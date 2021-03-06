Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения двух грузовиков на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате ДТП с участием двух грузовиков в Днепропетровской области погиб человек, два человека пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"6 марта в 5:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автомобильном пути международного значения М-29 "Харьков-Симферополь" вблизи поселка городского типа Губиниха Новомосковского района", - сказано в сообщении.

По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей "Volvo FL7" и "ГАЗель".

Сотрудники Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали двух пострадавших мужчин, (1998 и 1999 годов рождения) и мужчину без признаков жизни (от полученных травм мужчина, 1956 года рождения, погиб на месте происшествия), которых в результате ДТП зажало в салоне грузового автомобиля "ГАЗель".

К месту происшествия привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

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Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.



Фото: сайт ГСЧС