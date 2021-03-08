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Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну. ФОТО

8 марта является Международным днем ​​борьбы женщин за свои права.

Об этом говорится в заявлении 93-й ОМБр Холодный Яр, передает Цензор.НЕТ.

"В преддверии 8 марта дискуссии вокруг женщин в армии вспыхивают с новой силой. Под сообщениями с фотографиями женщин в форме можно прочитать самые разные комментарии, от "Украиночки - самые красивые женщины на планете" до замечаний о "балласте" или призывов отказаться от празднования "совкового пережитка".

И мы, как и в прошлые годы, настаиваем, что 8 марта является Международным днем ​​борьбы женщин за свои права. Направляем внимание на роль женщины в армии, продвигаем идею настоящей, а не показушного гендерного равенства в армии, а также отмечаем достижения женщин в обороноспособности нашей страны.

Конечно, сегодня подразделения поздравляли женщин бригады. И мы получили фотографии женщин-военнослужащих с цветами и сладостями. Впрочем, для этого сообщения мы решили пробежаться по фотоархивам и вспомнить, при каких обстоятельствах мы делали или просто сохраняли в папку фотографии женщин, служащих в холодноярской бригаде.

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Вот Карина преодолевает полосу препятствий. Вокруг все дымит и пылает, а из колонок звучат сирены и выстрелы. Она - в составе бригадной команды по кросфиту. В тот день команда 93-й бригады Холодный Яр получает первое место по кросфиту. И это первенство приносит нашему соединению победу в спартакиаде среди всех военных частей ОК "Восток". А вот мы фотографируем Карину в Новотошковском на Луганщине - готовим публикацию о том, как она выиграла конкурс на лучшего медика ОТУ "Север".

А это Мария. Она стала лучшим поваром Сухопутных войск. После ротации в Крымском она поехала переучиваться на боевую специальность. Убеждены, ей все удастся!

А это - Яна, аеророзвидчица. Вообще-то на войне она еще с добробата, с 15-го года. Тогда она целую ротацию воевала на позиции "Муравейник". А сейчас же является членом экипажа БПЛА, который сделал больше всех боевых вылетов в бригаде.

Вот Марина на учениях по ПТРК показывает, как заряжать ракеты на противотанковом комплексе "Конкурс". А рядом еще одна Яна - фотографируется с противотанковым ракетным комплексом "Амулет". На тот момент она была командиром боевой машины.

А это Лера, проводит нас с журналистами к позициям в Крымском, где она оказывала первую помощь раненому вражеским снайпером побратиму.

Вот Ярослава выбаривает первенство для своей команды в военизированном кроссе.

Аня дежурит на позициях в Крымском. Юля учится на пехотных курсах ORBITAL. Саша показывает новейшие противотанковые средства. Вита, доброволец с 2014 года, получает награду ко Дню медика в Крымском. Аня, повар, оказалась одной из самых метких среди участников военизированного кросса и заткнула за пояс многих ребят. А вот и Виталина на учебных стрельбах "Градов", решила помочь нам со съемками.

А это Клава, Клавдия Сытник. Старший боевой медик. Погибла от вражеского обстрела на позициях возле Новотошковского, когда несла лекарство больному, не успела забежать в блиндаж. И память о ней будет всегда в наших сердцах. Она отдала свою жизнь, защищая свободу, независимость и территориальную целостность нашей страны.

Вот такие наши женщины. Упорные, сильные, талантливые, преданные своему делу и умные.

Они пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну. Поэтому, поддерживайте женщин, поощряйте их проявлять инициативу и брать лидерские обязанности. Потому что самым ценным подарком к 8 марта для них является уважение", - говорится в заявлении.

Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 01
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 02
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 03
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 04
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 05
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 06
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 07
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 08
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 09
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 10
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 11
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 12
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 13
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 14
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 15
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 16
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 17
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть украшением коллектива или опорой для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну 18

Автор: 

армия (8496) женщины (886) гендерные проблемы (148) 8 марта (132) 93 отдельная механизированная бригада (294) ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+42
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну - Цензор.НЕТ 3849
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08.03.2021 12:39
+37
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну - Цензор.НЕТ 1080
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08.03.2021 12:39
+30
Яна Зинкевич вытащила с поля боя около 200 раненых украинских солдат офицеров...,дите 25 лет осталась инвалидом,передвигается в инвалидной коляске...Низкий ПОКЛОН ТЕБЕ ЯНОЧКА!!!Здоров*ячка та Наснаги !!Усе буде Україна!!!ГХай Господь Береже ТЕБЕ
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08.03.2021 12:37
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Фоторепортаж к 8 марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну - Цензор.НЕТ 5821
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08.03.2021 12:27 Ответить
Розу Люксенбург возьмешь?
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08.03.2021 13:19 Ответить
частями..
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08.03.2021 13:25 Ответить
"Международный женский день - национальный праздник и выходной в Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее" - чому влада мовчить, у скільки обійдеться бюджету України це щастя бути у цій компанії?
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08.03.2021 12:30 Ответить
Жінки працюють, чоловіки святкують. Клара Цеткін vs Роза Люксембург

https://youtu.be/ktPqslqoXGQ
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08.03.2021 12:31 Ответить
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08.03.2021 16:45 Ответить
Яна Зинкевич вытащила с поля боя около 200 раненых украинских солдат офицеров...,дите 25 лет осталась инвалидом,передвигается в инвалидной коляске...Низкий ПОКЛОН ТЕБЕ ЯНОЧКА!!!Здоров*ячка та Наснаги !!Усе буде Україна!!!ГХай Господь Береже ТЕБЕ
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08.03.2021 12:37 Ответить
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну - Цензор.НЕТ 3849
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08.03.2021 12:39 Ответить
Слава Україні!!!
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08.03.2021 12:39 Ответить
Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну - Цензор.НЕТ 1080
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08.03.2021 12:39 Ответить
Ми кохаємо наших жіночок незалежно від дня,але не хочу навіть уявляти їх загибель від підриву на фугасі.....це вже наша,чоловіча доля....
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08.03.2021 13:11 Ответить
Так, в армії бережуть жінок, тому їх гине менше. Поважаю кожну жінку, яка пішла на фронт. Це справжні патріотки.
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08.03.2021 14:37 Ответить
👍👍👍
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08.03.2021 12:39 Ответить
Шкода, що це прив'язано до К. Цеткін, але жінки особливі люди і вартують поваги при нагоді і без неї.
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08.03.2021 12:41 Ответить
Вот и пришло 8-е марта - всё звонче слышится капель. Не подведи моя пиписька в Международный женский день!
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08.03.2021 12:41 Ответить
..ну сцыкунов-пиписек и тут хватает...(
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09.03.2021 02:01 Ответить
В этот день 8 марта 1983 года Рональд Рейган покончил с "разрядкой" и запустил развал империи зла СССР, которого не выдержал Советский Союз и развалился.

Это чрезвычайно важное выступление Рейгана 8 марта 1983 в Орландо, штат Флорида, где он впервые использовал фразу "Империя зла".
Речь стала известной, как речь Империи зла.
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08.03.2021 12:43 Ответить
Думаю, що Радянський Союз розвалився лише завдяки Горбачову. Він щойно став президентом, почав "перестройку", наладив контакти з Заходом, зламав "залізну завісу", з'єднав докупи Німеччину. Може, завдяки тому, що він з українського козацького роду і матір його була українка. Дякуючи йому, таке страхіття, як Радянський Союз, і розпався. На своє 90-річчя він заспівав улюблену пісню матері: "... а молодість не вернеться, не вернеться вона..."
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08.03.2021 14:51 Ответить
8 марта 1857 года американские женщины текстильщицы провели демонстрацию протеста за свои права в США.Причем тут Клара Цеткин?ах да, краснопузые тетки Понял...1 мая тоже придумали рабочие в Чикаго...
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08.03.2021 12:45 Ответить
так это их главный козырь...украсть и присвоить
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08.03.2021 13:08 Ответить
Чоловіки ніколи не будуть дивитися на жінок.як на звичайного солдата.Навіть якщо жінки високопрофесійні військові.

А от цензору би феміністки одразу зробили зауваження.Бо на першому фоту зображення красуня.Це ж чистий сексизм.
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08.03.2021 12:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/434935 Але ж перша найкраща,ну правда.Саме тому це можна розцінювати.як сексизм.
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08.03.2021 13:04 Ответить
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 9786
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08.03.2021 12:53 Ответить
Взагалі то я проти таких свят.Ви подивіться хто це свято придумав.Це ж закінчені соціалюги.Через яких в 20-му столітті,були страшні потрясіння.
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08.03.2021 13:02 Ответить
Всякая милитарная фемина обязана перво-наперво и крепко-накрепко надлежаще усвоить и безупречно исполнять главную неписанную статью устава для военнослужащих-женщин:
"Женские колготки в области икроножных мышц в наименьшей степени повреждаются о вышитые погоны высшего офицерского состава, принося при этом владелице наибольшие преимущества".
Как и каждая статья воинских уставов, эта неписанная статья тоже "писана кровью", правда не совсем той, которая пролита в боях на полях сражений.
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08.03.2021 13:03 Ответить
Камала Гаррис вице-президент США,Даля Грибаускайте президент Литвы,Колинда Грабар Китарович президент Хорватии,директор Национальной разведки США Эврил Гейнс,президент Аргентины Кристина Фернандес,президент Бразилии Дилма Русеф,Лаура Чинчилья президент Коста-Рики,женщин премьеров своих стран целый вагон и малая телега...Чуваки,опуститесь на Землю...
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08.03.2021 13:04 Ответить
https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Букеты и конфеты слишком просто.
Где найти коня и горящую избу?

Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 2426
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08.03.2021 13:04 Ответить
Жінок потрібно цінувати без ніяких дурних свят.До речі до цього свята євреї причетні.Якби це не було комусь дивно.Та ж Клара Цеткін наче німкеня,але чоловік російський єврей соціалюга.Роза Люксембург єврейка соціалюга.Весь це соціалізм і комунізм придумали євреї.Потім і самі від нього страшно страждали.
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08.03.2021 13:11 Ответить
Щиро кажучи, в ЄС тепер справжній комунізм -- від кожного по змозі, а кожному по потребі.
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08.03.2021 15:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/475824 Ну він якийсь нео комунізм.Хоча може в майбутньому ще й геноциди будуть.Я бачив колись сюжети з Цюріха.Там феміністки усілякі перформенси влаштовують і не тільки вони.Яких ще їх там свобод невистачає? Нехай би пожили в Україні,а не в цьому багатому місті.А наші всього нахапаються і хочуть тут використати.
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08.03.2021 15:33 Ответить
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 2835 з 8 березня Шановні Красуні !!Здоров*ячка та Наснаги!!!
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08.03.2021 13:14 Ответить
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 546
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08.03.2021 13:14 Ответить
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 3907
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08.03.2021 13:16 Ответить
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 5523
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08.03.2021 13:17 Ответить
Ще буде День матері.
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08.03.2021 15:13 Ответить
У скільки бюджету України обійшовся цей празнічєк?
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08.03.2021 13:19 Ответить
Федорович,Бенядиктова хапанула больше всех...Зуб даю..
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08.03.2021 13:21 Ответить
Коли День Незалежності, чи Військовий Парад, то нам з точністю до копійки цілодобово віщають, яке це навантаження для бюджету. А тут мовчання...
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08.03.2021 13:28 Ответить
Ковід все ззів та асфальт зелемойскіх
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08.03.2021 13:31 Ответить
Ну, що ви так... Ще свято не скінчилося, а вже підрахуйки почалися.
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08.03.2021 15:16 Ответить
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 6694
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08.03.2021 13:20 Ответить
Є пані і панянка (молода).
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08.03.2021 15:17 Ответить
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 2104
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08.03.2021 13:23 Ответить
23 лютого - 8 березня...сплатіла навєкі вєлікая русь...
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08.03.2021 13:24 Ответить
Русь це й є Україна,а РАБссія це болото Мокшанське
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08.03.2021 13:28 Ответить
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 655
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08.03.2021 13:26 Ответить
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 1364
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08.03.2021 13:30 Ответить
Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 4265
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08.03.2021 13:30 Ответить
Крутые девчёнки...
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08.03.2021 14:23 Ответить
Это неоспоримый факт, что украинки красивые и креативные! Вполне могут с оружием защищать Родину, как и израильтянки!
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08.03.2021 19:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iL7fgXRJdbo
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08.03.2021 19:51 Ответить
Респект дівчатам!!!
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08.03.2021 19:58 Ответить
Жінки на фронті. Чи може бути більша дурня?
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09.03.2021 10:19 Ответить
"У вайни нє женскає літсо" (с)
З 8 березня вас, жіночки і дівчатка.

Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну - Цензор.НЕТ 533
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09.03.2021 12:20 Ответить
 
 