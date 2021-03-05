56% граждан Украины поддерживают введение "жесткого" карантина в случае роста заболеваемости COVID-19, 41% - против, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Две трети респондентов поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна. 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% - школ, 47% - детсадов.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
"37% считают, что уровень заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине растет. 34% говорят, что он не меняется, 20% - уменьшается. 56% поддерживают введение "жесткого" карантина если заболеваемость коронавирусной болезнью будет существенно расти. 41% - противоположного мнения. Две трети поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна. 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% - школ, 47% - детсадов. Вместе с тем, почти 80% против остановки междугородного и городского общественного транспорта", - говорится в исследовании.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021.
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На улице большинство вменяемых, понимают что это чушь с масками, карантинами и подобным.. А в инете и опросах одни дебилы легко манипулируемые...
Это продемонстрировал Буковель и лично "луДший презедент фселенной, который, тоже, канеш, поддерживал, но в Буковель поехал!
А шо такоэ, он тоже чилавек, да и Мандель хотела...
я б зробив елементарне- рейди щодо маршруток.
вивантажуються усі.. хто без масок-штраф на місці.штраф невеликий-177-але без ніяких "пільговиків".
.Хто не має-загребти в поліцейську дільницю і штраф подвоюється.
для заохочення ментів-третина штрафу-їм на премію.
Я и так лет 5 работаю удаленно, хавку заказываю, хожу на улицу раз в неделю за блоком сигарет 5 мин до магаза напротив дома... Так что я и не замечу.
люди! покажите на карте это место
Опитування првоодили серед представників малого бізнесу)))