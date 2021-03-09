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На Виннитчине открыли мемориальную доску воину 28-й ОМБр Сергею Бычкову. ФОТОрепортаж

На фасаде школы в селе Росоша в Липовецком районе Винницкой области, открыли памятную доску воину 28-й ОМБр Сергею Бычкову, который умер при исполнении обязанностей в районе проведения ООС в марте 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На Виннитчине открыли мемориальную доску воину 28-й ОМБр Сергею Бычкову 01

Мероприятие прошло с участием представителей органов местного самоуправления, Липовецкого объединенного городского военного комиссариата, боевых побратимов и одноклассников воина, односельчан.

На Виннитчине открыли мемориальную доску воину 28-й ОМБр Сергею Бычкову 02
На Виннитчине открыли мемориальную доску воину 28-й ОМБр Сергею Бычкову 03

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Память Сергея Бычкова почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске.

На Виннитчине открыли мемориальную доску воину 28-й ОМБр Сергею Бычкову 04

Сергей Бычков в первую волну мобилизации 2014 был призван на службу по контракту и назначен старшим офицером отделения офицеров запаса и кадров, затем - на должность заместителя военного командира - начальника мобилизационного отделения. Непродолжительное время работал в должности военного комиссара Липовецко-Погребищенского объединенного районного военного комиссариата, а в августе 2014 года, после Иловайских событий, попросился на передовую. Служил в 28-й отдельной мотопехотной бригаде. Умер от сердечной болезни во время ротации в район проведения ООС в марте 2019 года.

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Автор: 

Винницкая область (1034) мемориальная доска (217) 28 отдельная механизированная бригада (186)


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На Вінниччині відкрили меморіальну дошку воїну 28-ї ОМБр Сергію Бичкову - Цензор.НЕТ 4567
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10.03.2021 00:11 Ответить
Спи спокойно, Брат...(
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10.03.2021 00:44 Ответить
Світла пам'ять.
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10.03.2021 02:50 Ответить
Спочивай з миром, Герой...
Героям слава!
На Вінниччині відкрили меморіальну дошку воїну 28-ї ОМБр Сергію Бичкову - Цензор.НЕТ 274
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10.03.2021 09:52 Ответить
 
 