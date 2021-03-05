"Партия Шария - без Шария" и "Шарий - подлый трус": люди с флагами под ОП обвиняют пропагандиста в измене. ФОТО

Под Офисом Президента проходит митинг партийцев пропагандиста Шария, которые пришли с символикой партии и обвиняют своего лидера в измене.

Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Иванов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, звучат лозунги "Шарий - неонацист", "Мы отказываемся от Шария", "Нет европедофилам", "Партия Шария - без Шария", "Толя и Оля - Кремлевские тролли", "Шарий - подлый трус".

"Я так понимаю, среди "шариев" начался раскол, и это вполне прогнозируемое явление, ведь политикой нужно заниматься лично, а не скрываясь за заборами фешенебельных испанских вилл. Трусы в политике не выживают", - подчеркнул Иванов.

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