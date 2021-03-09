Микроавтобус слетел в кювет и перевернулся на Харьковщине: один пассажир погиб, восемь человек получили травмы. ФОТОрепортаж
В Харьковской области в результате ДТП травмированы 8 человек, один пассажир погиб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
9 марта в 05:40 поступило сообщение о том, что по адресу: Харьковская обл. Изюмский р-н, 633 км трассы Киев-Харьков-Довжанский, возле с. Каменка, микроавтобус Рено Трафик съехал в кювет и перевернулся. На место происшествия были направлены спасатели.
В результате ДТП погиб 1 человек (пассажир), пострадали 8 человек (в т.ч. - водитель), которые с различными степенями тяжести госпитализированы в Изюмскую районную больницу. Силами ГСЧС было извлечено тело погибшего и пострадавшего.
Всего в автомобиле находилось 9 человек (8 пассажиров и водитель).
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да я маски не ношу і ремньом не привяжусь!!!!