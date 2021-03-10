Полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины: среди организаторов экс-сотрудник Миграционной службы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, организовавшей "черный" рынок услуг по незаконной легализации иностранцев путем заключения фиктивных браков и псевдотрудоустройства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Нацполиции.

Предварительно установлено, что за время существования такого "бизнеса" злоумышленники узаконили пребывание в Украине более двух сотен иностранных граждан.

Документирование противоправной деятельности участников преступной группы осуществляли представители Департамента миграционной полиции совместно со следователями Печерского УП ГУНП в Киеве по процессуальному руководству Киевской местной прокуратуры №6.

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Установлено, что участники ОПГ путем манипуляций с миграционным законодательством способствовали отдельным категориям иностранных граждан в приобретении права законного проживания.

"Схема" легализации состояла в организации фиктивных браков с гражданками Украины, а также в псевдотрудоустройстве иностранцев на предприятиях.

"Процедура" получения вида на жительство для иностранцев путем заключения фиктивного брака стоила около 2 тыс. долларов США, из них фиктивная жена получала чуть больше 300 долларов США. Остальные средства присваивали организаторы "схемы" незаконной легализации иностранцев.

Следующий способ легализации - получение вида на жительство на основании разрешений об использовании труда иностранцев. Цена такой услуги составляла в среднем 2 тыс. долларов США. Фигуранты создали более 30 юридических лиц для прикрытия указанного механизма незаконной легализации ", - сообщил начальник Департамента миграционной полиции Сергей Пантелеев.

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Предварительно установлено, что за время существования такого "бизнеса" злоумышленники узаконили пребывания в Украине более двух сотен иностранных граждан.

Организовали нелегальный "бизнес" выходец одной из стран Кавказского региона, адвокат и бывший сотрудник Государственной миграционной службы Украины. Они непосредственно руководили действиями своих подчиненных, контролировали финансовые расчеты за предоставление противоправных услуг координировали поиск потенциальных клиентов.

Оперативники миграционной полиции вместе со следователями полиции Киева с привлечением спецназа патрульной полиции провели санкционированные обыски у фигурантов. По их результатам полицейские изъяли около 150 свидетельств о браке между иностранцами и гражданами Украины, более 100 оформленных разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, полученные на основании сфальсифицированных данных, более 100 готовых пакетов документов для подачи в миграционную службу с целью получения удостоверений 40 регистрационных дел и печатей юридических лиц, печати органов ГТСУ по заверение подлинности документов, более 50 видов на жительство, 80 паспортов граждан иностранных государств, доверенности, банковские карточки, компьютерную технику, мобильные терминалы, флэш-накопители.

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Также представители миграционной полиции вместе с ГТСУ начали процесс отмены уже действующих незаконно оформленных документов.

Действия правонарушителей квалифицированы по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи полиции проводят мероприятия по установлению имущества, приобретенного преступным путем, с целью его ареста.









