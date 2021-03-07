РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8805 посетителей онлайн
Новости Фото
5 931 52

ВАЗ-2106 столкнулся с локомотивом на ж/д переезде под Винницей, водитель доставлен в реанимацию. ФОТО

На одном из железнодорожных переездов на перегоне Винница-Вороновица около 6:30 утра 7 марта автомобиль ВАЗ-2106 выехал на рельсы, где в этот момент двигался локомотив, в результате чего произошло столкновение.

Об этом сообщает местное издание "Винница.info", информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем на перегоне Винница-Вороновица. В результате около 200 метров поезд протащил автомобиль. В настоящее время движение поездов в этом направлении восстановлено", - цитирует издание слова очевидцев инцидента в соцсетях.

Отмечается, что водитель легковушки доставлен в реанимацию.

ВАЗ-2106 столкнулся с локомотивом на ж/д переезде под Винницей, водитель доставлен в реанимацию 01
ВАЗ-2106 столкнулся с локомотивом на ж/д переезде под Винницей, водитель доставлен в реанимацию 02
ВАЗ-2106 столкнулся с локомотивом на ж/д переезде под Винницей, водитель доставлен в реанимацию 03

Читайте также: Авария автобуса с украинцами в Польше: 28 человек госпитализированы, из них 9 в тяжелом состоянии

"По прибытию бойцы ГПСЧ-5 г. Винницы установили, что произошло столкновение дизельпоезда и легкового автомобиля ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Спасатели передали травмированного мужчину бригаде экстренной медицинской помощи. К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекалось пять человек личного состава и один спецавтомобиль ", - сообщили журналистам в главном управлении ГСЧС в Винницкой области.

Как сообщает ряд СМИ, предварительной причиной столкновения считается движение водителя автомобиля ВАЗ-2106 на запрещающий сигнал светофора.

Автор: 

Винница (726) ДТП (7673) поезд (1025)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Интересно, на что рассчитывал водятел кацапского гроба на колёсах, вступая в противоборство с локомотивом?..
показать весь комментарий
07.03.2021 14:44
+3
Міцний жигуль.
показать весь комментарий
07.03.2021 14:22
+2
200 метров боком?и всего лишь в реанимацию? повезло чуваку,если выкарабкается
показать весь комментарий
07.03.2021 14:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С новости все поняхно, даже то что ты не в курсе, что на ческом локомотиве с електропередачей находится машинист,пом. машиниста, а в автомобиле ВАЗ-2106 с механичейкой передачей водитель, шофер.
показать весь комментарий
07.03.2021 14:28 Ответить
если би состав шел то водитель би точно не вижил а так только локомотив
показать весь комментарий
07.03.2021 14:33 Ответить
200 метров боком?и всего лишь в реанимацию? повезло чуваку,если выкарабкается
показать весь комментарий
07.03.2021 14:20 Ответить
маневровый тепловоз...скорость малая груз большой...просто медленно тянул...В реанимации с обезвоживанием от поноса...побито только место пассажира
показать весь комментарий
07.03.2021 15:27 Ответить
Не вдалось скинути цей паравоз з колії щоб не заважав.
показать весь комментарий
07.03.2021 14:20 Ответить
Міцний жигуль.
показать весь комментарий
07.03.2021 14:22 Ответить
нє бітий нє крашений єзділа дєвушка
показать весь комментарий
07.03.2021 14:32 Ответить
рикошет от борта читерный
показать весь комментарий
07.03.2021 14:38 Ответить
Машина как будто из салона.
показать весь комментарий
07.03.2021 14:29 Ответить
на нем только ромбом танковать не иначе
показать весь комментарий
07.03.2021 14:39 Ответить
Паравози ? А еще - дидиваевали
показать весь комментарий
07.03.2021 14:40 Ответить
Одне радує в цій новині, ще одне кацапське уьопіще піде на злам. Скільки ще їх курва їздить по укр. дорогах ??
показать весь комментарий
07.03.2021 14:43 Ответить
Зовсім дебіл, радіти людському горю? Кацапам від того не холодно, ні жарко...
показать весь комментарий
07.03.2021 15:00 Ответить
людському горю ??Зовсім дебіл ?Вiдправити на злам совковського корча це людське горе ?
показать весь комментарий
07.03.2021 15:03 Ответить
такой корч это, увы, роскошь для среднего украинца , так что для радости повода нет ...
показать весь комментарий
07.03.2021 15:16 Ответить
Воно з тих, що радіють чужому горю, а не власному добру. Не варто звертати увагу на покидька...
показать весь комментарий
07.03.2021 15:21 Ответить
Кажете розкiш? Ну не знаю, рік тому був у Львові, припаркуватися на вулиці не міг там де я жив, і як то не бачив серед припаркованих машин такі корчі )
показать весь комментарий
07.03.2021 15:37 Ответить
Львов это Львов, Польша помогает, а вот центр Украины - другое дело, радянские
москали и жиги, увы
показать весь комментарий
07.03.2021 16:07 Ответить
30-летний корч за 300-500 бакинских с полным баком = роскошь для среднего украинца..???
куда цэ ты нас средних опустил....???? - и рассказуй, хто там тепер у нас нижние и верхние.., и шо и как им доступно..((((
показать весь комментарий
07.03.2021 17:33 Ответить
Вы постойте на заправке, многие ли могут себе позволить "полный бак" ...
или сколько авто на 1000 населения, про каких "средних" вы говорите ?
как правило , если в украинской семье 2 ребёнка, то это уже нищета,
да и один это проблема, кроме того, такой корч в Украине
вы в какой стране живёте ?
показать весь комментарий
08.03.2021 08:34 Ответить
такой корч в Украине для лоха украинца 2-3 к$
показать весь комментарий
08.03.2021 08:42 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2021 08:35 Ответить
Интересно, на что рассчитывал водятел кацапского гроба на колёсах, вступая в противоборство с локомотивом?..
показать весь комментарий
07.03.2021 14:44 Ответить
Питання знаходиться в іншій площині. Чому шлагбаум не перегородив шлях цьому водію? Див. мій комент нижче.
показать весь комментарий
07.03.2021 15:38 Ответить
С одной стороны, шлагбаум дело полезное. Но, с другой, здравый смысл тоже никто не отменял. Везде шлагбаумы не понатыкаешь - сколько оленей на тротуарах людей давят, сколько на перекрестки вылетают на красный... и т.д. и т.п. Везде ставить шлагбаумы?
показать весь комментарий
07.03.2021 16:38 Ответить
Хай Залізниця зробить свою справу - поставе автоматичні шлагбауми на переїздах. Я не вимагаю від неї ставити шлагбауми всюди, але на переїздах треба "понатикати".
Взагалі шлагбауми - це невелика частина величезного технічного господарства імперії Залізниці. Аварії від "оленів" на тротурах - то не справа для Залізниці і не має відношення до теми обговорення.
показать весь комментарий
07.03.2021 17:00 Ответить
Могу сказать, что еще много пешеходных переходов, не оборудованных не то, что шлагбаумами, но, даже, светофорами. Однако, зачастую, водители проявляют сообразительность и останавливаются, пропуская переходов, обладающих довольно не большими габаритами. А тут, в похожей ситуации, водятел прощёлкал локомотив, размером с небольшой дом...
показать весь комментарий
07.03.2021 17:19 Ответить
Понятное дело - прощёлкал локомотив. Можно водителя называть самыми последними словами, но в массе это не возымеет действия. Потому, что даже очень умный или умелый человек иногда ошибается. Для этого придуманы две кнопки включения (одна для каждой руки), чтобы человек не смог протянуть руку под пресс.
показать весь комментарий
07.03.2021 17:41 Ответить
ну й нахххх...???- хай естессный отбор извлекает сср-корчи и дебилов-прокладок в них из трафика ..= меньше жертв и потерпилых от них будет)))
показать весь комментарий
07.03.2021 17:36 Ответить
Итальянской пародии....
показать весь комментарий
07.03.2021 19:36 Ответить
кацапы вторичны во всём. Даже генетически они вторичны, относительно татар и угро-финнов.
показать весь комментарий
07.03.2021 19:46 Ответить
На все життя буде фаном дитячих залізниць. З нем народження водій!
показать весь комментарий
07.03.2021 14:46 Ответить
ничего, ваз починят и будет дальше ездить,
спасибо *********-депутатам за нищету по багатому, мрази,
жируют ...
показать весь комментарий
07.03.2021 14:48 Ответить
Таке совдепівське відро з гайками коштує від 15 до 30 тисяч гривень.Судячи по фото ремонт обійдеться дорожче.А депутатів обирає мудрий народ.Хочеш подякувати депутатам - дякуй заодно і народу.
показать весь комментарий
07.03.2021 15:08 Ответить
увы ...
показать весь комментарий
07.03.2021 15:17 Ответить
цэ видро болтив пиде в оборот на зап.частыны..., з бидности))) видновыты його - зробыты новый з контрактных закупивель..
показать весь комментарий
07.03.2021 17:39 Ответить
Спешил в реанимацию 🤦🙄🤔
показать весь комментарий
07.03.2021 15:06 Ответить
Дуже дивно, що взагалі трапляються випадки виїзду на колію, коли поїзд (локомотив) близько до переїзду. Давно відомий широко і давно використовується у залізничній справі датчик занятості коліі. (Називається датчик зайнятості блок-дільниці). По сигналу цього датчика для автомобілів закривається шлагбаум. Цей датчик зовсім не дорогий, шлагбаум автоматичний дорожче, але також не настільки дорогий. Автоматичні шлагбауми давно є у продажу. Питання: чому на переїздах до сих пір не встановили такі шлагбауми. При тому, що це питання життя або смерті при тому, що автоматичні шлагбауми можуть і купують власники автостоянок, де не стоїть питання життя або смерті, а Укрзлізниця не купує іх і не встановлює.
показать весь комментарий
07.03.2021 15:33 Ответить
ПРИКИНЬ, НО СТАВИТЬ ШЛАГБАУМЫ НА ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЖД КОЛЕЯХ НЕПРИНЯТО ДАЖЕ В ЕВРОПЕ.
ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО СВЕТОВОЙ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. И ПДД, КОТОРЫЕ ОБЯЗАН СООБЛЮДАТЬ КАЖДЫЙ ВОДИТЕЛЬ, НО НИКАК НЕ МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА.
А ЕСЛИ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕКОТОРЫМ ВОДЯТЛАМ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРОКЛАДКАМИ МЕЖДУ РУЛЁМ И СИДЕНИЕМ НИ О ЧЁМ, ТО НЕПОМОГУТ И НИКАКИЕ ШЛАГБАУМЫ. КОТОРЫЕ ДАННЫЕ БЕЗМОЗГЛЫЕ ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ СУЩЕСТВА ВСЕГДА С ЛИХОСТЬЮ ОБЪЕДУТ. А ТО И ПРОТАРАНЯТ.
😆😅🤣😂😝🤪😜😄😛
показать весь комментарий
07.03.2021 21:05 Ответить
Конечно, капслок (большие буквы) - это аргумент . Есть ещё жирный капслок. Ну, Вы правы, что водители тупые. Никто не спорит. Речь о не том, как наказать тупого водителя, а том, как его спасти. Гуманизм называется. Не хочется думать из Вашего комента, что Вам их не жалко. Люди всё таки. Это да, Вы правы, в Европе не везде на переездах стоят автоматические шлагбаумы. Но мне мне не понятно, почему не стоят. Знаете, Европа тратит огромные деньги на какую-то выдуманную безопасность, в то время, когда есть невыдуманная опасность.
показать весь комментарий
07.03.2021 23:47 Ответить
ЖАЛЕТЬ КОГО ??????? ТОГО КТО САМ СЕБЯ НЕЖАЛЕЕТ?????
ГУМАНИЗМ ПРОЯВЛЯТЬ К КОМУ ????? К ТОМУ КТО САМ К СЕБЕ НЕГУМАНЕН ????
А СООТВЕТСТВЕННО РАЗ НЕЖАЛЕЕТ СЕБЯ, ТО НЕЖАЛЕЕТ И НИКОГО. РАЗ НЕГУМАНЕН К СЕБЕ, ТО НЕГУМАНЕН И НИ К КОМУ.
УЧИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ДЛЯ ТОГО ОНИ И ПРИДУМАНЫ. ДЛЯ ТОГО ОНИ И НАПИСАНЫ, И ЧАСТО КРОВЬЮ. ЭТО И ЕСТЬ ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ГУМАНИЗМА.
😆😅🤣😂😝😉🤪😜😛
показать весь комментарий
09.03.2021 17:16 Ответить
А что у него за надпись на двери? Это случайно не ГончеГ какой-то?
показать весь комментарий
07.03.2021 15:46 Ответить
скорее всего так и есть.местный дристер какой то.уверен там ещё и музыка дороже самого ТАЗа.
показать весь комментарий
07.03.2021 18:16 Ответить
решал проблему утилизации того гов... на совдеповского? и сам постраждал....
показать весь комментарий
07.03.2021 16:04 Ответить
я думал звиздец поезду....!!!
показать весь комментарий
07.03.2021 17:50 Ответить
там паровоз с частотой раз в неделю максимум едет.... вот угораздило водилу ...
показать весь комментарий
07.03.2021 18:40 Ответить
какие уе бни ездят на жигулях
показать весь комментарий
07.03.2021 19:23 Ответить
Если честно водятлу повезло..нарвался на маневровый дизель на второстепенной жд...а те быстро не летают....просто груза много.....он его даже не порвал и недодавил....
На магистрали от него бы только рваные куски мелалла остались
показать весь комментарий
07.03.2021 19:41 Ответить
 
 