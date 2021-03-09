В результате взрыва в квартире в Кропивницком пострадали два человека, - ГСЧС. ФОТО
В Кропивницком в результате взрыва в девятиэтажном доме пострадали два человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
9 марта в 19:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения, который произошел в однокимнитний квартире на 2-м этаже 9-этажки в г. Кропивницкий.
В 20:21 возгорание локализовано на площади 30 м кв., В 20:40 пожар был ликвидирован.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу, и 7 граждан были эвакуированы.
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