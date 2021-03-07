Драка со стрельбой произошла в центре Одессы, три человека получили ранения, - Нацполиция. ФОТО

На улице Екатерининской в центре Одессе произошла драка между двумя компаниями, которая завершилась стрельбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Выездом на место происшествия правоохранители установили, что между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников, 1989 года рождения, открыл стрельбу из травматического оружия. Непроникающие ранения получили три человека. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас участники инцидента дают объяснения в отделе полиции. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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