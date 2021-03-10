Перепутала машины: под Киевом изнасиловали 19-летнюю девушку, которая вызвала такси и села не в тот автомобиль. ФОТО

Одного из насильников - 42-летнего гражданина Азербайджана - задержали. Второго разыскивают.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"Девушка вызвала такси, перепутала машины и села в автомобиль к незнакомым ей мужчинам. Злоумышленники привезли потерпевшую к себе домой в село Белогородка, после чего воспользовались беспомощным состоянием девушки и изнасиловали ее", - сказано в сообщении.

Полицейские разыскали одного из насильников - 42-летнего гражданина Азербайджана. Его задержали.

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Сейчас полиция разыскивает второго насильника.

Дело расследуют по ч.3 ст.152 (изнасилование). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.



