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"Подаруй мені рівність": в центре Киева проходит Марш женщин*. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 марта, на Михайловской площади в центре Киева проходит акция за справедливое и равное отношение к женщинам - Марш женщин*. Также на Михайловской площади проходит акция "Операция по спасению феминисток". Организаторы этой акции общественная организация "Традиция и порядок".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В центре Киева проходит Марш женщин*.

Имеющаяся в названии марша звездочка (*) означает, что под термином "женщины" организаторы понимают многообразие женских опытов, идентичностей и социализации, находящихся на пересечениях расы, класса, возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и тому подобное.

"Человечество функционирует в условиях пандемии уже один год. Почему мы до сих пор не говорим о ее влиянии на женщин? Почему мы молчим о домашнем насилии, уровень которого во времена COVID-19 все растет? Почему мы не говорим, что в основном на женщин была возложена обязанность заниматься дистанционным обучением детей? Что именно женщины вынуждены выполнять труд по уходу, объем которого только увеличился, и сочетать его с работой? Сегодня мы открыто заявляем: у пандемии женское лицо", - заявили организаторы Марша.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский поздравил женщин с 8 Марта: "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности"

Основные требования митингующих:

  • Ратификация Стамбульской конвенции.
  • Прекращение урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу.
  • Создание безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения COVID-19.
  • Обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам.
  • Открытие государственных шелтеров в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.
  • Справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.

В свою очередь, движение "Традиция и порядок" параллельно с Маршем женщин* проводит собственную акцию под названием "Операция по спасению феминисток".

"На самом деле патриархат любит вас! В этом году вы можете набраться смелости, покинуть своих отвратительных подруг-фемок, одержимых ненавистью к красоте и мужчинам и наконец сходить на свидание с красивым парнем. Мы объявляем операцию по спасению феминисток", - заявили в "Традиции и порядке".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну. ФОТО

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Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 02

Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 03

Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 04
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 05
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 06
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 07
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 08
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 09
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 10
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 11
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 12
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 13
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 14
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 15
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 16
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 17
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 18
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 19
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 20

Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 21
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 22
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 23
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 24
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 25
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 26
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 27
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 28
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 29
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 30
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 31
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 32
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 33
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 34
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 35
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 36
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 37
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 38
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 39
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 40
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 41
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 42
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 43
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 44
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 45
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 46
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 47

Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 48
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 49
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 50
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 51
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 52
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 53
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 54
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 55
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 56
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 57
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 58
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 59
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 60
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 61
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 62
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 63
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 64
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 65
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 66
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 67
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 68
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 69
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 70
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 71
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 72
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 73
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 74
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 75
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 76
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 77
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 78
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 79
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 80
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 81
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 82
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 83
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 84
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 85
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 86
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 87
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 88
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 89
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 90
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 91
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 92
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 93
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 94
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 95
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 96
Подаруй мені рівність: в центре Киева проходит Марш женщин* 97

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

женщины (886) марш (632) протест (5858) гендерные проблемы (148)


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Топ комментарии
+40
"Подаруй мені рівність" - не вопрос:

1) призывная (принудительная) армия - и для женщин тоже
2) пенсионный возраст - такой же,как у мужчин
3) мужчинам и женщинам - равные наказания за уголовные преступления (сейчас они для женщин сильно меньше, если кто не в курсе)
Всё ещё хотите равноправия, феменистки? Или хотите быть равнее других?
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08.03.2021 13:42
+31
"Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок* - Цензор.НЕТ 859
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08.03.2021 14:03
+24
Цікаво від чого вони звільнились?? Від клепки в голові ??)))
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08.03.2021 13:38
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Баба неарисовала п**ду ходит, всем показывает, хвастается. А если бы мужик х** на плакате нарисовал ? Его бы быстренько за хулиганство забрали. Вот и все "равенство".
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08.03.2021 18:41 Ответить
Его бы Аваков пригласил в Голубую Устрицу.
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08.03.2021 18:52 Ответить
фотки внимательно смотри в статье... там уже есть )))
"Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок* - Цензор.НЕТ 451
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08.03.2021 20:14 Ответить
Від домашнього насильства добре допомагає, коли ви собі берете тверезого чоловіка, а другі ліки - полоскання рота ромашкою, коли він приходить додому.
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08.03.2021 19:01 Ответить
"Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок* - Цензор.НЕТ 413
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08.03.2021 20:08 Ответить
. Я не розумію тих, хто перешкоджає любим мирним акціям... чи то жінок, чи навіть ЛГБТ ( не дивлячись на те, що я збоченців не розумію) ...

Як на мене - ходять так ходять, магазини не б'ють, машин не палять, насаджень не ламають, нікому не шкодять - нехай собі ходять...

2. Сьогодні в Києві на "Марші жінок* затримали двох осіб - за перешкоджання акції! А для чого вони мали їм перешкоджати?

Тим більше, що жінки вийшли під гаслом - "У пандемії жіноче обличчя".. Я і з їхнім гаслом повністю погоджуюся,. Хе-хе...
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08.03.2021 21:09 Ответить


Красненько дякуємо !
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08.03.2021 22:57 Ответить
Леваки
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08.03.2021 20:13 Ответить
Равенство это технология марксистских кондитеров.
"Подаруй мені рівність": у центрі Києва відбувається Марш жінок* - Цензор.НЕТ 9895
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08.03.2021 20:26 Ответить
'"Мое тело - мое дело"
"Я тобі не сонечко"...
Частіш за все зву мою кохану сонечком.
До речі, вона кандидат наук та директор по персоналу у корпорації.
Можливо, дівчатка, вас банально використовують "великі тьоті"?
Не здивуюсь, коли згодом побачу ваші личка на шабаші мертвечучки, або баби жульки.
Аналізуй -те!
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08.03.2021 20:36 Ответить
Там є дивні (скажімо так) лозунги.
Мене теж сонечком називають, тому також звернула увагу на той =транспарант=.
З іншого боку, якщо вже зовсім чесно, то, можливо, виходити хоч раз на рік з жіночою темою (будь-де) - потрібно, щоб тримати сильну половину в тонусі .
Не переживайте, хлопці. Бо знервувалися всі !

P.S. Дуже приємно читати теплі слова чоловіків на адресу їхніх коханих.
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08.03.2021 21:15 Ответить
Любое хорошее дело можно довести до маразма! как в совке : женщина на тракторе, асфальтоукладчике или с отбойным молотком)))

Я могу понять феминисток начала прошлого века, но сечас это , в основном, похоже на марш ЛГБТ сообщества...
50% лозунгов или маразм, или вызов.
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08.03.2021 21:42 Ответить
Так и есть, вызов лезбиянок здравому рассудку
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09.03.2021 03:29 Ответить
90% вимог цих жінок апелюють до ставлення до них інших жінок...Ті вимоги сформувалися в певних особистих реаліях і уособлюють чиюсь драму чи навіть трагедію...
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08.03.2021 21:43 Ответить
Особливо дотепно виглядає, коли самі починають бійку, а коли отримують відсіч, то скаржаться на сімейне насильство. Десь читав, що у Франції 50% чоловіків скаржаться, що жінки б'ють їх.
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08.03.2021 22:35 Ответить
Не можу зрозуміти, в чому в Україні жінки не рівні з чоловіками???
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09.03.2021 00:12 Ответить
В Україні забагато сексизма. В цьому ми відстаємо від заходу. На заході звернення до жінки - ти сьогодні добре виглядаєш вважають сексизмом.
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02.05.2021 19:00 Ответить
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09.03.2021 01:31 Ответить
Обращает внимание тот факт что на этом марше нет ни одной состоявшейся женщины-лидера. О чем это говорит ? Да о том что это марш лузеров, которые клянчят у общества то к чему не пришли сами, своими талантами и способностями.
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09.03.2021 03:34 Ответить
no rest for the wicked.
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09.03.2021 03:35 Ответить
Для ривности Дробович предлагает 8 Марта отменить, чтоб женщины в этот день пахали, а потом в Женский день еще стояли у плиты
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09.03.2021 04:49 Ответить
Хтось зрозумів що вони хочуть?
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09.03.2021 09:53 Ответить
Обычно марши женщин у нас пытаются возглавить лесбиянки и провозглашают все что в интересах гомосексуалистам.
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02.05.2021 18:56 Ответить
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