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56% граждан Украины поддерживают введение "жесткого" карантина в случае роста заболеваемости COVID-19, 41% - против, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Две трети респондентов поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна. 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% - школ, 47% - детсадов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"37% считают, что уровень заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине растет. 34% говорят, что он не меняется, 20% - уменьшается. 56% поддерживают введение "жесткого" карантина если заболеваемость коронавирусной болезнью будет существенно расти. 41% - противоположного мнения. Две трети поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна. 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% - школ, 47% - детсадов. Вместе с тем, почти 80% против остановки междугородного и городского общественного транспорта", - говорится в исследовании.

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56% граждан Украины поддерживают введение жесткого карантина в случае роста заболеваемости COVID-19, 41% - против, - опрос Рейтинга 01
56% граждан Украины поддерживают введение жесткого карантина в случае роста заболеваемости COVID-19, 41% - против, - опрос Рейтинга 02
56% граждан Украины поддерживают введение жесткого карантина в случае роста заболеваемости COVID-19, 41% - против, - опрос Рейтинга 03
56% граждан Украины поддерживают введение жесткого карантина в случае роста заболеваемости COVID-19, 41% - против, - опрос Рейтинга 04
56% граждан Украины поддерживают введение жесткого карантина в случае роста заболеваемости COVID-19, 41% - против, - опрос Рейтинга 05
56% граждан Украины поддерживают введение жесткого карантина в случае роста заболеваемости COVID-19, 41% - против, - опрос Рейтинга 06

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021.

Автор: 

карантин (16729) опрос (2826) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
От куда у них столько идиотов???
На улице большинство вменяемых, понимают что это чушь с масками, карантинами и подобным.. А в инете и опросах одни дебилы легко манипулируемые...
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05.03.2021 11:48
+6
Потому что это не опрос, а вброс, как и все остальные "опросы"
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05.03.2021 12:00
+5
Ужас. Пенсионеров опрашивали что ли, которым скучно одним дома сидеть
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05.03.2021 11:55
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От куда у них столько идиотов???
На улице большинство вменяемых, понимают что это чушь с масками, карантинами и подобным.. А в инете и опросах одни дебилы легко манипулируемые...
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05.03.2021 11:48 Ответить
Потому что это не опрос, а вброс, как и все остальные "опросы"
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05.03.2021 12:00 Ответить
дурантинофіли Цензора,особливо з Лахти "прі свойом мнєнії"
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05.03.2021 12:28 Ответить
Где вас таких находят? И зачем платят?
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05.03.2021 12:44 Ответить
56% граждан Украины поддерживают введение "жесткого" карантина в случае роста заболеваемости COVID-19, 41% - против, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3025
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05.03.2021 11:48 Ответить
Поддерживать введение и соблюдать это совсем разные вещи.
Это продемонстрировал Буковель и лично "луДший презедент фселенной, который, тоже, канеш, поддерживал, но в Буковель поехал!
А шо такоэ, он тоже чилавек, да и Мандель хотела...
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05.03.2021 11:52 Ответить
Ужас. Пенсионеров опрашивали что ли, которым скучно одним дома сидеть
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05.03.2021 11:55 Ответить
Якби ім було "скушно" ,то вони б навпаки проти лохдауна були !!!))))
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05.03.2021 11:57 Ответить
варто вийти і побачити: народ масово шастає без масок(дорослі, діти), кафе працюють(бо буковелю можна а нам нізззя?),парки не пусують...а між тим ковід 19 стає злокохучіше(британським штам з буковелю лікується важко)...бо право і логіка в цій країни відсутні!!! такий принци всієї зеленої шобли!!!греби поки є
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05.03.2021 11:56 Ответить
Та вы достали уже со своими выводами! Пандемия - общемировая проблема. В благополучной Франции с отличной медициной ситуация в разы хуже, чем у нас. Там нет'зеленой шоблы'. На свежем воздухе маска вообще не нужна. Дышите полной грудью и наслаждайтесь жизнью. Когда в стране пандемия и война, то нужно консолидироваться всем вокруг этих сверх вызовов. А не тиражировать фейки всепропало зрадо студио. Срывать вакцинацию . Помогите государству лучше. Не заболейте. Ходите в маске в общественных местах. Когда будет возможность, привейтесь
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05.03.2021 12:47 Ответить
Українці завжди за комунізм ,але в сусідньому колгоспі !!!))))
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05.03.2021 11:58 Ответить
Ще раз наголошую. Перевести всю освіту на дистанційну форму навчання і не треба буде локдауна!!!
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05.03.2021 12:01 Ответить
Полностью согласна.
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05.03.2021 12:50 Ответить
Як же ти на дитсадки очі закриваєш?
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05.03.2021 12:56 Ответить
Дитсадки також... Але головне школи і університети, там вони найчастіше заражаються.
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05.03.2021 13:56 Ответить
Шо ві говорітє??
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05.03.2021 14:26 Ответить
Эти все таблицы - Артель напрасный труд.Аферисты руководят активистами.Ещё несколько майданчиков под АП или Кабмином ,Судами и ковид окончательно и бесповоротно поглотит Украину .Развезли шатуны -зрадофилы и ковид-диссиденты,поддерживаемые аферистами от 4й власти всех мастей ковид во все уголки нашей необъятной родины.Надо всех,не соблюдающих масочный режим и дистанцию. штрафовать на 1000$/Фото в суд и арест счетов и запрет на выезд.Казна най дёт достаточно денег ,чтобы привить несчастных от активистов стариков.
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05.03.2021 12:14 Ответить
давайте без крайнощів.
я б зробив елементарне- рейди щодо маршруток.
вивантажуються усі.. хто без масок-штраф на місці.штраф невеликий-177-але без ніяких "пільговиків".
.Хто не має-загребти в поліцейську дільницю і штраф подвоюється.
для заохочення ментів-третина штрафу-їм на премію.
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05.03.2021 12:33 Ответить
Я за полный локдаун. Пусть закрывают все, включая транспорт, только магазы и то по одному пускать, остальное на доставке.
Я и так лет 5 работаю удаленно, хавку заказываю, хожу на улицу раз в неделю за блоком сигарет 5 мин до магаза напротив дома... Так что я и не замечу.
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05.03.2021 13:01 Ответить
вот зе-лупам так и хочется прикончить страну окончательно лохдауном.
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05.03.2021 13:26 Ответить
где они проводят эти "опросы"?
люди! покажите на карте это место
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05.03.2021 14:39 Ответить
"...56% громадян України підтримують запровадження "жорсткого" карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19"
Опитування првоодили серед представників малого бізнесу)))
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05.03.2021 17:14 Ответить
 
 