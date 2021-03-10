Ремонт и модернизация оборудования: в рамках "Большой стройки" на Донетчине проходит обновление медицинской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

В рамках программы Президента "Большая стройка" ряд населенных пунктов в Донецкой области вскоре получит обновленные приемные отделения больниц.

По данным Facebook-страницы "Большой стройки", в городе Доброполье подходят к концу работы в приемном отделении больницы экстренной медицинской помощи, одного из опорных медицинских учреждений области. Там проводится капитальный ремонт помещений медицинской помощи, устройства приемного бокса для машин скорой медицинской помощи, модернизация и оснащение отделения современным оборудованием, передает Цензор.НЕТ.

В многопрофильной больнице в Константиновке проходит ремонт внутренних помещений. Также в учреждении создают новый приемный бокс с инженерными системами поддержания климата для машин скорой.

В части населенных пунктов реконструкция медучреждений уже завершена.

В частности, городская больница в Славянске, которая получила современное медицинское оборудование, уже принимает пациентов.

Также недавно состоялось открытие реконструированной городской больницы №3 в Краматорске. Медучреждение получило новый рентгенаппарат, компьютерный томограф и систему мониторинга состояния тяжелых пациентов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко озвучил цели программы на 2021 год. По его словам, к концу года в Украине будет отремонтировано, реконструировано и построено 177 приемных отделений больниц.