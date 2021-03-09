Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, - Минздрав развенчал фейк. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения опровергло фейк о вероятности заражения коронавирусом в результате вакцинации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, поскольку ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь", - отмечают в Минздраве.
В министерстве объяснили, что вакцины "учат" иммунную систему распознавать и бороться с коронавирусом. Иногда этот процесс может вызвать определенные симптомы, такие как лихорадка. Однако это нормальное явление, которое показывает, что организм создает защиту от вируса.
"Если вскоре после вакцинации вы все-таки получили положительный тест на COVID-19, то возможно, что на момент прививки уже были инфицированы, но не знали об этом", - отмечают в Минздраве.
Там отметили, что вакцинация является самым эффективным элементом для преодоления пандемии COVID-19.
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Moderna, Pfizer вводять інформацію про білок віруса.
Інші вакцини, вводять частину самого білка.
а в реальності немає жодної гарантії, що вакцина складається, наприклад, не з щурячого гівна
а дай в борг свої гроші мені на картку, після пандемії поверну, мамою клянуся
Может пойдешь всё-таки в школу?
Или (на худой конец) тринитротолуола ...
не трохи вируса, шо бы организм с ним справился и пики настроил?
так бы и сказали сразу, а то мендель мендель,...
кстати де она? - в обрыгосе и пополам до четверга?
Десять лет в школке бамбук курять на задней парте , а потом им за трое минут поди им объясни , как работает каталитический крейкинг или там на худой конец -- массообменный процесс в ректификационной колонне ...
Плять , иногда пол жизни и кило здоровья уходит , чтобы объяснить тёще , шо при +40 градусах цельсия от вентилятора токо гарячее будет ...
А ту тонкости биохимии , ёпсель . Кругом одне спецы , токо вот почему-то и от чего-то свои НИИ закрыли и заводы тоже , а потом харкаемся от индусов , у которых мозгов хватило не только не закрывать , но и новые мощности запускать под неожиданный новый рынок .
Умные "тётки з дядьками" вы хоть в курсе , сколько десятков миллионов жизней спасают вот такие же индуисткий дженерики каждный год по всему миру ?!
А я отвечу -- дохера . Бо даже страховая медицина второй десятки развитых стран (Карл - подчёркиваю - развитых страна) не покрывает стоимости лекарств мировых брендов : от рака (и лейкимии) , от спида , от многих хронических болезнях крови , имунной системы . да и Бог ещё чего знает . А вот индийский дженерик становится единственно возможной алтернативой аналога того же "Баера" ...
В фармакологии вероятность существенного ущерба от лекарства мирового бренда примерно так один случай на миллион раз применения . А у дженерика один случай на 500 тысяч применений и это минимум (бо в большинстве случаев оригинал и дженерик - один к одному) . Ахереть какая разница - аж в два раза выше ?! Если учесть такое тонкое обстоятельство , шо вероятность закончить жизнь в автомобильной аварии в в тысячу раз выше ... но мы упорно садимся а автобусы и личные авто . Но не только сами , но и детишек сажаем ...
А вот на предмет укола в предплечье ведём ся как папуасы , шо лезут на пальмы от рёва двигателей кукурузника .
Может стоит перестать быть папуасами Новой Гвинеи ?!
Возможно и "Файзер" бы Украине дал свои оригиналы , если бы не увидел дикую и папуаскую статистики того , как нужно верить в колдунов и не верить в современную медицину .
Стыдоба , что только 30% народу готовы вакцинироваться . Реально - это чисто африканский показатель !
Двойная стыдоба , что разные депутатишки типа Ковальчука ведут мракобесную пропаганду и их ещё не выгнали сраной метлой ...
скільки ще чекати від масової вакцинації в Ізраїлі в купі з жорстким карантином якихось помітних позитивних наслідків? тиждень, два, місяць, рік? коли вже рівень смертності та захворюваності впевнено впаде хоча б до показників листопада, зафіксовані за місяць до початку вакцинної компанії?
В Ізраїлі 9 млн. населення , вакцинованно десь так 4.9 млн . Це казки , що мовляв вже 70% , бо поки йще й 60% нема . Інша справа , що в секулярній Хайфі ніколи не було пандемії й там на 400 тисяч населення максимум 70 захворівших за тиждень . А релігійному Бней-Браку , або в мусульманському Квар-Касемі кожен третій інфікований й по 900 нових хворих за тиждень на 180 тисяч населення . Й усі фанатики своїх конфесій категорично не визнають пандемії й вона їх визнає йще як . Тому в таких вузький районах карантин спрацювує через жорсткі дії копів (що й з шлангу можуть побризкати) й заарештувати на добу . А ось примусова вакцінація забороненна . Тому карантин відмінили вже як 2 тиждня тому в Тель-Авіві . Скажу більше -- на вулицях ажиотаж на ринках , в мережах . Таких натовпів не було десь з 2019 року . А релігійні квартали й досі зачиненні . Там будуть хворіти й помирати йще багато місяців поспіль , якщо не будуть визнавати медицину й продовжать відмовлятися від вакцинації ...
За цей рахунок й нема загальних показників різкого падіння . Але по місцях масової вакцинації воно є . Тому в секулярних містах й відмінили два тиждня тому будь який карантин .
Йще один показник , який не в кожний звіт попадає . Кількість тяжких форм . Так ось вона постійно скорочується вже 2 місяця . Постійно . Бо один з головних ефектів будь якої вакцини це не тільки 90-95% ефективності не захворіти , але 99.99% ефективності не захворіти в тяжкій формі й 99% не вмерти , якщо й захворієшь .
тому в мене залишається питання: коли нарешті можна буде побачити ефективність?
"не визнають пандемії"
бо її немає ніде в світі
1) в жодному науковому дослідженні вірус сарс-ков-2 не ізольований і не виділений в чистому вигляді
2) єдина епідемія, з якою людство має справу, - це епідемія фальшивих діагнозів за результатами гівнотестів, які дають 90% хибнопозитивних результатів, і навіть справжній позитивний результат ніяк не доводить, що причиною симптомів у хворого є саме "вірус сарс-ков-2"
"таких вузький районах карантин спрацювує через жорсткі дії копів (що й з шлангу можуть побризкати) й заарештувати на добу"
а якби був справжній мор, люди б самі береглися, без жодних штрафів та арештів
"Там будуть хворіти й помирати йще багато місяців поспіль"
Та невже? Люди хворіють та помирають? НІчого собі. Ніколи такого не біло, і раптом в 2020 році почалося.
Люди дійсно хворіють і помирають, але не від "ковіду", а від давно відомих хвороб (пневмонія, грип, ГРВІ, хворои серцево-судинної системи тощо) і різних інших причин (експериментальні протоколи "лікування" вбивають, карантин вбиває)
Гівнотести дозволяють вішати на будь-яку смерть брехливий ярличок "від ковіду".
"Йще один показник , який не в кожний звіт попадає . Кількість тяжких форм ."
Я дивлюся на кількість смертей щодня. Не бачу, щоб він впевнено спадав. Це про щось говорить?
"Бо один з головних ефектів будь якої вакцини це не тільки 90-95% ефективності не захворіти "
цей показник ефективності вакцини отримано за допомогою маніпуляцій з числами, він не відповідає дійсності
більше того вакцина пфайзер (як і усі інші) не пройшла третю фазу клінічних досліджень, тобто усі вакциновані добровільно стали піддослідними
це тебе анітрохи не турбує?
Не ,ну понятно. Сам дурак.)
Віруса нє содєржит, а РНК віруса ДА, після такої вакцини ДНК людини буде змінено для "ефективної боротьби" з вірусами які викликають пневмонії
КУДИ ПОДІВСЯ ІМУНІТЕТ ЛЮДИНИ ? НІКУДИ - ПРО НЬОГО НЕ ЧИ ЧИРК, бо хто ж
тоді буде вакцини купувати і ліки з масками. Афєрюги - наперсточники.