"Партия Шария - без Шария" и "Шарий - подлый трус": люди с флагами под ОП обвиняют пропагандиста в измене. ФОТО
Под Офисом Президента проходит митинг партийцев пропагандиста Шария, которые пришли с символикой партии и обвиняют своего лидера в измене.
Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Иванов, информирует Цензор.НЕТ.
По словам журналиста, звучат лозунги "Шарий - неонацист", "Мы отказываемся от Шария", "Нет европедофилам", "Партия Шария - без Шария", "Толя и Оля - Кремлевские тролли", "Шарий - подлый трус".
"Я так понимаю, среди "шариев" начался раскол, и это вполне прогнозируемое явление, ведь политикой нужно заниматься лично, а не скрываясь за заборами фешенебельных испанских вилл. Трусы в политике не выживают", - подчеркнул Иванов.
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И правильно сделал
Ґепічна фраза, у якій прекрасно все.
Да уж...
Когда там зебилы без ЗЕ выходить начнут?
Зе - эсэсовец!
Зе и каломойша не прошли обрезание!
ти шо - есть, шо - ніфуя.
печально слышать: "слуга народа"
Гавноеды.