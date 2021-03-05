Украинским воинам в зоне ООС передали три квадрокоптера: спасибо всем, кто не устал от войны, - волонтер Толмачева. ФОТОрепортаж

Украинским подразделениям разведки и аэроразведки на фронте передали три квадрокоптера.

Об этом сообщила волонтер Юлия Толмачева, передает Цензор.НЕТ.

В начале февраля волонтер Юсупова попросила украинцев помочь с покупкой квадрокоптера для украинских воинов. Квадрокоптеры уже доставлены на фронт через волонтера Юлию Толмачеву. Волонтеры благодарят украинцев за помощь.

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"Последний отчет-квадрики. Для подразделений разведки и аэроразведки на фронте передали три квадрокоптера для работы. Большое спасибо Наталье Юсуповой, которая приобрела и передала мне два квадрика и медицинский рюкзак для медика. Кто поможет волонтеру - конечно другой волонтер. Спасибо тебе огромное. Спасибо всем, кто не устал от войны, и 8 год продолжает помогать и поддерживать наших защитников", - рассказала волонтер.













