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Вандалы облили неизвестным веществом могилу Бандеры в Мюнхене. Какой стыд! - посол Мельник. ФОТО

Вандалы облили неизвестным веществом могилу Бандеры в Мюнхене. Какой стыд! - посол Мельник. ФОТО

Неизвестные осквернили могилу проводника ОУН Степана Бандеры в Мюнхине.

Об этом сообщил в Твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", - подчеркивает посол.

Он призвал местную полицию найти и наказать виновных.

"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - добавил Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция. ФОТО

Вандалы облили неизвестным веществом могилу Бандеры в Мюнхене. Какой стыд! - посол Мельник 01

Автор: 

Бандера Степан (751) вандализм (600) Мельник Андрей (228) Мюнхен (198)


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Топ комментарии
+97
Сколько лет прошло а наш Степан Андреевич не дает покоя Вате!!! Слава Степану Бандере!!!!
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07.03.2021 18:27
+76
"Жизнь нужно прожить так, чтобы даже после твоей смерти, твои враги боялись тебя".
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07.03.2021 18:27
+53
І прах Петлюри, і Скоропадського... І почесну варту до пантеону, щоб ніяка ватна падлюка таке зробити не могла!
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07.03.2021 18:33
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Страница 2 из 2
а зачем он там ,почему не перенести прах героя Украины на родину ?ведь это уже не первый случай
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07.03.2021 19:52 Ответить
Было бы в Украине Украинское правительство, короче нужно подождать...
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07.03.2021 20:17 Ответить
Воевать с памятниками и носить дедов на палке это чисто мокшанская ублюдочная порода. Ну и в Мюнхене,, вторая по величине русских свиней в Германии
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07.03.2021 19:53 Ответить
Дійсно ублюдочна порода, все воюють і воюють з пам"ятниками... Та ще й мало їм своїх, до нас в Україну припхалися і всіх ленінів поваляли, тепер і до Мюнхена добрались, кляті мокшани...
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08.03.2021 03:07 Ответить
Рузьге, Вы пропустили сигнал, Вам пора на бутылочку.
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08.03.2021 15:07 Ответить
Збоченцям:
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08.03.2021 18:58 Ответить
Все согласно российской доктрине гибридной войны, соотношение военных пакостей к невоенным- 1:4
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07.03.2021 20:18 Ответить
Вандали облили невідомою речовиною могилу Бандери в Мюнхені. Який сором! - посол Мельник - Цензор.НЕТ 8141Вандали облили невідомою речовиною могилу Бандери в Мюнхені. Який сором! - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9435
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07.03.2021 20:28 Ответить
Вандали облили невідомою речовиною могилу Бандери в Мюнхені. Який сором! - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4741
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07.03.2021 20:34 Ответить
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08.03.2021 14:07 Ответить
вопрос не только к тем кто ходит с факелами на 1 января

- почему Бандера, до сих пор, не перезахоронен в Украине?
вот за что должно бить стидно
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07.03.2021 20:37 Ответить
Я в своем дворе, возле сортира, соорудил памятник )(уйлу! И ежедневно его обссыкают все бродячие коты, а когда приходят гости, балуемся стрельбой по его крысиной роже из пневматики! Московиты, купить не желаете?
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07.03.2021 20:37 Ответить
))))
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07.03.2021 23:35 Ответить
Украинская власть утвердила план по созданию Пантеона, теперь дело за МИДом - договориться с немецкими коллегами о перенесении туда захоронения. И постоянный полицейский маршрут обязательно с целью недопущения подобных случаев.
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07.03.2021 21:14 Ответить
Краще - постійна почесна варта...
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07.03.2021 21:56 Ответить
Почесна варта - це бутафорський підрозділ, який не зможе ані зупинити, ані затримати правопорушника.
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07.03.2021 23:46 Ответить
Чому? Так, у них зброя зазвичай без набоїв, але і прикладом з правопорушника неважко зробити інваліда...
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08.03.2021 15:51 Ответить
Цих людей навчають гарно крокувати, а не затримувати правопорушника.
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09.03.2021 18:21 Ответить
Столько канистр?! Думаю травка там уже расти не будет
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07.03.2021 21:41 Ответить
Там есть камера, сам видел. Если её предварительно не ослепили, то должны увидеть преступников. А вообще-то нужно с этим что то делать, кацапня там переодически делает гадости.
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07.03.2021 21:57 Ответить
От Бандеры, что фашисты, что рашисты одинаково регулярно в памперсы ложат!
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07.03.2021 22:01 Ответить
Перезахоронить в пантеон в какой-то львовской военной части или военном учебном заведении.Туда то ни одна рашопадаль никогда не пролезет.А так эта херня будет постоянно продолжатся
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07.03.2021 22:05 Ответить
Такая фигня не первый и не последний раз в Мюнхене. Бандеру давно пора вернуть в Украину и вернуть звание Героя Украины.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной суд признал указ Ющенко о присвоении Бандере звания Героя Украины незаконным.
Спустя год, 2 августа 2011 года, Высший административный суд Украины окончательно оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года, отклонив кассационные жалобы ряда граждан Украины.
Порошенко не вернул Бандере Героя Украины, а о Зеленском и говорить нечего.
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07.03.2021 22:08 Ответить
Если на россии русня - конченая, то в Германии русня - поехавшая.
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07.03.2021 22:39 Ответить
Сколько лет прошло, а москальня до сих пор ссытся Бандеры. Это уже как то смешно.
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07.03.2021 23:16 Ответить
совкопитеки передохнут, а Бандера остане
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08.03.2021 00:09 Ответить
Возможно это поляки. Те еще ненавистники Степана Бандеры. Но судя по комментариям патриотам запрещено так думать.
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08.03.2021 00:28 Ответить
Життя треба прожити так, щоб мінімум у десяти поколінь москалів від твого прізвища починалася срачка.
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08.03.2021 08:22 Ответить
За кожним випадком вандалізма в світі стирчать вуха кацапа.
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08.03.2021 08:44 Ответить
та не вухи, а роги !
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08.03.2021 13:53 Ответить
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать, убивать, за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» А.Солженицын
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08.03.2021 09:50 Ответить
Дай боже щоб у цієї козлоти, які це зробили, руки разом з цюцюрками повідсихали.
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08.03.2021 15:02 Ответить
чаму не вязеце паважанага Сцяпана Бандэру ва Украіну?! навошта дазваляеце рускім жывёлам зьняважаць апошні прытулак Бандэры на чужынскай зямлі?!
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08.03.2021 16:53 Ответить
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