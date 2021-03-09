На Виннитчине открыли мемориальную доску воину 28-й ОМБр Сергею Бычкову. ФОТОрепортаж

На фасаде школы в селе Росоша в Липовецком районе Винницкой области, открыли памятную доску воину 28-й ОМБр Сергею Бычкову, который умер при исполнении обязанностей в районе проведения ООС в марте 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Мероприятие прошло с участием представителей органов местного самоуправления, Липовецкого объединенного городского военного комиссариата, боевых побратимов и одноклассников воина, односельчан.





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Память Сергея Бычкова почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске.

Сергей Бычков в первую волну мобилизации 2014 был призван на службу по контракту и назначен старшим офицером отделения офицеров запаса и кадров, затем - на должность заместителя военного командира - начальника мобилизационного отделения. Непродолжительное время работал в должности военного комиссара Липовецко-Погребищенского объединенного районного военного комиссариата, а в августе 2014 года, после Иловайских событий, попросился на передовую. Служил в 28-й отдельной мотопехотной бригаде. Умер от сердечной болезни во время ротации в район проведения ООС в марте 2019 года.

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