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Новости Фото ДТП
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Пять рабочих комбината в Кривом Роге пострадали при столкновении грузовика и поезда, - профсоюз. ФОТОрепортаж

На территории Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге столкнулись грузовик, который вез рабочих со смены, и грузового поезда.

Информацию об этом Радіо Свобода подтвердил руководитель областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игорь Токовенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате ДТП пострадали пятеро работников, трое - доставлены в городскую больницу №2.

По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации, сказал Игорь Токовенко.

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Пять рабочих комбината в Кривом Роге пострадали при столкновении грузовика и поезда, - профсоюз 01
Пять рабочих комбината в Кривом Роге пострадали при столкновении грузовика и поезда, - профсоюз 02
Пять рабочих комбината в Кривом Роге пострадали при столкновении грузовика и поезда, - профсоюз 03
Пять рабочих комбината в Кривом Роге пострадали при столкновении грузовика и поезда, - профсоюз 04

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ДТП (7673) Кривой Рог (1403) предприятие (229)


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Топ комментарии
+9
"Вахтовок" ніколи не бачив? Їх ще при СРСР клепали - на базі ГАЗ-52, 53, 66, ЗіЛ-131, Урал, КрАЗ. Зелена кабіна, і "автобусний" салон...
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09.03.2021 06:24
+4
та нехай та росия хоть вся выгорит.
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09.03.2021 07:02
+2
Як раз КрАЗ "вахтовкою" не бачив.
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09.03.2021 06:55
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09.03.2021 02:03 Ответить
"По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации"
Что за бред? Из за таких рукожопов, которым сложно прочитать ПДД и случаются такие аварии...
Источник: https://censor.net/ru/p3252037
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09.03.2021 02:10 Ответить
КрАЗ под автобус заделали. Сурово.
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09.03.2021 05:57 Ответить
"Вахтовок" ніколи не бачив? Їх ще при СРСР клепали - на базі ГАЗ-52, 53, 66, ЗіЛ-131, Урал, КрАЗ. Зелена кабіна, і "автобусний" салон...
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09.03.2021 06:24 Ответить
Як раз КрАЗ "вахтовкою" не бачив.
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09.03.2021 06:55 Ответить
Буває... Їх, частіше всього, використовували на кар"єрах - прохідність найкраща, "лапті" широкі...
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09.03.2021 07:38 Ответить
Практически все на ахметовских ГОКах сейчас такие,"лайнерами" называются в простонародье.
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09.03.2021 08:35 Ответить
Раньше "Уралы" были,сейчас практически одни КРАЗы.
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09.03.2021 08:36 Ответить
На РАБсси круче авария...в Сибири горит река Обь... пламя капец...
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09.03.2021 06:27 Ответить
та нехай та росия хоть вся выгорит.
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09.03.2021 07:02 Ответить
Так о какой "сигнализации" может идти речь, если Тендерный комитет группы ГОКов работает исключительно на свой карман. За откаты тендера на поставку выигрывают не добросовестные производители, а шаромыжные конторы, продающие Б/Ушный товар. Коррупция начала грызть и градообразующие предприятия....
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09.03.2021 07:22 Ответить
 
 