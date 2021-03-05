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Пресечена попытка контрабанды в ЕС старинных монет XV-XVII веков на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Пресечена попытка контрабанды в ЕС старинных монет XV-XVII веков на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины пресекла в Хмельницкой области контрабанду культурных ценностей в страны ЕС. Общая стоимость изъятых предметов старины составляет более 1 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовал местный коллекционер. На международном интернет-аукционе он продавал за границу монеты XV-XVII веков.

"Для переправки культурных ценностей иностранным заказчикам контрабандист использовал сервисы международной почтовой связи. Чтобы скрыть правонарушение, он указывал в посылках вымышленные персональные данные отправителя. В рамках контроля за совершением преступления, задокументированы несколько фактов незаконной деятельности злоумышленника. Во время обысков по месту жительства контрабандиста правоохранители обнаружили еще почти 2500 раритетных монет, которые он планировал продать зарубежным клиентам", - подчеркивается в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры продолжаются следственные действия.

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Пресечена попытка контрабанды в ЕС старинных монет XV-XVII веков на 1 млн грн, - СБУ 01
Пресечена попытка контрабанды в ЕС старинных монет XV-XVII веков на 1 млн грн, - СБУ 02
Пресечена попытка контрабанды в ЕС старинных монет XV-XVII веков на 1 млн грн, - СБУ 03

Автор: 

контрабанда (2409) монеты (145) СБУ (19898) Хмельнитчина (896)


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Топ комментарии
+13
А чого він не має права продати те що належить йому? не хочете що монети пішли за кордон, то нехай музеї дадуть йому таку ж ціну яку дають йому за кордоном , або ж хоча б 1 мільон. який "намалювали" ваші екпсерти...немає грошей? музеям то нафіг не впало? То **** ви дебіли доколупалися до чувака? як ви задовбали підараси тупі з вашими "культурними цінностями"
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05.03.2021 16:14
+8
Таким чином можно любого колекціонера взяти.
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05.03.2021 16:13
+7
класс... пресекли... а что пресекли? где экспертиза монет? может это все сделано за углом? главное - гавкнуть, а там хоть трава не расти...
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05.03.2021 16:08
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А чи мають право вилучати цінності, які не фігурували у контрабанді? Бо так можна сказати, що колекціонер М. займається контрабандою, а давайте вилучимо його колекцію. І так (я впевнений) при обшуку кількість монет істотно знизилась, а у кишенях "правоохоронців" задзвеніли нові сувеніри для дому.
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05.03.2021 16:08 Ответить
класс... пресекли... а что пресекли? где экспертиза монет? может это все сделано за углом? главное - гавкнуть, а там хоть трава не расти...
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05.03.2021 16:08 Ответить
Таким чином можно любого колекціонера взяти.
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05.03.2021 16:13 Ответить
А чого він не має права продати те що належить йому? не хочете що монети пішли за кордон, то нехай музеї дадуть йому таку ж ціну яку дають йому за кордоном , або ж хоча б 1 мільон. який "намалювали" ваші екпсерти...немає грошей? музеям то нафіг не впало? То **** ви дебіли доколупалися до чувака? як ви задовбали підараси тупі з вашими "культурними цінностями"
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05.03.2021 16:14 Ответить
Что то не увидел ни одной ценной монеты, сплошной металлолом. СБУ, вы бы, лучше терроризмом занимались, а не хернёй , какой то.
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05.03.2021 16:26 Ответить
Пережитки советского прошлого - все вокруг колхозное, или депутатское.
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05.03.2021 16:27 Ответить
Фото надо делать чётким а то хрен поймёшь шо там за монеты ...
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05.03.2021 16:29 Ответить
Щось типу орта є
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05.03.2021 16:32 Ответить
Ті розсипи 'культурних цінностей' на 200$ не потягнуть
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05.03.2021 16:31 Ответить
Просто труженники!
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05.03.2021 16:32 Ответить
Имитация бурной деятельности от сбу
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05.03.2021 16:35 Ответить
Щось типу польських гроші 17ст
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05.03.2021 16:37 Ответить
а если коллекционер раньше покупал эти монеты на том же аукционе собрал коллекцию и продает что то же контрабанда ?
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05.03.2021 16:41 Ответить
Якщо монети належать особисто колекцонеру, то чому б йому не розпоряджатися ними так, як він вважає доцільним. Якесь неподобство у законодастві.
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05.03.2021 17:08 Ответить
Возвратились времена Януковича, когда у коллекционеров изымались коллекции (оружия, монет и т.д.), а потом их находили у Пшонки, Януковича и т.д.
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05.03.2021 19:02 Ответить
Дебилы, а почему вы не расследуете слив операции по вагнеровцам, а занимаетесь отжатием частной собственности у коллекционера?
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06.03.2021 12:04 Ответить
 
 