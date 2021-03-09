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МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству установленных памятников Тарасу Шевченко. ФОТО

Министерство иностранных дел официально зарегистрировало мировой рекорд по количеству установленных памятников выдающемуся украинскому писателю Тарасу Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД Украины.

Отмечается, что в 44 странах мира установлено 99 памятников Шевченко, еще 1068 — на территории Украины.

МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству установленных памятников Тарасу Шевченко 01

Информацию о количестве памятников дипломаты тщательно собирали в течение года. Проверяли ее посольства и государственные областные администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины зарегистрировал национальный рекорд по количеству памятников Тарасу Шевченко за границей

"Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина — там, где мы живем, разговариваем на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности. Украина там, где Шевченко. В наших сердцах, в памятниках, как символ борьбы за свободу, права и свободы", — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Автор: 

МИД (6949) Шевченко Тарас (272) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Теперь надо ставить Степану Андреевичу,и желательно в восточных областях и возле Крыма.
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09.03.2021 13:28
+7
МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству установленных памятников Тарасу Шевченко - Цензор.НЕТ 9187
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09.03.2021 13:34
+7
Шоб лани широкополі

і Дніпро і кручі
стали вам поперек горла,
москалі ї......чі.
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09.03.2021 13:51
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Є ще чим гордитися неньці Україні.
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09.03.2021 13:22 Ответить
український літак над українським Кримом - опція для росіян )))
https://www.youtube.com/watch?v=R2VTNg9c_wY
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09.03.2021 13:55 Ответить
...зеКулеба, а ты работать по профилю не пробовал, министр фуев? Пямятники оно считает...
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09.03.2021 13:24 Ответить
работать - это не про него) он же диджитализирован по самое немогу....
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09.03.2021 13:28 Ответить
Ви насправді такі вбогі чи просто пайку відпрацьовуєте?
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09.03.2021 13:41 Ответить
Прочитати статтю до кінця і знайти ключові фрази просто ліньки чи релігія не дозволяє?
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09.03.2021 13:43 Ответить
...это ты, типа, иронизируешь, вася?
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09.03.2021 14:38 Ответить
вангую, шо цей рекорд так и останется непобежденным...
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09.03.2021 13:25 Ответить
Це не заслуга зелені.
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09.03.2021 13:26 Ответить
Шевченко писав про людей на літер Ж.Це ж заборонено публікувати.Якщо я сюди це опублікую,мене забанять.
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09.03.2021 13:26 Ответить
Теперь надо ставить Степану Андреевичу,и желательно в восточных областях и возле Крыма.
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09.03.2021 13:28 Ответить
В охранники этих памятников готов пойти?
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09.03.2021 13:34 Ответить
МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству установленных памятников Тарасу Шевченко - Цензор.НЕТ 9187
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09.03.2021 13:34 Ответить
Супер! Необхідно рекомендувати до включення у шкільну програму з літератури!
Але ця влада , напевне, вже не пропустить
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09.03.2021 13:46 Ответить
))) Для учебника это дерьмо не катит, т. к является фейком, и к кобзарю, никакого отношения не имеет.. Стихотворение было написано поэтом Нощенко в 2009 году, опубликовано на сайте "Стихи.ру", правда первая строка "хохол останется хохлом", и дальше слегка переделано.. Оно торчало на сайте до 03.04.2014 года, пока пропагандистский, надо полагать, отдел ведомств, разжигающих ненависть, не велел ему убрать его, чтобы "легализовать" фейк об авторстве Шевченко. А может, и сам поэт устыдился и убрал. Об этом и история, и поэт умалчивают. Главное: следы на ресурсе "Стихи.ру" остались.
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09.03.2021 14:32 Ответить
Шоб лани широкополі

і Дніпро і кручі
стали вам поперек горла,
москалі ї......чі.
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09.03.2021 13:51 Ответить
А Казахстан - рекордсмен по памятнику Назарбаеву.
Туркменистан - по памятникам Туркменбаши.
В чем "перемога"?
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09.03.2021 13:53 Ответить
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09.03.2021 14:00 Ответить
український літак над українським Кримом - опція для росіян ))):Капінтан літака: "зараз ми пролітаємо над нашим українським Кримом. Якщо у салоні є росіяни і вони хочуть воз"єднантися із "своєй гаванью", то запасні виходи позначені зеленим..."
https://www.youtube.com/watch?v=R2VTNg9c_wY
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09.03.2021 13:58 Ответить
МЗС зафіксувало світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників Тарасу Шевченку - Цензор.НЕТ 6695
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09.03.2021 14:09 Ответить
МЗС зафіксувало світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників Тарасу Шевченку - Цензор.НЕТ 7069
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09.03.2021 15:04 Ответить
 
 