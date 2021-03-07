Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила район ООС и оценила эффективность подготовки украинских воинов в рамках операции "ORBITAL". ФОТО
Состоялся визит делегации Вооруженных Сил Великобритании в район проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Подчеркивается, что в ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией с безопасностью на Востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава Вооруженных Сил Украины в рамках операции "ORBITAL".
"В частности, иностранные представители посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске. Во время брифинга заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев и представители Объединенного центра ГВС ознакомили делегацию Вооруженных Сил Великобритании с ситуацией на Востоке", - подчеркивают в штабе.
Кроме этого, как отметили в штабе, в рамках визита делегация ознакомилась с порядком работы на КПВВ Майорское, после чего британцы провели брифинг с представителями ОБСЕ в Краматорске. Визит завершился встречей с представителями Офиса координации гуманитарных вопросов ООН.
Штаб также напоминает, что в 2015 году Правительство Великобритании при поддержке Палаты лордов, приняло решение о начале работы тренировочной группы британских инструкторов (операция "ORBITAL) и направлении военного персонала в Украине для оказания помощи по развитию оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины. Начиная с марта 2015 года, с участием британских инструкторов подготовлено свыше 22,5 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
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и Северо-Крымский канал тоже из Анкары тянуть будешь?!..
отсутствие грамотной внутренней политики и отсутствие 30 лет тотальной украинизации делало из Крыма и Донбасса тот самый анклав сепаратизма, коррупции, бандитства и мафиозности..
я давно уже убедился, что задача таких гнид как ты https://censor.net/ru/user/98956, как IgorL, как Надийка Сявченко, как Тягныбок, как баба Йуля - это дискредитация украинской идеи и Украины..
кстати, у тебя кацапа, память отшибло?!.. напомню, в 2008 году именно баба Йуля сделала всё, что бы Украина не получила ПДЧ в НАТО, и она публично об этом заявила в Мюнхене..
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
https://twitter.com/tZEinform/status/1368532840833576963 6 ч Руководство Великобритании приняло решение о сворачивании программы "ORBITAL" (подготовка военнослужащих ВС Украины) в связи с окончанием пятилетнего срока ее проведения. Вопрос о продлении программы представителями Украины не поднимался.