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Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 марта, на Контрактовой площади в Киеве, под Гостиным двором проходит акция в защиту данной памятки национального значения и объекта культурного наследия. Активисты требуют вернуть здание громаде Киева и немедленно его спасать.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Во время акции отмечалось, что из-за бюрократических проволочек центральных органов власти затягивается обновление Гостиного двора, тогда как киевская городская власть давно могла бы отреставрировать памятку.

Акция организована активистом Майдана Игорем Луценко. Организаторы акции напоминают, что 28 января 2021 года суд поставил точку в попытках правительства избежать ответственности за восстановление Гостиного Двора. Украинское правительство и Фонд госимущества должны немедленно подать на рассмотрение научно-проектную документацию на проведение неотложных противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ.

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"У киевлян заканчивается терпение. В самом историческом центре по вине бездействующего правительства - огромная руина, памятник коррупции и неспособности украинского государства", - подчеркивается на странице в соцсети Фейсбук, посвященной данной акции.

Кроме этого подчеркивается, что правительство отдало здание в распоряжение рейдерам.

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Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено) 03
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Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено) 05
Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено) 06
Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено) 07
Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено) 08
Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено) 09
Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено) 10
Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено) 11
Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено) 12
Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено) 13
Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено) 14
Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено) 15

Требования огранизаторов акции:

1. Прогнать рейдеров из государственной собственности.

2. Немедленно начать процесс восстановления Гостиного двора, предоставить проектную документацию и начать работы.

3. Способствовать созданию в Гостином дворе общественного пространства - центра самоуправления киевлян, а также музейных, образовательных и культурных учреждений.

ФОТО и Видео: Олег Богачук

Автор: 

акция (2425) Кабмин (14027) Ткаченко Александр (429) Гостиный двор (104) Луценко Игорь (231) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+10
Каждый раз когда бываю на Подоле, серце кровью обливается при виде этого здания. Зебилы миллиарды денег просрали на корупционные схемы зеленского-шмыгаля-коломойского, а пару-тройку миллионов на реставрацию здания у государства нет бенег. Обидно, когда дебилы и враги правят страной.
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06.03.2021 13:41
+7
"Гостиний двір у Києві - монументальний торговий комплекс на Контрактовій площі на Подолі, частково зведений у 1809-1813 роках за проєктом Л.Руска. Перебудований у 1828-1833 роках за проєктом А. Меленського, та наприкінці ХІХ століття"

Иди нахер долбоеп!
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06.03.2021 13:43
+5
Київ вже давно віддано на поталу гопоті та жлобам з грошенятами. Місто хаотично забудовується монстр-архітектурою. Інфраструктура не витримує. Дороги - гімно. 🥴
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06.03.2021 13:23
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В этом доме когда то сидела Укрреставрация - лучшие спецы по реставрации в Украине
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06.03.2021 13:22 Ответить
За что?
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06.03.2021 13:31 Ответить
не за что а на чем!
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06.03.2021 18:55 Ответить
Київ вже давно віддано на поталу гопоті та жлобам з грошенятами. Місто хаотично забудовується монстр-архітектурою. Інфраструктура не витримує. Дороги - гімно. 🥴
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06.03.2021 13:23 Ответить
С какой целью вы сменили свой ник?
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06.03.2021 13:33 Ответить
Яка різниця.
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06.03.2021 13:36 Ответить
Это вопрос или ответ?
И всё же, зачем вы это сделали?
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06.03.2021 13:38 Ответить
А ви знаєте мій попередній?
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06.03.2021 13:40 Ответить
Запаскудили жлобота не місто а притон
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06.03.2021 15:07 Ответить
Так это ж не "активисты" требуют, а организаторы.
Если организатор организовывает, значит организатору это нужно.
А "активисты" - случайные люди.
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06.03.2021 13:30 Ответить
Добре шо зараз масочний режим, навіть ні в кого підозри не буде шо люди просто копійку заробляють
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06.03.2021 14:04 Ответить
"Посмотрим, за что стоим..."
"Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю - Цензор.НЕТ 4918
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06.03.2021 17:44 Ответить
Ну да... Так воно і є...
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06.03.2021 19:34 Ответить
Для журнашлюх, активистов и прочих жителей горніх селений докладаю.
Эта "памятка" построена в 1970-1980 гг к Олимпиаде.
Это, кабы раз.
Тупарей, которые это хотят оспорить отправляю прямо в википедию.
Это кабы два.
Разрушено здание теми же самыми "активистами".
Это три.
Руководил этими "активистами" сподвижник Авакова - Луценко с целью получить дань от застройщиков.
Это кабы четыре.
Для пущего крику "активисты" приплели к этим застройщикам сына Януковича.
Что бы дать по мозгам тупым неграмотным жителям удаленных хуторов.
Это кабы пять.
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06.03.2021 13:38 Ответить
"Гостиний двір у Києві - монументальний торговий комплекс на Контрактовій площі на Подолі, частково зведений у 1809-1813 роках за проєктом Л.Руска. Перебудований у 1828-1833 роках за проєктом А. Меленського, та наприкінці ХІХ століття"

Иди нахер долбоеп!
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06.03.2021 13:43 Ответить
Ну ты и дебил!
"масштабная реконструкция была проведена в https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1982 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1990 годах под руководством архитектора В. П. Шевченко. Здание было снесено вместе фундаментом, заново отстроено из кирпича и приняло вид, который был запланирован ещё первым проектом".
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06.03.2021 13:46 Ответить
Этот сарай был снесен.
"Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю - Цензор.НЕТ 1372

"Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю - Цензор.НЕТ 9014

И построено такое здание
"Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю - Цензор.НЕТ 2678
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06.03.2021 13:49 Ответить
Я пригадую,як його будували, десь на початку 70-х.
Взагалі я теж підтримую передачу цієї будівлі громаді Києва і щоб був там дійсно культурний центр, а не нічна бухаловка і бордель з однорукими бандитами.
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06.03.2021 14:03 Ответить
Его отстроили к Олимпиаде, потому, что прежний позорил вид города.
А окончательно сдали в єксплуатацию позже.
В запасниках художественного музея, а именно в подвале, нашли Самсона и установили вместе с отстроенным фонтаном.

Там были разные ювелирные магазины и Укрреставрация, которая и собиралась что-то достроить.
Но тут "активисты" решили заполучить дань - в результате здание разрушается.
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06.03.2021 14:16 Ответить
«Хотели как лучше, а получилось как всегда»

- одно из наиболее известных крылатых выражений Виктора Степановича Черномырдина,
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06.03.2021 14:25 Ответить
У вас какое-то левое фото. Не могло это белое здание за 30 лет превратится в полуразрушенный свинарник.

"Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю - Цензор.НЕТ 548
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06.03.2021 14:35 Ответить
Активисты во главе с Луценко могли не только превратить его в свинарник, но и разнести по кирпичу к такой матери.
Это ж дикари, сэр!
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06.03.2021 14:47 Ответить
Ты може ухи переел, совок драный? Это здание своровал Саша Янукович, и начал переделывать его в торговый центр, а не "активисты".
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06.03.2021 18:58 Ответить
Ну теперь по фото понимаю чего он сгорел КЗ видимо Сарай кстати строили самостоятельно продаваны непманы. Зачастую там и жили на 2м этаже.
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06.03.2021 20:28 Ответить
Коли вже копнути глибше, то Гостинний двір був частиною проекту побудови площі щось на кшталт Дворцової площі в Санкт-Петербурзі.

Років 10 тому в Інтернеті була велика стаття з проектом тієї площі. Але проект не був реалізований.
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06.03.2021 14:22 Ответить
Гостиный двор - памятник национального значения, объект культурного наследия на Контрактóвойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)#cite_note-1 [1] площади (на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Подоле ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве , возведённый в https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1809 году вместо старого двора (1760-е годы, архитектор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иван Григорович-Барский ).
Здание Гостиного двора было незаконно удалено из списка памятников архитектуры Украинской ССР постановлением Кабинета Министров Украины № 1380 от https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 15 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2011 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)#cite_note-autogenerated1-2 [2] . https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 27 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года Окружной административный суд города Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Тиць!
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06.03.2021 17:57 Ответить
Вова это ты? Или это мама Рима?
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06.03.2021 18:08 Ответить
Ошибаетесь. Частично его построили только к 85году. Библиотека там была. Все бабки тогда ушли на ЧАЭС. К 95му году его только закончили. Этому двору по жизни не фортило, то горел, то снесли... Вот и сейчас начиная с 2008 года его пытаются постоянно отжать. Что говорить земелька в таком месте стоит мама не горюй...
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06.03.2021 20:22 Ответить
Каждый раз когда бываю на Подоле, серце кровью обливается при виде этого здания. Зебилы миллиарды денег просрали на корупционные схемы зеленского-шмыгаля-коломойского, а пару-тройку миллионов на реставрацию здания у государства нет бенег. Обидно, когда дебилы и враги правят страной.
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06.03.2021 13:41 Ответить
Дебіли та вороги правлять,як мінімум, з 1654 року.
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06.03.2021 13:43 Ответить
Справка, ЯНЕК готовился прибрать к своим рукам этот комплекс.

Так шо рыльца там в пушку у многих
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06.03.2021 13:45 Ответить
Брехня!
Жителям мухосранска не рекомендуется комментировать новости, связанные с Киевом вообще!
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06.03.2021 13:56 Ответить
😀😀😀
Ну так и не коментируйте
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06.03.2021 15:26 Ответить
это старый совковый пердун, ему больше нечем в жизни заниматься
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06.03.2021 19:01 Ответить
А пропоную знести "Ярмо" і збудувати там Великий Золотоверхий собор УПЦ.
Той собор буде суперово виглядати з Хрещатика, а з лівого берега взагалі класно впишеться в Київські пагорби.
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06.03.2021 14:09 Ответить
Може все ж таки ПЦУ а не УПЦ?
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06.03.2021 19:00 Ответить
"Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю - Цензор.НЕТ 9318
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06.03.2021 14:11 Ответить
У страны нет денег на такие излишества.
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06.03.2021 14:32 Ответить
та нам похєр що у вас там на росії грошей немає.
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06.03.2021 18:11 Ответить
Заблудилась падаль коцапская?😂🌷
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06.03.2021 18:23 Ответить
Если бы активисты чаще что то требовали, было бы хорошо. Но они тоже люди и им надо зарабатывать на хлеб....И кстати! Харьковчане не хотят вернуть что нибудь в коммунальную собственность из приватизированного их мэром?
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06.03.2021 17:27 Ответить
зєля-пдрас.
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06.03.2021 18:07 Ответить
це не таємниця.
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06.03.2021 18:11 Ответить
Коли треба перебити увагу з чогось важливого завжди згадують про Гостинний двір. Ви би так Антоненка і Стерненка виходили захищати
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06.03.2021 18:40 Ответить
Виходь
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06.03.2021 19:03 Ответить
А про подпаленный ЦГ уже молчек. Кличко отжал...
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06.03.2021 20:29 Ответить
Ніхто не думає про будівлю, місто, киян. Всі хочуть розпиляти бюджет на реставрації, от і все. Тому така і іде боротьба за нього. А Ткаченка знаємо... як Одеську кіностудію прибрав до кишені. Краще вже нехай місто займається, під наглядом активістів.
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06.03.2021 20:45 Ответить
Малообразованным дебилам (типо полинрафа полиграфовича и дугласа-дифенбекар-харимугамедовича ) рекомендую ознакомиться с этой публикацией:
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kwheretogo/gostinomu-dvoru-stuknulo-200-let-istoriya-zdaniya-1207836.html
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) - Цензор.НЕТ 4740
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06.03.2021 20:57 Ответить
Да Киев давно уже превратился в хлам.
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07.03.2021 01:47 Ответить
 
 