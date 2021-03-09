В столичном СИЗО осужденные спят по очереди, живут в антисанитарии и лишены возможности дышать свежим воздухом, - Офис Омбудсмена. ФОТОрепортаж
В Киевском следственном изоляторе живут в антисанитарных условиях, спят на полу или же по очереди, а также некоторых осужденных заставляют бесплатно работать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмена.
Отмечается, что во время повторного мониторингового визита выявлен ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу.
В частности, большинство камер:
- не обеспечены надлежащим искусственным освещением;
- окна слишком зарешечены;
- стены влажные и покрытые грибком;
- из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах, заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом;
- боксы сборного отделения не отапливаются.
Также были выявлены факты отсутствия у заключенных спальных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство.
"Администрацией СИЗО нарушаются права осужденных на контакты с внешним миром. В частности, арестованным лицам телефонные звонки не предоставляются, а осужденным к пожизненному лишению свободы - в выходные и праздничные дни", - говорится в сообщении.
Также выявлены многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, которые выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.
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вот бы туда вовка с тупицким засадить
ну и вкусы у людей
Що злочинці мають мати камери люкс?
Мені це нагадує як всі жаліють свору бездомних собак які загризли дитину або стару людину.Собак жаліють та шукають виправдання їхнім діям ала чомусь ніхто незгадує тих хто від них посраждав.
Почему страна тратит на одного заключенного почти минимальную зарплату на воле которую еще где-то надо заработать а из прожиточного минимума на воле тянут полномерный налог.Так что это еще надо посмотреть где лучше на воле или на зоне.
Умови нечоловічі? Саме такі умови і потрібні для утримання молюски та інших "шлюг народу". А також їхніх папєрєдніків - усіх без винятку.
На набутилкіно-скалєнвставанії такі умови норма й ніхто навіть рлзмови за те не веде.
Українці мають шанс вибороти собі гідне життя!