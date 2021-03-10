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Ремонт и модернизация оборудования: в рамках "Большой стройки" на Донетчине проходит обновление медицинской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

В рамках программы Президента "Большая стройка" ряд населенных пунктов в Донецкой области вскоре получит обновленные приемные отделения больниц.

По данным Facebook-страницы "Большой стройки", в городе Доброполье подходят к концу работы в приемном отделении больницы экстренной медицинской помощи, одного из опорных медицинских учреждений области. Там проводится капитальный ремонт помещений медицинской помощи, устройства приемного бокса для машин скорой медицинской помощи, модернизация и оснащение отделения современным оборудованием, передает Цензор.НЕТ.

Ремонт и модернизация оборудования: в рамках Большой стройки на Донетчине проходит обновление медицинской инфраструктуры 01

Ремонт и модернизация оборудования: в рамках Большой стройки на Донетчине проходит обновление медицинской инфраструктуры 02

В многопрофильной больнице в Константиновке проходит ремонт внутренних помещений. Также в учреждении создают новый приемный бокс с инженерными системами поддержания климата для машин скорой.

Ремонт и модернизация оборудования: в рамках Большой стройки на Донетчине проходит обновление медицинской инфраструктуры 03

В части населенных пунктов реконструкция медучреждений уже завершена.

В частности, городская больница в Славянске, которая получила современное медицинское оборудование, уже принимает пациентов.

Ремонт и модернизация оборудования: в рамках Большой стройки на Донетчине проходит обновление медицинской инфраструктуры 04

Также недавно состоялось открытие реконструированной городской больницы №3 в Краматорске. Медучреждение получило новый рентгенаппарат, компьютерный томограф и систему мониторинга состояния тяжелых пациентов.

Ремонт и модернизация оборудования: в рамках Большой стройки на Донетчине проходит обновление медицинской инфраструктуры 05

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко озвучил цели программы на 2021 год. По его словам, к концу года в Украине будет отремонтировано, реконструировано и построено 177 приемных отделений больниц.

Автор: 

больница (1439) Донецкая область (9642) Большая стройка (728)


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жытели дамбаса жируют ...
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10.03.2021 08:58 Ответить
а остальные платят комуналку вове и шмендельше ...
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10.03.2021 08:59 Ответить
Там же їхній лохторат.
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10.03.2021 09:00 Ответить
Правительство должно не фотки в интернет выкладывать, а отчеты о расходовании средств налогоплательщиков!!!
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10.03.2021 09:06 Ответить
Театр абсурда.Может стоило привести в порядок бардак в медицине в остальной Украине а потом думать,что тем животным строить и строить ли вообще?Я почти 2 месяца в очереди к невропатологу,а терапевт мне навыписывал БАДы на 1500 грн.Это млять нормальная медицина?Зато тварям строят что те попросят.
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10.03.2021 09:07 Ответить
Головой думай,что мелешь.Речь идет о подконтрольном украинском Донбассе и люди тут не хуже остальных.И кстати ВСУ тоже находятся в этих донбасских городах,которым качественная медпомощь нужна в первую очередь.
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10.03.2021 11:26 Ответить
На Прикарпатті структури з орбіти Коломойського розікрали на «Великому будівництві» сотні мільйонів гривень.
https://bykvu.com/ua/bukvy/na-prykarpatti-struktury-z-orbity-kolomoiskoho-rozikraly-na-velykomu-budivnytstvi-sotni-milioniv-hryven/
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10.03.2021 09:20 Ответить
Новые больницы / оборудование для них - это всегда хорошо.
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10.03.2021 09:41 Ответить
 
 