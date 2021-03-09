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Пятеро детей, у которых летом 2020-го умер отец, а в марте 2021-го мама, нуждаются в помощи. ФОТО

Пятеро детей, которые меньше чем за год остались круглыми сиротами, нуждаются в помощи.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Были себе на свете замечательные мужчина и женщина. Родили 5 детей. Варили сыр. Мужчина умер в прошлом году, а мать 2 дня назад. Онкология. Теперь старшая дочь и бабушка занимается делами семьи и сыроварней. Если сможете - помогите. Или купите сыра или просто на карточку переведите средства", - написала она.

По словам Солошенко, увидеть деток, можно на странице уже покойной мамы (https: //m.facebook.com/profile.php? id = 100008874107464).

"Если у вас есть детские вещи. Размеры указано на скринах и адрес куда отправлять. Отправьте. Получатель бабушка.
Это хорошее дело. Отправляя посылку оплатите ее пожалуйста", - добавила она.

5168 7554 4742 9347 - карточка бабушки Журавель Лилия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мамы ежедневно выдирают своих деток из лап смерти": малышам со спинальной мышечной атрофией нужна помощь

Пятеро детей, у которых летом 2020-го умер отец, а в марте 2021-го мама, нуждаются в помощи 01
Пятеро детей, у которых летом 2020-го умер отец, а в марте 2021-го мама, нуждаются в помощи 02

дети (6489) помощь (7793)


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Топ комментарии
+16
Судя по твоему имени, тебя вообще не существует
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09.03.2021 10:12
+13
Зростайте здоровенькими, дітки. +
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09.03.2021 10:06
+7
Шо значить к своим? При чому тут діти? Судячи з фотографій які я побачив жила нормальна щаслива сім'я, не алкашня а трудяги і діток правильно виховували, заробляли своїм ремеслом на життя, але хвороба забрала у дітей батьків. Так , на жаль, буває в цьому світі. Забезпечувати дітей стало нікому, залишилась старенька бабуся, вона не може сама вести господарство та продовжувати справу цих покійних людей. До чого тут вони православні чи католики чи десятники чи пятидесятники? Головне, щоб люди були людьми...
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09.03.2021 11:13
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Судя по именам детей бабушке нужно в синагогу обращаться . К своим.
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09.03.2021 10:04 Ответить
І чомусь не вказано якого банку ця картка.
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09.03.2021 10:09 Ответить
Наскільки розумію - ПриватБанк.
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09.03.2021 10:11 Ответить
Приват. Перші 6 цифр унікальні для кожного банку.
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09.03.2021 10:12 Ответить
Не всі люди знають про це.
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09.03.2021 10:23 Ответить
номера карт уникальны. В "другой банк" отправить невозможно.
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09.03.2021 10:40 Ответить
Судя по твоему имени, тебя вообще не существует
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09.03.2021 10:12 Ответить
Дебил, имена библейские, не только у евреев это скорее всего "пятидесятники" или какие-нибудь "адвентисты седьмого дня", но никак не евреи
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09.03.2021 10:20 Ответить
у евреев нет Эсфирь, но есть Эстер и не Навин а Нун, так что не в синагогу, а к своим... в какой-нибудь там "молитвенный дом", к пастору
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09.03.2021 10:24 Ответить
Пусть помощь просят у своих, а когда вырастут то пенсию платят вам, так получается?
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09.03.2021 10:34 Ответить
читай кому я ответил, оно в спаме, вверху!
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09.03.2021 12:08 Ответить
Шо значить к своим? При чому тут діти? Судячи з фотографій які я побачив жила нормальна щаслива сім'я, не алкашня а трудяги і діток правильно виховували, заробляли своїм ремеслом на життя, але хвороба забрала у дітей батьків. Так , на жаль, буває в цьому світі. Забезпечувати дітей стало нікому, залишилась старенька бабуся, вона не може сама вести господарство та продовжувати справу цих покійних людей. До чого тут вони православні чи католики чи десятники чи пятидесятники? Головне, щоб люди були людьми...
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09.03.2021 11:13 Ответить
и я о том же!!! но чмо выше приплело сюда синагогу и сказало что обращаться им надо туда "к своим"! ты видел кому и почему я так ответил?
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09.03.2021 12:09 Ответить
Зростайте здоровенькими, дітки. +
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09.03.2021 10:06 Ответить
А місцеві служби і влада про це не знають?
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09.03.2021 10:12 Ответить
Ольга, вы в какой стране живёте? Если бы мы каждый раз ждали, что влада порешает то..... Отправте 20грн на карту или пару ненужных детских вещей, тонда у детей будет шанс.
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09.03.2021 10:15 Ответить
Так, влада і служби самі нічого не пропонують, але якщо біда, то треба звертатись письмово і тоді хоть якась допомога буде, це ж неодноразово потрібно допомагати, для цього служби і створювались за податки платників.
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09.03.2021 10:18 Ответить
Можливо вони вже звернулись і через якійсь час на них звернуть увагу. Але допомога їм потрібна прямо зараз.
А є варіант, що вони не хочуть звертатися до соціальних служб, бояться що сімью розлучать.
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09.03.2021 10:25 Ответить
деньги есть, им наверняка государство платит, но в такой большой семье, где фактически нет кормильца - любая помощь будет полезна.
Несложно поискать и выслать им полотенца, одежду, игрушки, постельное белье.
Повторяюсь, кажется.. но это неважно.
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09.03.2021 10:43 Ответить
Думаю и от двухсот ни кто не обеднеет.
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09.03.2021 10:26 Ответить
порыться по сусекам, найти старые детские вещи, обувь, постельное белье те же полотенца, чашки-ложки собрать и выслать - дело несложное.
Пошел жену напрягу, соберу кой-что.
Игрушки какие-то вроде остались, малые мои их давно забросили..
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09.03.2021 10:41 Ответить
У депутатов есть и на бумагу и на ручки и на бензин и пенсия и зарплата итд!!!!
Слушайте тетки из соц. служб- вы за что зарплату получаете????
Пятеро детей нуждаются в помощи - а медвечук самолеты перегнал в швецарию!!!
Государство ты где????? И зачем???
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09.03.2021 10:42 Ответить
+ Ростіть здоровими.
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09.03.2021 10:44 Ответить
+ солнечные дети
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09.03.2021 15:24 Ответить
увага !! допомога дітям потрібна прямо зараз., хто скілтки може перераховуйте на карту або номер телефона бабусі
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09.03.2021 18:17 Ответить
 
 