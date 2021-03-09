Пять рабочих комбината в Кривом Роге пострадали при столкновении грузовика и поезда, - профсоюз. ФОТОрепортаж
На территории Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге столкнулись грузовик, который вез рабочих со смены, и грузового поезда.
Информацию об этом Радіо Свобода подтвердил руководитель областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игорь Токовенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате ДТП пострадали пятеро работников, трое - доставлены в городскую больницу №2.
По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации, сказал Игорь Токовенко.
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Источник: https://censor.net/ru/p3252037