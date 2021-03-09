Пятеро детей, у которых летом 2020-го умер отец, а в марте 2021-го мама, нуждаются в помощи. ФОТО

Пятеро детей, которые меньше чем за год остались круглыми сиротами, нуждаются в помощи.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Были себе на свете замечательные мужчина и женщина. Родили 5 детей. Варили сыр. Мужчина умер в прошлом году, а мать 2 дня назад. Онкология. Теперь старшая дочь и бабушка занимается делами семьи и сыроварней. Если сможете - помогите. Или купите сыра или просто на карточку переведите средства", - написала она.

По словам Солошенко, увидеть деток, можно на странице уже покойной мамы (https: //m.facebook.com/profile.php? id = 100008874107464).

"Если у вас есть детские вещи. Размеры указано на скринах и адрес куда отправлять. Отправьте. Получатель бабушка.

Это хорошее дело. Отправляя посылку оплатите ее пожалуйста", - добавила она.

5168 7554 4742 9347 - карточка бабушки Журавель Лилия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мамы ежедневно выдирают своих деток из лап смерти": малышам со спинальной мышечной атрофией нужна помощь



