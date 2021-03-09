Взяли в "заложники" и требовали $10 тыс.: на Львовщине задержали банду рэкетиров, которые под видом полицейских похищали людей и вымогали деньги. ФОТОрепортаж

Злоумышленники вовлекали лиц в преступную деятельность, а затем, представляясь правоохранителями, требовали у них средства. Чтобы получить желаемые деньги, похищали людей и незаконно удерживали, пока те не заплатят им всю сумму. Сейчас всех четверых лиц суд взял под стражу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Преступную деятельность группировки разоблачили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области, следователи областной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

"Как установили правоохранители, организовал и координировал деятельность группировки "смотрящий" по Лычаковской исправительной колонии. Там он из числа осужденных подобрал участников группы. В ее состав вошли четверо местных жителей, неоднократно осужденных за имущественные и связанные с наркотиками преступления. После освобождения из мест лишения свободы они объединились для "работы". "Специализировались" на вымогательстве средств с граждан, даже организовывали их похищения. Также в поле зрения злоумышленников попадали наркозависимые лица.

В частности злоумышленники хотели склонить жителя Ривненской области к противоправной деятельности, связанной с приобретением и распространением наркотиков. Для этого разработали целую схему: два представлялись продавцами "товара", остальные - работниками полиции. Договорившись о встрече с потерпевшим вблизи одного из ТРЦ Львова, фигуранты силой посадили мужчину в машину и вывезли в направлении города. По дороге участники группировки требовали 10 000 долларов США, за что обещали помочь пострадавшему избежать уголовной ответственности за приобретение наркотиков. Под давлением злоумышленников, мужчина попросил свою жену перечислить на их счет часть средств - 25 000 грн, которые в дальнейшем фигуранты сняли в одном из банкоматов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Били и унижали: полиция разыскала на Кировоградщине похищенного харьковчанина и задержала его надзирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

5 марта полицейские задержали участников группировки по "горячим" следам. У злоумышленников изъяли имитационное удостоверение полицейского, наручники и деньги. Все четверо участников ОПГ были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанным о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт полиции