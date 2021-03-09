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В столичном СИЗО осужденные спят по очереди, живут в антисанитарии и лишены возможности дышать свежим воздухом, - Офис Омбудсмена. ФОТОрепортаж

В Киевском следственном изоляторе живут в антисанитарных условиях, спят на полу или же по очереди, а также некоторых осужденных заставляют бесплатно работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмена.

Отмечается, что во время повторного мониторингового визита выявлен ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу.

В частности, большинство камер:

- не обеспечены надлежащим искусственным освещением;
- окна слишком зарешечены;
- стены влажные и покрытые грибком;
- из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах, заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом;
- боксы сборного отделения не отапливаются.

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Также были выявлены факты отсутствия у заключенных спальных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство.

"Администрацией СИЗО нарушаются права осужденных на контакты с внешним миром. В частности, арестованным лицам телефонные звонки не предоставляются, а осужденным к пожизненному лишению свободы - в выходные и праздничные дни", - говорится в сообщении.

Также выявлены многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, которые выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.

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В столичном СИЗО осужденные спят по очереди, живут в антисанитарии и лишены возможности дышать свежим воздухом, - Офис Омбудсмена 01
В столичном СИЗО осужденные спят по очереди, живут в антисанитарии и лишены возможности дышать свежим воздухом, - Офис Омбудсмена 02
В столичном СИЗО осужденные спят по очереди, живут в антисанитарии и лишены возможности дышать свежим воздухом, - Офис Омбудсмена 03

Автор: 

Киев (25516) омбудсмен (597) СИЗО (1361)


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Топ комментарии
+24
.

вот бы туда вовка с тупицким засадить
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09.03.2021 13:34
+13
Это vip-палаты от малюськи.
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09.03.2021 13:33
+12
малюська не перестает толсто намекать на наличие платных камер в сизо....
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09.03.2021 13:33
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Это vip-палаты от малюськи.
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09.03.2021 13:33 Ответить
манюська платных камер не дает???)
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09.03.2021 13:33 Ответить
малюська не перестает толсто намекать на наличие платных камер в сизо....
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09.03.2021 13:33 Ответить
Такі умови, бізЬнєс є бізЬнєс...
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09.03.2021 14:00 Ответить
.

вот бы туда вовка с тупицким засадить
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09.03.2021 13:34 Ответить
У них наверняка пятилетний вип-абонемент с бледжеком и шлюхами.Можно продлевать.
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09.03.2021 13:36 Ответить
А там есть и случайные . Их всех "исправляют" ?
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09.03.2021 13:34 Ответить
Малюська каг бэ намекает-"Сдайте на капремонт и будете жить как в раю."
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09.03.2021 13:34 Ответить
малюську на парашу
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09.03.2021 13:34 Ответить
№77
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09.03.2021 13:37 Ответить
всьо сосьош убогоє?
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09.03.2021 13:41 Ответить
за 5 копеек (советских)
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09.03.2021 13:53 Ответить
Я, конечно, не специалист, но что делают осужденные в СИЗО, вроде СИЗО это следственный изолятор.
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09.03.2021 13:35 Ответить
судя из статьи, там даже пожизненные)
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09.03.2021 13:37 Ответить
То же, что и всегда, зря что ли закон Савченко в своё время принимали.
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09.03.2021 13:38 Ответить
вони можуть бути підозрюваними або свідками по інших справах .
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09.03.2021 14:18 Ответить
Совки при власти - совок в стране.
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09.03.2021 13:36 Ответить
...а как же ВИП-камеры, неужто они недоступны простому нариду? А, малюська?
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09.03.2021 13:36 Ответить
не факт шо это столыпин
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09.03.2021 15:55 Ответить
да, там говна копать и копать, в той системе. суд де-юре приговаривает к лишению (ограничению) свободы, а де-факто - к лишениям, болезням и голоду.
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09.03.2021 13:37 Ответить
Абсолютно нормальные условия для будущих сидельцев : депутатиков, судей, министров и прочих "авторитетных бизнесменов"
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09.03.2021 13:38 Ответить
По закону Савченко в сизо день за два, поэтому никто и не жалуется. А эти условия напрямую связаны с плохой работой омбудсмена.
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09.03.2021 13:39 Ответить
смотря кому он работает, уже ж нема лет надцать
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09.03.2021 15:56 Ответить
Хто може заплатити не сідае, за виключенням окремих випадків, от якби садили чинуш ті б платили
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09.03.2021 13:39 Ответить
зато есть платные камеры..., нельзя же все время один негатив..., например, сообщают, сколько погибло в дтп граждан и сразу новость о том, сколько украинцев купили новые автомобили..., тогда будет какое-то равновесие )))
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09.03.2021 13:50 Ответить
Если братва будет патриотичней и переведет жить у параши всех клятых московских ватных прапитаров кто сидят за измену Украине, то сразу освободится много мест на шконках
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09.03.2021 14:01 Ответить
это частная камера "под винтаж"?

ну и вкусы у людей
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09.03.2021 14:07 Ответить
Вони не засуджені, а під слідством, це ті ж неосуджені люди як чекають вироку суду. Це взагалі якесь дикунство!
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09.03.2021 14:17 Ответить
Там неосуджені живуть роками, є такі, що 7 років.
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09.03.2021 14:34 Ответить
Жуткие кадры.
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09.03.2021 14:18 Ответить
Вчора показували по Бєлсату тюрму в Білорусі, де осуджені жінки, в т. ч. за протести на вулицях. Любо-дорого подивитись. Чистота, порядок і ******** капітальний благоустрій.
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09.03.2021 14:40 Ответить
Жалуются, что простыни не каждый день меняют. Так я и дома не каждый день меняю.
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09.03.2021 14:59 Ответить
жаль только тех кто в сизо попал не виновным!
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09.03.2021 14:24 Ответить
а это не курорт. и их туда никто не приглашал. не нарушай закон и живи в комфорте..
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09.03.2021 14:51 Ответить
За звичай в комфорті живуть ті, хто порушує закон.
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09.03.2021 14:56 Ответить
.....не зарекайся (с)
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09.03.2021 15:57 Ответить
Це відношення держави до людей.
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09.03.2021 15:01 Ответить
Ви говорите держави до людей?Та на одного злочинця держава витрачає більше коштів ніж мінімальна зарплата на волі яку ще десть треба і заробити та із неї сплатити всі податки та комунальні платежі і ще на залишок прожити.
Що злочинці мають мати камери люкс?
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09.03.2021 15:17 Ответить
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09.03.2021 15:43 Ответить
Ну просто ГУЛаг отдыхает ,какие-то ЗАСТЕНКИ ГЕСТАПО ,мать твою ....
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09.03.2021 15:14 Ответить
Цікаво як би Ви говорили про гулаги та гестапо коли би недай Бог когось із Ваших рідних вбили або знасилували?
Мені це нагадує як всі жаліють свору бездомних собак які загризли дитину або стару людину.Собак жаліють та шукають виправдання їхнім діям ала чомусь ніхто незгадує тих хто від них посраждав.
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09.03.2021 19:26 Ответить
Ну будем говорить,как взрослые,разумные люди,глупо отрицать ,что в Украине сидят совсем не те кто наиболее достоин сидеть а наоборот они в полном шоколаде а какой-нибудь Ваня или Петя с Кацапетовки сидит за мешок картохи ,10 метров провода и Т.Д. а падаль обносившая ВСЮ Украину 30 лет ,продажные мусора,судьи и прокуроры греют сраки на островах Боро-Боро и гнев вызывает именно этот факт а всё остальное лишь производные ..
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09.03.2021 19:53 Ответить
Спорить не стану,есть и невинные.Но и места наказания не должны быть лучше чем на воле иначе это будет не кара а курорт.
Почему страна тратит на одного заключенного почти минимальную зарплату на воле которую еще где-то надо заработать а из прожиточного минимума на воле тянут полномерный налог.Так что это еще надо посмотреть где лучше на воле или на зоне.
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09.03.2021 21:03 Ответить
Так там сидит куча народа за баку кофе стыренного в магазине ,за голимый мордобой ,куча людей сидит которых достаточно было оштрафовать а они там сидят ,ни хера не делают ,ни хера не жрут ,всё что государство на них выделяет тупо воруется а когда они оттуда выходят озлобленные на весь мир с тубиком и отбитой башкой им уже на всё насрать и следующий их шаг это уже убийство ,изнасилование и Т.Д. поэтому надо менять систему ,виноват ,лишите свободы ,но не жратвы и чистой постели .
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09.03.2021 21:16 Ответить
А эти вопосы уже к прокурорам и судам.
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09.03.2021 21:19 Ответить
Во-во ,к тем самым которые и должны сидеть круг замкнулся .
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09.03.2021 21:22 Ответить
Ми інспектували київський СІЗО багато разів. Це приміщення не придатне для утримання людей. Повністю. Лише для того щоб провести дезінфекцію стін які за століття утримують в собі бактерії всіляких хвороб потрібно ці стіни розжарити до температури в 600 градусів. Цього робити ніхто і ні за яких обставин не буде - дешевше знести. І який би ремонт не робили в камерах стіни все одно будуть отруювати тих хто в них знаходиться. І це СІЗО! Тобто люди не засуджені а підслідні! Іншими словами це громадяни, більшість із яких беде визнана в судах невинними. Яку компенсацію вони отримають за те що їх отруїли "в інтересах слідства"?
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09.03.2021 15:15 Ответить
в этой стране никакую, на суды не хватит три тыщи гривен
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09.03.2021 16:01 Ответить
Суди ... у нас це забавка для мазохістів.
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09.03.2021 16:08 Ответить
как потом жить этим людям, ? как идти умирать за такую страну ?
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09.03.2021 20:17 Ответить
Не людей,люди не вбивають,не грабують і не насилують.
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09.03.2021 19:41 Ответить
Так то воно так, тільки трохи не так (с).
Умови нечоловічі? Саме такі умови і потрібні для утримання молюски та інших "шлюг народу". А також їхніх папєрєдніків - усіх без винятку.
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09.03.2021 15:26 Ответить
Молюську на нари! Меж тім вони сами, у власної більшості, обрали місце мешкання.
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09.03.2021 16:39 Ответить
СІЗО переповнене, а тюрми практично в межах Києва розпродаються: Коцюбинське, Буча - де логіка у клоуна Молюськи? Чому б наприклад на базі "образцово-показатєльной" Бучанської колонії, в якій практично всі тюремні епізоди більшості фільмів та серіалів були зняті не перепрофілювати в СІЗО і розвантажити Лукянівку??? Але ж земелька в Бучі коштує грошиків немало, а там ії декілька гектар. Ну а піплу камери по 300 років без ремонту, якщо грошей нема на платну.
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09.03.2021 19:58 Ответить
Добое хочь почали про це говорити, це перший крок до зміни ситуації.
На набутилкіно-скалєнвставанії такі умови норма й ніхто навіть рлзмови за те не веде.
Українці мають шанс вибороти собі гідне життя!
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09.03.2021 21:23 Ответить
В тюрмі?
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09.03.2021 21:40 Ответить
Гідне життя має також у собі й нормальне утримування у місцях позбавлення волі.
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09.03.2021 22:49 Ответить
Логічно б почати робити гідне життя спочатку для тих, хто його заслужив, пенсіонерам хоча б, які все життя працювали, а не злочинцям...
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09.03.2021 23:32 Ответить
 
 