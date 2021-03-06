Обломки разлетелись по всей дороге: на Гостомельском шоссе столкнулись две легковушки, двое погибших. ФОТОрепортаж

В результате столкновения автомобилей на Гостомельском шоссе погибли два человека. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Согласно данным полиции, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Гостомельском шоссе поступило сегодня утром.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины столкновения автомобилей "Рено" и "Шевроле".

"В дорожной аварии погибли два человека, остальные участники ДТП получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.

После завершения проверки событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.



Фото: Сайт Нацполициия

Вместе с тем, как сообщает паблик "Киев оперативный", столкновение автомобилей было настолько сильным, что обломки разлетелись на десятки метров, а автомобиль Chevrolet начал гореть. Огонь ликвидировали водители, которые остановились помочь.

"Сейчас движение по трассе еще серьезно затруднено", - сказано в сообщении.













Фото: Киев Оперативный