Пресечена попытка контрабанды в ЕС старинных монет XV-XVII веков на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины пресекла в Хмельницкой области контрабанду культурных ценностей в страны ЕС. Общая стоимость изъятых предметов старины составляет более 1 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовал местный коллекционер. На международном интернет-аукционе он продавал за границу монеты XV-XVII веков.

"Для переправки культурных ценностей иностранным заказчикам контрабандист использовал сервисы международной почтовой связи. Чтобы скрыть правонарушение, он указывал в посылках вымышленные персональные данные отправителя. В рамках контроля за совершением преступления, задокументированы несколько фактов незаконной деятельности злоумышленника. Во время обысков по месту жительства контрабандиста правоохранители обнаружили еще почти 2500 раритетных монет, которые он планировал продать зарубежным клиентам", - подчеркивается в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры продолжаются следственные действия.

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