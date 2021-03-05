56% граждан Украины поддерживают введение "жесткого" карантина в случае роста заболеваемости COVID-19, 41% - против, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Две трети респондентов поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна. 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% - школ, 47% - детсадов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"37% считают, что уровень заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине растет. 34% говорят, что он не меняется, 20% - уменьшается. 56% поддерживают введение "жесткого" карантина если заболеваемость коронавирусной болезнью будет существенно расти. 41% - противоположного мнения. Две трети поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна. 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% - школ, 47% - детсадов. Вместе с тем, почти 80% против остановки междугородного и городского общественного транспорта", - говорится в исследовании.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021.