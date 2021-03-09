В столичном СИЗО осужденные спят по очереди, живут в антисанитарии и лишены возможности дышать свежим воздухом, - Офис Омбудсмена. ФОТОрепортаж

В Киевском следственном изоляторе живут в антисанитарных условиях, спят на полу или же по очереди, а также некоторых осужденных заставляют бесплатно работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмена.

Отмечается, что во время повторного мониторингового визита выявлен ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу.

В частности, большинство камер:



- не обеспечены надлежащим искусственным освещением;

- окна слишком зарешечены;

- стены влажные и покрытые грибком;

- из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах, заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом;

- боксы сборного отделения не отапливаются.

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Также были выявлены факты отсутствия у заключенных спальных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство.

"Администрацией СИЗО нарушаются права осужденных на контакты с внешним миром. В частности, арестованным лицам телефонные звонки не предоставляются, а осужденным к пожизненному лишению свободы - в выходные и праздничные дни", - говорится в сообщении.

Также выявлены многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, которые выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.

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