Водитель в наркотическом опьянении не справился с управлением Mercedes и травмировал прохожих в Киеве, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Киевские патрульные днем 21 февраля заметили автомобиль Mercedes, который двигался по полосе для общественного транспорта на проспекте Валерия Лобановского.

Автопатруль подал водителю Mercedes сигнал об остановке, но тот ускорился, "совершил разворот через двойную сплошную линию разметки и начал убегать в направлении Демеевской площади", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"На перекрестке проспекта Науки и улицы Голосеевской беглец не справился с управлением, совершил наезд на автомобиль Hyundai. После чего продолжил неуправляемое движение в светофорный объект, а в конце - наехал на двух пешеходов.

Патрульные задержали водителя Mercedes. До приезда бригады скорой вместе с неравнодушными гражданами оказывали домедицинскую помощь потерпевшим. Мужчину и женщину госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

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Предварительно известно, что у 22-летнего водителя инспекторы обнаружили признаки наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции. На задержанного составили протокол по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КоАП и постановление за нарушение ПДД.









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