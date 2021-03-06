РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5115 посетителей онлайн
Новости Фото ДТП
3 761 6

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения двух грузовиков на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате ДТП с участием двух грузовиков в Днепропетровской области погиб человек, два человека пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"6 марта в 5:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автомобильном пути международного значения М-29 "Харьков-Симферополь" вблизи поселка городского типа Губиниха Новомосковского района", - сказано в сообщении.

По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей "Volvo FL7" и "ГАЗель".

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения двух грузовиков на Днепропетровщине, - ГСЧС 01

Сотрудники Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали двух пострадавших мужчин, (1998 и 1999 годов рождения) и мужчину без признаков жизни (от полученных травм мужчина, 1956 года рождения, погиб на месте происшествия), которых в результате ДТП зажало в салоне грузового автомобиля "ГАЗель".

К месту происшествия привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП в Польше: 6 граждан Украины погибли, еще 15 травмированы. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения двух грузовиков на Днепропетровщине, - ГСЧС 02
Фото: сайт ГСЧС

ДТП (7673) Днепропетровская область (3948)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна на дорогах. Неначе люди подуріли.
показать весь комментарий
06.03.2021 10:11 Ответить
За ніч накидало снігу. Ось і результат.
показать весь комментарий
06.03.2021 10:14 Ответить
ну при чём тут снег? Это фанаты синей изоленты и летней резины.
показать весь комментарий
06.03.2021 10:38 Ответить
ну шо ж, тут так ..= 64-летний водитель газли въехал в припаркованный возле заправки волво..- погиб, 2 его пассажира в травмах...(((
показать весь комментарий
06.03.2021 11:44 Ответить
пабедила вольва
показать весь комментарий
06.03.2021 13:17 Ответить
президент висловив співчуття чи то для нього люди другого сорту..?
показать весь комментарий
06.03.2021 13:33 Ответить
 
 