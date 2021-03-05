Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 марта, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Работа Рады началась с Часа вопросов к Кабмину.

Затем нардепы решили сегодня работать до 13.00.

Далее нардепы перешли к рассмотрению законопроектов: "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа) №4248-1 (принят в целом), о публичных консультациях №4254 (принят в первом чтении), о мультимодальных перевозках №4258 (принят в первом чтении), "О местных государственных администрациях" №4290 (принят в первом чтении).

Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 16 марта.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Глава Минздрава Максим Степанов отчитывается в Раде.

Спикер ВР Дмитрий Разумков и Вадим Ивченко ("Батькивщина").

Анне Скороход ("За майбутнє") вручили с утра несколько букетов цветов.

Тем временем, Скороход просят задать вопрос Кабмину по поводу правки о снижении акциза на табачные изделия для нагревания на 30% по предложению компании "Филип Морис".





"Слуга народа" Максим Гузенко.

Нардепы пришли пообщаться с министрами.

Дискуссия с главой МОЗ Степановым.





"Слуга народа"

Объятия "слуг народа" Сергея Гривко и Виктории Вагнер.

Антон Яценко.

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и министр здравоохранения Степанов.

Младший брат первого вице-спикера Руслана Стефанчука Николай Стефанчук (СН) выглядит довольным и счастливым.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук наблюдает за беседой спикера Дмитрия Разумкова и соглавы фракции "ЕС" Артура Герасимова.

Парламентарии заполонили правительственную ложу.





Пленарное заседание Рады 5 марта.

Александр Герега ("За майбутнє") и Андрей Иванчук ("Довіра").

Иван Кириленко ("Батькивщина") с букетом.

Сергей Дунаев (ОПЗЖ) получил с утра картинку "Контакты с внеземными цивилизациями глазами советского и американского кинематографа".

"Оценку психотерапевта интересно было бы", - пишут Дунаеву.

Фото: Цензор.НЕТ