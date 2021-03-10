Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР. ФОТОрепортаж
Следователи ГБР сообщили о подозрении 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины создал и возглавил преступную группу. В нее входили работники разрешительных систем ГУ Нацполиции в некоторых областях, работники и владельцы магазинов по продаже оружия.
Участники группы за деньги, нарушая закон, осуществляли оформление и выдачу гражданам разрешений на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продолжали сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия.
Стоимость "услуги" за получение одного разрешения составляла 5-10 тысяч гривен, а в течение месяца чиновники оформляли более 200 таких незаконных разрешений.
Сейчас следствием установлено более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств, снаряженных резиновыми или аналогичными снарядами несмертельного действия. Сейчас проводится проверка законности выдачи более 2 тыс. разрешений владельцам оружия.
В ходе расследования одновременно проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников схемы. Изъяты разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к ним без разрешений.
Сообщено о подозрении пяти лицам:
- одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины;
- одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области;
- работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области;
- основателю и директору оружейного магазина в Киевской области.
Действия участников преступной группы квалифицированы по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводили мероприятия по проверке работы подразделений контроля за оборотом оружия. В результате обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Как отмечают правоохранители, это - и охотничье огнестрельное нарезное, и гладкоствольное оружие и так называемые травматы.
1 марта Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
П.С А наградные списки они проверить не хотят ? Там 80% очень интересных персонажей присутствует , которым не награда а срок в нормальной стране светил бы
Директору магазина, сообщать подозрение о незаконной выдаче разрешения?
Звучит как то по дебильному...
сертифікати лікарів дозвільна купляє сотнями, з печатками та підписами, а відстрілюють зброю а не твою фізію, до речі, зброя з магазину вже йде з карткою відстрілу та гільзами для гільзотеки. Яке ж ти сопливе та тупе. А платять, як раз, для того щоб не бігати інстанціями, з висолопленим язиком.
Не розумієш? Зовсім дібіл. Психіатр видає СВІЙ сертифікат, а нарколог СВІЙ.
Практика судів пішла шляхом визнання мусарської цидулки про зброю актом рівня закону.
Совершенно разные ситуации и обстоятельства: "танки в Харькове", "начало война 2014 г." и бандитизм, как таковой.
Без правого государства, свободное обращение оружия - это хаос и беспредел. Я тебе привел конкретный пример. И этот пример не исключение, а массовое явление. А теперь представь оружие в руках любой из сторон этого конфликта.
Яркий закон вони порушували? Мусорський указ 622 не є законом. В Україні взагалі закону про зброю нема.
Дозволи выдает только разрешительная система. Директор скорее всего играл роль прокладки между клиентами и разрешительной системой. Это есть посреднические услуги. В чем именно его преступление? Если выдавались незаконно, то это вопросы к разрешительной. Или директор на принтере цветном печатал?