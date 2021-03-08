"Подаруй мені рівність": в центре Киева проходит Марш женщин*. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 марта, на Михайловской площади в центре Киева проходит акция за справедливое и равное отношение к женщинам - Марш женщин*. Также на Михайловской площади проходит акция "Операция по спасению феминисток". Организаторы этой акции общественная организация "Традиция и порядок".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В центре Киева проходит Марш женщин*.

Имеющаяся в названии марша звездочка (*) означает, что под термином "женщины" организаторы понимают многообразие женских опытов, идентичностей и социализации, находящихся на пересечениях расы, класса, возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и тому подобное.

"Человечество функционирует в условиях пандемии уже один год. Почему мы до сих пор не говорим о ее влиянии на женщин? Почему мы молчим о домашнем насилии, уровень которого во времена COVID-19 все растет? Почему мы не говорим, что в основном на женщин была возложена обязанность заниматься дистанционным обучением детей? Что именно женщины вынуждены выполнять труд по уходу, объем которого только увеличился, и сочетать его с работой? Сегодня мы открыто заявляем: у пандемии женское лицо", - заявили организаторы Марша.

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Основные требования митингующих:

Ратификация Стамбульской конвенции.

Прекращение урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу.

Создание безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения COVID-19.

Обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам.

Открытие государственных шелтеров в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.

Справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.

В свою очередь, движение "Традиция и порядок" параллельно с Маршем женщин* проводит собственную акцию под названием "Операция по спасению феминисток".

"На самом деле патриархат любит вас! В этом году вы можете набраться смелости, покинуть своих отвратительных подруг-фемок, одержимых ненавистью к красоте и мужчинам и наконец сходить на свидание с красивым парнем. Мы объявляем операцию по спасению феминисток", - заявили в "Традиции и порядке".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ