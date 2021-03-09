Блокирован почтовый канал контрабанды кокаина из Испании, изъято 0,5 кг наркотика, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Гражданской Гвардией Испании, ликвидировала канал контрабанды кокаина. Сотрудники спецслужбы изъяли одну из партий наркотика весом полкилограмма, которая была отправлена ​​в Украину из Евросоюза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Попытка наладить незаконный канал поставки тяжелого наркотика в нашу страну задокументирована оперативниками и следователями СБУ. На Киевщине сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Закавказья при получении международного почтового отправления из Испании. В нем, в середине бытового устройства, было скрыто примерно 0,5 кг кокаина.

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Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

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