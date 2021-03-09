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Зеленский с супругой почтили память Тараса Шевченко: "Заповіт" продолжает оставаться актуальным в наши дни. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 207-й годовщины со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Кобзарю в Киеве.

"Творчество и жизненная позиция Тараса Шевченко всегда объединяли украинцев вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. "Заповіт" прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни", - сказал президент.

Также читайте: К годовщине дня рождения Тараса Шевченко в Праге открыли выставку его картин. ФОТОрепортаж

Зеленский с супругой почтили память Тараса Шевченко: Заповіт продолжает оставаться актуальным в наши дни 01
Зеленский с супругой почтили память Тараса Шевченко: Заповіт продолжает оставаться актуальным в наши дни 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) память (1494) Шевченко Тарас (272) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+18
И опять в гордом одиночестве. Только два охранника в кадр попали.
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09.03.2021 10:13
+14
и опять пустота вокруг
"Я - легенда" часть вторая - одинокая
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09.03.2021 10:13
+10
Боится людей.Начнут вопросы задавать ,типа как там расследование по вагнеровцам или где обещанные безопасные вакцины которые мы точно получим до 15 февраля?
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09.03.2021 10:16
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И опять в гордом одиночестве. Только два охранника в кадр попали.
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09.03.2021 10:13 Ответить
Активистов не хватает или эскорта из чиновников?
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09.03.2021 10:18 Ответить
Може для тебе це буде новиною, але це місто, і в цей час там мають бути люди.
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09.03.2021 10:20 Ответить
Москалику, ти спалився, сьогодні не вихідний...
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09.03.2021 10:26 Ответить
А що він написав? Бо вже хрестик замість допису.
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09.03.2021 10:28 Ответить
Ну типу він думає, що день народження Шевченка - у вихідний 8 березня))
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09.03.2021 10:29 Ответить
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09.03.2021 10:31 Ответить
Непотрібно недооцінювати радників зє. Зє успішно здирає козацькі шаровари із грандів українського патріотизму і натягує їх на себе. А пропозиція ВРУ до Зє присвоїти звання Героя України Євгену Коновальцю , чи не головній особі української революції 1917-1920 років та засновнику ОУН (за яку проголосувало більшість Слуг), звісно додасть зєльоним певних рейтингів .
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09.03.2021 10:25 Ответить
Але ані Зе, ані Пєтя не повернули звання Героя України Степанові Бандері, яке надав Ющенко і відібрав яник...
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09.03.2021 10:36 Ответить
и опять пустота вокруг
"Я - легенда" часть вторая - одинокая
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09.03.2021 10:13 Ответить
Та да. Боится оно живых людей. Точно как и Овощ с 2012 года.

Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка: "Заповіт" продовжує залишатися актуальним у наші дні - Цензор.НЕТ 5847
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09.03.2021 10:42 Ответить
Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка: "Заповіт" продовжує залишатися актуальним у наші дні - Цензор.НЕТ 1103
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09.03.2021 10:43 Ответить
Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка: "Заповіт" продовжує залишатися актуальним у наші дні - Цензор.НЕТ 2936
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09.03.2021 12:05 Ответить
вони хоч знають, чий це пам'ятник?
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09.03.2021 10:14 Ответить
ІМІТАТОРИ!
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09.03.2021 10:15 Ответить
Боится людей.Начнут вопросы задавать ,типа как там расследование по вагнеровцам или где обещанные безопасные вакцины которые мы точно получим до 15 февраля?
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09.03.2021 10:16 Ответить
Ему тот Шевченко как атеисту - "Моисей".
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09.03.2021 10:17 Ответить
Зелений лицемір.
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09.03.2021 10:19 Ответить
Нельзя шмаркле к людям. Зачмырят. Предполагаю, даже памятник Шевченко его нафиг послал и цветы в рожу кинул.
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09.03.2021 10:21 Ответить
"Добкин все время хотел "ХНР", и Кернес хотел", - Фукс раскрыл, кто и как боролся за Харьков Украинский бизнесмен Павел Фукс рассказал, как в 2014 году ему удалось уговорить главу Харькова Геннадия Кернеса отказаться от создания "ХНР".
https://www.dialog.ua/ukraine/225282_1615238162

Звідки там 200 відсотковий ГЕНПРОКУРОР Венедиктова, про яку Рябошапка сказав Яніні у Рандеву- 100відсоткова проросійська!
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09.03.2021 10:21 Ответить
Что эти двое читали из Шевченко ???
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09.03.2021 10:22 Ответить
"Дьявол" с Востока"
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09.03.2021 10:28 Ответить
У мене підозра, що вони його, ще й антисемітом можуть вважати...
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09.03.2021 10:28 Ответить
Особливо за вірш "ПереБендя"......
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09.03.2021 10:42 Ответить
Та й за "Гайдамаки", "Швачку", "Розриту могилу"...
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09.03.2021 10:44 Ответить
Цікавий вибір. На день народження Шевченка згадувати вірш,створений ним до смерті.
Багато ж творчості залишив.

І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
"І виріс я на чужині" 1848
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09.03.2021 10:29 Ответить
Напомнило
Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка: "Заповіт" продовжує залишатися актуальним у наші дні - Цензор.НЕТ 5044
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09.03.2021 10:33 Ответить
В этом кадре с книжками я насчитал 5 охранников,Мендель не в счет,наверно не меньше чем у )(уйла
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09.03.2021 10:42 Ответить
Порошенко: «Шевченко - це не тільки те, що вивчають, а те, чим живуть. У чому черпають сили й надії», - писав Іван Дзюба. І це правда. Ми, українці, завжди знайдемо у творах Шевченка рядки, які додають сил і надихають. У всіх наших справах нас супроводжує слово Кобзаря: «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля».

Він вів з собою героїв українських революції, і воїнів, що боролися і борються за Україну проти тоталітарних режимів. Зараз «Кобзар» дуже часто можна побачити у бліндажах на передовій російсько-української війни.

Шевченко назавжди є нашою українською духовною зброєю, так само необхідною, як танки і гармати.

Поможи нам, ізбави нас
Вражої наруги,
Поборов Ти першу силу,
Побори ж і другу.

Слава Україні!
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09.03.2021 10:35 Ответить
Цікаво, Вова без папірця зможе хоча б кілька віршів Шевченка продекламувати?

Я волів би, щоб президентом була людина, яка твори Шевченка знала з дитинства, а не згадувала про нашого пророка раз на рік 9 березня...
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09.03.2021 10:37 Ответить
зеленский - лживая циничная мразь!
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09.03.2021 10:52 Ответить
Снова всю прилегающую территорию метров на 500 зачистили от нарида. Как и у пуйла.Жрите, зебилы...
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09.03.2021 10:56 Ответить
"...А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани..."©
(Т.Г.Шевченко, "І виріс я на чужині...")
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09.03.2021 11:16 Ответить
Андрей Середа...,гурт Комувниз....Суботів. Т.Г.Шевченко
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09.03.2021 11:24 Ответить
І Розрита могила...
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09.03.2021 11:30 Ответить
Зеля сливает Украину Путлеру...получит шНобелевскую премию мира от фюрера Мавзолея...
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09.03.2021 11:26 Ответить
Гомоніла Україна, довго гомоніла,

Довго, довго кров степами

Текла - червоніла...

Текла, текла та й висохла,

Степи зеленіють,

Діди лежать,

А над ними кургани синіють...

Та що з того, що високі?

Ніхто їх не знає,

Ніхто щиро не заплаче,

Ніхто не згадає.

Тільки вітер тихесенько

Повіє над ними,

Тільки роси ранесенько

Сльозами дрібними їх умиють.

Зійде сонце, осушить, пригріє.

А онуки? Їм байдуже,

Жидам гречку сіють...

Багато їх, а хто скаже Де Ґонти могила?

Мученика святого

Де похоронили?

Де Залізняк, душа щира,

Де одпочиває?

Тяжко! Важко! Жид панує,
А їх не згадають...
(Тарас Шевченко, "Гайдамаки")
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09.03.2021 11:30 Ответить
Давайте будемо чесними, Заповіт не підходить до сьогоднішнього дня. Адже в ньому сум, що автор не доживе до часу вільної України, до часу повстанського звільнення. Є багато інших прекрасних творів Шевченка, які би краще підійшли під нашу дійсність, але зєльониє спічрайтєри тільки Заповіт й знають, краєм вуха, зі школи. А мешканці Кривого Рогу, дуже допускаю, що ніколи про той Заповіт й не чули.
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09.03.2021 11:49 Ответить
***
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка: "Заповіт" продовжує залишатися актуальним у наші дні - Цензор.НЕТ 6769

..
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09.03.2021 12:32 Ответить
"А що, брати, проспали волю?
Вже ваше жито інші жнуть.
А ви чекаєте, що долю
Пани вам в хату принесуть?
Пан м'яко стелить - твердо спати,
Лукаво грає на словах.
Собі збудує він палати,
А ви - у найми по світах."©
(Знать бы, кто автор?
Не хуже, чем Шевченко.)
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09.03.2021 14:20 Ответить
В останні півтора роки більш актуальним є ось це:

Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка: "Заповіт" продовжує залишатися актуальним у наші дні - Цензор.НЕТ 8224
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09.03.2021 18:17 Ответить
Молодець. Ще б Бандері квіти покладав, чи голова бобо після новаго года?
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09.03.2021 19:04 Ответить
гріх вважається прощеним коли людина дійсно усвідомила свій гріх. а творити нібито благі справи за ради піару здається не треба
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09.03.2021 19:27 Ответить
 
 