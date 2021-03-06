Обломки разлетелись по всей дороге: на Гостомельском шоссе столкнулись две легковушки, двое погибших. ФОТОрепортаж
В результате столкновения автомобилей на Гостомельском шоссе погибли два человека. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Согласно данным полиции, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Гостомельском шоссе поступило сегодня утром.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины столкновения автомобилей "Рено" и "Шевроле".
"В дорожной аварии погибли два человека, остальные участники ДТП получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.
После завершения проверки событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Вместе с тем, как сообщает паблик "Киев оперативный", столкновение автомобилей было настолько сильным, что обломки разлетелись на десятки метров, а автомобиль Chevrolet начал гореть. Огонь ликвидировали водители, которые остановились помочь.
"Сейчас движение по трассе еще серьезно затруднено", - сказано в сообщении.
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лично я езжу на рекстоне 3.2 бензин, куда там мне с моим рамным корейским бобиком до этой влагины супернадежной...
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нИкогда... Неужели у тебя язык не выворачивает, когда ты выговариваешь нЕкогда???
Но подвернулась Субару трибека, до сих пор самая лучшая, для меня, машина)
Там по одной полосе движения в каждую сторону, но есть ещё некая средняя полоса для обгона. Ее используют для обгонов с обоих полос движения.Поэтому могут выехать одновременно с двух противоположных полос навстречу. Из-за этого часто происходят дтп
Разметка сделана по одной полосе в каждую сторону.
Но самое ужасное, что там оставлены для обочины полосы шириной как основные в каждую сторону.
И те, кто не желает соблюдать ПДД, летят по этим асфальтированным обочинам, что запрещено ПДД, играя в шашки с обеих сторон.
И лобовые столкновения там постоянно.