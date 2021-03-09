В рамках "Большой стройки" идет реконструкция приемного отделения больницы в Никополе. ФОТОрепортаж

В рамках программы "Большая стройка" в Украине в 2021 году намерены отремонтировать или построить почти 200 приемных отделений в больницах. Одно из таких - отделение экстренной медицинской помощи Никопольской городской больницы №4 в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, фото процесса реконструкции опубликовал у себя в Facebook Юрий Голик.

Согласно проекту реконструкции, в отделении планируется пристройка сквозного заезда "скорых" на две машины, а с другой стороны будет оборудован удобный пандус для людей с инвалидностью. Отделение оснастят современным оборудованием: МРТ, КТ, рентген-аппаратурой, ангиографом.













Ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в ходе "Большой стройки" будет продолжено развитие социальной инфраструктуры. В планах на этот год: ремонт и строительство 95 школ, 70 детских садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений в больницах.

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