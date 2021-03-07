РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6729 посетителей онлайн
Новости Фото
15 208 24

Драка со стрельбой произошла в центре Одессы, три человека получили ранения, - Нацполиция. ФОТО

Драка со стрельбой произошла в центре Одессы, три человека получили ранения, - Нацполиция. ФОТО

На улице Екатерининской в центре Одессе произошла драка между двумя компаниями, которая завершилась стрельбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Выездом на место происшествия правоохранители установили, что между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников, 1989 года рождения, открыл стрельбу из травматического оружия. Непроникающие ранения получили три человека. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас участники инцидента дают объяснения в отделе полиции. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бизнесмен Рысин о стрельбе возле кафе в Днепре: Ермака Петровского там и близко не было. У нас прекрасные, дружественные отношения

Драка со стрельбой произошла в центре Одессы, три человека получили ранения, - Нацполиция 01
Драка со стрельбой произошла в центре Одессы, три человека получили ранения, - Нацполиция 02

Автор: 

драка (2019) Одесса (7879) Нацполиция (16458) стрельба (3251)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Вот меня удивляют противники разрешения на продажу короткоствола - типа поубивают украинцы друг друга и т.д. А как же в Молдове друг друга не перестреляли. Молдова страна нам ментально близкая и бухают они не меньше. Полезно еще статистику по насильственным преступлениям посмотреть в странах, где разрешено ношение короткоствола и где запрещено. Конечно будут смерти от неправильно обращения с оружием и от маньяков, но тому же маньяку никто не мешает взять топор, или мачете (или и топор и мачете, да хоть лопату, или бензопилу) и устроить бойню. Кроме того, от неправильного обращения с автотранспортом тоже много людей гибнет, так что же теперь и автомобили запретить?
показать весь комментарий
07.03.2021 14:41
+6
Хватило травмата, всі живі шо ше потрібно.
показать весь комментарий
07.03.2021 11:54
+5
А можливо людина і правильно застосувала травмат... Для чого він взагалі потрібен?
показать весь комментарий
07.03.2021 11:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шоб бойове три жмура було, як не більше.
показать весь комментарий
07.03.2021 11:46 Ответить
Апиридил
показать весь комментарий
07.03.2021 11:46 Ответить
Был бы один - с травматом, а так он еще не раз постреляет
показать весь комментарий
07.03.2021 11:54 Ответить
А можливо людина і правильно застосувала травмат... Для чого він взагалі потрібен?
показать весь комментарий
07.03.2021 11:52 Ответить
Хватило травмата, всі живі шо ше потрібно.
показать весь комментарий
07.03.2021 11:54 Ответить
І дозвіл теж правильно купила
показать весь комментарий
07.03.2021 12:06 Ответить
А якби ножі дістали то й половину відвідувачів би вирізали? Думаю, що якби знали, що супротивника є БОЙОВА зброя, то вели б себе набагато ввічливіше.
показать весь комментарий
07.03.2021 13:23 Ответить
Від ножа втікають , а на пісталет ідуть, всерівно не втічеш.
показать весь комментарий
07.03.2021 13:37 Ответить
в фільмах ))))))))))
показать весь комментарий
08.03.2021 09:21 Ответить
Ковбои?
показать весь комментарий
07.03.2021 11:48 Ответить
А этот "участник" с травматом - он судья, депутат, мент или журналист? И 263 статьи что-то не видно...
показать весь комментарий
07.03.2021 12:05 Ответить
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.
показать весь комментарий
07.03.2021 12:40 Ответить
ага піди це і роскажи сабакіну, суддям та нашим депутатам-хвойдам
показать весь комментарий
07.03.2021 16:49 Ответить
Черные стреляют и ножами машут, а украинцы не готовы к свободному владению оружия?
показать весь комментарий
07.03.2021 12:48 Ответить
оружие - это личное дело каждого
в штатах почти у всех на кармане
и если уже достал кто то
то будьте уверены - его достанет еще минимум 5
из окружения
страшно?)))
всем страшно))
показать весь комментарий
07.03.2021 13:27 Ответить
Право на травмат имеют работники суда, правоохранительных органов и их близкие родственники, журналисты и внештатные журналисты, депутаты Украины, члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащие, государственные служащие, имеющие категории и ранги.
показать весь комментарий
07.03.2021 13:44 Ответить
Жизнь близких родственников полицейских и жизнь внештатных журналистов значительно важнее жизни учителей и врачей
показать весь комментарий
07.03.2021 15:30 Ответить
Вот меня удивляют противники разрешения на продажу короткоствола - типа поубивают украинцы друг друга и т.д. А как же в Молдове друг друга не перестреляли. Молдова страна нам ментально близкая и бухают они не меньше. Полезно еще статистику по насильственным преступлениям посмотреть в странах, где разрешено ношение короткоствола и где запрещено. Конечно будут смерти от неправильно обращения с оружием и от маньяков, но тому же маньяку никто не мешает взять топор, или мачете (или и топор и мачете, да хоть лопату, или бензопилу) и устроить бойню. Кроме того, от неправильного обращения с автотранспортом тоже много людей гибнет, так что же теперь и автомобили запретить?
показать весь комментарий
07.03.2021 14:41 Ответить
І як це рослідує національна поліція? Де захмарні строки тим хто затіяв стрілянину, як в Дніпрі.
показать весь комментарий
07.03.2021 14:50 Ответить
 
 