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В рамках "Большой стройки" идет реконструкция приемного отделения больницы в Никополе. ФОТОрепортаж

В рамках программы "Большая стройка" в Украине в 2021 году намерены отремонтировать или построить почти 200 приемных отделений в больницах. Одно из таких - отделение экстренной медицинской помощи Никопольской городской больницы №4 в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, фото процесса реконструкции опубликовал у себя в Facebook Юрий Голик.

Согласно проекту реконструкции, в отделении планируется пристройка сквозного заезда "скорых" на две машины, а с другой стороны будет оборудован удобный пандус для людей с инвалидностью. Отделение оснастят современным оборудованием: МРТ, КТ, рентген-аппаратурой, ангиографом.

В рамках Большой стройки идет реконструкция приемного отделения больницы в Никополе 01
В рамках Большой стройки идет реконструкция приемного отделения больницы в Никополе 02
В рамках Большой стройки идет реконструкция приемного отделения больницы в Никополе 03
В рамках Большой стройки идет реконструкция приемного отделения больницы в Никополе 04
В рамках Большой стройки идет реконструкция приемного отделения больницы в Никополе 05
В рамках Большой стройки идет реконструкция приемного отделения больницы в Никополе 06

Ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в ходе "Большой стройки" будет продолжено развитие социальной инфраструктуры. В планах на этот год: ремонт и строительство 95 школ, 70 детских садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений в больницах.

Также читайте: Для финансирования "Большой стройки" будет создан госфонд, - Голик. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

больница (1439) Никополь (1018) Голик Юрий (126) Большая стройка (728)


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интересно, єто за средства местного бюджета или государственного?
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09.03.2021 11:34 Ответить
"Какая разнiца" (с) какой бюджет пилить?.. Или думаешь, у организаторов внезапный приступ альтруизма?

У рамках "Великого будівництва" триває реконструкція приймального відділення лікарні в Нікополі - Цензор.НЕТ 2665
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09.03.2021 11:39 Ответить
Субвенция.
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09.03.2021 11:51 Ответить
А де "Бальшаааая стройка"? Здулася до реконструкції? Вава здатний лише доробляти недороблене. Починати з нуля може лише творець. Вава - не творець.
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09.03.2021 11:43 Ответить
Вальдемар здатен лише губи красити помадами, а сраку прикрити новими штанами. Ось і вся програма "велике крадівництво". Дороги, які вони добудували після Гройсмана у величезних ямах і з початку березні її знову латають.
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09.03.2021 11:48 Ответить
Прибарахлился говорят, товарищ. Брещут наверно.)
Куратор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко на Новый год купил жене особняк под Киевом за 10 миллионов
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09.03.2021 11:49 Ответить
В Украине все готово к началу вакцинации... На сегодня у нас готова вся медицинская инфраструктура, сформированы мобильные бригады и списки по фамилиям, кого будут прививать на первом этапе. Мы ждем поставку вакцины - как только она приедет, сразу начнем вакцинировать" (с) Максим Степанов, 16 февраля 2021 года.

Прошло три недели...

"Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать. И дальше увеличивать это количество. Пока мы вышли на чуть больше чем 3 тысяч", (с) Максим Степанов, 09 марта 2021 года

Так вы ГОТОВЫ были, или ТОЛЬКО СЕЙЧАС начали готовиться?
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09.03.2021 11:51 Ответить
Я собі так думаю: за 65 млрд грн антиковідного фонду в минулому році можна було б побудувати як мінімум 3 опірні інфекційні лікарні: на заході, сході та півдні України. Це дало б нові робочі місця, полегшило роботу лікарів під час пандемії та зберегло б багато життів. Але більш, ніж половина коштів була закатана в асфальт.
Тепер вже мова йде просто про "велике крадівництво". Пандемію подолано, загострення на сході країни немає, і санкції США на бєнябітум по формулі "Ротердам10+" не розповсюджуються. Тому "дєрібан" продовжується...
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09.03.2021 11:55 Ответить
 
 