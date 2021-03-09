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Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, - Минздрав развенчал фейк. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения опровергло фейк о вероятности заражения коронавирусом в результате вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, поскольку ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь", - отмечают в Минздраве.

В министерстве объяснили, что вакцины "учат" иммунную систему распознавать и бороться с коронавирусом. Иногда этот процесс может вызвать определенные симптомы, такие как лихорадка. Однако это нормальное явление, которое показывает, что организм создает защиту от вируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ

"Если вскоре после вакцинации вы все-таки получили положительный тест на COVID-19, то возможно, что на момент прививки уже были инфицированы, но не знали об этом", - отмечают в Минздраве.

Там отметили, что вакцинация является самым эффективным элементом для преодоления пандемии COVID-19.

Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, - Минздрав развенчал фейк 01
Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, - Минздрав развенчал фейк 02

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) фейк (679) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Если, в резугьтате вакцинирования у вас резко поднялась температура, появились судороги, лихорадка, потеря сознания и остановка дыхания, то всё это - нормальные явления, которые показывают, что организм создает защиту от вируса. И даже, если всё-таки, вы умерли,- это значит, что на момент прививки уже были инфицированы, но просто не знали об этом...
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09.03.2021 01:24
+7
але можна захворіти через неякісну вакцину. Наприклад, правитель Сирії Асад вакцинувався "Спутник V"; і через 2 тижні захворів.
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09.03.2021 01:09
+4
Так до того купа кацапів вкололася супутніком і теж захворіли - там і журналісти пєрвого анала, і депутати госдури...
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09.03.2021 01:17
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Правила форума Совет форумчан
але можна захворіти через неякісну вакцину. Наприклад, правитель Сирії Асад вакцинувався "Спутник V"; і через 2 тижні захворів.
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09.03.2021 01:09 Ответить
Так до того купа кацапів вкололася супутніком і теж захворіли - там і журналісти пєрвого анала, і депутати госдури...
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09.03.2021 01:17 Ответить
Зачем заражаться коронавирусам если можно легко склеить ласты от самой вакцины?
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09.03.2021 03:07 Ответить
адвокат читає інструкцію від виробника закупленої вакцини ---відео називається в ютубі "волосся дибом!" --- особливо цікаво про гарантії виробника і терміни:
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe
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09.03.2021 06:33 Ответить
Все то же касается и всех других вакцин от ковида - они все не на основе живого вируса, как классические вакцины (в т.ч. и от гриппа), а именно на основе ГМО
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09.03.2021 07:41 Ответить
.. ну раз минздрав сказал ....( и кста вопросик - а с какого материала делается любая вакцина!?)
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09.03.2021 01:11 Ответить
що значить любая?
Moderna, Pfizer вводять інформацію про білок віруса.
Інші вакцини, вводять частину самого білка.
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09.03.2021 01:16 Ответить
Это разве не исходный материал Коронавируса !? Какая разница кто и что туда тулит !? И ответь на один вопрос - Почему ВСЕ фармкомпании юридически закрепили снятия с себя ВСЕЙ ответственности за форс мажор с вакцинами (боятся судовых исков)!?
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09.03.2021 01:34 Ответить
В вирусе нет белков, как таковых (только белковая защитная оболочка).
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09.03.2021 04:11 Ответить
так. Капсід - білкова обкладка яка складається з білка, відповідно до назви.
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09.03.2021 11:15 Ответить
далі міркуйте,як влаштовано Світ й мікроСвіт
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09.03.2021 07:36 Ответить
От вакцины заразиться нельзя. А делают вакцину так: 1) Берут вирус и убивают его (термически или еще каким извращенным способом), трупик вводят в организм живому человеку (то еще, наверное, зрелище). Рибосомы его начинают производить, но вирус уже мертвый и угрозы не представляет (не размножается). Организм, по тихой, соображает, что какая-то муйня происходит: рибосомы трупы производят, которые организму не нужны, и учится вирус распознавать (фоторобот составляет). Ну, и всё: в дальнейшем вирус убивается еще на входе. Это инактивированная вакцина. 2) Векторная вакцина, это когда берут и копируют только "корону" (которой вирус и стыкуется к клетке: от этой короны (похожей на лучи солнца) и пошло название этого типа вирусов) и запускают в организм. Дальше всё по первому варианту. 3) Матричные вакцины: "корону" вируса синтезируют искусственно, т.е. "пишут программу" из записывают ее на РНК (что такое матричная РНК сам разберешься или объяснять курс биологии за 9-й класс ?). Дальше всё то же.
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09.03.2021 02:50 Ответить
люблю почитати казки на ніч
а в реальності немає жодної гарантії, що вакцина складається, наприклад, не з щурячого гівна
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09.03.2021 04:02 Ответить
Ну и читай сказки на ночь, я запрещаю что-ли. А после сказок на ночь - школу не прогуливай (там это всё объясняют, в 9-10 классе).
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09.03.2021 04:06 Ответить
ти віриш усьому, що тобі розказують?
а дай в борг свої гроші мені на картку, після пандемії поверну, мамою клянуся
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09.03.2021 04:12 Ответить
В школу беги, на биологию, а то мамка заругает (деньги у неё же возьми на школьный завтрак).
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09.03.2021 04:16 Ответить
Ну, сынок, ты меня рассмешил: первая вакцина от гриппа, чтоб ты знал, в 40-х годах 20 века придумана была (кажется, в США).
Может пойдешь всё-таки в школу?
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09.03.2021 04:26 Ответить
Это он после школы такой,-потому что у него и школа такая,-и он такой!
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09.03.2021 08:58 Ответить
"Берут вирус и убивают его" - биолог 146лвл
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09.03.2021 09:49 Ответить
Инактиви́рованная вакци́на (или уби́тая вакци́на) состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4 формальдегида ). Данные вирусы выращиваются в контролируемых лабораторных условиях для снижения антигенности и являются неинфекционными (не способными вызвать заболевание). Для выработки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 иммунитета необходимо введение больших доз, применение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82 адъювантов и многократных туров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 вакцинопрофилактики . Инактивированные вакцины дифференцируют с https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 аттенуированными или «живыми» ослабленными вакцинами.
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09.03.2021 09:54 Ответить
Из пенохлориуритана .
Или (на худой конец) тринитротолуола ...
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09.03.2021 03:20 Ответить
Если, в резугьтате вакцинирования у вас резко поднялась температура, появились судороги, лихорадка, потеря сознания и остановка дыхания, то всё это - нормальные явления, которые показывают, что организм создает защиту от вируса. И даже, если всё-таки, вы умерли,- это значит, что на момент прививки уже были инфицированы, но просто не знали об этом...
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09.03.2021 01:24 Ответить
А если и знали об этом то просто хотели покинуть этот скучный мир...
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09.03.2021 03:11 Ответить
Головне добре пітніти перед смертью
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09.03.2021 07:33 Ответить
Чушь пишешь. После вакцинирования у наших врачей пару часов головокружения, небольшая мышечная боль и легкое недомогание -это у НЕмолодых. Сейчас все работают нормально.
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09.03.2021 09:07 Ответить
а - так то вакцины-учителя, шо учат иммунную систему?
не трохи вируса, шо бы организм с ним справился и пики настроил?
так бы и сказали сразу, а то мендель мендель,...
кстати де она? - в обрыгосе и пополам до четверга?
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09.03.2021 01:48 Ответить
Я херею от народа ...

Десять лет в школке бамбук курять на задней парте , а потом им за трое минут поди им объясни , как работает каталитический крейкинг или там на худой конец -- массообменный процесс в ректификационной колонне ...

Плять , иногда пол жизни и кило здоровья уходит , чтобы объяснить тёще , шо при +40 градусах цельсия от вентилятора токо гарячее будет ...
А ту тонкости биохимии , ёпсель . Кругом одне спецы , токо вот почему-то и от чего-то свои НИИ закрыли и заводы тоже , а потом харкаемся от индусов , у которых мозгов хватило не только не закрывать , но и новые мощности запускать под неожиданный новый рынок .

Умные "тётки з дядьками" вы хоть в курсе , сколько десятков миллионов жизней спасают вот такие же индуисткий дженерики каждный год по всему миру ?!

А я отвечу -- дохера . Бо даже страховая медицина второй десятки развитых стран (Карл - подчёркиваю - развитых страна) не покрывает стоимости лекарств мировых брендов : от рака (и лейкимии) , от спида , от многих хронических болезнях крови , имунной системы . да и Бог ещё чего знает . А вот индийский дженерик становится единственно возможной алтернативой аналога того же "Баера" ...

В фармакологии вероятность существенного ущерба от лекарства мирового бренда примерно так один случай на миллион раз применения . А у дженерика один случай на 500 тысяч применений и это минимум (бо в большинстве случаев оригинал и дженерик - один к одному) . Ахереть какая разница - аж в два раза выше ?! Если учесть такое тонкое обстоятельство , шо вероятность закончить жизнь в автомобильной аварии в в тысячу раз выше ... но мы упорно садимся а автобусы и личные авто . Но не только сами , но и детишек сажаем ...

А вот на предмет укола в предплечье ведём ся как папуасы , шо лезут на пальмы от рёва двигателей кукурузника .
Может стоит перестать быть папуасами Новой Гвинеи ?!

Возможно и "Файзер" бы Украине дал свои оригиналы , если бы не увидел дикую и папуаскую статистики того , как нужно верить в колдунов и не верить в современную медицину .

Стыдоба , что только 30% народу готовы вакцинироваться . Реально - это чисто африканский показатель !
Двойная стыдоба , что разные депутатишки типа Ковальчука ведут мракобесную пропаганду и их ещё не выгнали сраной метлой ...
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09.03.2021 03:55 Ответить
привіт, єврейчику
скільки ще чекати від масової вакцинації в Ізраїлі в купі з жорстким карантином якихось помітних позитивних наслідків? тиждень, два, місяць, рік? коли вже рівень смертності та захворюваності впевнено впаде хоча б до показників листопада, зафіксовані за місяць до початку вакцинної компанії?
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09.03.2021 04:00 Ответить
Дядечку , Ви про що ?!
В Ізраїлі 9 млн. населення , вакцинованно десь так 4.9 млн . Це казки , що мовляв вже 70% , бо поки йще й 60% нема . Інша справа , що в секулярній Хайфі ніколи не було пандемії й там на 400 тисяч населення максимум 70 захворівших за тиждень . А релігійному Бней-Браку , або в мусульманському Квар-Касемі кожен третій інфікований й по 900 нових хворих за тиждень на 180 тисяч населення . Й усі фанатики своїх конфесій категорично не визнають пандемії й вона їх визнає йще як . Тому в таких вузький районах карантин спрацювує через жорсткі дії копів (що й з шлангу можуть побризкати) й заарештувати на добу . А ось примусова вакцінація забороненна . Тому карантин відмінили вже як 2 тиждня тому в Тель-Авіві . Скажу більше -- на вулицях ажиотаж на ринках , в мережах . Таких натовпів не було десь з 2019 року . А релігійні квартали й досі зачиненні . Там будуть хворіти й помирати йще багато місяців поспіль , якщо не будуть визнавати медицину й продовжать відмовлятися від вакцинації ...
За цей рахунок й нема загальних показників різкого падіння . Але по місцях масової вакцинації воно є . Тому в секулярних містах й відмінили два тиждня тому будь який карантин .
Йще один показник , який не в кожний звіт попадає . Кількість тяжких форм . Так ось вона постійно скорочується вже 2 місяця . Постійно . Бо один з головних ефектів будь якої вакцини це не тільки 90-95% ефективності не захворіти , але 99.99% ефективності не захворіти в тяжкій формі й 99% не вмерти , якщо й захворієшь .
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09.03.2021 05:01 Ответить
ти усвідомлюєш, що вже в червні треба буде починати другу хвилю вакцинації, бо імунітет від першої вже закінчиться?
тому в мене залишається питання: коли нарешті можна буде побачити ефективність?

"не визнають пандемії"

бо її немає ніде в світі
1) в жодному науковому дослідженні вірус сарс-ков-2 не ізольований і не виділений в чистому вигляді
2) єдина епідемія, з якою людство має справу, - це епідемія фальшивих діагнозів за результатами гівнотестів, які дають 90% хибнопозитивних результатів, і навіть справжній позитивний результат ніяк не доводить, що причиною симптомів у хворого є саме "вірус сарс-ков-2"

"таких вузький районах карантин спрацювує через жорсткі дії копів (що й з шлангу можуть побризкати) й заарештувати на добу"

а якби був справжній мор, люди б самі береглися, без жодних штрафів та арештів

"Там будуть хворіти й помирати йще багато місяців поспіль"

Та невже? Люди хворіють та помирають? НІчого собі. Ніколи такого не біло, і раптом в 2020 році почалося.
Люди дійсно хворіють і помирають, але не від "ковіду", а від давно відомих хвороб (пневмонія, грип, ГРВІ, хворои серцево-судинної системи тощо) і різних інших причин (експериментальні протоколи "лікування" вбивають, карантин вбиває)
Гівнотести дозволяють вішати на будь-яку смерть брехливий ярличок "від ковіду".

"Йще один показник , який не в кожний звіт попадає . Кількість тяжких форм ."

Я дивлюся на кількість смертей щодня. Не бачу, щоб він впевнено спадав. Це про щось говорить?

"Бо один з головних ефектів будь якої вакцини це не тільки 90-95% ефективності не захворіти "

цей показник ефективності вакцини отримано за допомогою маніпуляцій з числами, він не відповідає дійсності
більше того вакцина пфайзер (як і усі інші) не пройшла третю фазу клінічних досліджень, тобто усі вакциновані добровільно стали піддослідними
це тебе анітрохи не турбує?
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09.03.2021 11:26 Ответить
Дата выпуска какая? Если вакцина до июня срок хранения 6 месяцев. Ее произвели в декабре. Во всем мире дефицит вакцины, только индусы ее хранят, и никому не продают. Перед отправкой вакцины в Украину, произошел скандал в юар. Было возвращено 1 млн. Вакцин изза не эффективности. Простой вопрос. Серия вакцин совпадают с африканскими?. Надро найти фото срок хранения в юар и у нас. Если дата совпадает, тогда нет вопросов
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09.03.2021 05:08 Ответить
Да никто не знает ее срок хранения. Написано абы написать.
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09.03.2021 07:05 Ответить
Як би там не було, а колотись цим "шмурдяком" бажання немає....
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09.03.2021 05:40 Ответить
Де вони беруть ці фейки, шоб потім їх спростовувати?
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09.03.2021 06:10 Ответить
Туфту про корону надо подкармливать рекламой,ибо она двигатель торговли Вложено 5 триллионов долларов,бабло надо вернуть китайцам и РАБссиянцам
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09.03.2021 06:41 Ответить
Отбивать баблишко надоть,однако!
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09.03.2021 06:55 Ответить
О чудо, бодяга, которую закупили, не заражает коронавирусом!!! Спасибо, Степанов, за чудо-зелье, оно ведь не заражает, не лечит тоже, но от вакцины вы не умрете. Умрете как все нормальные люди от ковида, защиту от которого вакцина не создает...
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09.03.2021 06:48 Ответить
Медицина - ето не наука. Сплошные аферисты шарлатаны знахари шаманы с бубном. Слепят из гамна какую таблетку и давай проверять как она действует. Вдруг из свинца появится золото.
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09.03.2021 07:04 Ответить
Медицина,завше була галуззю вірування,створеною для заробітків.
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09.03.2021 07:29 Ответить
Бывший журналист тверского филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Михаил Ершов умер после того, как получил первую из двух доз вакцины от коронавируса, пишет в понедельник газета «https://tver.aif.ru/ Аргументы и Факты - Тверь ».
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09.03.2021 07:14 Ответить
не надо мэнэ дурить Я ще не пьяный
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09.03.2021 07:17 Ответить
Факт - будь,яке щеплення послаблює щепленого
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09.03.2021 07:27 Ответить
если с женщиной ,так укрепляет
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09.03.2021 07:38 Ответить
Узи
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09.03.2021 07:55 Ответить
Інформація про нібито небезпеку вакцин, що завозяться в Україну - розповсюджується спецслужбами агресора. І дуже сумно, що ця деза знаходить свої цілі серед багатьох українців.
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09.03.2021 07:38 Ответить
Де Pfizer Johnson & Johnson Moderna ? Нахера нам спутник5? Или настойка из Ганга?
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09.03.2021 07:42 Ответить
Или откатов от Pfizer Johnson & Johnson Moderna не получишь? В мутняке лучше ловить рыбку. О какой вакцинации идет речь? Где деньги, Зин?
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09.03.2021 07:46 Ответить
Нынешнее руководство минздрава само по сеье сплошной фейк.
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09.03.2021 07:39 Ответить
2020 - ховаємося від вірусу, чекємо вакцину. 2021 - вакцину маємо, ховаємося від вакцинації. 2022 - ховаємося від вакцинованих.
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09.03.2021 07:57 Ответить
"Если вскоре после вакцинации вы все-таки получили положительный тест на COVID-19, то возможно, что на момент прививки уже были инфицированы, но не знали об этом", - отмечают в Минздраве.

Не ,ну понятно. Сам дурак.)
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09.03.2021 08:17 Ответить
"Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, поскольку ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь", - отмечают в Минздраве. Источник: https://censor.net/ru/n3252035

Віруса нє содєржит, а РНК віруса ДА, після такої вакцини ДНК людини буде змінено для "ефективної боротьби" з вірусами які викликають пневмонії
КУДИ ПОДІВСЯ ІМУНІТЕТ ЛЮДИНИ ? НІКУДИ - ПРО НЬОГО НЕ ЧИ ЧИРК, бо хто ж
тоді буде вакцини купувати і ліки з масками. Афєрюги - наперсточники.
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09.03.2021 12:30 Ответить
 
 