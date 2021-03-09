Микроавтобус слетел в кювет и перевернулся на Харьковщине: один пассажир погиб, восемь человек получили травмы. ФОТОрепортаж

В Харьковской области в результате ДТП травмированы 8 человек, один пассажир погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

9 марта в 05:40 поступило сообщение о том, что по адресу: Харьковская обл. Изюмский р-н, 633 км трассы Киев-Харьков-Довжанский, возле с. Каменка, микроавтобус Рено Трафик съехал в кювет и перевернулся. На место происшествия были направлены спасатели.

В результате ДТП погиб 1 человек (пассажир), пострадали 8 человек (в т.ч. - водитель), которые с различными степенями тяжести госпитализированы в Изюмскую районную больницу. Силами ГСЧС было извлечено тело погибшего и пострадавшего.

Всего в автомобиле находилось 9 человек (8 пассажиров и водитель).

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