Представители "Традиции и порядка" пытались сорвать женский марш в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Активисты организации "Традиции и порядок" преградили дорогу колонне марша за равные права женщин, который состоялся на Приморском бульваре в Одессе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на одесское издание "Думская".
Около сотни одесситок вышли на марш в защиту прав женщин. Путь им преградили с десяток молодых людей в возрасте около 20 лет. Представители "Традиции и порядка" держали баннер с надписью "Патриархат тебя любит!".
Молодых людей задержала полиция, во время стычки они оказывали силовикам сопротивление.
В результате инцидента никто не пострадал. Марш продолжился в спокойной атмосфере. Участницы прошли по бульвару, а затем по Дерибасовской дошли до Городского сада.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Целью мероприятия, по словам организаторов, было привлечение внимания к низкому уровню участия женщин в общественных и политических процессах, нечастому назначению женщин на высокопоставленные должности. Также участницы выступили против гендерных стереотипов и домашнего насилия в отношении женщин, которое участилось во время пандемии.
"У женщин должны быть равные права с мужчинами в нашем обществе. Пока это не совсем так. Даже на сегодняшнем марше были люди, которые считают, что права женщин не нарушаются, они иронизируют. Даже были попытки напасть на марш, потому что они считают, что патриархат — это высшая ценность, а мы считаем, что высшая ценность это равные права и возможности", — заявила участница марша Жанна Жукова.
Также на Цензор.НЕТ: В ВСУ на должностях командиров взводов служит 109 женщин, - Генштаб
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Советница главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), писательница Анжела Еременко (псевдоним «Bad mama») лишилась работы после того, как в Сети рассказала о своем поломанном вибраторе. Об этом она поведала в своих соцсетях.
Коротше кажучи - КЛОУНАДА"!!! Питання - "Хто організував, для чого і чому саме зараз?...".
зачем влезла
ми...полиция ??? может быть это у них как дискотека )))
Не зрозуміло що там поліція робила в такій кількості і чого втручалась.
геноцидупреобразованию, пхаклятые нацисты. советамъохлосу.
RONCO DI CASSATO, Italy, July 19, 2017 https://www.lifesitenews.com/ (LifeSiteNews) - Emma Bonino, a former abortionist once praised by
PopeFrancis as "a great Italian," will appear in a Catholic church to present the pro-migrant campaign "https://juicyecumenism.com/2013/06/05/the-evangelical-immigration-table-exposed-as-another-soros-front/ ERO STRANIERO : La humanità che fa bene" ("I was a stranger: Humanity that does good")
As an abortion rights activist and an abortionist herself, Bonino is directly or indirectly responsible for the deaths of approximately http://www.marcotosatti.com/2017/07/18/emma-bonino-il-26-luglio-sara-in-chiesa-ma-non-per-confessarsi-e-chiedere-perdono-a-dio-e-agli-uomini/ six million Italian babies between 1968 and today.