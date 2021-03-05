Представители "Традиции и порядка" пытались сорвать женский марш в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты организации "Традиции и порядок" преградили дорогу колонне марша за равные права женщин, который состоялся на Приморском бульваре в Одессе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на одесское издание "Думская".

Около сотни одесситок вышли на марш в защиту прав женщин. Путь им преградили с десяток молодых людей в возрасте около 20 лет. Представители "Традиции и порядка" держали баннер с надписью "Патриархат тебя любит!".

Молодых людей задержала полиция, во время стычки они оказывали силовикам сопротивление.

В результате инцидента никто не пострадал. Марш продолжился в спокойной атмосфере. Участницы прошли по бульвару, а затем по Дерибасовской дошли до Городского сада.

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Целью мероприятия, по словам организаторов, было привлечение внимания к низкому уровню участия женщин в общественных и политических процессах, нечастому назначению женщин на высокопоставленные должности. Также участницы выступили против гендерных стереотипов и домашнего насилия в отношении женщин, которое участилось во время пандемии.

"У женщин должны быть равные права с мужчинами в нашем обществе. Пока это не совсем так. Даже на сегодняшнем марше были люди, которые считают, что права женщин не нарушаются, они иронизируют. Даже были попытки напасть на марш, потому что они считают, что патриархат — это высшая ценность, а мы считаем, что высшая ценность это равные права и возможности", — заявила участница марша Жанна Жукова.

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