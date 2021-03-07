Вандалы облили неизвестным веществом могилу Бандеры в Мюнхене. Какой стыд! - посол Мельник. ФОТО
Неизвестные осквернили могилу проводника ОУН Степана Бандеры в Мюнхине.
Об этом сообщил в Твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.
"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", - подчеркивает посол.
Он призвал местную полицию найти и наказать виновных.
"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - добавил Мельник.
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- почему Бандера, до сих пор, не перезахоронен в Украине?
вот за что должно бить стидно
2 апреля 2010 года Донецкий окружной суд признал указ Ющенко о присвоении Бандере звания Героя Украины незаконным.
Спустя год, 2 августа 2011 года, Высший административный суд Украины окончательно оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года, отклонив кассационные жалобы ряда граждан Украины.
Порошенко не вернул Бандере Героя Украины, а о Зеленском и говорить нечего.