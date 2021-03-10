Корабли НАТО впервые в этом году зашли в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Вторая противоминная группа НАТО SNMCMG2 зашла сегодня утром в одесский порт.

Швартоваться у причалов морского вокзала корабли начали примерно в 11:00, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Это первый заход НАТОвских кораблей в Одессу в 2021 году. Флагман SNMCMG2 — турецкий учебный корабль, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в в составе группы турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда – капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

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Сегодня запланирована протокольная встреча командного состава группы с командованием ВМСУ.





Напомним, SNMCMG2 вошла в Черное море 25 февраля.

В этом году до противоминной группы в Черное море заходили американские эсминцы типа "Арли Берк" — DDG75 Donald Cook, DDG78 Porter и военный танкер Laramie. Проведя учения по дозаправке топливом на ходу и патрулирование, эсминцы в середине февраля покинули Черное море.