Корабли НАТО впервые в этом году зашли в порт Одессы. ФОТОрепортаж
Вторая противоминная группа НАТО SNMCMG2 зашла сегодня утром в одесский порт.
Швартоваться у причалов морского вокзала корабли начали примерно в 11:00, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Это первый заход НАТОвских кораблей в Одессу в 2021 году. Флагман SNMCMG2 — турецкий учебный корабль, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в в составе группы турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда – капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.
Сегодня запланирована протокольная встреча командного состава группы с командованием ВМСУ.
Напомним, SNMCMG2 вошла в Черное море 25 февраля.
В этом году до противоминной группы в Черное море заходили американские эсминцы типа "Арли Берк" — DDG75 Donald Cook, DDG78 Porter и военный танкер Laramie. Проведя учения по дозаправке топливом на ходу и патрулирование, эсминцы в середине февраля покинули Черное море.
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мда...смешно...
и кто бездарный союзник?
"Ето какаето руссофобия! НАТОвские оккупанти топчут землю братской Украини!!" !!!!)))
фсе исчо "хуже" - "НАТОвские оккупанти топчут землю" новороссии!!!
"В Турции ранее уже неоднократно высказывали недовольство некоторыми положениями конвенции Монтрё. После завершения строительства канала Турция может вообще упразднить эту конвенцию и предложить новый международный правовой статус строящегося канала. Так, премьер-министр Турции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8 Бинали Йылдырым 16 января 2018 года заявил журналистам, что «Канал Стамбул - искусственный канал, который не имеет ничего общего с настоящей Конвенцией»"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2045,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Стамбул_(канал)#:~:text=Согласно%20проекту%2C%20канал%20протяженностью%2045,полностью%20за%20счёт%20внутренних%20источников.
эрэфийцы уже начали испражняться кирпичами: "По мнению российского востоковеда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Сатановского в случае такого сценария развития событий «будет похоронена конвенция Монтрё, и статус проливов вернётся к состоянию на 1913 год, а транзит будет зависеть от настроения Анкары»"
А раз так, то тепер ніщо не заважає нам дієво співпрацювати зі стратегічними ворогами мілітаристської фашистської Росії, тобто с США, НАТО, Європою, Канадою, Японией та ін ....
Украина собирается построить вблизи Очакова и в Бердянске две современные военно-морские базы в том числе для военных кораблей наших будущих союзников в НАТО))))
А кроме этого в Конституции Украины будут внесены изменения, что позволит размещать базы НАТО на территории нашей страны)
Как вам такое кацапы?
2. Изменения в Конституцию Украины можно внести только через референдум.
3. А откуда уверенность что НАТО хочет размещаться на территории Украины? Они делают все чтобы не ссориться с Рашкой, а вы все мечтаете что они за вас воевать начнут...