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Водитель в наркотическом опьянении не справился с управлением Mercedes и травмировал прохожих в Киеве, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Киевские патрульные днем 21 февраля заметили автомобиль Mercedes, который двигался по полосе для общественного транспорта на проспекте Валерия Лобановского.

Автопатруль подал водителю Mercedes сигнал об остановке, но тот ускорился, "совершил разворот через двойную сплошную линию разметки и начал убегать в направлении Демеевской площади", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"На перекрестке проспекта Науки и улицы Голосеевской беглец не справился с управлением, совершил наезд на автомобиль Hyundai. После чего продолжил неуправляемое движение в светофорный объект, а в конце - наехал на двух пешеходов.

Патрульные задержали водителя Mercedes. До приезда бригады скорой вместе с неравнодушными гражданами оказывали домедицинскую помощь потерпевшим. Мужчину и женщину госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

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Предварительно известно, что у 22-летнего водителя инспекторы обнаружили признаки наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции. На задержанного составили протокол по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КоАП и постановление за нарушение ПДД.

Водитель в наркотическом опьянении не справился с управлением Mercedes и травмировал прохожих в Киеве, - патрульная полиция 01
Водитель в наркотическом опьянении не справился с управлением Mercedes и травмировал прохожих в Киеве, - патрульная полиция 02
Водитель в наркотическом опьянении не справился с управлением Mercedes и травмировал прохожих в Киеве, - патрульная полиция 03
Водитель в наркотическом опьянении не справился с управлением Mercedes и травмировал прохожих в Киеве, - патрульная полиция 04

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Водитель в наркотическом опьянении не справился с управлением Mercedes и травмировал прохожих в Киеве, - патрульная полиция 05

Автор: 

ДТП (7673) Киев (25518) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+14
Эпоха зубожиння закончилась и наркоманы пересели на "Мерседесы".
Я всё правильно написал, Владимир Александрович осёл оманский?
Ах да! Добавлю: Проклятый Порошенко!
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21.02.2021 22:46
+3
Таких наместе забивать надо если не монтировкой,то ногами - нверное отпрыск какого-нибудь держслужбовця,как та 3,14зда с тик-тока.
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22.02.2021 00:40
+2
А харьковская 3,14зда тоже на евробляхе гнала под дурью,зебил?)))
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22.02.2021 00:41
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Правила форума Совет форумчан
Эпоха зубожиння закончилась и наркоманы пересели на "Мерседесы".
Я всё правильно написал, Владимир Александрович осёл оманский?
Ах да! Добавлю: Проклятый Порошенко!
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21.02.2021 22:46 Ответить
я бы не называл этот глам мерседесом. он им перестал быть еще в нулевых годах.
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21.02.2021 22:55 Ответить
Мерседесов плохих не бывает. Если мерседес ухожен,он и через двадцать лет будет мерседесом.
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22.02.2021 00:52 Ответить
Яка ж то тiльки срань не їздить дорогами , інколи і тротуарами..
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21.02.2021 22:46 Ответить
124 да
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24.02.2021 21:36 Ответить
" и начал бежать в направлении Демеевской площади"
"Ну погоди". Це як Вовк біг з автомобілем?
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21.02.2021 22:54 Ответить
Це як у Флінстонах
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21.02.2021 23:51 Ответить
а тих що йому продали кришують , крайнього нам показують
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21.02.2021 23:00 Ответить
сучий бляхер???
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21.02.2021 23:07 Ответить
А харьковская 3,14зда тоже на евробляхе гнала под дурью,зебил?)))
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22.02.2021 00:41 Ответить
бляхер домой возвращялся?
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21.02.2021 23:10 Ответить
Фанат кацапских рєперов.
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21.02.2021 23:20 Ответить
Ударил Хюндай, сломал светофор, сбил двух людей - успешно со всем справился.
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21.02.2021 23:42 Ответить
Таких наместе забивать надо если не монтировкой,то ногами - нверное отпрыск какого-нибудь держслужбовця,как та 3,14зда с тик-тока.
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22.02.2021 00:40 Ответить
скорее донбасянского рускомирца чем держслужбовця
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22.02.2021 00:55 Ответить
Они теперь уже мало чем отличаются в большенстве....
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22.02.2021 05:01 Ответить
Номера заретушировали что бы не дразнить народ бляхой?
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22.02.2021 00:53 Ответить
на этом мерсе номера АА8909ММ
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22.02.2021 00:57 Ответить
а ты, набутылочник лишнехромосомные, как всегда обосрался
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22.02.2021 00:58 Ответить
Семимесячное,на каком из фото это видно? Я по фото вижу,что там номера Макс Молиграф Депиллл, а ты какие то аа 89...
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22.02.2021 08:49 Ответить
blob:https://www.facebook.com/da023063-4046-4b14-831e-92bf627870ea
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22.02.2021 09:07 Ответить
Чучело с дэдами на газу, экономный
https://baza-gai.com.ua/nomer/AA8909MM
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22.02.2021 01:00 Ответить
"Беда с "благородными" : как шкодить - так сами, а как отвечать - так "дядя" (папа)...". Оболтус із рук "мобільний" не випускає - мабуть, уже почав родаків "напрягать"...
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22.02.2021 07:10 Ответить
Куди котиться світ. Навіть в Саудівській Аравії вирішили виключити порку з видів покарання. А так би цей ублюдок отримав там до 80 ударів лозиняками по сідницям.
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22.02.2021 11:41 Ответить
 
 