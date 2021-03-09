Преступная группировка под видом защиты прав граждан собирала "дань" с предпринимателей в Харькове, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харькове правоохранители задержали участников преступной группировки, которые обложили "данью" предпринимателей. Главарь создал общественную организацию и вместе с ее членами вымогал деньги с предпринимателей, занимающихся вывозом жидких отходов на территории области.
Как выяснили полицейские, организатор "бизнеса" прикрывался борьбой с произволом и защитой прав граждан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
За каждый выезд машины за пределы города предприниматели должны были платить по 100 гривен. В дальнейшем они решили поднять "таксу" до 200 гривен. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности.
Деятельность преступной группировки разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области и следователи областного управления полиции.
В ходе досудебного расследования полицейские установили, что запугиванием злоумышленники заставили группу предпринимателей платить им ежемесячно по 20 000 грн.
5 марта оперативники и следователи по силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора и одного из участников группировки сразу после получения и распределения между ними очередного "транша" - 18 000 грн.
В целом на протяжении трех последних месяцев они получили от ассенизаторов 60 000 грн.
Во время проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях изъяли 47 000 грн, нарезной охотничий карабин, пневматический и стартовые пистолеты с признаками переделки, отстрелянных корпус РПГ, GPS-трекеры, "черновые" бухгалтерские записи.
Организатора и одного из участников преступной группировки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи по согласованию Харьковской областной прокуратурой сообщили трем злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
Двум подозреваемым, которых непосредственно задержали после получения средств, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Проводятся мероприятия для получения доказательств причастности других участников к противоправной деятельности.
За вымогательство злоумышленникам может грозить до семи лет заключения.
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