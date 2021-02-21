Нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу, несмотря на решение СНБО, - СМИ. ФОТО
В Новоград-Волынском районе Житомирской области на магистральном нефтепродуктопроводе продолжают откачивать нефтепродукты и заправлять автоцистерны.
Об этом Житомир.Life стало известно из собственных источников, информирует Цензор.НЕТ.
По словам очевидцев, которые 21 февраля в 13:00 сделали фото на месте, на территории нефтепродуктопровода находятся автоцистерны. Техника беспрепятственно движется на территории нефтепродуктопровода, который по решению СНБО должен прекратить работать. "Поэтому очевидно, что работы по откачке и автозагрузки нефтепродуктов продолжаются дальше", - отмечается в сообщении.
Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.
В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.
В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи незаконны.
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Как передает https://censor.net/ об этом сообщаетhttps://www.president.gov.ua/news/zavershilosya-zasidannya-radi-nacionalnoyi-bezpeki-i-oboroni-66637 пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"Источник: https://censor.net/ru/n3249011
=== Вернуть в собственность государства а не остановить===
https://censor.net/ru/user/482708
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
Как передает https://censor.net/ об этом сообщаетhttps://www.president.gov.ua/news/zavershilosya-zasidannya-radi-nacionalnoyi-bezpeki-i-oboroni-66637 пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"Источник: https://censor.net/ru/n3249011
=== Вернуть в собственность государства а не остановить===
https://censor.net/ru/comments/locate/3249199/01921479-13b7-73bf-8309-c87f3bbc1e3eОтветить
Мне нравится
https://censor.net/ru/user/454222
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
Как передает https://censor.net/ об этом сообщаетhttps://www.president.gov.ua/news/zavershilosya-zasidannya-radi-nacionalnoyi-bezpeki-i-oboroni-66637 пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"Источник: https://censor.net/ru/n3249011
=== Вернуть в собственность государства а не остановить===
https://censor.net/ru/comments/locate/3249199/01921479-13ba-72**-bf7d-cd918d2f6d10Ответить
Мне нравится 7
Определенно нет. Он не работает против РФ, его фокус - это Медведчук. Согласно социологии президентский рейтинг Медведчука составляет 6% (социологию сделал Украинский институт будущего). И, судя по всему, это практически его максимум. Более того, ни для кого не секрет, что между Медведчуком и Левочкиным-Бойко давно пробежала черная кошка, но расстаться им не давал и не дает Кремль. В то же время у Зеленского сложились очень позитивные отношения с Левочкиным, а встреча президента со скандальным Кацубой (семья которого будто бы причастна к финансированию Шария и к «вышкам Бойко») лишь подтверждает одну вещь - Зеленский играет против Медведчука, но поддерживает тесные отношения с Левочкиным-Бойко. Зеленский не играет против России, в его игре геополитика находится на периферии. И это надо четко понимать, когда мы делаем анализ всех действий.
Есть ли судебная перспектива в делах Медведчука, Козака и Шария?
Так вопрос вообще не ставится. Санкции вводятся на три года (до конца каденции Зеленского) и в Офисе президента считают, что этого достаточно. Суды здесь не нужны. Это политико-правовое решение.
Согласована ли вся эта игра с Госдепом?
Судя по всему, нет. Это наша импровизация, которая должна показать Байдену, что есть намерения сыграть в проамериканскую игру. Но какой должна быть эта игра, будут решать по ходу пьесы. Пока это попытка привлечь к себе внимание.
Какие будут дальнейшие действия Зеленского?
По Медведчуку он сделал практически все, что мог сделать. Олигархат испугается только при условии более жестких действий, но мы их вряд ли увидим. Очевидно, все ближайшие решение СНБО будут направлены на создание скандалов вокруг бывших действий Петра Порошенко, прежде всего в военной сфере.
https://www.dsnews.ua/authors/denisenko-vadim Вадим Денисенко
директор Украинского института будущего
это же статья терроризм.
Почему Медведчук не арестован??) Вопрос риторический. Клоуны у власти.