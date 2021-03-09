Пятеро детей, у которых летом 2020-го умер отец, а в марте 2021-го мама, нуждаются в помощи. ФОТО
Пятеро детей, которые меньше чем за год остались круглыми сиротами, нуждаются в помощи.
Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Были себе на свете замечательные мужчина и женщина. Родили 5 детей. Варили сыр. Мужчина умер в прошлом году, а мать 2 дня назад. Онкология. Теперь старшая дочь и бабушка занимается делами семьи и сыроварней. Если сможете - помогите. Или купите сыра или просто на карточку переведите средства", - написала она.
По словам Солошенко, увидеть деток, можно на странице уже покойной мамы (https: //m.facebook.com/profile.php? id = 100008874107464).
"Если у вас есть детские вещи. Размеры указано на скринах и адрес куда отправлять. Отправьте. Получатель бабушка.
Это хорошее дело. Отправляя посылку оплатите ее пожалуйста", - добавила она.
5168 7554 4742 9347 - карточка бабушки Журавель Лилия.
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А є варіант, що вони не хочуть звертатися до соціальних служб, бояться що сімью розлучать.
Несложно поискать и выслать им полотенца, одежду, игрушки, постельное белье.
Повторяюсь, кажется.. но это неважно.
Пошел жену напрягу, соберу кой-что.
Игрушки какие-то вроде остались, малые мои их давно забросили..
Слушайте тетки из соц. служб- вы за что зарплату получаете????
Пятеро детей нуждаются в помощи - а медвечук самолеты перегнал в швецарию!!!
Государство ты где????? И зачем???