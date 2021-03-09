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Новости Фото ДТП
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Микроавтобус слетел в кювет и перевернулся на Харьковщине: один пассажир погиб, восемь человек получили травмы. ФОТОрепортаж

В Харьковской области в результате ДТП травмированы 8 человек, один пассажир погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

9 марта в 05:40 поступило сообщение о том, что по адресу: Харьковская обл. Изюмский р-н, 633 км трассы Киев-Харьков-Довжанский, возле с. Каменка, микроавтобус Рено Трафик съехал в кювет и перевернулся. На место происшествия были направлены спасатели.

В результате ДТП погиб 1 человек (пассажир), пострадали 8 человек (в т.ч. - водитель), которые с различными степенями тяжести госпитализированы в Изюмскую районную больницу. Силами ГСЧС было извлечено тело погибшего и пострадавшего.

Всего в автомобиле находилось 9 человек (8 пассажиров и водитель).

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Микроавтобус слетел в кювет и перевернулся на Харьковщине: один пассажир погиб, восемь человек получили травмы 01
Микроавтобус слетел в кювет и перевернулся на Харьковщине: один пассажир погиб, восемь человек получили травмы 02
Микроавтобус слетел в кювет и перевернулся на Харьковщине: один пассажир погиб, восемь человек получили травмы 03
Микроавтобус слетел в кювет и перевернулся на Харьковщине: один пассажир погиб, восемь человек получили травмы 04

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ДТП (7673) Харьковщина (5577) ГСЧС (4966)


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Понижение температуры воздуха,мокрый снег и гололёд.полная безответственность водителя привели к печальному результату.Жаль что погибли и пострадали невинные люди
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09.03.2021 10:50 Ответить
ремни для межгородских автобусов должны быть обязательны
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09.03.2021 10:54 Ответить
в польском автобусе ремни были, а толку
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09.03.2021 11:08 Ответить
там не было ни одного человека кто пристегнулся. А толк бы был, если водители заставили бы это сделать
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09.03.2021 11:16 Ответить
Да ти шо!!! Це ж порушення особистої свободи!!! Це не відповідає декларації прав людини!!!!!
Да я маски не ношу і ремньом не привяжусь!!!!
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09.03.2021 12:03 Ответить
Це сарказм коли що)
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09.03.2021 12:04 Ответить
сарказм конечно, впринципе автобус на 57 мест это нонсенс. вопрос к Криклию, как выдали разрешения
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09.03.2021 12:57 Ответить
Як що б це була ГАЗель то мабуть ніхто б не вижив
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09.03.2021 12:24 Ответить
 
 