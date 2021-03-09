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"Большая стройка": на трассе в Днепр достроили мост через Ворсклу в обход Кобеляк. ФОТО

В Полтавской области завершилось строительство моста через реку Ворскла. Новая переправа является частью часть обхода Кобеляк на трассе Н-31 Днепр - Решетиловка, которая строится в рамках программы Президента "Большая стройка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Сегодня 145-метровым мостом уже движется транспорт. Следуя установленным срокам, мостостроители возвели переправу с двумя проездами (каждый из которых имеет две полосы движения), установили средства организации движения, нанесли разметку", - говорится в сообщении.

Завершили в прошлом году и строительство самого обхода Кобеляк. В цементобетоне готовы 17,2 км, которыми ежедневно движутся до 15 тыс. транспортных средств. Толщина дорожной одежды на обходе - 74 см. Участок Кобеляки - Гора - Гайово - Красне построили фактически за 8 месяцев 2020 года. Еще в апреле прошлого года там была только земля.

Всего на автодороге Днепр - Решетиловка уже обустроено 51 км покрытия в верхнем слое. Общая протяженность автодороги Н-31 в пределах Полтавской области составляет 79,4 км.

Большая стройка: на трассе в Днепр достроили мост через Ворсклу в обход Кобеляк 01

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в рамках президентской программы в 2021 году будет полностью достроен Дарницкий мост в Киеве, работы на котором были заморожены более 10 лет назад. Меморандум о его достройке был подписан 3 марта между Укравтодором и Укрзализныцей, на балансе которой находится Дарницкий мост.

Также читайте: В рамках "Большой стройки" идет реконструкция приемного отделения больницы в Никополе. ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+19
вау! стало как в Англии! левостороннее движение!
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09.03.2021 12:45
+13
На вакцине столько не стыришь!
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09.03.2021 12:39
+6
В нормальных странах каждый день строят дороги с нуля,но не чешут об этом 4 года подряд.Закончили бы уже давно.Кстати участок 10 км. от Орлика до Шевченок (полтавская обл.) за 12 млрд.грн. который в прошлом году построили "с нуля" сейчас уже весь в ямах.
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09.03.2021 12:54
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На вакцине столько не стыришь!
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09.03.2021 12:39 Ответить
"Восклянський потік 2"
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09.03.2021 14:58 Ответить
На прошлой неделе на этой трассе минус амортизаторы и минус лобовое стекло (из под колёс летит всё подряд). Отличная дорога!
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09.03.2021 12:42 Ответить
амортизаторы бери оригинальные, а не дешевое дерьмо
К самому мосту есть претензии?
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09.03.2021 12:49 Ответить
Оригинальные.
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09.03.2021 12:51 Ответить
редкая ЗЕля долетит до середины Ворсклы, а эта, глядишь, перелетела
Во дает !
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09.03.2021 14:55 Ответить
нехер летать и смотри на знаки.
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14.04.2021 18:21 Ответить
С этим всё ОК, а с дорогой пипец.
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14.04.2021 20:15 Ответить
Да скоро Кирюха в розыске будет. )))) ничего дураков не учит))
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09.03.2021 12:44 Ответить
вау! стало как в Англии! левостороннее движение!
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09.03.2021 12:45 Ответить
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09.03.2021 12:50 Ответить
Кроме Англии ещё в 52 странах левостороннее движение
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09.03.2021 12:54 Ответить
ага, как в Бангладеш
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09.03.2021 13:27 Ответить
а в это время - ситуация с пандемией в Западных областях Украины, достигает коллапса - выводы сделайте сами ,хотя дорога и новый мост ,в общем это отлично
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09.03.2021 12:45 Ответить
Москаль высрал: У нас на ЗК если не ходишь в церковь - смотрят как на дикаря.
Так вот, пусть берут таких москалей - и всем стадом в капища бегут, шоп их рабовладелец Яхве взял гадкий вирус взад

двужёппые какие - они и побесноваться в буковелях хотят - и шоб вирус не прицепился.
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09.03.2021 12:56 Ответить
Відкрию секрет, в буковелі для місцевих надто дорого, там в основному Київ, Дніпро і Харків відпочивають...
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09.03.2021 13:11 Ответить
"Достроїлі"? А хдє Баааальшая стройка? 😲
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09.03.2021 12:53 Ответить
А где сам мост ?
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09.03.2021 12:53 Ответить
Там , где и аэропотр .
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09.03.2021 13:12 Ответить
В нормальных странах каждый день строят дороги с нуля,но не чешут об этом 4 года подряд.Закончили бы уже давно.Кстати участок 10 км. от Орлика до Шевченок (полтавская обл.) за 12 млрд.грн. который в прошлом году построили "с нуля" сейчас уже весь в ямах.
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09.03.2021 12:54 Ответить
Да кто вообще додумался бетон класть в наших краях?Турки строят бегом и тяп ляп,а одесситы вообще левые и подсматривают за турками и копируют.
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09.03.2021 13:05 Ответить
Три дня назад открыли у нас несколько кусков,дорога фуфло,неровная и машина вся вибрирует,как зимой по ней ехать вообще не представляю,соль бетон мигом разъест.
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09.03.2021 13:03 Ответить
очки сними и глаза раззуй, умник.
Никогда бетонка не обрабатывалась солью.
За**али специалисты-дорожники.
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14.04.2021 18:19 Ответить
Сам гений я этого не говорил,ее вообще посыпать не будут.
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29.05.2021 20:13 Ответить
Днепр-Решетиловка ( декабрь 2020)
https://youtu.be/91Kwh3T3pJ8

Обход Кобеляк на новой трассе H-31 Днепр-Решетиловка. В видео показаны все опасные места недостроенной трассы. (январь 2021)

https://youtu.be/2CD58WqDKv0
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09.03.2021 13:03 Ответить
А что там с мостами в Запорожье? Достроили?
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09.03.2021 13:10 Ответить
Достроілі... Зеля відкрив, але тільки кусок моста, бо решту не добудували насправді! Зате лєнточку перерізав той, хто перед виборами обіцяв, що не буде перерізання лєнточок!
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09.03.2021 13:12 Ответить
с мостами жопа такая же! если Бабурку соединяют с городом два моста им. Преображенского, один на о. Хортица, второй с острова, то чем может принципиально помочь замена одного моста на новый? второй мост точно также создает пробки, там всего полосы в обе стороны... они достроили тот, который проще, там нет натяжных элементов конструкции... показуха да и только
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09.03.2021 16:01 Ответить
Ни в одной стране в мире не додумались поручить курировать "большую стройку" 31-и летнему пиарщику преЗедента !
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09.03.2021 13:15 Ответить
Самая приемлемая дорога для зрадофилов украинских -японская.Называется Тояма Токанава.Никто не гонит и смертей нет.
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09.03.2021 13:20 Ответить
Мiст на Подолi цiкавiше.
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09.03.2021 13:20 Ответить
Було ж сказано,що це не "Велике будівництво", а "Велике крадівництво"! Ось про це і пишіть.
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09.03.2021 13:56 Ответить
То є зрадна Зрада! Негайно зупинися, зелений Клован, що ж ти робиш!?
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09.03.2021 14:24 Ответить
"Стало" прикольно без разметки. Впрочем, даже если бы разметку нанесли, то через пару лет ее бы не стало. Разметка это как ямочный ремонт - вечная кормушка. В "отсталых" европейских странах на разметку дают 10 лет гарантии, а реально она работает 20-25 лет.
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09.03.2021 14:53 Ответить
Фотографии просто МЕГА ИНФОРМАЦИОННЫЕ !ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЮТ ПОЛНОТОЙ ИНФЫ !! Трудно выставить видео и фото всего объекта с завершением?
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09.03.2021 16:48 Ответить
Вообще-то эту дорогу Гройсман начал строить... А щас завершаем начатое, и объявляем это результатом "Большой стройки"... лучше уж в гей-сессиях с уколами и перепуганным лицом фоткаться
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09.03.2021 17:26 Ответить
"При Гройсмані ...". Він же не сам її будував.
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09.03.2021 18:30 Ответить
ну той що, що не сам будував? До чого тут це? Ти зєбіл, шолє?
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10.03.2021 12:48 Ответить
Ти написав: "... эту дорогу Гройсман начал строить ..."
Я зауважив твій. Щоб ти ...білом не виглядав.
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10.03.2021 15:27 Ответить
акуєть)) Дякую вам, пане капітане Обвійос, що ви мені вказали, що це не Гройсман почав будувати, а будівельники.... Ви такий розумний та проникливий, що аж страшне) ідіть на роботу у розвідку
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10.03.2021 22:38 Ответить
 
 