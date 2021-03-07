ВАЗ-2106 столкнулся с локомотивом на ж/д переезде под Винницей, водитель доставлен в реанимацию. ФОТО
На одном из железнодорожных переездов на перегоне Винница-Вороновица около 6:30 утра 7 марта автомобиль ВАЗ-2106 выехал на рельсы, где в этот момент двигался локомотив, в результате чего произошло столкновение.
Об этом сообщает местное издание "Винница.info", информирует Цензор.НЕТ.
"Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем на перегоне Винница-Вороновица. В результате около 200 метров поезд протащил автомобиль. В настоящее время движение поездов в этом направлении восстановлено", - цитирует издание слова очевидцев инцидента в соцсетях.
Отмечается, что водитель легковушки доставлен в реанимацию.
"По прибытию бойцы ГПСЧ-5 г. Винницы установили, что произошло столкновение дизельпоезда и легкового автомобиля ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Спасатели передали травмированного мужчину бригаде экстренной медицинской помощи. К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекалось пять человек личного состава и один спецавтомобиль ", - сообщили журналистам в главном управлении ГСЧС в Винницкой области.
Как сообщает ряд СМИ, предварительной причиной столкновения считается движение водителя автомобиля ВАЗ-2106 на запрещающий сигнал светофора.
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москали и жиги, увы
куда цэ ты нас средних опустил....???? - и рассказуй, хто там тепер у нас нижние и верхние.., и шо и как им доступно..((((
или сколько авто на 1000 населения, про каких "средних" вы говорите ?
как правило , если в украинской семье 2 ребёнка, то это уже нищета,
да и один это проблема, кроме того, такой корч в Украине
вы в какой стране живёте ?
лохаукраинца 2-3 к$
Взагалі шлагбауми - це невелика частина величезного технічного господарства імперії Залізниці. Аварії від "оленів" на тротурах - то не справа для Залізниці і не має відношення до теми обговорення.
спасибо *********-депутатам за нищету по багатому, мрази,
жируют ...
ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО СВЕТОВОЙ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. И ПДД, КОТОРЫЕ ОБЯЗАН СООБЛЮДАТЬ КАЖДЫЙ ВОДИТЕЛЬ, НО НИКАК НЕ МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА.
А ЕСЛИ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕКОТОРЫМ ВОДЯТЛАМ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРОКЛАДКАМИ МЕЖДУ РУЛЁМ И СИДЕНИЕМ НИ О ЧЁМ, ТО НЕПОМОГУТ И НИКАКИЕ ШЛАГБАУМЫ. КОТОРЫЕ ДАННЫЕ БЕЗМОЗГЛЫЕ ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ СУЩЕСТВА ВСЕГДА С ЛИХОСТЬЮ ОБЪЕДУТ. А ТО И ПРОТАРАНЯТ.
😆😅🤣😂😝🤪😜😄😛
ГУМАНИЗМ ПРОЯВЛЯТЬ К КОМУ ????? К ТОМУ КТО САМ К СЕБЕ НЕГУМАНЕН ????
А СООТВЕТСТВЕННО РАЗ НЕЖАЛЕЕТ СЕБЯ, ТО НЕЖАЛЕЕТ И НИКОГО. РАЗ НЕГУМАНЕН К СЕБЕ, ТО НЕГУМАНЕН И НИ К КОМУ.
УЧИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ДЛЯ ТОГО ОНИ И ПРИДУМАНЫ. ДЛЯ ТОГО ОНИ И НАПИСАНЫ, И ЧАСТО КРОВЬЮ. ЭТО И ЕСТЬ ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ГУМАНИЗМА.
😆😅🤣😂😝😉🤪😜😛
На магистрали от него бы только рваные куски мелалла остались