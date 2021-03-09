"Большая стройка": на трассе в Днепр достроили мост через Ворсклу в обход Кобеляк. ФОТО

В Полтавской области завершилось строительство моста через реку Ворскла. Новая переправа является частью часть обхода Кобеляк на трассе Н-31 Днепр - Решетиловка, которая строится в рамках программы Президента "Большая стройка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Сегодня 145-метровым мостом уже движется транспорт. Следуя установленным срокам, мостостроители возвели переправу с двумя проездами (каждый из которых имеет две полосы движения), установили средства организации движения, нанесли разметку", - говорится в сообщении.

Завершили в прошлом году и строительство самого обхода Кобеляк. В цементобетоне готовы 17,2 км, которыми ежедневно движутся до 15 тыс. транспортных средств. Толщина дорожной одежды на обходе - 74 см. Участок Кобеляки - Гора - Гайово - Красне построили фактически за 8 месяцев 2020 года. Еще в апреле прошлого года там была только земля.

Всего на автодороге Днепр - Решетиловка уже обустроено 51 км покрытия в верхнем слое. Общая протяженность автодороги Н-31 в пределах Полтавской области составляет 79,4 км.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в рамках президентской программы в 2021 году будет полностью достроен Дарницкий мост в Киеве, работы на котором были заморожены более 10 лет назад. Меморандум о его достройке был подписан 3 марта между Укравтодором и Укрзализныцей, на балансе которой находится Дарницкий мост.

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