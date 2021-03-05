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Чиновники регионального филиала "Укрзализныци" организовали схему хищения и продажи запчастей локомотивов, - СБУ. ФОТО

Чиновники регионального филиала

Служба безопасности Украины выявила и заблокировала противоправную схему воровства элементов тормозной системы подвижного состава "Укрзализныци".

Недостаток таких запчастей мог привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали махинацию должностные лица одного из региональных филиалов "Укрзализныци". Они снимали запчасти с подвижного состава на территории локомотивного депо и реализовывали коммерческим структурам.

Отмечается, что правоохранители задержали одного из работников филиала во время очередной попытки хищения деталей. В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что разоблаченный чиновник оказывал давление на свидетелей. Таким образом он рассчитывал скрыть причастность к махинации некоторых руководителей регионального филиала.

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На настоящее время суд наложил арест на похищенную продукцию.

Решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении по ст. 386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Чиновники регионального филиала Укрзализныци организовали схему хищения и продажи запчастей локомотивов, - СБУ 01
Чиновники регионального филиала Укрзализныци организовали схему хищения и продажи запчастей локомотивов, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (19898) Укрзализныця (2747) хищение (676)


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Топ комментарии
+1
Гальмівні колодки,важке залізяччя !!!))))
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05.03.2021 12:31
+1
Металобрух ,важка але тверда валюта !!!)))
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05.03.2021 12:39
+1
Это мелочи.
Набсовет приносит "Укрзализнице" несравнимо больший вред и ничего.
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05.03.2021 12:51
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Гальмівні колодки,важке залізяччя !!!))))
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05.03.2021 12:31 Ответить
Спрос рождает предложение
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05.03.2021 12:33 Ответить
Металобрух ,важка але тверда валюта !!!)))
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05.03.2021 12:39 Ответить
Було б дивно шо не крадуть, от по 10 з конфіскаціею майна і всі питання вирішені.
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05.03.2021 12:36 Ответить
Та таку гидоту ,мають сотнями ,щодня ,пакувати на нари !!!)))
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05.03.2021 12:38 Ответить
Так 10 років за три колоски вже було. Пропонуєш знов повернути?
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06.03.2021 00:22 Ответить
Що там,знову максимальна міра покарання-підозра?😁
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05.03.2021 12:40 Ответить
На УЗ дикий недокомплект запчастин. Тримається все на чесному слові.
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05.03.2021 12:40 Ответить


https://www.youtube.com/watch?v=RlWv2qrUGI4 Пилите, Шура, пилите, они золотые!
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05.03.2021 12:41 Ответить
Подумала сначала, что пантографы стали очень популярны, а оказалось, что тормозные колодки (чугуниевые? )
Ежкин кот, Украина - страна - Клондайк, сколько идей где бы как чего скоммуниздить...
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05.03.2021 12:44 Ответить
Продавали коммерческим структурам ...
Мало у нас тормознутых, теперь директора еще сильнее будут "тормозить".

У каких структур есть свои локомотивы?
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05.03.2021 12:50 Ответить
А металолом купляють хіба державні підприємства? По-моєму, комерційні структури.
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06.03.2021 00:25 Ответить
Это мелочи.
Набсовет приносит "Укрзализнице" несравнимо больший вред и ничего.
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05.03.2021 12:51 Ответить
Тут КМУ во главе с Президентом схемы по расхищению бюджета Украины организовали и ничего, а тут какое-то региональное управление осмелились украсть то, на что положил глаз Бубочка.
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05.03.2021 12:51 Ответить
А куди серЛєщ дивиться? Наглядова рада...
А гальмівні колодки - це перш за все безпека руху.
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05.03.2021 13:34 Ответить
Та такого не може бути...
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05.03.2021 15:21 Ответить
 
 