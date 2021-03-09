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Блокирован почтовый канал контрабанды кокаина из Испании, изъято 0,5 кг наркотика, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Гражданской Гвардией Испании, ликвидировала канал контрабанды кокаина. Сотрудники спецслужбы изъяли одну из партий наркотика весом полкилограмма, которая была отправлена ​​в Украину из Евросоюза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Блокирован почтовый канал контрабанды кокаина из Испании, изъято 0,5 кг наркотика, - СБУ 01

Попытка наладить незаконный канал поставки тяжелого наркотика в нашу страну задокументирована оперативниками и следователями СБУ. На Киевщине сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Закавказья при получении международного почтового отправления из Испании. В нем, в середине бытового устройства, было скрыто примерно 0,5 кг кокаина.

Блокирован почтовый канал контрабанды кокаина из Испании, изъято 0,5 кг наркотика, - СБУ 02

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Блокирован почтовый канал контрабанды кокаина из Испании, изъято 0,5 кг наркотика, - СБУ 03

Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Задержан организатор поставки наркотиков в Киев в детских игрушках, изъят кокаин на 4 млн грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Испания (860) контрабанда (2409) наркотики (2144) правоохранительные органы (2970) СБУ (19893) силовики (2798)


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Топ комментарии
+2
А кто мав бути отримувач - скажуть?
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09.03.2021 18:13
+1
Тут страну просрали , а они про пачку кокаина. Баканову доза важнее?
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09.03.2021 18:17
+1
мабуть не клоуна - а ведь жаль - истерика бы была на людях - прикольно ведь))
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09.03.2021 18:17
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А кто мав бути отримувач - скажуть?
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09.03.2021 18:13 Ответить
Михуил очевидно. Ему для борьбы с коррупцией в Украине надо же что-то нюхать
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09.03.2021 18:16 Ответить
В жопу таких как ты вставить прислали ! Вставит знатно ,а то вставлялки подходящих размеров в стране уже нет.
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09.03.2021 18:21 Ответить
Мендель же!
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09.03.2021 18:18 Ответить
Тут страну просрали , а они про пачку кокаина. Баканову доза важнее?
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09.03.2021 18:17 Ответить
мабуть не клоуна - а ведь жаль - истерика бы была на людях - прикольно ведь))
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09.03.2021 18:17 Ответить
щимить офис не красиво...
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09.03.2021 18:17 Ответить
Пряма поставка 2 кг від дона до гандона.
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09.03.2021 18:18 Ответить
Из Марбельи?
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09.03.2021 18:21 Ответить
Там, говорят, Медведчука в СБУ допрашивали. Это ж надо такому случиться. о допросить - не значит предъявить обвинение. Вечер перестает быть томным.
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09.03.2021 18:22 Ответить
П.С. Фигня на постном масле. Речь идет о "пленках Суркова". Чушь собачья.
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09.03.2021 18:27 Ответить
чушь не чушь...а очко у него подгорает...
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09.03.2021 18:44 Ответить
Не совсем. Вся эта суета с пленкакми - попытка играть против Пороха. Попытка жалкая, но шумная. Имитация деятельности, не больше. Медведчуку не будут предъявлять обвинения в финансировании терроризма. Хоть и обвинили его в этом.
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09.03.2021 18:48 Ответить
попытка играть против Пороха? каналы тоже у Пороха закрыли? Санкциями тоже Пороха обложили?)))
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09.03.2021 18:57 Ответить
58 дел. Такого даже Гитлер, ПолПот и Сталин себе не позволяли. Они ограничивались одним, а то и меньше. Но не помогло и не поможет. Идет банальная подковерная драка, где проигравшими будут Украина и клоун. Пороху, как и медведчуку не грозит ничего. Но когда клоуна уйдут, вот тогда будет драка. И вот это будет серьезно. А сейчас так, чушь на постном масле.
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09.03.2021 19:02 Ответить
Левый какой-то канал. Не государственный
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09.03.2021 18:22 Ответить
и куда ведут следы - к султану, в диван или хурал? интересненько
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09.03.2021 18:23 Ответить
прокурор какойто себе на месяцок взял))
теперь на кумарах пересадит людей невиновных
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09.03.2021 18:24 Ответить
Интересует вопрос, почему водка не наркотик, а кокаин наркотик?Как так то?От водки же быстрее дохнут!
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09.03.2021 18:27 Ответить
И цианистый калий не наркотик ,да и полоний тоже. Некоторым странно.
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09.03.2021 18:37 Ответить
А судьи кто?
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09.03.2021 20:50 Ответить
эх, беда((
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09.03.2021 18:44 Ответить
КОКАИН дороже стоит чем любые другие наркотики.
Пацанам и всяким кайфоловам не по карману будет такой порошок.
ВОПРОС ? для кого поставка? для "элиты общества"? Так пусть она загнется эта элита!
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09.03.2021 19:20 Ответить
если "блокировали" аж 500 граммов, то наверняка пропустили 500 килограммов... мафию возможно уничтожить только возглавив ее... а так как Украина к странам с добропорядочными правоохранителями не относится, то...
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10.03.2021 07:53 Ответить
 
 