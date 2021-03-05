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"Партия Шария - без Шария" и "Шарий - подлый трус": люди с флагами под ОП обвиняют пропагандиста в измене. ФОТО

Под Офисом Президента проходит митинг партийцев пропагандиста Шария, которые пришли с символикой партии и обвиняют своего лидера в измене.

Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Иванов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, звучат лозунги "Шарий - неонацист", "Мы отказываемся от Шария", "Нет европедофилам", "Партия Шария - без Шария", "Толя и Оля - Кремлевские тролли", "Шарий - подлый трус".

"Я так понимаю, среди "шариев" начался раскол, и это вполне прогнозируемое явление, ведь политикой нужно заниматься лично, а не скрываясь за заборами фешенебельных испанских вилл. Трусы в политике не выживают", - подчеркнул Иванов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов. Скриншот

Партия Шария - без Шария и Шарий - подлый трус: люди с флагами под ОП обвиняют пропагандиста в измене 01

Автор: 

Иванов Сергей журналист (43) Шарий Анатолий (227) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+39
чимось мені бувших зєбілів нагадують.
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05.03.2021 17:52
+26
"Партия Шария - без Шария" и "Шарий - подлый трус": однопартийцы пропагандиста под ОП обвиняют своего лидера в измене - Цензор.НЕТ 7286
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05.03.2021 17:55
+20
Клоуны из партии "петушария" пришли под офис клоуна Зеленского жаловаться на непорядочность шария???
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05.03.2021 17:56
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чимось мені бувших зєбілів нагадують.
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05.03.2021 17:52 Ответить
А мені свинарчуків і розенблата.
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05.03.2021 17:57 Ответить
стєпанов зєлєнсьий МОУ та решта зєстада їх переплюнули . доречі а свинарчуків посадили чи їх немає за що садити?
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05.03.2021 18:00 Ответить
Я не луценко і не венедіктова,щоб розбиратись з вашим свинарником.
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05.03.2021 18:06 Ответить
я це знаю.
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05.03.2021 18:44 Ответить
слив засчитан, зелелох.
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05.03.2021 19:01 Ответить
А ти ********** з якого органу тут вилізло.Давай назад і роби аборт.
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05.03.2021 19:10 Ответить
Куда тебе ,ли же в основном по собакам.Да ,зедебил.
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05.03.2021 20:42 Ответить
В усякому разі ***** не звав так як ти сєпарок **************.
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05.03.2021 20:46 Ответить
Ну тебе псино ед виднее ,чем ты там разговариваешь, со своими зедебилами.
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05.03.2021 20:51 Ответить
Не смерди ****** клізма сєпарна.
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05.03.2021 21:53 Ответить
Тебе псино ед виднее ,чем вы там зедебилы воняете друг другу. Никто не спорит.
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06.03.2021 06:45 Ответить
Ківа ти? А я думаю звідки так смердить ******? Отака одна кровосіся засмерділа весь цензор. ФУУУУУУУУ((((((
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06.03.2021 08:26 Ответить
Кива ***** это ваш союзник зедебилов,это они синхронно с бужанским и другими мразями голосуют в раде.Так что ты от своих не отказывайся, тем более что большая часть зедебилов по умственному развитию от кивы не отличаются. А в некоторых вопросах он и на голову выше зе плесени.
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06.03.2021 18:27 Ответить
Якщо ти не ківа то його брат бо такий же півень як ківа.
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06.03.2021 18:36 Ответить
Это все псино ед зедебильный. Вам лучше знать про братанов своих союзников.
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06.03.2021 18:57 Ответить
Їм ще руки не відрубали!
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05.03.2021 18:34 Ответить
Тебя бот номерной зедебилов повысили? Вместо 13 .17 выдали? Недоумок,недоразвитый.
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05.03.2021 20:44 Ответить
Тобі пляшку завелику видали? Йди з богом, тут глоду нема!
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05.03.2021 20:50 Ответить
Я же тебе бот зедебильный уже писал ,что я у ущербных зедебилов пойло не отбираю.
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05.03.2021 20:54 Ответить
Бывших зебилов не бывает...
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05.03.2021 18:01 Ответить
"Партия Шария - без Шария" и "Шарий - подлый трус": люди с флагами под ОП обвиняют пропагандиста в измене - Цензор.НЕТ 7324"Партия Шария - без Шария" и "Шарий - подлый трус": люди с флагами под ОП обвиняют пропагандиста в измене - Цензор.НЕТ 4941
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05.03.2021 19:16 Ответить
викрутиться ,напише що найняті за 200грв
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05.03.2021 17:54 Ответить
Дак они и были наняты по 200 грн за штуку, да только шарик им не заплатил .
И правильно сделал
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05.03.2021 18:06 Ответить
А 9 марта по сколько будут платить?
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05.03.2021 18:50 Ответить
"Партия Шария - без Шария" и "Шарий - подлый трус": однопартийцы пропагандиста под ОП обвиняют своего лидера в измене - Цензор.НЕТ 7286
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05.03.2021 17:55 Ответить
Збуджуєшся на хлопчиків, пустунчик?)))
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05.03.2021 18:35 Ответить
Клоуны из партии "петушария" пришли под офис клоуна Зеленского жаловаться на непорядочность шария???
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05.03.2021 17:56 Ответить
Подстава.Гроши не пахнуть Лица крупным планом,желательно.Партия подонка Шария монолитней Правого Сектора и Свободы будет.
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05.03.2021 17:56 Ответить
маналитная партия подонков шария .ну рассмешил
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05.03.2021 17:59 Ответить
"А я.! .... А мы.! .... А ты нас ! ..."
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05.03.2021 17:56 Ответить
Шось там небагато " акціонерів " , але занадто прапорів . ))
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05.03.2021 17:57 Ответить
У нас на районе мусор не вывозят . Может трудоустроим ?
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05.03.2021 17:57 Ответить
Это мелочи. Вот когда пойдут совковые пенсы митинговать против ОПЗЖопы, вот тогда трэш и начнется. Когда Бойко возопит "Медведчука в тюрьму!!!", тогда и поулыбаемся. Сейчас пока рано.
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05.03.2021 17:58 Ответить
А може сиділи в "штабах" на окладі, їх і кинули. Бачив минулого року оголошення на роботіуа про вакансії в партію століка
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05.03.2021 17:58 Ответить
детский сад дорого оплаченый
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05.03.2021 17:59 Ответить
Толик, не пались...
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05.03.2021 18:03 Ответить
посмотри на лозунги протестующих, в детском саду умнее придумают
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05.03.2021 18:05 Ответить
Вполне на уровне сектантов петушария.
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05.03.2021 18:07 Ответить
ну если секта тупых свиней привлекает на работу Сергея Иванова с его балаганом, вопросов нима
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05.03.2021 18:10 Ответить
Кто такой Сергей Иванов и зачем тупым ватным свиньям из секты петушария его нанимать?
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05.03.2021 18:12 Ответить
Или ты про россиян и их государственного деятеля?)
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05.03.2021 18:13 Ответить
Нима нима кацарылое чмо.Буквы недоумок изучи.
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05.03.2021 20:47 Ответить
А що в Україні за шарія хоч один інтелектуал є?))
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05.03.2021 18:09 Ответить
"оказался наш Отец не отцом, а *****..."
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05.03.2021 18:00 Ответить
ну тоді його 8 березням
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05.03.2021 18:02 Ответить
"Партия Шария - без Шария" и "Шарий - подлый трус": люди с флагам под ОП обвиняют пропагандиста в измене - Цензор.НЕТ 1211
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05.03.2021 18:00 Ответить
Ы-ыы... тупорылые чумоходы что-то заподозрили... Вот это правда смешно.
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05.03.2021 18:01 Ответить
"Шарий - неонацист" ??????
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05.03.2021 18:01 Ответить
а у тебя есть сомнения по этому поводу?
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05.03.2021 18:06 Ответить
Да он больше похож на педика-поцефиста,который за дружбу всех народов.
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05.03.2021 18:23 Ответить
***** нацист - одно другому не мешает, особенно если добавить связующее слово "***** русский нацист"
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05.03.2021 19:25 Ответить
Что тебя смущает? Петушарий жителей западной Украины называл вторым сортом и полукровками? Называл. Да и вообще, все ватники по сути нацисты, лицемерно называющие себя "антифашистами".
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05.03.2021 18:06 Ответить
да они особо то себя антифашистами не называют. Просто называют фашистами и русофобами тех кто против русского фашизма)))
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05.03.2021 18:08 Ответить
Як сказав один кацап із чудіново-фоменко-задорновської шобли - "на самом деле вся планета Земля это россия, просто многие страны и континенты временно оккупированы, но мы рано или поздно освободим нашу исконно русскую планету от всяких там фашистов".
Ґепічна фраза, у якій прекрасно все.
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05.03.2021 18:17 Ответить
Кацапы -шовинисты,не смотря на многонациональность в стране.
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05.03.2021 18:27 Ответить
Фашизм - поняття досить широке, тут може бути багато версій. І на відміну від нацизму і расизму, він зовсім не обов'язково має базуватися на біологічному расовому/національному бекґраунді. Тим більше така низькопробна карикатурна форма, як рашизм (це блть не версії у виконанні Муссоліні або Франко, тут усе смердить лаптями). Основою для агресивного шовінізму може бути яка завгодно зкріпа, та хоч РПЦ-православ'я (релігійний шовінізм взагалі класика - від хрестових походів, інквізиції, католико-протестантських зарубів... і аж до ******** ісламістів).
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05.03.2021 19:00 Ответить
19 пенсионеров с какими-то лозунгами - это новость?
Да уж...
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05.03.2021 18:10 Ответить
Дуже дякую, потужно проіржався від заголовку "Партия Шария - без Шария" и "Шарий - подлый трус": люди с флагами под ОП обвиняют пропагандиста в измене - Цензор.НЕТ 1163
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05.03.2021 18:11 Ответить
О! Пчёлы против мёда! Даже как-то интересно!
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05.03.2021 18:11 Ответить
скорее всего поставные проплаченные. Маргиналы которые вступали петушиную партию или поддерживали петушария изначально являются пророссийскими гандонами, ненавидящими все украинское. И что-то я не верю, что часть из них вдруг прозрела.
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05.03.2021 18:11 Ответить
А на что ты готов ради денег?
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05.03.2021 18:12 Ответить
если бы хорошо заплатили или как минимум дали гарантии об отсутствии криминального преследования - я бы сжег как-то офис петушария со всеми петушками которые там находятся.
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05.03.2021 18:14 Ответить
Эти бабули и не знают кто это такой)) Троллят толю или он сам организовал? В любом случае чушь какая-то.
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05.03.2021 18:13 Ответить
Сюр какой-то.

Когда там зебилы без ЗЕ выходить начнут?
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05.03.2021 18:13 Ответить
С плакатами: Нет признанию холокоста!
Зе - эсэсовец!
Зе и каломойша не прошли обрезание!
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05.03.2021 18:16 Ответить
Очень очень серьезную структуру размолотили в пух и прах, юридически так послали, и бабушки это ответ с флагами и Ивановым). Прикольно
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05.03.2021 18:16 Ответить
офигеть, да там прямь полУкраины с флагами и транспонентами, сылище, **** там. Вот вопрос к рейтинговым агенствам - вы с какого конца данные высасывайте.
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05.03.2021 18:41 Ответить
Та Зеленський просто Шарію заздрить. Хіба не видно?
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05.03.2021 18:43 Ответить
ватники паРаши отсасывают в Украине!!! Как и Х..йло отсосал так и его идейные соратники ватники...
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05.03.2021 18:46 Ответить
А от мітинг за зезе колись був? А то пустонадуті рейтинги - може це з кладовища голосують чи з дурдому якогось таємного?
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05.03.2021 18:47 Ответить
В синей куртке Шарий .Хотят всех запутать масковские падонки
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05.03.2021 18:49 Ответить
Вєчєєєрній звонннн...хде ш муууууууууудозвоооН??
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05.03.2021 18:50 Ответить
всё-таки .. почему они так боятся єтого Шария?
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05.03.2021 18:52 Ответить
Патаму чта честный
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05.03.2021 18:53 Ответить
стидно буть за шарія,
ти шо - есть, шо - ніфуя.
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05.03.2021 18:54 Ответить
Скажу більше - прихильники шарія мають жерти за окремими столами з перфорованого посуду.
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05.03.2021 19:04 Ответить
то есть зелебобиков не смущает, что партия "слуга народа" совсем без слуг народа?
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05.03.2021 19:06 Ответить
скажу вам честно... уже два года,
печально слышать: "слуга народа"
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05.03.2021 19:15 Ответить
Пчіли проти міду
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05.03.2021 19:20 Ответить
На човнику бунт .
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05.03.2021 19:27 Ответить
Беда, табуны шаровиков остались без пастуха и без бабла, надо срочно искать нового пастуха.
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05.03.2021 19:28 Ответить
Шарий конечно презерватив, но данное мероприятие явная проплаченная заказуха.
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05.03.2021 19:33 Ответить
Гавноеды всея украины бунтуют против собственного вошдя,вовремя предать это не предательство - это чуйка.
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05.03.2021 19:39 Ответить
я б назвал новость "разборки в клоунском профсоюзе" или "нечистоплотная конкуренция в цирке" - как то так...
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05.03.2021 21:00 Ответить
Партия свидетелей Шария!!!
Гавноеды.
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05.03.2021 21:56 Ответить
Походу долпоепы начали прозревать, что их мальчик-видосик, совсем не честный блохер.
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06.03.2021 07:20 Ответить
Наняли каких-то дюжину бабулек за сто гривен, который нибось и не знают, кто такой Шарий. В такой бред могут только хомячки с цензора поверить.
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06.03.2021 10:58 Ответить
оппа, кто тут у нас нарисовался. А расскажите-ка нам, любезный, кто такой есть шарий?
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06.03.2021 14:10 Ответить
Я уже давно не надеюсь на адекватную дискуссию на цензоре, так что время на ответ тратить не буду. Просто по факту этой "акции" всё ясно, даже вне персоны этого товарища.
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06.03.2021 14:49 Ответить
Вопрос цензор.нет вы ДБЛы и что считаете свой народ ДБЛами.
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06.03.2021 16:21 Ответить
Цензор.нет конченые Вы ДЕБИЛЫ используют в прямом смысле бедных бабушек у которых малая пенсия и им приходится участвовать в таком говне
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06.03.2021 16:22 Ответить
 
 