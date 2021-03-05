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Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 марта, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Работа Рады началась с Часа вопросов к Кабмину.

Затем нардепы решили сегодня работать до 13.00.

Далее нардепы перешли к рассмотрению законопроектов: "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа) №4248-1 (принят в целом), о публичных консультациях №4254 (принят в первом чтении), о мультимодальных перевозках №4258 (принят в первом чтении), "О местных государственных администрациях" №4290 (принят в первом чтении).

Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 16 марта.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 01

Глава Минздрава Максим Степанов отчитывается в Раде.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 02

Спикер ВР Дмитрий Разумков и Вадим Ивченко ("Батькивщина").

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 03

Анне Скороход ("За майбутнє") вручили с утра несколько букетов цветов.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 04

Тем временем, Скороход просят задать вопрос Кабмину по поводу правки о снижении акциза на табачные изделия для нагревания на 30% по предложению компании "Филип Морис".

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 05
Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 06

"Слуга народа" Максим Гузенко.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 07

Нардепы пришли пообщаться с министрами.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 08

Дискуссия с главой МОЗ Степановым.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 09
Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 10

"Слуга народа"

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 11

Объятия "слуг народа" Сергея Гривко и Виктории Вагнер.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 12

Антон Яценко.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 13

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и министр здравоохранения Степанов.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 14

Младший брат первого вице-спикера Руслана Стефанчука Николай Стефанчук (СН) выглядит довольным и счастливым.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 15

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук наблюдает за беседой спикера Дмитрия Разумкова и соглавы фракции "ЕС" Артура Герасимова.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 16

Парламентарии заполонили правительственную ложу.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 17
Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 18

Пленарное заседание Рады 5 марта.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 19

Александр Герега ("За майбутнє") и Андрей Иванчук ("Довіра").

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 20

Иван Кириленко ("Батькивщина") с букетом.

Довольный слуга народа Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта 21

Сергей Дунаев (ОПЗЖ) получил с утра картинку "Контакты с внеземными цивилизациями глазами советского и американского кинематографа".

"Оценку психотерапевта интересно было бы", - пишут Дунаеву.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

акциз (385) ВР (29246) Ивченко Вадим (50) Кириленко Иван (103) табак (302) Шуфрич Нестор (953) Яценко Антон Батькивщина (130) инопланетяне (9) Герега (155) Герасимов Артур (312) Иванчук (64) Philip Morris (17) Степанов Максим (2062) Дунаев Сергей (21) Разумков Дмитрий (1521) Стефанчук Руслан (656) Скороход Анна (45) Вагнер Виктория (5) Стефанчук Николай (7)


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Топ комментарии
+13
Шрек в голубом пиджаке - это что-то . Боже , храни Украину !
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05.03.2021 16:01
+13
Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта - Цензор.НЕТ 5327Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта - Цензор.НЕТ 2071
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05.03.2021 16:23
+8
Степанова сдать на анализы, младшего брата вице-спикера на холодец, остальных загнать в урановую шахту !
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05.03.2021 16:04
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Шрек в голубом пиджаке - это что-то . Боже , храни Украину !
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05.03.2021 16:01 Ответить
Степанова сдать на анализы, младшего брата вице-спикера на холодец, остальных загнать в урановую шахту !
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05.03.2021 16:04 Ответить
У яйцеголового жир хрустит на лице
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05.03.2021 16:05 Ответить
Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта - Цензор.НЕТ 3493
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05.03.2021 16:10 Ответить
Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта - Цензор.НЕТ 918
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05.03.2021 16:16 Ответить
Один депутат с очень давней поры
На сессии ездил упорно.
Глаза покраснели от красной икры,
Душа почернела от черной...
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05.03.2021 16:17 Ответить
Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта - Цензор.НЕТ 5327Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта - Цензор.НЕТ 2071
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05.03.2021 16:23 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3482876.html SHARP`s REVIEW

1 - Кравчук: "Україна має стати членом НАТО, щоб захистити свою можливість будувати незалежну державу."
ОК, а тепер інші висловлювання від представників влади:
Зеленський: "Чи треба нам у НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть."
Верещук: "Ми не хочемо вступати в НАТО - це стане конфліктогеном із Росією. Нам потрібна "фінська модель."
Тому не вірю. Сьогодні вони кажуть одне, завтра - інше. Зелена влада не має плану дій, вона страшна своєю імпровізацією.

2 Мендель заявила, що Зеленський "прагне покласти край епосі українських олігархів".
Медійне творіння найбільш одіозного українського олігарха Каломойського, хоче знищити олігархів - це вже смішно.
Буратіно проти папи Карло.
Піаніст проти піаніно.
Коломойський проти Г+Г.
Тільки нехай пам`ятають: коли гра закінчується, король і пішак падають в одну і ту ж коробку.

3 Шмигаль: "Бачимо початок третьої хвилі пандемії. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях."
Невже закриють Буковель? Але ж там Ігор Валерійович свою статки примножує!
Тому знов закриють всіх інших. Офіс простих рішень.

4 ОПУ готує нові фейки проти Порошенка, - заява "ЄС".
І так зрозуміло, що ідеєю-фікс та пубертатним комплексом Зеленського, є Порошенко.
Але в мене для вас і гарна новина: днями в Україну прибуває слідча група ФБР, яка має на меті допитати Кломойського і його оточення у справі про відмивання грошей в Штатах. Завдання - домогтися екстрадиції олігарха. Американці будуть консультуватися з Інтерполом і українськими правоохоронцями щодо такої можливості.
А ще й розслідування Bellingcat по "вагнерівцям" на підході.
Тому Зе намагається перевести стрілки. Проте, марно - скоро чиїсь скрипучі фаберже заскриплять у надійних лещатах.

А тепер - до інших гарних новин:

5 Туреччина заявила, що підтримає Київ своїми кораблями у разі військового конфлікту з Росією у Чорному морі.
Дуже важлива заява, яка пройшла повз увагу преси. Анкара перетворилася з партнера Москви в ймовірного противника. Не скажу, що Туреччина стала дуже проукраїнською - російсько-турецькі протиріччя лежать зовсім в іншій площині, але мистецтво можливого якраз полягає у тому, щоб зробити другом - ворога свого ворога.

6 40 сенаторів закликають Байдена запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2", а саме будівництво у водах Данії затягується до осені.
Не буде ніякого "потоку". А якщо буде, то не запрацює - ставлю десять до одного. А те, що ніхто не скаржиться, ще не свідчить про гарну якість парашутів.

7 Розпил на 7 мільярдів у РФ: секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою.
Замість власного виробництва, радіостанцій «Азарт-П1», які декларувалися як російська розробка, створена виключно на вітчизняній елементній базі, військові закупили готові системи в Китаї, заощадивши і потім викравши 6,7 млрд рублів.
От така вся оборонна міць Москви з її "неперевершеною" зброєю: або падає, або не летить, або китайська підробка.

8 У кожної роботи є три плюса: п'ятниця, зарплата і відпустка. Сьогодні, як мінімум, п`ятниця. Але коли у клубі анонімних алкоголіків запитують "які плани на п'ятницю", всі плачуть. Пам`ятайте про це та бережіть себе.
Шануймося!)
Sharp`s
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05.03.2021 16:23 Ответить
Фінська модель це віддати частину своєї території агресору та довічно лизати йому дупу.
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05.03.2021 18:19 Ответить
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
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05.03.2021 16:24 Ответить
Пока одни байдики б'ють, другие за них работают
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3483638.html БОМБА! Ай, КА-РА-ШШШО!!! США вжучили бандита Каломойского! Дякую, дядько Джо!!!
Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.
Об этом https://www.state.gov/public-designation-of-oligarch-and-former-ukrainian-public-official-ihor-kolomoyskyy-due-to-involvement-in-significant-corruption/?fbclid=IwAR0b8spV3aMUIgU9O6HvjjTuZxcVwuVIwTL69Hd-ZL4N6yNFqa8y0Avr-c0 сообщается на сайте Госдепа.
"Я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

В Госдепе отметили, что Коломойский, как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год, был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.
"Хотя эти санкции основаны на действиях при его пребывании в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются и сейчас, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущему", - заявил Блинкен.
Блинкен отметил, что санкции подтверждают стремление США поддерживать политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины, а также не исключил дальнейших санкционных решений в отношении граждан Украины, которые этому препятствуют.
"Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы усиливать ответственность коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", - отметил он.

Санкции также наложили на жену олигарха Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского. Коломойскому и членам его семьи запрещен въезд в США.
Задоволений "слуга народу" Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня - Цензор.НЕТ 7087
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05.03.2021 16:27 Ответить
Один депутат с очень давней поры
На сессии ездил упорно.
Глаза покраснели от красной икры,
Душа почернела от черной.
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05.03.2021 16:27 Ответить
Знайдено на полонинах інтернету:

я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
раз у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ
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05.03.2021 16:45 Ответить
Наши политики всё время твердят, что в обществе уже видны сдвиги… Но первыми эти сдвиги заметили всё таки психиатры…
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05.03.2021 16:33 Ответить
Младший брат первого вице-спикера Руслана Стефанчука Николай Стефанчук (СН) выглядит довольным и счастливым
...
АСТАНАВИТЕСЬ! Від одного братєльніка монітор тріщить (1920х1080, на хвилинку) - а тут ще один розхарчований свинарчук!

Задоволений "слуга народу" Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня - Цензор.НЕТ 3117
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05.03.2021 16:35 Ответить
"Это дурдом!" - кричали депутаты. "Это наш дом" - успокаивал спикер.
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05.03.2021 16:37 Ответить
Звичайний такий собі шабаш на Лисій горі...
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05.03.2021 16:46 Ответить
Стефанчуки задоволені.Юзік-нє очєнь.
Задоволений "слуга народу" Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня - Цензор.НЕТ 4178
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05.03.2021 17:53 Ответить
Треба їх всіх на нари, там можна не тільки сідєть, але й лєжать...
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07.03.2021 17:02 Ответить
Розігнати цю шушару туди звідки вийшла.
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05.03.2021 17:54 Ответить
 
 