РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8984 посетителя онлайн
Новости Фото
6 973 15

Преступная группировка под видом защиты прав граждан собирала "дань" с предпринимателей в Харькове, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове правоохранители задержали участников преступной группировки, которые обложили "данью" предпринимателей. Главарь создал общественную организацию и вместе с ее членами вымогал деньги с предпринимателей, занимающихся вывозом жидких отходов на территории области.

Как выяснили полицейские, организатор "бизнеса" прикрывался борьбой с произволом и защитой прав граждан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

За каждый выезд машины за пределы города предприниматели должны были платить по 100 гривен. В дальнейшем они решили поднять "таксу" до 200 гривен. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности.

Деятельность преступной группировки разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области и следователи областного управления полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взяли в "заложники" и требовали $10 тыс.: на Львовщине задержали банду рэкетиров, которые под видом полицейских похищали людей и вымогали деньги. ФОТОрепортаж

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что запугиванием злоумышленники заставили группу предпринимателей платить им ежемесячно по 20 000 грн.

5 марта оперативники и следователи по силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора и одного из участников группировки сразу после получения и распределения между ними очередного "транша" - 18 000 грн.

В целом на протяжении трех последних месяцев они получили от ассенизаторов 60 000 грн.

Во время проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях изъяли 47 000 грн, нарезной охотничий карабин, пневматический и стартовые пистолеты с признаками переделки, отстрелянных корпус РПГ, GPS-трекеры, "черновые" бухгалтерские записи.

Также смотрите: СБУ разоблачила банду, которая "выбивала" деньги с предпринимателей и принимала участие в решении "конфликтов" между уголовниками. ФОТОрепортаж

Организатора и одного из участников преступной группировки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи по согласованию Харьковской областной прокуратурой сообщили трем злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Двум подозреваемым, которых непосредственно задержали после получения средств, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся мероприятия для получения доказательств причастности других участников к противоправной деятельности.

За вымогательство злоумышленникам может грозить до семи лет заключения.

Смотрите также: Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт "выбивания" $37 тыс., - СБУ. ФОТО

Преступная группировка под видом защиты прав граждан собирала дань с предпринимателей в Харькове, - Нацполиция 01
Преступная группировка под видом защиты прав граждан собирала дань с предпринимателей в Харькове, - Нацполиция 02
Преступная группировка под видом защиты прав граждан собирала дань с предпринимателей в Харькове, - Нацполиция 03

Смотрите: Полицейская и адвокат вымогали $5 тыс. за закрытие уголовного производства на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

вымогательство (428) Нацполиция (16458) предприниматели (1234) Харьков (7475)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
брови и свисток у секретарши ппц наверно еще и полковничиха))
показать весь комментарий
09.03.2021 22:29
+2
Пожурять і відпустять. Такса виросте до 250 грн. за бочку лайна.
показать весь комментарий
09.03.2021 15:38
+2
А чем это отличается от государства, которое заставляет платить утилизационный сбор за воздух частным "Рога и Копыта"?
показать весь комментарий
09.03.2021 15:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пожурять і відпустять. Такса виросте до 250 грн. за бочку лайна.
показать весь комментарий
09.03.2021 15:38 Ответить
Мы идём нагавно-гу!
показать весь комментарий
09.03.2021 16:29 Ответить
Любой таракан для размножения своих тараканов использует лохов из соседнего огорода а тараканов халявщиков развелось что пчел в улье...
показать весь комментарий
09.03.2021 15:44 Ответить
Так себе бандиты,за три месяца получили 60 тыссяч грн на всех.
показать весь комментарий
09.03.2021 15:46 Ответить
А чем это отличается от государства, которое заставляет платить утилизационный сбор за воздух частным "Рога и Копыта"?
показать весь комментарий
09.03.2021 15:47 Ответить
Ничем. Но кроме государства «налоги» никто не должен собирать.
показать весь комментарий
09.03.2021 16:07 Ответить
тем что потом за деньги от этого сбора сопля имеет возможность матнутся в Эмираты или Оман "с рабочим визитом к океану" за наш счет. А так тоже самое делал бы какой то харьковский гопник....
показать весь комментарий
09.03.2021 16:15 Ответить
А деньги не пахнут?
показать весь комментарий
09.03.2021 17:11 Ответить
Кощунство! Гепа в гробу переворачивается.... Кто покусился на отработанные схемы ? Небось евреи мстят за рынки.
показать весь комментарий
09.03.2021 17:12 Ответить
брови и свисток у секретарши ппц наверно еще и полковничиха))
показать весь комментарий
09.03.2021 22:29 Ответить
Я пока в Украине жил меня только одна преступная группировка беспокоила, так что в погонах
показать весь комментарий
09.03.2021 23:13 Ответить
брови и свисток у секретарши ппц наверно еще и полковничиха))
показать весь комментарий
27.10.2021 13:48 Ответить
 
 