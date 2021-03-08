Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну. ФОТО

8 марта является Международным днем ​​борьбы женщин за свои права.

Об этом говорится в заявлении 93-й ОМБр Холодный Яр, передает Цензор.НЕТ.

"В преддверии 8 марта дискуссии вокруг женщин в армии вспыхивают с новой силой. Под сообщениями с фотографиями женщин в форме можно прочитать самые разные комментарии, от "Украиночки - самые красивые женщины на планете" до замечаний о "балласте" или призывов отказаться от празднования "совкового пережитка".

И мы, как и в прошлые годы, настаиваем, что 8 марта является Международным днем ​​борьбы женщин за свои права. Направляем внимание на роль женщины в армии, продвигаем идею настоящей, а не показушного гендерного равенства в армии, а также отмечаем достижения женщин в обороноспособности нашей страны.

Конечно, сегодня подразделения поздравляли женщин бригады. И мы получили фотографии женщин-военнослужащих с цветами и сладостями. Впрочем, для этого сообщения мы решили пробежаться по фотоархивам и вспомнить, при каких обстоятельствах мы делали или просто сохраняли в папку фотографии женщин, служащих в холодноярской бригаде.

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Вот Карина преодолевает полосу препятствий. Вокруг все дымит и пылает, а из колонок звучат сирены и выстрелы. Она - в составе бригадной команды по кросфиту. В тот день команда 93-й бригады Холодный Яр получает первое место по кросфиту. И это первенство приносит нашему соединению победу в спартакиаде среди всех военных частей ОК "Восток". А вот мы фотографируем Карину в Новотошковском на Луганщине - готовим публикацию о том, как она выиграла конкурс на лучшего медика ОТУ "Север".

А это Мария. Она стала лучшим поваром Сухопутных войск. После ротации в Крымском она поехала переучиваться на боевую специальность. Убеждены, ей все удастся!

А это - Яна, аеророзвидчица. Вообще-то на войне она еще с добробата, с 15-го года. Тогда она целую ротацию воевала на позиции "Муравейник". А сейчас же является членом экипажа БПЛА, который сделал больше всех боевых вылетов в бригаде.

Вот Марина на учениях по ПТРК показывает, как заряжать ракеты на противотанковом комплексе "Конкурс". А рядом еще одна Яна - фотографируется с противотанковым ракетным комплексом "Амулет". На тот момент она была командиром боевой машины.

А это Лера, проводит нас с журналистами к позициям в Крымском, где она оказывала первую помощь раненому вражеским снайпером побратиму.

Вот Ярослава выбаривает первенство для своей команды в военизированном кроссе.

Аня дежурит на позициях в Крымском. Юля учится на пехотных курсах ORBITAL. Саша показывает новейшие противотанковые средства. Вита, доброволец с 2014 года, получает награду ко Дню медика в Крымском. Аня, повар, оказалась одной из самых метких среди участников военизированного кросса и заткнула за пояс многих ребят. А вот и Виталина на учебных стрельбах "Градов", решила помочь нам со съемками.

А это Клава, Клавдия Сытник. Старший боевой медик. Погибла от вражеского обстрела на позициях возле Новотошковского, когда несла лекарство больному, не успела забежать в блиндаж. И память о ней будет всегда в наших сердцах. Она отдала свою жизнь, защищая свободу, независимость и территориальную целостность нашей страны.

Вот такие наши женщины. Упорные, сильные, талантливые, преданные своему делу и умные.

Они пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну. Поэтому, поддерживайте женщин, поощряйте их проявлять инициативу и брать лидерские обязанности. Потому что самым ценным подарком к 8 марта для них является уважение", - говорится в заявлении.



































