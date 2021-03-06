Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 6 марта, на Контрактовой площади в Киеве, под Гостиным двором проходит акция в защиту данной памятки национального значения и объекта культурного наследия. Активисты требуют вернуть здание громаде Киева и немедленно его спасать.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Во время акции отмечалось, что из-за бюрократических проволочек центральных органов власти затягивается обновление Гостиного двора, тогда как киевская городская власть давно могла бы отреставрировать памятку.
Акция организована активистом Майдана Игорем Луценко. Организаторы акции напоминают, что 28 января 2021 года суд поставил точку в попытках правительства избежать ответственности за восстановление Гостиного Двора. Украинское правительство и Фонд госимущества должны немедленно подать на рассмотрение научно-проектную документацию на проведение неотложных противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ.
"У киевлян заканчивается терпение. В самом историческом центре по вине бездействующего правительства - огромная руина, памятник коррупции и неспособности украинского государства", - подчеркивается на странице в соцсети Фейсбук, посвященной данной акции.
Кроме этого подчеркивается, что правительство отдало здание в распоряжение рейдерам.
Требования огранизаторов акции:
1. Прогнать рейдеров из государственной собственности.
2. Немедленно начать процесс восстановления Гостиного двора, предоставить проектную документацию и начать работы.
3. Способствовать созданию в Гостином дворе общественного пространства - центра самоуправления киевлян, а также музейных, образовательных и культурных учреждений.
ФОТО и Видео: Олег Богачук
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И всё же, зачем вы это сделали?
Если организатор организовывает, значит организатору это нужно.
А "активисты" - случайные люди.
Эта "памятка" построена в 1970-1980 гг к Олимпиаде.
Это, кабы раз.
Тупарей, которые это хотят оспорить отправляю прямо в википедию.
Это кабы два.
Разрушено здание теми же самыми "активистами".
Это три.
Руководил этими "активистами" сподвижник Авакова - Луценко с целью получить дань от застройщиков.
Это кабы четыре.
Для пущего крику "активисты" приплели к этим застройщикам сына Януковича.
Что бы дать по мозгам тупым неграмотным жителям удаленных хуторов.
Это кабы пять.
Иди нахер долбоеп!
"масштабная реконструкция была проведена в https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1982 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1990 годах под руководством архитектора В. П. Шевченко. Здание было снесено вместе фундаментом, заново отстроено из кирпича и приняло вид, который был запланирован ещё первым проектом".
И построено такое здание
Взагалі я теж підтримую передачу цієї будівлі громаді Києва і щоб був там дійсно культурний центр, а не нічна бухаловка і бордель з однорукими бандитами.
А окончательно сдали в єксплуатацию позже.
В запасниках художественного музея, а именно в подвале, нашли Самсона и установили вместе с отстроенным фонтаном.
Там были разные ювелирные магазины и Укрреставрация, которая и собиралась что-то достроить.
Но тут "активисты" решили заполучить дань - в результате здание разрушается.
- одно из наиболее известных крылатых выражений Виктора Степановича Черномырдина,
Это ж дикари, сэр!
Років 10 тому в Інтернеті була велика стаття з проектом тієї площі. Але проект не був реалізований.
Здание Гостиного двора было незаконно удалено из списка памятников архитектуры Украинской ССР постановлением Кабинета Министров Украины № 1380 от https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 15 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2011 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)#cite_note-autogenerated1-2 [2] . https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 27 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года Окружной административный суд города Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Тиць!
Так шо рыльца там в пушку у многих
Жителям мухосранска не рекомендуется комментировать новости, связанные с Киевом вообще!
Ну так и не коментируйте
Той собор буде суперово виглядати з Хрещатика, а з лівого берега взагалі класно впишеться в Київські пагорби.
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kwheretogo/gostinomu-dvoru-stuknulo-200-let-istoriya-zdaniya-1207836.html