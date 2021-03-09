В спецслужбах РФ есть подразделения, которые занимаются исключительно кибератаками на Украину, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В составе спецслужб России действуют отдельные подразделения, которые проводят подрывные и деструктивные информационные операции в отношении Украины.
Об этом заявил начальник управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в рамках форума "Украина 30. Культура и СМИ. Туризм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Есть определенные подразделения, специализация которых - именно Украина. То есть это их работа, люди за это получают заработную плату, другие средства: это могут быть государственные и негосударственные медиаресурсы. Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит", - сказал Витюк.
Он добавил, что удалось собрать доказательную базу, свидетельствующую о координации Россией действий ряда организаций, осуществлявших кибератаки на информационные ресурсы украинских органов государственной власти.
В целом за 2020 год департамент кибербезопасности СБУ заблокировал более двух с половиной тысяч сообществ в социальных сетях с миллионной аудиторией, более 20 ботоферм с мощностью более 60 000 аккаунтов и нейтрализовал более 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов государственной власти.
Кроме того, некоторым блогерам и организаторам Телеграмм-каналов объявлено о подозрениях по обвинению в государственной измене и нарушении равноправия граждан, добавил Витюк.
Российская сторона обычно не комментирует заявлений СБУ о кибервмешательстве в украинскую сеть.
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От все, що треба знати про наших борцунів.
спецоперация ОП опять??
Министерство информации полностью провалилось в этом плане и заслуженно находится в состоянии ликвидации.
Госслужащие не умеют/не могут/не понимают как вести контрпропаганду и как вообще работать в соцсетях, с гражданским обществом на форумах и т.д. Тем более, они дупля не отстреливают как легко выявлять тролей и как отличить реального пользователя от ботов.
По-этому предлагаю: в Центр/агентсво по противодействию дезинформации, которое Министр Ткаченко собирается через месяц создать - набирать исключительно гражданских активистов,работающих в соцсетях, на форумах, с соцсетями и форумами, блогеров/журналистов экспертов в информационно-социальной сфере. Каждый приходит и рассказывает, что конкретно и как он делает в плане противодействия пропаганде, фейкам, дезинформации и т.д.
Никаких конкурсов для госслужащих, иначе это будет очередной провал и трата бюджетных денег.
Певно по методичках напівпритомної мендель...