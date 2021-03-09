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В результате взрыва в квартире в Кропивницком пострадали два человека, - ГСЧС. ФОТО

В Кропивницком в результате взрыва в девятиэтажном доме пострадали два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате взрыва в квартире в Кропивницком пострадали два человека, - ГСЧС 01

9 марта в 19:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения, который произошел в однокимнитний квартире на 2-м этаже 9-этажки в г. Кропивницкий.

В результате взрыва в квартире в Кропивницком пострадали два человека, - ГСЧС 02

В 20:21 возгорание локализовано на площади 30 м кв., В 20:40 пожар был ликвидирован.

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В результате взрыва в квартире в Кропивницком пострадали два человека, - ГСЧС 03

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу, и 7 граждан были эвакуированы.

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Автор: 

взрыв (6739) Кропивницький (540) ГСЧС (4966)


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