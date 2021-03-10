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Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины создал и возглавил преступную группу. В нее входили работники разрешительных систем ГУ Нацполиции в некоторых областях, работники и владельцы магазинов по продаже оружия.

Участники группы за деньги, нарушая закон, осуществляли оформление и выдачу гражданам разрешений на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продолжали сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия.

Стоимость "услуги" за получение одного разрешения составляла 5-10 тысяч гривен, а в течение месяца чиновники оформляли более 200 таких незаконных разрешений.

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Сейчас следствием установлено более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств, снаряженных резиновыми или аналогичными снарядами несмертельного действия. Сейчас проводится проверка законности выдачи более 2 тыс. разрешений владельцам оружия.

В ходе расследования одновременно проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников схемы. Изъяты разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к ним без разрешений.

Сообщено о подозрении пяти лицам:

- одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины;
- одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области;
- работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области;
- основателю и директору оружейного магазина в Киевской области.

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Действия участников преступной группы квалифицированы по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводили мероприятия по проверке работы подразделений контроля за оборотом оружия. В результате обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Как отмечают правоохранители, это - и охотничье огнестрельное нарезное, и гладкоствольное оружие и так называемые травматы.

1 марта Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

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Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР 01
Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР 02
Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР 03
Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР 04
Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР 05
Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР 06
Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР 07
Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР 08
Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР 09
Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР 10

Автор: 

Киевская область (4132) оружие (10215) Нацполиция (16459) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+14
До 1917 года ни какие разрешения не были нужны, но тут пришли большевики и отобрали у народа оружие.... Получается большевики с территории Украины не ушли до сих пор.
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10.03.2021 13:24
+9
Уже не примут . Они вероятно примут за основу ментовский вариант закона .А это по факту будет закон о запрещении , как в Китае .Унеможливлюють навіть саму можливість утримання та зберігання .....это и есть их конечная цель . Построение полицейского государства на службе у олигархата .Занавес ((
П.С А наградные списки они проверить не хотят ? Там 80% очень интересных персонажей присутствует , которым не награда а срок в нормальной стране светил бы
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10.03.2021 13:26
+9
Шановні виробники зброї Україні потрібен не закон щоб зброю комусь дозволяли поліцаї з Кагарлика, Врадієвки, Броварів, Княжич або інших місць де торгують рюкзаками, це означає також, що її ту зброю можуть владарі руками поліції забрати як це вже було і в часи голодомору, і в часи колективізації, і в часи окупації більшовиками України . Де гарантія, що якийсь маленький Пол Пот не захоче сформувати з балерин бурякову бригаду колгоспу ім. Клауса Шваба. Або коли прийде окупант з РФ, він відразу ж по базі МВС, вичислить всіх хто має зброю. Тож в США щоб цього не трапилось немає ні якої офіційної зброї, а є товар - зброя, яку можна носити, а за ліцензії і носити приховано, губити, дарувати, продавати тощо і ніякий поліцейський не досіпається до неї, і реєструють ту зброю недержавні організації, а перевіряє її придбання і тільки нової лише ФБР , яке нічого не видає, лише рекомендує неофіційній організації видати дозвіл чи ні. Я думаю що тут в тоталітарній Україні буде як в країнах Югославії коли офіційно зареєструють ваш автомат чи пістолет, їх офіційно через півроку поліцаї відберуть. І дефектацію, ремонт, охолощення там в США робить не поліція, а ліцензовані збройні майстерні за згодою власника і які мають право ставити клейма для переробок. А ті хто проти цього то нагадайте що тут знищено владою 15 мільйонів жителів, одні вимерли інші повтікали від злиднів. А також нагадайте що найбільші збройні злочини це не США де 300млн стволів, а країни де зброя заборонена! Це Норвегія де Брейвік убив 70 дітей, це Південна Корея де поліцейський ходив і вбивав від будинку до будинку 20 людей . Тому директору респект, а хабаду і його мвс - поліцаям і нардепам креатурам від державного зрадинка - національна ганьба !
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10.03.2021 13:34
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Правила форума Совет форумчан
Это херня. Вот примут закон об огнестрельном оружиии - вот это начнутся жныва.
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10.03.2021 13:13 Ответить
Уже не примут.
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10.03.2021 13:22 Ответить
Уже не примут . Они вероятно примут за основу ментовский вариант закона .А это по факту будет закон о запрещении , как в Китае .Унеможливлюють навіть саму можливість утримання та зберігання .....это и есть их конечная цель . Построение полицейского государства на службе у олигархата .Занавес ((
П.С А наградные списки они проверить не хотят ? Там 80% очень интересных персонажей присутствует , которым не награда а срок в нормальной стране светил бы
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10.03.2021 13:26 Ответить
Та да. Закона нет, а незаконные разрешения есть. Как так))))
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10.03.2021 14:36 Ответить
Сколько лет "незаметно" процветал бизнес ?
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10.03.2021 13:20 Ответить
Всегда...
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10.03.2021 13:22 Ответить
До 1917 года ни какие разрешения не были нужны, но тут пришли большевики и отобрали у народа оружие.... Получается большевики с территории Украины не ушли до сих пор.
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10.03.2021 13:24 Ответить
"Получается большевики с территории Украины не ушли до сих пор" - Кэп?
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10.03.2021 13:26 Ответить
И закон действовал 1978 года а на его базе был издан в середине 90-х годов знаменитый ведомственный указ , положения которого действуют и по сей день .Так что выходит что действительно не ушли , а просто переобулись и переоделись мир-труд-май........армия -мова -вира ((
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10.03.2021 13:31 Ответить
Далеко не так, по-факту, більшовики заборонили тільки кулимети та короткоствол. До 1973 року гладкоствол та малокаліберні гвинтівки і ********** до них продавалися вільно. З Мосінками було трохи складніше, в різні часи правила продажу мінялися але самий тяжкий випадок це, купівля за посвідченням члена Товариства мисливців та рибалок, яке оформляли за 7 хвилин. Ну, ще ускладнювало покупку наявність товару в господарчих магазинах. Тоді на все був дефіцит.
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10.03.2021 13:49 Ответить
Я застал в хозтоварах только ножи , они там появлялись периодически года до 1984 . После их уже тоже не было .После даже карате и дзюдо стало холодным оружием . Мы сейчас повторяем этот путь .История движется по кругу , но на пути движения иногда встречается полная gопа ....
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10.03.2021 13:59 Ответить
Судя по ассортименту, один из магазинов сети "Ибис".
Директору магазина, сообщать подозрение о незаконной выдаче разрешения?
Звучит как то по дебильному...
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10.03.2021 13:25 Ответить
Так а в чем "незаконность"-то?
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10.03.2021 13:26 Ответить
В отсутствии закона...
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10.03.2021 13:27 Ответить
Ничего скоро примут акуительный закон который проталкивает сейчас высшее руководство полиции по которому все оружие на руках у населения станет незаконным ((
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10.03.2021 13:34 Ответить
Так, в отсутствие закона, оно всё и так не законное
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10.03.2021 13:36 Ответить
Это тот случай когда НЕ будет закона , а то что собираются принять вместо него сделает его таковым . Но у нас нет гражданского общества и это походу прокатит .
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10.03.2021 13:42 Ответить
Гражданское общество как раз есть, но оно не такое большое, как хотелось бы, в сравнении с населением.
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10.03.2021 13:45 Ответить
Нету его . Нет . Сколько там депутатов голосовало неделю назад за принятие закона ? А представители каких фракций голосовали за ? А сколько активных людей пришло под ВР чтоб поддержать законопроект и спросить с депутатов ?
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10.03.2021 13:53 Ответить
У вас нет, а у нас есть.
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10.03.2021 13:53 Ответить
Я вам завидую . А у вас это где ?
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10.03.2021 14:01 Ответить
У нас это тут
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10.03.2021 17:37 Ответить
Зараз якраз все законне якщо не крадене.
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10.03.2021 13:51 Ответить
Не стока законное (закона ж нет), скока с ментовской отмазкой.
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10.03.2021 13:53 Ответить
Взагалі то, принцип що, не заборонено те, дозволено наче ніхто не відміняв. А закона, який регламентує дозволи і заборони наче немає.
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10.03.2021 14:15 Ответить
В этом и интрига ситуации...
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10.03.2021 17:36 Ответить
Не проходили обучение, не проходили медкомиссию, платили бабки и забирали оружие из магазина.
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10.03.2021 13:27 Ответить
Откуда знаешь?
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10.03.2021 13:38 Ответить
Нет сертификатов из нарко и псих диспансеров, нет справок о проведенном обучении по правилам пользования оружием, нет лесхозовских карт дающих право на ношение и использование оружия на охоте, нет страховок, нет рапортов от участкового об оборудованном месте для хранения оружия, нет ничего, а оружие есть...
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10.03.2021 13:44 Ответить
С чего ты взял, что всего этого нет?
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10.03.2021 13:50 Ответить
Открываешь ящичек с личным делом, а там пусто. А ты такой тупой от рождения, или это приобретенное?
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10.03.2021 13:53 Ответить
Дурнику, як раз навпаки, все є. Дозвола, що робили за бабки, чисті настільки, що комар носа не підточить, довідки, акти, рапорти - все на місці.
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10.03.2021 19:17 Ответить
Т.е. кто то из Киева ехал в твой зажопинск и проходил там за тебя медкомиссии в нарко и псих диспанцере, и к участковому за рапортом ходил, может еще и оружие отстреляли? , блин, сильна Украина дебилами. Выше написано, ...с нарушением закона... читать то хоть умеешь?
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10.03.2021 19:49 Ответить
Ой ідіот. Мій зажопинск називається Бровари, медкомісію потрібно проходити в Глевасі, а дозвільний орган знаходиться в Вишневому, відстріл зброї Київ, вул. Володимирівська, віхід навпроти Михайлівського собору. Вище написано для таких дібілів як ти, які зброї не мають і процедур не знають.
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10.03.2021 20:09 Ответить
И ты прошел медкомиссию в Глевахе, сам? Отстрелял оружие сам, заехал к участковому, а потом еще ментам в Вишневому за все это заплатил 10000 грв.? Сиди в своей Глевахе и не отсвечивай.
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11.03.2021 11:15 Ответить
Головне, що ці всі документи є в моїй особові справі. Розумієш, недороблене?
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11.03.2021 12:59 Ответить
Все в оригинале, подписи, печати, и все персонажи подтвердят твое личное присутствие? Гений, а за что ты тогда ментам платил?
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11.03.2021 14:32 Ответить
Ти таки дійсно дібіл. Дозвільна дає запит дільничному, і оскільки вони в одній ситемі...
сертифікати лікарів дозвільна купляє сотнями, з печатками та підписами, а відстрілюють зброю а не твою фізію, до речі, зброя з магазину вже йде з карткою відстрілу та гільзами для гільзотеки. Яке ж ти сопливе та тупе. А платять, як раз, для того щоб не бігати інстанціями, з висолопленим язиком.
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11.03.2021 15:47 Ответить
Шизоид, отстрел оружия на которое продляется разрешения, раз в три года, имеется в виду. И сертификаты в диспанцерах заносятся в журнал, и врач ставит свою подпись, и твоя там быть должна, может еще кровь на анализ за тебя дятла кто то сдает? Сиди в своей Глевахе и не вылазь, я не думаю, что будут всех проверять, менты сами на себя не выйдут, но если бы кто то захотел, то твое разрешение липовое раскусили бы по счету раз.
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11.03.2021 15:55 Ответить
От що мені в вас, дібілах, подобається, так це тупість перемножена на самовпевненість. Чомусь ви думаєте , що розумніші за всих, разом зі своїм IQ < 70. Ти мабудь не розумієш, що потріно пртнести зброю, дозвіл та бабки спеціалісту дозвільної, а відстріл він зробить вже сам. І в якому "журналі" ти розписуєшся за сертифікат? Ти таки недоношене.
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11.03.2021 16:17 Ответить
Даун, разрешительная не покупает мед сертификаты , а если тебе купили то как, перечислением или за налик, так квитанция должна быть, кто плательщик? Сертификат выдает мед комиссия на основании двух других, из псих и нарко диспансеров, лично в руки, под подпись. Но ты видать таки купил, потому как твоя тупость запредельна, и еще и оружие тебе дали? Мрак, не ту страну назвали Гондурасом...
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11.03.2021 18:13 Ответить
Даун як раз ти. Яка, в сраці, медкомісія, коли потрібно два сертифікати (на спеціальних бланках з печатками), один від психіатра, другий від нарколога, при чому, основна функція яких в перевірці данних, чи не являєшся ти їх пацієнтом. На квитанції ти пишеш будь яке їмя, особисто я оплачував десяток квитанцій на різні прізвища. І ніколи в житті ці сертифікати не видавали під розпис. Твоя тупість безмежна. Ти взагалі в Україні живеш?
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11.03.2021 18:30 Ответить
Шиз, ты хоть раз комиссию проходил, анализ крови сдавал, без него нарко сертификат не выдают? Совсем мозги сгнили...
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11.03.2021 18:33 Ответить
Придурок, для сертифіката від нарколога і психіатра комісію проходити не потрібно, психіатр - це один лікар, як і нарколог.
Не розумієш? Зовсім дібіл. Психіатр видає СВІЙ сертифікат, а нарколог СВІЙ.
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11.03.2021 18:40 Ответить
В психдиспансере сначала проверяют по картотеке, а потом приглашают к врачу, тот с тобой разговаривает, задает вопросы, смотрит на тебя, оценивает твою адекватность, потом выписывает сертификат. У нарколога тоже самое, только еще анализ крови берут, а потом собеседование. Ты видно ни разу комиссию не проходило, да и не пройдешь видать, тебе лечиться надо, оружие такому как ты имбецилу можно только через продажных ментов получить.
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11.03.2021 20:31 Ответить
Яке ж ти дурненьке, мабуть маленьке ще, або з похмілля роблене, в будь якому разі, підбери вафлю з під носа і не сунь своє рило туди, де ти мілко пливаєш.
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23.03.2021 21:22 Ответить
Из запоя вафел вышел?
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24.03.2021 10:03 Ответить
Сьогодні в Україні закон взагалі не вимагає якийсьдозвіл на покупку зброї. Якщо вимагає то поправте мене.
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10.03.2021 13:33 Ответить
Ви праві цідулка від МВС це документ для поліції, а не документ щодо громадян. Це будь-який адвокат в суді докаже.
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10.03.2021 13:37 Ответить
Не докаже.
Практика судів пішла шляхом визнання мусарської цидулки про зброю актом рівня закону.
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10.03.2021 16:03 Ответить
Так згідно такої "юридичної! логіки (я маю на увазі цідулку МВС) вас цідулкою від МВС визнають рабом чи кріпаком якогось бариги типу Лозинського, бо немає справки про вакцинацію чи, ще щось подібне. Це просто є правовий абсурд!
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10.03.2021 16:12 Ответить
Шановні виробники зброї Україні потрібен не закон щоб зброю комусь дозволяли поліцаї з Кагарлика, Врадієвки, Броварів, Княжич або інших місць де торгують рюкзаками, це означає також, що її ту зброю можуть владарі руками поліції забрати як це вже було і в часи голодомору, і в часи колективізації, і в часи окупації більшовиками України . Де гарантія, що якийсь маленький Пол Пот не захоче сформувати з балерин бурякову бригаду колгоспу ім. Клауса Шваба. Або коли прийде окупант з РФ, він відразу ж по базі МВС, вичислить всіх хто має зброю. Тож в США щоб цього не трапилось немає ні якої офіційної зброї, а є товар - зброя, яку можна носити, а за ліцензії і носити приховано, губити, дарувати, продавати тощо і ніякий поліцейський не досіпається до неї, і реєструють ту зброю недержавні організації, а перевіряє її придбання і тільки нової лише ФБР , яке нічого не видає, лише рекомендує неофіційній організації видати дозвіл чи ні. Я думаю що тут в тоталітарній Україні буде як в країнах Югославії коли офіційно зареєструють ваш автомат чи пістолет, їх офіційно через півроку поліцаї відберуть. І дефектацію, ремонт, охолощення там в США робить не поліція, а ліцензовані збройні майстерні за згодою власника і які мають право ставити клейма для переробок. А ті хто проти цього то нагадайте що тут знищено владою 15 мільйонів жителів, одні вимерли інші повтікали від злиднів. А також нагадайте що найбільші збройні злочини це не США де 300млн стволів, а країни де зброя заборонена! Це Норвегія де Брейвік убив 70 дітей, це Південна Корея де поліцейський ходив і вбивав від будинку до будинку 20 людей . Тому директору респект, а хабаду і його мвс - поліцаям і нардепам креатурам від державного зрадинка - національна ганьба !
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10.03.2021 13:34 Ответить
От угрозы построения у нас полицейского государства спасет только немедленная отставка высшего руководства МВД и реформы в полиции по примеру стран Восточной Европы .Только кто ж их проводить будет ? Барыги будкостроители или квартальные клоуны ? Им все подходит , они будут только закручивать гайки и ужесточать систему
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10.03.2021 13:50 Ответить
Ні ви також не зрозуміли. Нам, де йде війна з РФ, ніяких прикладів засранців - держав Східнолї Європы не потрібно, нам потрібно збройне законодавство США - на вибір: шатів Джорджії, Техасу чи Північної Кароліни, Канзасу чи штату Мен. Нехай хабад засуне в дупу ті законопроекти; 4335 чи 4335-1.
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10.03.2021 13:59 Ответить
Ну так вместо них вам собираются подсунуть такой бонабако шмурдяк что ведомственный указ времен раннего кучмизма покажется вам образцом либерализма . А кто будет вам принимать такое законодательство как в США ? Ваши аргументы вряд ли тронут тех кто сидит сегодня в ВР и принимает законы . А как они там оказались и кто за них голосовал ? Теперь маем шо маемо .
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10.03.2021 14:08 Ответить
Бред полного дилетанта. Для начала в США в каждом штате свои правила по оружию. Вплоть до отпечатков пальцев. Все № проданного оружия продавцы передают в ATF и т.д. и т.п. И прежде чем писать всякую херню про Бревика, Норвегию и США, изучи вопрос массовых убийств в США. Норвегия это детский сад по сравнению с США и Бревик - это исключение, а не правило.
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10.03.2021 13:55 Ответить
Ну, в США випадки масових вбивств з вогнепальної зброї не такі вже й часті. Кількість вбивств на 100 тисяч населення не перевищує таку в Україні. І в основному такі випадки мають місце в "ганс фри зон" де зброя заборонена всім чесним громадянам. Показово що, після розстрілу в Джорджії губернатор не закрутив гайки, а навпаки відмінив старі обмеження, а вчителів і викладачів попросив отримати дозволи на носіння в "ганс фри зон" у місцевих шерифів.
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10.03.2021 14:01 Ответить
Это у вас полный бред ботоспермы от хабада. Как раз я и изучил законодательство США, поэтому и привожу конкретные штаты с их оружейной свободой. И вы врете всем о убийствах в США, вот пожалуйста назовитека место и дату когда убито в США более 70 детей? Или где полицейский ходил и рассреливал граждан как в Южной Корее или в Австраллии, или в КНР с ножом. Там действительно убивают в год 11 000 граждан от огнестрелов и 40 000 в автокатастрофах, и в основном это жертвы это перестрелки банда на банду, но ведь там и 300 млн стволов. И там не уничтожено 15 млн граждан, в смысле смертей и изгнанием нищетой за рубеж. Так , что вы не занимайтесь туполобой демагогией и не лебезите перед бандитами!
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10.03.2021 14:26 Ответить
Не надо мне втирать. У меня близкий родственник 20 лет живет в США. Работает, кстати, юристом. Причем тут более или менее 70-и. Речь о системности массовых убийств. Причем тут "кто ходил и расстреливал". Вопрос как часто такое случается. Проблема в системности, а не в единичных случаях. Так "демагогией" тут занимаетесь вы. И при чем тут ваш выссер про "лебезите перед бандитами"? Для вас бандиты это кто?
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10.03.2021 15:02 Ответить
Ви так і не відповили на питання.
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10.03.2021 16:03 Ответить
На какой именно вопрос?
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10.03.2021 16:19 Ответить
Ответ на вопрос, где и когда в США было убито 70 детей как это сделал Брейвик в Норвегии, или когда это в США ходил полицейский и убивал свободно людей в их домах? Как это было в Австралии, когда там запретили оружие и Бре́нтон Ха́ррисон Та́ррант убил 51 и ранил 40, или как это сделал подросток в Крыму в школе при оккупантах из РФ при полном запрете оружия?
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10.03.2021 16:31 Ответить
В США такого случая не было. Был другие. Не менее ужасные. И случаев этих было намного больше чем в Норвегии.
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10.03.2021 16:44 Ответить
Вы разберитесь кто и где стрелял, в США это разборки и 90 процентов это банда на банду делят территории, а стрелки одиночки, почему то устраиваю стрельбу в местах где оружие запрещено к ношению. Террорист найдет чем провести теракт, а вот оружие спасет тысячи жизней, или вы думаете к вам на дачу мгновенно прилетит супермен полицейский? Полицейский действительно приедет через 6 - 12 часов ,чтобы очертить и сфотографировать труп, написать самоубийство и быстро закрыть дело, или выбить зубы бомжу как в Кагарлыке и на него повесить все грехи. У нас в Украине не раскрывают каждое второе убийство. Так что у граждан при ооружии есть шанс дать отпор бандитам, а не быть на полу моделью для полицейского художника рисования мелом по контуру трупа.
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10.03.2021 17:39 Ответить
"Так что у граждан при оружии есть шанс дать отпор бандитам ... " Именно эта фраза и показывает ваше полное дилетанство в этом вопросе. По нашим украинским законам, такого шанса нет! И проект закона об оружии, этого не изменит. Т.к. в прогнившем насквозь от коррупции государстве, есть шанс оказаться в тюрьме если выстрелить в преступника. Это без учета того, что "почему-то" оружие в нашей стране стоит в 2-3 раза дороже чем в США или в той же Турции. "Отпор" смогут давать только обеспеченные?
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11.03.2021 09:51 Ответить
Це у вас дилетантство, навіть тюрьма більш легкий вибір, між тим чи лежати в гробу від кулі бандитів, чи застрелити грабіжників, який так и не знайдуть, а спишут як вбивство генерала Кравченко, Кирпи, Семенюк-Самсоненко тощо. Їм як в Кагарлику, Врадієвці, Княжичах, Броварах глибоко начхати на розкриття злочинів, а тим більше думати за захист сіромах на далеких хуторах. Якщо держава буде проводити політику захисту бандитів від громадян, то громадяни будуть трупи десь за хуторами заривати в землю чи спалювати. Держава існує доти доки вона враховує інтереси всіх - і оліграхів, і бомжів, і інших громадян. Це все чітко і ясно є в Конституції. Не може якась цідулка МВС регулювати обіг зброї в країні.
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11.03.2021 10:05 Ответить
К чему эти лозунги? Мы же не на митинге. Я понимаю "как должно быть". А вы понимаете "как есть"? Вы в Украине живете?
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11.03.2021 10:13 Ответить
А до того це пишу, що в нас в Україні тут живе 24 відсотки патологічних ідіотів. Тому і приходлиться їм роз'яснювати, що боятись зброї в країні де владарі їх жадобою до пожади знищили еміграцією від злиднів і смертністю - 15 млн громадян, це кретинизм. Що ці два закони, це повний ідіотизм в дусі тоталітарних режимів КНДР чи пізнього СССР, що зброя є товар, а не щось таке як добрий шмат урану 235, що у нас війна і правителі повинні думати і думати як озброїни, і армію, і народ, а не показувати голу дупу окупантам а дулю громадянам та кульки запускати.
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11.03.2021 10:24 Ответить
Согласен что оружие - это товар. Но товар особый, требующий особых правил. Иначе и наркотики можно товаром назвать. Но это далеко не главное. Главное - это его использование. И вот к этому наша страна не готова от слова "совсем". Расскажу случай из жизни, чтобы было понятно о чем я. Мой знакомый - спортсмен (МС по боксу) купил квартиру в новом доме. Сосед сверху был очень шумный. И вот во время очередной вечерины соседа (музыка, танцы) у знакомого лопнуло терпение и он попросил их не шуметь. (время было около 12 ночи). Те поддатые, слово заслово, хозяин квартиры вытащил биту и кинулся на знакомого. Хук справа и у хозяина сломана челюсть в 3-х местах. Оказалось что хозяин - сын полковника МВД из обл.управления полиции. Результат: знакомый уехал на 3 года на зону. Вот тебе и все украинское правосудие. А ты говоришь оружие. Очистить надо все от коррупциии, а потом заниматься свободным обращением оружия.
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11.03.2021 11:16 Ответить
Наркотики тоже товар как сыръе для фармацевтической промышленности. Но есть нюанс, если бы мы жили в мирной и правовой стране, то может быть этот закон от ВР и был бы достаточным. Но во первых у нас война, значит гражданам надо предоставить оружие, мало того оружие у них должно быть в первые минуты начала агрессии. В Харькове танки РФ будут уже через час. Они захватят все от воинских частей до баз. Как мы знаем из истории 2014 года первые кто перешел на сторону врага это милиция и СБУ, мы знаем что оккупация привела к 1,5 млн беженцев, это тех кто оставил все врагу квартиры и прочее. И сопротивление врагу организовали именно добровольцы в частности и со своими стволами. Кроме того, война убивает экономику, а значит растет бандитизм и растет бедность. Бандиты не нападают на президента, народных упакованных депутатов, они ищут богатые дома, где проживают пенсионеры, инвалиды, одинокие люди, или дома в глубинке, или на дальних хуторах. Вооруженные нападения наркотик, пардон, не остановит, а вот хороший Глок, карабин, револьвер Наган это с удовольствием сделают. А также, как я уже говорил, у нас уничтожено эмиграцией и смертностью 15 млн человек и боятся даже АК с магазином это кретинизм. Необходимо отбросить мышление еще времен СССР, а думать независимо и предложить такое законодательство, которое первое не даст оккупанту напасть без последствий, второе - сохранит жизнь и собственность граждан, третье будет не противоречить Конституции, четвертое оно будет способствовать распространению оружейной культуры а для всего этого и нужна оружейная свобода, без нее мы будем вечные рабы на побегушках у тех кто захватит власть.
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11.03.2021 11:37 Ответить
Смешались в кучу кони, люди ...
Совершенно разные ситуации и обстоятельства: "танки в Харькове", "начало война 2014 г." и бандитизм, как таковой.
Без правого государства, свободное обращение оружия - это хаос и беспредел. Я тебе привел конкретный пример. И этот пример не исключение, а массовое явление. А теперь представь оружие в руках любой из сторон этого конфликта.
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11.03.2021 13:13 Ответить
Уточнюю що, у випадку втрати зброї в США потрібно подати заяву до поліції. Б, може виникнути ситуація, коли нею скоять злочин і тд. Не рідкі випадки, коли поліція приносила власнику втрачену зброю і повертала під підписку.
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10.03.2021 13:55 Ответить
Нічого подібного в США, я маю на увазі штат Джорджія ( тому, що США це союз держав, і там є нюанси) так от в шаті Джорджія, ніхто нікому не пише ніякі заяви, лише коли ї злочин і там буде фігурувати ствол які колись ви купили і подарували, згубили, продали (в межах вашого штату) а з дилером за межі штату, то вас має право поліція запитати кому ви продали зброою, і ви не зобо'язані на це питання відповідати офіційно, просто як законопослушний громадянин за звичай всі відповідають кому і коли продавали зброю і все! Законом штату ви не зобов'язані щось там поліції доповідати чи писати, (як в тоталітарних країнах типу України ), коли подарували, згубили, чи продали зброю з рук в руки.
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10.03.2021 14:11 Ответить
Сейчас в Украине оружия нет только у ленивого
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10.03.2021 13:55 Ответить
Я теж до нестями кохаю уті сіреньки папірці.
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10.03.2021 13:55 Ответить
Аваков - так тот вообще барыга на оружии, раздаёт зброю и дозволы кому попало, даже психам со справкой типа Кивы
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10.03.2021 14:17 Ответить
оце так інструкція по привентивній діяльності у них була!
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10.03.2021 14:30 Ответить
Участники группы за деньги, нарушая закон,Источник: https://censor.net/ru/p3252369

Яркий закон вони порушували? Мусорський указ 622 не є законом. В Україні взагалі закону про зброю нема.
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10.03.2021 15:07 Ответить
Закона нет- срок есть. Ну если вы не депутат.
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10.03.2021 17:22 Ответить
Говорят на базарах, что прошла команда по секретной связи, что вооружайся кто как может, а то на всех не хватит. Вот они и банкуют.
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10.03.2021 16:29 Ответить
Погань мусорская. Зато тому кто судимость получил когда рыло набил ***** который травил собаку на его мать, оружие уже никогда для защиты семьи не дадут. Страна -шапито.
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10.03.2021 17:21 Ответить
интересное выражение, конфискация имущества. звучит и пишеться каждый день. вот только нет данных, сколько же наконфисковивали доблестные силовики за последние, хотя бы 8- 10 лет? а наверное нихрена... кроме чего то ненужного ни хозяевам ни силовикам ни государству. ни разу не слишал о бизнесе квартирах виллах, усадьбах яхтах самолетах и т.д.
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10.03.2021 17:45 Ответить
Вообще то странное обвинение директора магазина.
Дозволи выдает только разрешительная система. Директор скорее всего играл роль прокладки между клиентами и разрешительной системой. Это есть посреднические услуги. В чем именно его преступление? Если выдавались незаконно, то это вопросы к разрешительной. Или директор на принтере цветном печатал?
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10.03.2021 21:14 Ответить
Украина граничит с маленькой республикой Молодва, так в той самой Молдове люди имеют право на приобретение , хранение нарезного оружия, и все потому, что молдованам повезло и они не имеют никакого отношения к "славянам"-раса неполноценная -кто то когда-то сказал...Сегодняшние барыги у власти в Украине самые коррумпированные в Европе, потому не удивительно, что страх перед расплатой , страх получить пулю за содеянное заставляет их запретить свободное приобретение оружия , законопослушным гражданам ...Раб тем и отличается от свободного человека, что не имеет право на ношение оружия...
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11.03.2021 09:36 Ответить
 
 