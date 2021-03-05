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Украинским воинам в зоне ООС передали три квадрокоптера: спасибо всем, кто не устал от войны, - волонтер Толмачева. ФОТОрепортаж

Украинским подразделениям разведки и аэроразведки на фронте передали три квадрокоптера.

Об этом сообщила волонтер Юлия Толмачева, передает Цензор.НЕТ.

В начале февраля волонтер Юсупова попросила украинцев помочь с покупкой квадрокоптера для украинских воинов. Квадрокоптеры уже доставлены на фронт через волонтера Юлию Толмачеву. Волонтеры благодарят украинцев за помощь.

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"Последний отчет-квадрики. Для подразделений разведки и аэроразведки на фронте передали три квадрокоптера для работы. Большое спасибо Наталье Юсуповой, которая приобрела и передала мне два квадрика и медицинский рюкзак для медика. Кто поможет волонтеру - конечно другой волонтер. Спасибо тебе огромное. Спасибо всем, кто не устал от войны, и 8 год продолжает помогать и поддерживать наших защитников", - рассказала волонтер.

Украинским воинам в зоне ООС передали три квадрокоптера: спасибо всем, кто не устал от войны, - волонтер Толмачева 01
Украинским воинам в зоне ООС передали три квадрокоптера: спасибо всем, кто не устал от войны, - волонтер Толмачева 02
Украинским воинам в зоне ООС передали три квадрокоптера: спасибо всем, кто не устал от войны, - волонтер Толмачева 03
Украинским воинам в зоне ООС передали три квадрокоптера: спасибо всем, кто не устал от войны, - волонтер Толмачева 04
Украинским воинам в зоне ООС передали три квадрокоптера: спасибо всем, кто не устал от войны, - волонтер Толмачева 05
Украинским воинам в зоне ООС передали три квадрокоптера: спасибо всем, кто не устал от войны, - волонтер Толмачева 06
Украинским воинам в зоне ООС передали три квадрокоптера: спасибо всем, кто не устал от войны, - волонтер Толмачева 07

Автор: 

армия (8496) благотворительность (612) помощь (7801) волонтеры (2634) Толмачева Юлия (27) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+12
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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05.03.2021 12:16
+6
Нема часу , всі працюють над черговим відосіком !!!)))
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05.03.2021 12:20
+5
95 квартал теж брав участь в цьому?
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05.03.2021 12:18
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Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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05.03.2021 12:16 Ответить
95 квартал теж брав участь в цьому?
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05.03.2021 12:18 Ответить
Нема часу , всі працюють над черговим відосіком !!!)))
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05.03.2021 12:20 Ответить
Ну и чем же Зеленский лучше Порошенко,если волонтеры по прежнему снабжают армию ? Получается нет порядка ?
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05.03.2021 12:19 Ответить
Ты, блин, совсем идиот??? Когда в 2014 году армия была гола боса, благодаря таким как ты дряням- януковощу и Ко, пока государство бы полностью обеспечило бы их всем с нуля, ты бы, ублюдок, уже давно лизал сапоги казачков. Не может государство с пустой казной по щучьему велению сделать за 3 минуты все для войска! Но вам, зеленожопым дебилам, этого, конечно, не понять. Пока такие мрази, как ты, на диване уставали от войны, вам на тарелочке должны были поднести полный мир, победу и расцветающую экономику в стране, за 10 минут, да? Волонтеры спасли страну, низкий им поклон. За 5 лет с 2014 по 2019 год армия стала сильной, но только такие уроды, как ты, не слышали, что бубачка разваливает армию, отводит войска , сдавая позиции армии и нашу ЗЕМЛЮ! Плюс недообеспечение армии по всем пунктам- от питания до оружия и боеприпасов. Но зеленогнойные ублюдки ничего не видят и ничего не слышат! В том что клован сдает врагу Украину, виноват опять Порошенко, который вам все время срет в штаны, ущербные. Да-а-а, когда нет мозгов, правда тяжело жить тебе, утырок?
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05.03.2021 13:14 Ответить
Ты текст внимательно читай )) Глупо выглядишь.Пишешь о чем тебя не спрашивают.
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05.03.2021 13:38 Ответить
Всё правильно написано, но не по адресу.
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05.03.2021 15:25 Ответить
Обличчя закрили смайліком, а прізвище залишили відкритим на радість ворогам.
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05.03.2021 12:27 Ответить
Так а що ? Волонтерів багато хто знає .
.Юля молодець .не даремно нагородили .
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05.03.2021 12:50 Ответить
На першому фото не волонтер, а військовий - капітан. І прізвище його чітко читається.
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05.03.2021 13:11 Ответить
Так наш "кварталовский" генералитет запретил пользоваться квадрокоптерами на передовой на ряду с отводом контрснайперских групп в тыл.
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05.03.2021 12:30 Ответить
Зегенералы усиленно замедляют развитие армии и отбрасывают ее назад. Спасибо волонтёрам, что не дают скатиться до планируемого "уставшиими от ваины зебаранами" уровня.
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05.03.2021 12:41 Ответить
Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 7600
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05.03.2021 12:54 Ответить
Житомирянка Юлія Толмачова всю себе віддає перемозі у ВІЙНІ, чуєте капітулянти?!
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05.03.2021 12:59 Ответить
По этому поводу вычитала в интервью Муженко фразу, которая точно характеризует сегодняшние настроения большинства жителей Украины: "Запомнил интервью одного военнослужащего, взятое на вокзале. Парня спросили: «Вот вы приехали в мирный Киев. Какие у вас ощущения?» Он ответил: «Когда мы на Донбассе, у меня ощущение, что вместе с нами воюет вся Украина. А тут понял, что мы никому не нужны». https://fakty.ua/369885
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05.03.2021 13:35 Ответить
денег не жалко, но просто ******
на 7-ом году войны, прогнившее от коррупции сверху до низу ЗСУ клянчит подачки у народа
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05.03.2021 14:37 Ответить
 
 