Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, - Минздрав развенчал фейк. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения опровергло фейк о вероятности заражения коронавирусом в результате вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, поскольку ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь", - отмечают в Минздраве.

В министерстве объяснили, что вакцины "учат" иммунную систему распознавать и бороться с коронавирусом. Иногда этот процесс может вызвать определенные симптомы, такие как лихорадка. Однако это нормальное явление, которое показывает, что организм создает защиту от вируса.

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"Если вскоре после вакцинации вы все-таки получили положительный тест на COVID-19, то возможно, что на момент прививки уже были инфицированы, но не знали об этом", - отмечают в Минздраве.

Там отметили, что вакцинация является самым эффективным элементом для преодоления пандемии COVID-19.





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