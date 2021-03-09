МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству установленных памятников Тарасу Шевченко. ФОТО
Министерство иностранных дел официально зарегистрировало мировой рекорд по количеству установленных памятников выдающемуся украинскому писателю Тарасу Шевченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД Украины.
Отмечается, что в 44 странах мира установлено 99 памятников Шевченко, еще 1068 — на территории Украины.
Информацию о количестве памятников дипломаты тщательно собирали в течение года. Проверяли ее посольства и государственные областные администрации.
"Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина — там, где мы живем, разговариваем на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности. Украина там, где Шевченко. В наших сердцах, в памятниках, как символ борьбы за свободу, права и свободы", — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Але ця влада , напевне, вже не пропустить
і Дніпро і кручі
стали вам поперек горла,
москалі ї......чі.
Туркменистан - по памятникам Туркменбаши.
В чем "перемога"?
https://www.youtube.com/watch?v=R2VTNg9c_wY