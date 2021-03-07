Вандалы облили неизвестным веществом могилу Бандеры в Мюнхене. Какой стыд! - посол Мельник. ФОТО

Неизвестные осквернили могилу проводника ОУН Степана Бандеры в Мюнхине.

Об этом сообщил в Твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", - подчеркивает посол.

Он призвал местную полицию найти и наказать виновных.

"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - добавил Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция. ФОТО