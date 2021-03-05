Чиновники регионального филиала "Укрзализныци" организовали схему хищения и продажи запчастей локомотивов, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины выявила и заблокировала противоправную схему воровства элементов тормозной системы подвижного состава "Укрзализныци".
Недостаток таких запчастей мог привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали махинацию должностные лица одного из региональных филиалов "Укрзализныци". Они снимали запчасти с подвижного состава на территории локомотивного депо и реализовывали коммерческим структурам.
Отмечается, что правоохранители задержали одного из работников филиала во время очередной попытки хищения деталей. В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что разоблаченный чиновник оказывал давление на свидетелей. Таким образом он рассчитывал скрыть причастность к махинации некоторых руководителей регионального филиала.
На настоящее время суд наложил арест на похищенную продукцию.
Решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении по ст. 386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.
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https://www.youtube.com/watch?v=RlWv2qrUGI4 Пилите, Шура, пилите, они золотые!
Ежкин кот, Украина - страна - Клондайк, сколько идей где бы как чего скоммуниздить...
Мало у нас тормознутых, теперь директора еще сильнее будут "тормозить".
У каких структур есть свои локомотивы?
Набсовет приносит "Укрзализнице" несравнимо больший вред и ничего.
А гальмівні колодки - це перш за все безпека руху.