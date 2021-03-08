"Подаруй мені рівність": в центре Киева проходит Марш женщин*. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 8 марта, на Михайловской площади в центре Киева проходит акция за справедливое и равное отношение к женщинам - Марш женщин*. Также на Михайловской площади проходит акция "Операция по спасению феминисток". Организаторы этой акции общественная организация "Традиция и порядок".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В центре Киева проходит Марш женщин*.
Имеющаяся в названии марша звездочка (*) означает, что под термином "женщины" организаторы понимают многообразие женских опытов, идентичностей и социализации, находящихся на пересечениях расы, класса, возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и тому подобное.
"Человечество функционирует в условиях пандемии уже один год. Почему мы до сих пор не говорим о ее влиянии на женщин? Почему мы молчим о домашнем насилии, уровень которого во времена COVID-19 все растет? Почему мы не говорим, что в основном на женщин была возложена обязанность заниматься дистанционным обучением детей? Что именно женщины вынуждены выполнять труд по уходу, объем которого только увеличился, и сочетать его с работой? Сегодня мы открыто заявляем: у пандемии женское лицо", - заявили организаторы Марша.
Основные требования митингующих:
- Ратификация Стамбульской конвенции.
- Прекращение урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу.
- Создание безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения COVID-19.
- Обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам.
- Открытие государственных шелтеров в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.
- Справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.
В свою очередь, движение "Традиция и порядок" параллельно с Маршем женщин* проводит собственную акцию под названием "Операция по спасению феминисток".
"На самом деле патриархат любит вас! В этом году вы можете набраться смелости, покинуть своих отвратительных подруг-фемок, одержимых ненавистью к красоте и мужчинам и наконец сходить на свидание с красивым парнем. Мы объявляем операцию по спасению феминисток", - заявили в "Традиции и порядке".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Як на мене - ходять так ходять, магазини не б'ють, машин не палять, насаджень не ламають, нікому не шкодять - нехай собі ходять...
2. Сьогодні в Києві на "Марші жінок* затримали двох осіб - за перешкоджання акції! А для чого вони мали їм перешкоджати?
Тим більше, що жінки вийшли під гаслом - "У пандемії жіноче обличчя".. Я і з їхнім гаслом повністю погоджуюся,. Хе-хе...
Красненько дякуємо !
"Я тобі не сонечко"...
Частіш за все зву мою кохану сонечком.
До речі, вона кандидат наук та директор по персоналу у корпорації.
Можливо, дівчатка, вас банально використовують "великі тьоті"?
Не здивуюсь, коли згодом побачу ваші личка на шабаші мертвечучки, або баби жульки.
Аналізуй -те!
Мене теж сонечком називають, тому також звернула увагу на той =транспарант=.
З іншого боку, якщо вже зовсім чесно, то, можливо, виходити хоч раз на рік з жіночою темою (будь-де) - потрібно, щоб тримати сильну половину в тонусі .
Не переживайте, хлопці. Бо знервувалися всі !
P.S. Дуже приємно читати теплі слова чоловіків на адресу їхніх коханих.
Я могу понять феминисток начала прошлого века, но сечас это , в основном, похоже на марш ЛГБТ сообщества...
50% лозунгов или маразм, или вызов.