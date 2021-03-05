Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта. ФОТОрепортаж
Сегодня, 5 марта, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.
Работа Рады началась с Часа вопросов к Кабмину.
Затем нардепы решили сегодня работать до 13.00.
Далее нардепы перешли к рассмотрению законопроектов: "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа) №4248-1 (принят в целом), о публичных консультациях №4254 (принят в первом чтении), о мультимодальных перевозках №4258 (принят в первом чтении), "О местных государственных администрациях" №4290 (принят в первом чтении).
Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 16 марта.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:
Глава Минздрава Максим Степанов отчитывается в Раде.
Спикер ВР Дмитрий Разумков и Вадим Ивченко ("Батькивщина").
Анне Скороход ("За майбутнє") вручили с утра несколько букетов цветов.
Тем временем, Скороход просят задать вопрос Кабмину по поводу правки о снижении акциза на табачные изделия для нагревания на 30% по предложению компании "Филип Морис".
"Слуга народа" Максим Гузенко.
Нардепы пришли пообщаться с министрами.
Дискуссия с главой МОЗ Степановым.
"Слуга народа"
Объятия "слуг народа" Сергея Гривко и Виктории Вагнер.
Антон Яценко.
Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и министр здравоохранения Степанов.
Младший брат первого вице-спикера Руслана Стефанчука Николай Стефанчук (СН) выглядит довольным и счастливым.
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук наблюдает за беседой спикера Дмитрия Разумкова и соглавы фракции "ЕС" Артура Герасимова.
Парламентарии заполонили правительственную ложу.
Пленарное заседание Рады 5 марта.
Александр Герега ("За майбутнє") и Андрей Иванчук ("Довіра").
Иван Кириленко ("Батькивщина") с букетом.
Сергей Дунаев (ОПЗЖ) получил с утра картинку "Контакты с внеземными цивилизациями глазами советского и американского кинематографа".
"Оценку психотерапевта интересно было бы", - пишут Дунаеву.
Фото: Цензор.НЕТ
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На сессии ездил упорно.
Глаза покраснели от красной икры,
Душа почернела от черной...
1 - Кравчук: "Україна має стати членом НАТО, щоб захистити свою можливість будувати незалежну державу."
ОК, а тепер інші висловлювання від представників влади:
Зеленський: "Чи треба нам у НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть."
Верещук: "Ми не хочемо вступати в НАТО - це стане конфліктогеном із Росією. Нам потрібна "фінська модель."
Тому не вірю. Сьогодні вони кажуть одне, завтра - інше. Зелена влада не має плану дій, вона страшна своєю імпровізацією.
2 Мендель заявила, що Зеленський "прагне покласти край епосі українських олігархів".
Медійне творіння найбільш одіозного українського олігарха Каломойського, хоче знищити олігархів - це вже смішно.
Буратіно проти папи Карло.
Піаніст проти піаніно.
Коломойський проти Г+Г.
Тільки нехай пам`ятають: коли гра закінчується, король і пішак падають в одну і ту ж коробку.
3 Шмигаль: "Бачимо початок третьої хвилі пандемії. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях."
Невже закриють Буковель? Але ж там Ігор Валерійович свою статки примножує!
Тому знов закриють всіх інших. Офіс простих рішень.
4 ОПУ готує нові фейки проти Порошенка, - заява "ЄС".
І так зрозуміло, що ідеєю-фікс та пубертатним комплексом Зеленського, є Порошенко.
Але в мене для вас і гарна новина: днями в Україну прибуває слідча група ФБР, яка має на меті допитати Кломойського і його оточення у справі про відмивання грошей в Штатах. Завдання - домогтися екстрадиції олігарха. Американці будуть консультуватися з Інтерполом і українськими правоохоронцями щодо такої можливості.
А ще й розслідування Bellingcat по "вагнерівцям" на підході.
Тому Зе намагається перевести стрілки. Проте, марно - скоро чиїсь скрипучі фаберже заскриплять у надійних лещатах.
А тепер - до інших гарних новин:
5 Туреччина заявила, що підтримає Київ своїми кораблями у разі військового конфлікту з Росією у Чорному морі.
Дуже важлива заява, яка пройшла повз увагу преси. Анкара перетворилася з партнера Москви в ймовірного противника. Не скажу, що Туреччина стала дуже проукраїнською - російсько-турецькі протиріччя лежать зовсім в іншій площині, але мистецтво можливого якраз полягає у тому, щоб зробити другом - ворога свого ворога.
6 40 сенаторів закликають Байдена запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2", а саме будівництво у водах Данії затягується до осені.
Не буде ніякого "потоку". А якщо буде, то не запрацює - ставлю десять до одного. А те, що ніхто не скаржиться, ще не свідчить про гарну якість парашутів.
7 Розпил на 7 мільярдів у РФ: секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою.
Замість власного виробництва, радіостанцій «Азарт-П1», які декларувалися як російська розробка, створена виключно на вітчизняній елементній базі, військові закупили готові системи в Китаї, заощадивши і потім викравши 6,7 млрд рублів.
От така вся оборонна міць Москви з її "неперевершеною" зброєю: або падає, або не летить, або китайська підробка.
8 У кожної роботи є три плюса: п'ятниця, зарплата і відпустка. Сьогодні, як мінімум, п`ятниця. Але коли у клубі анонімних алкоголіків запитують "які плани на п'ятницю", всі плачуть. Пам`ятайте про це та бережіть себе.
Шануймося!)
Sharp`s
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3483638.html БОМБА! Ай, КА-РА-ШШШО!!! США вжучили бандита Каломойского! Дякую, дядько Джо!!!
Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.
Об этом https://www.state.gov/public-designation-of-oligarch-and-former-ukrainian-public-official-ihor-kolomoyskyy-due-to-involvement-in-significant-corruption/?fbclid=IwAR0b8spV3aMUIgU9O6HvjjTuZxcVwuVIwTL69Hd-ZL4N6yNFqa8y0Avr-c0 сообщается на сайте Госдепа.
"Я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
В Госдепе отметили, что Коломойский, как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год, был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.
"Хотя эти санкции основаны на действиях при его пребывании в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются и сейчас, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущему", - заявил Блинкен.
Блинкен отметил, что санкции подтверждают стремление США поддерживать политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины, а также не исключил дальнейших санкционных решений в отношении граждан Украины, которые этому препятствуют.
"Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы усиливать ответственность коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", - отметил он.
Санкции также наложили на жену олигарха Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского. Коломойскому и членам его семьи запрещен въезд в США.
На сессии ездил упорно.
Глаза покраснели от красной икры,
Душа почернела от черной.
я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
раз у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ
...
АСТАНАВИТЕСЬ! Від одного братєльніка монітор тріщить (1920х1080, на хвилинку) - а тут ще один розхарчований свинарчук!