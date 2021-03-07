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Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила район ООС и оценила эффективность подготовки украинских воинов в рамках операции "ORBITAL". ФОТО

Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила район ООС и оценила эффективность подготовки украинских воинов в рамках операции

Состоялся визит делегации Вооруженных Сил Великобритании в район проведения операции Объединенных сил.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что в ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией с безопасностью на Востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава Вооруженных Сил Украины в рамках операции "ORBITAL".

"В частности, иностранные представители посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске. Во время брифинга заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев и представители Объединенного центра ГВС ознакомили делегацию Вооруженных Сил Великобритании с ситуацией на Востоке", - подчеркивают в штабе.

Кроме этого, как отметили в штабе, в рамках визита делегация ознакомилась с порядком работы на КПВВ Майорское, после чего британцы провели брифинг с представителями ОБСЕ в Краматорске. Визит завершился встречей с представителями Офиса координации гуманитарных вопросов ООН.

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Штаб также напоминает, что в 2015 году Правительство Великобритании при поддержке Палаты лордов, приняло решение о начале работы тренировочной группы британских инструкторов (операция "ORBITAL) и направлении военного персонала в Украине для оказания помощи по развитию оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины. Начиная с марта 2015 года, с участием британских инструкторов подготовлено свыше 22,5 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила район ООС и оценила эффективность подготовки украинских воинов в рамках операции ORBITAL 01
Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила район ООС и оценила эффективность подготовки украинских воинов в рамках операции ORBITAL 02
Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила район ООС и оценила эффективность подготовки украинских воинов в рамках операции ORBITAL 03
Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила район ООС и оценила эффективность подготовки украинских воинов в рамках операции ORBITAL 04

Автор: 

Великобритания (4951) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+22
Это хорошая новость . Очень хорошая . Слава Украине !
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07.03.2021 13:08
+17
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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07.03.2021 13:11
+5
Басурин говорил что на Данбасса воюют американские наемники типа Бандеровцы 30-40-50 годов...Крысы Мавзолейные, Бандеровцы вас мочили,до сих пор помните... Это есть харашё
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07.03.2021 13:29
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Это хорошая новость . Очень хорошая . Слава Украине !
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07.03.2021 13:08 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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07.03.2021 13:11 Ответить
Руководство Великобритании приняло решение о сворачивании программы "ORBITAL" (подготовка военнослужащих ВС Украины) в связи с окончанием пятилетнего срока ее проведения. Вопрос о продлении программы представителями Украины не поднимался.(с)
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07.03.2021 14:30 Ответить
Перевірили як вони показують дулі тій стороні?
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07.03.2021 13:09 Ответить
Зря ты так .
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07.03.2021 13:11 Ответить
Якщо командуючий військами судиться з начальником Генштабу, то що можна чекати від такого командування?
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07.03.2021 13:24 Ответить
"Пьяные западные кураторы приехали заставлять обдолбаных украинских карателей убивать "народдамбаза" с особой жестокостью".(из очередной "сводки" эдички басурина по мотивам пары дорожек кокаина)
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07.03.2021 13:15 Ответить
Турки больше помогают Украине чем Бриты , в Турции начали собирать для Украины 48 Байрактаров
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07.03.2021 13:16 Ответить
От турки в разі чого і можуть Крим прихопити, пам'ять про Османську імперію не дає їм спокою
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07.03.2021 13:39 Ответить
Як на мене, то нехай би Крим був краще турецький, ніж російський. Навіть за України Крим був не український, а бандитський, мафіозний. І дотаційний з українського бюджету. Може колись з Криму таки Україні буде якась користь?
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07.03.2021 13:57 Ответить
ага.. а Днепр тоже турецкий?..
и Северо-Крымский канал тоже из Анкары тянуть будешь?!..
отсутствие грамотной внутренней политики и отсутствие 30 лет тотальной украинизации делало из Крыма и Донбасса тот самый анклав сепаратизма, коррупции, бандитства и мафиозности..
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07.03.2021 14:34 Ответить
Кацапе! Крим здали противсіхи у 2010му! Була б Юля стала презом у 2010му, то сьогодні Україна була б регіональним лідером, у 2017му витурили б росіян з Криму, отримали б запрошення від НАТО і ЄС і назавжди позбавились би залежності від Раші. Ну і рівень життя українців був би не нижчий, ніж у Польщі. Велика "подяка" противсіхам-юлєфобам за ту дупу, де ми зараз знаходимось
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07.03.2021 16:16 Ответить
стала бы баба Йуля Презиком, то уже в 2011 году Украина стала Малоросским округом РФ, а ты, манкурт https://censor.net/ru/user/98956т, сидел бы парламенте Малоросии и кукарекал о "вечной дружбе братских нарИдов"..
я давно уже убедился, что задача таких гнид как ты https://censor.net/ru/user/98956, как IgorL, как Надийка Сявченко, как Тягныбок, как баба Йуля - это дискредитация украинской идеи и Украины..
кстати, у тебя кацапа, память отшибло?!.. напомню, в 2008 году именно баба Йуля сделала всё, что бы Украина не получила ПДЧ в НАТО, и она публично об этом заявила в Мюнхене..
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07.03.2021 17:15 Ответить
Вибач, кацапюра смердяча. Я твоєї собачої не розумію. Do you speak English?
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07.03.2021 19:08 Ответить
Ваня!.. тебе лабутены на мозжечок давят!..
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07.03.2021 19:10 Ответить
и не только Крым. Херсонская и Одесская область тоже были вассальными территориями османов.
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07.03.2021 14:13 Ответить
Эдуард "Москалев" - это жесть! С такими фамилиями по дефолту должен быть запрет служить в ВСУ!
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07.03.2021 13:23 Ответить
Имелся ввиду моск, то есть мозги.
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07.03.2021 13:48 Ответить
протестую. фамилия свидетельствует об украинизации носителя/родоночальника до 1900 года. так что и с фамилией Москалёв можно гасить кацапов будь здоров.
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07.03.2021 17:41 Ответить
А вот эти твари которые пишут в украинских свидетельствах о рождении Кірілл, Данііл, Анна и Матвєй, вот этих нужно отлавливать и проверять на поддержку сепаратизма
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07.03.2021 17:44 Ответить
Басурин говорил что на Данбасса воюют американские наемники типа Бандеровцы 30-40-50 годов...Крысы Мавзолейные, Бандеровцы вас мочили,до сих пор помните... Это есть харашё
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07.03.2021 13:29 Ответить
Надеюсь их накормили овсянкой и говяжим стейком?
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07.03.2021 13:47 Ответить
Якщо вже казати про стереотипи, то для братів це fish and chips. Steaks більше притаманні навіть не американцям, а texians або aussies.
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07.03.2021 14:09 Ответить
*бритів
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07.03.2021 14:10 Ответить
Боршча надо типочкам дать. Со сменатой, сальца можно порезать, пусть лопают.
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07.03.2021 14:17 Ответить
Обсеруться,хай краще споживають те до чого звикли,вони тут потрібні здоровими
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07.03.2021 16:38 Ответить
нет, чтобы в НАТО взять...
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07.03.2021 14:14 Ответить
А напоследок, руководство Великобритании приняло решение о сворачивании программы "ORBITAL" (подготовка военнослужащих ВС Украины) в связи с окончанием пятилетнего срока ее проведения. Вопрос о продлении программы представителями Украины не поднимался. Enough is enough)
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07.03.2021 14:17 Ответить
Подготовка это хорошо,но только толку от нее малоот, если земразь приказала "главное нистрилять".
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07.03.2021 14:18 Ответить
одне цікаво, вже передали інформацію до рейховського генштабу, чи інформація на стадії вивчення в ОП у апаршина. Бо інакше буде незачет для агентури з послідуючими негативними висновками.
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07.03.2021 15:06 Ответить
in the middle of nowhere
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07.03.2021 17:35 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
https://twitter.com/tZEinform/status/1368532840833576963 6 ч Руководство Великобритании приняло решение о сворачивании программы "ORBITAL" (подготовка военнослужащих ВС Украины) в связи с окончанием пятилетнего срока ее проведения. Вопрос о продлении программы представителями Украины не поднимался.
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07.03.2021 20:38 Ответить
 
 