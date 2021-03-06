Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 марта, на Контрактовой площади в Киеве, под Гостиным двором проходит акция в защиту данной памятки национального значения и объекта культурного наследия. Активисты требуют вернуть здание громаде Киева и немедленно его спасать.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Во время акции отмечалось, что из-за бюрократических проволочек центральных органов власти затягивается обновление Гостиного двора, тогда как киевская городская власть давно могла бы отреставрировать памятку.

Акция организована активистом Майдана Игорем Луценко. Организаторы акции напоминают, что 28 января 2021 года суд поставил точку в попытках правительства избежать ответственности за восстановление Гостиного Двора. Украинское правительство и Фонд госимущества должны немедленно подать на рассмотрение научно-проектную документацию на проведение неотложных противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ.

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"У киевлян заканчивается терпение. В самом историческом центре по вине бездействующего правительства - огромная руина, памятник коррупции и неспособности украинского государства", - подчеркивается на странице в соцсети Фейсбук, посвященной данной акции.

Кроме этого подчеркивается, что правительство отдало здание в распоряжение рейдерам.































Требования огранизаторов акции:

1. Прогнать рейдеров из государственной собственности.

2. Немедленно начать процесс восстановления Гостиного двора, предоставить проектную документацию и начать работы.

3. Способствовать созданию в Гостином дворе общественного пространства - центра самоуправления киевлян, а также музейных, образовательных и культурных учреждений.

ФОТО и Видео: Олег Богачук