Але, по-перше: я там Медведчука не бачив, оскільки він був проти таких понять; по-друге, те що зроблено РНБО, якраз і є повернення до принципу: ЗАКОН- один для всіх; а по-третє, дивним виглядає те, що невідповідність дій нормам Конституції ти замітив вперше за 5-8-15...років.
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22.02.2021 19:33 Ответить
А на ворогів закон не поширюється? Чи все ж Закон -один для всих? Ні, рішення РНБО, як і інші рішення блазня, повертають нас до принципу "Насрать на закон". Такі як я завше відстоювали Конституцію, я з 2004-ого року, інші ще раніше.
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22.02.2021 19:47 Ответить
На війні, як на війні: ворог повинен бути знищеним! А злодій-сидіти в тюрмі. А той шлях, який ти проповідуєш -це безкінечне тягання кота за хвоста. З вовками жить....
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22.02.2021 19:57 Ответить
Тобто правова держава, тебе особисто, як і всих виборців блазня, цікавить в саму останню чергу. От тільки в мене питання: - Хто буде визначати кого знищити, а кого в тюрьму? Ти? А може тебе?
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22.02.2021 20:17 Ответить
Особисто мене цікавить тверда, державницька рука років так на 3-4, з метою наведення порядку, як в правовому полі, так і в нейтралізації 5 колони. І особливо це актуально в час прихованої військової агресії. А всі твої потуги, починаючи з 2004 року стосовно розбудови правової держави, поки що з успіхом використали медведчуки, портнови, коломойши.... І я бажаю щоб цій команді вдалося те, до чого прагнуть українці в своїй більшості.
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22.02.2021 22:44 Ответить
Дык нефтепродуктопровод не куплен и не приватизован.
Каким-то образом перешел к КУму ...
Подробности - выясняются
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21.02.2021 20:17 Ответить
Не мели дурниць. Всі відомості є в "Єдиному реєстрі прав власності".
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21.02.2021 20:30 Ответить
ох вы быстрые , а опись-протокол, сдал-принял, отпечатки пальцев!
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21.02.2021 20:04 Ответить
еще Указ не опубликован , только завтра будет
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21.02.2021 20:09 Ответить
А призедент, Указом, має право змінювати власника?
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21.02.2021 20:31 Ответить
по моему решения снбо не нужно ждать указа в газете ведь вечером подписали и уже через пару часов к ночи закрыли пропагандонские 3 канала
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21.02.2021 20:38 Ответить
А хто закрив три канали? А на якій підставі?
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21.02.2021 21:20 Ответить
Так в сети не было информации, что нефтепровод должен быть закрыт с такого-то числа. Из того, что нам озвучили, СНБО поручил другим органам проверить как этот объект оказался в частных руках и принять меры по его национализации. Да и вообще, Зеленский еще в 2019 пошлинами в разы обрушил прокачку топлива через эту трубу. Почему - из патриотических побуждений или в чьих-то бизнес-интересах, то уже дело другое. То есть по факту, если нет конкретной даты, что вот с такого-то числа нефтепровод не может прокачивать топливо, тогда есть о чем говорить - почему он до сих пор работает.
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21.02.2021 20:30 Ответить
Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 242
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21.02.2021 20:35 Ответить
похоже, тупо договорняк, интересно, на кого рассчитано. может по-привычке всех вокруг за идиотов считают?
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21.02.2021 20:39 Ответить
или тупо ждут откат ...
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21.02.2021 20:40 Ответить
Ребята не обижайтесь,но по другому вы не можете.
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21.02.2021 20:41 Ответить
игра в имитацию
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21.02.2021 20:41 Ответить
Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2723
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21.02.2021 20:43 Ответить
Странные люди, забыли, что у нас през юморист, как дети.
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21.02.2021 20:45 Ответить
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
Как передает https://censor.net/ об этом сообщаетhttps://www.president.gov.ua/news/zavershilosya-zasidannya-radi-nacionalnoyi-bezpeki-i-oboroni-66637 пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"Источник: https://censor.net/ru/n3249011



=== Вернуть в собственность государства а не остановить===
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21.02.2021 20:55 Ответить
Ботоферма в дії! Зовсім не паливно!
Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2195 https://censor.net/ru/user/482708

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
Как передает https://censor.net/ об этом сообщаетhttps://www.president.gov.ua/news/zavershilosya-zasidannya-radi-nacionalnoyi-bezpeki-i-oboroni-66637 пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"Источник: https://censor.net/ru/n3249011
=== Вернуть в собственность государства а не остановить===
https://censor.net/ru/comments/locate/3249199/01921479-13b7-73bf-8309-c87f3bbc1e3eОтветить
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Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2195 https://censor.net/ru/user/454222

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
Как передает https://censor.net/ об этом сообщаетhttps://www.president.gov.ua/news/zavershilosya-zasidannya-radi-nacionalnoyi-bezpeki-i-oboroni-66637 пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"Источник: https://censor.net/ru/n3249011
=== Вернуть в собственность государства а не остановить===
https://censor.net/ru/comments/locate/3249199/01921479-13ba-72**-bf7d-cd918d2f6d10Ответить
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21.02.2021 21:24 Ответить
Ну звичайно закрив! Магазини, на ніч, закривають, вони не цілодобові.
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21.02.2021 21:25 Ответить
Местные газеты отписали, пакуют чумайданы, огромная сеть максимум за месяц схлопнется. Их ковидные карантины подкосили, контрольный в голову от СНБО.
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21.02.2021 21:38 Ответить
А на паркані знаєш що написано? А за парканом дрова...
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21.02.2021 21:42 Ответить
в Киеве то работает и работал везде в Запорожье может уже закрыли так как уже 21.30
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21.02.2021 21:27 Ответить
Руки геть від Медведчука!!! Бийте ногами!
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21.02.2021 21:40 Ответить
Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8412
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21.02.2021 22:09 Ответить
А ***** "Фора" в тому Новлграді належить овощу
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21.02.2021 22:19 Ответить
КАБМИНУ - НАШИ ГРОМКИЕ

Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 278
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21.02.2021 23:29 Ответить
Боротьба з 5-ю колоною , так само ,як і з корупцією . Що Янілохом , що Парашенком. Нагадує боротьбу за незайманість в борделі ! Силами самого борделю!😆
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21.02.2021 23:35 Ответить
Действительно ли санкции Зеленского являются антироссийскими?

Определенно нет. Он не работает против РФ, его фокус - это Медведчук. Согласно социологии президентский рейтинг Медведчука составляет 6% (социологию сделал Украинский институт будущего). И, судя по всему, это практически его максимум. Более того, ни для кого не секрет, что между Медведчуком и Левочкиным-Бойко давно пробежала черная кошка, но расстаться им не давал и не дает Кремль. В то же время у Зеленского сложились очень позитивные отношения с Левочкиным, а встреча президента со скандальным Кацубой (семья которого будто бы причастна к финансированию Шария и к «вышкам Бойко») лишь подтверждает одну вещь - Зеленский играет против Медведчука, но поддерживает тесные отношения с Левочкиным-Бойко. Зеленский не играет против России, в его игре геополитика находится на периферии. И это надо четко понимать, когда мы делаем анализ всех действий.

Есть ли судебная перспектива в делах Медведчука, Козака и Шария?

Так вопрос вообще не ставится. Санкции вводятся на три года (до конца каденции Зеленского) и в Офисе президента считают, что этого достаточно. Суды здесь не нужны. Это политико-правовое решение.

Согласована ли вся эта игра с Госдепом?

Судя по всему, нет. Это наша импровизация, которая должна показать Байдену, что есть намерения сыграть в проамериканскую игру. Но какой должна быть эта игра, будут решать по ходу пьесы. Пока это попытка привлечь к себе внимание.

Какие будут дальнейшие действия Зеленского?

По Медведчуку он сделал практически все, что мог сделать. Олигархат испугается только при условии более жестких действий, но мы их вряд ли увидим. Очевидно, все ближайшие решение СНБО будут направлены на создание скандалов вокруг бывших действий Петра Порошенко, прежде всего в военной сфере.

https://www.dsnews.ua/authors/denisenko-vadim Вадим Денисенко
директор Украинского института будущего
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21.02.2021 23:44 Ответить
Украинский институт будущего? Вот и ещё один дармоед обнаружился.
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22.02.2021 06:16 Ответить
На данный момент "все санкции" являются похоже пустышкой. Никого не арестовали и не судили, ни у кого ничего не изъяли, ТВ-каналы вещают через интернет и спутник, компании работают, Медведчук с Козаком спокойно сидят в Раде и даже принимают законы.
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22.02.2021 00:28 Ответить
эти "санкции" и не предусматривали никакого изьятия изначально
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22.02.2021 00:37 Ответить
Арест на имущество наложили. А не изъяли. Конечно,'спокойно сидят в раде', только почему они тогда такой визг подняли, что это все якобы незаконно? Ты , дядя, ври да знай меру . Рашке тоже санкции 'нравятся' они от них только крепчают.
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22.02.2021 06:31 Ответить
Через какой спутник продолжают вещать ? )))))))))
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22.02.2021 10:25 Ответить
???????
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22.02.2021 01:01 Ответить
медведчук же спонсирует террористов на Донбассе через этот нефтепровод...
это же статья терроризм.
Почему Медведчук не арестован??) Вопрос риторический. Клоуны у власти.
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22.02.2021 03:38 Ответить
Клоун здесь ты, который из трусов выпрыгивает, стараясь нивелировать правильные санкции снбо и президента Украины.
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22.02.2021 06:18 Ответить
о простите, но вопросе "кто клоун" не всё так однозначно. СНБО это не сходка друзей пивка попить а солидная организация и решения которые она принимает имеют силу в хозяйственном, политическом и правовом смысле. Если на СНБО принимают решенье о санкциях под предлогом "Финансирование терроризма" то в уголовном кодексе есть за это статья с ещё более интересными санкциями. И член СНБО Боканов обязан возбудить уголовное производство(его подследственость) по данной статье. А этого нет. Так что простите - санкции правильные, но последствия минимальные. Отсюда вывод - это просто пиаркомнания по поднятию рейтинга но не как не государственное решение. Но спасибо клоуну хоть за то что это решился сделать. Так что простите Мадам или Мюсье но клоун всё же ВЫ.
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22.02.2021 13:10 Ответить
Які санкції без вироку суду?! Що це за окозамилювання?! Де як має бути в правовій державі судовий вирок за державну зраду, а потім конфіскація всього майда?! Чи ви виродки вирішили і далі цей народ за лохів тримати. І відвертаете увагу імітуючи боротьбу з ворогами держави. Маніпуляції лохторатом. Сієте хаос. Дограєтесь. Ох дограєтесь...
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22.02.2021 09:06 Ответить
У нас що тепер усій зайців, які фінансують тероризм кидають як покарання в тернові кущі, які звуться санкціями?! А за розкрадання держави просто звільняють або підвищують і переводять на іншу посаду, щоб там далі грабував. Дограєтесь виродки. Вже смітєвих баків і зеленок не буде, а будуть стовпи і ями....
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22.02.2021 09:07 Ответить
А ПОЧЕМУ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД САНКЦИЯМИ - ТО ТУТ НУЖНО СПРАШИВАТЬ С СИЛОВЫХ СТРУКТУР!?, ЭТО ИХ ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ.
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22.02.2021 11:22 Ответить
Кого?! Яких структур?!
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22.02.2021 16:05 Ответить
Якщо вони тотально корумповані і живуть за рахунок кришування злочинності, то як вони можуть виконувати правоохоронну та державоохоронну діяльність? Вірно. НІЯК.
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22.02.2021 16:08 Ответить
Так пусть Аваков своих пошлет. Они умееют когда им надо. Мордой в пол и все. Всем лежать работает ОМОН или что там у нас.
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22.02.2021 14:58 Ответить
Всі ці санкції це тупо розвод лохторату. І більш нічого. Окозамилювання і маніпуляції дурним людом.
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22.02.2021 16:09 Ответить
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