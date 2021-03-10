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Корабли НАТО впервые в этом году зашли в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Корабли НАТО впервые в этом году зашли в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Вторая противоминная группа НАТО SNMCMG2 зашла сегодня утром в одесский порт.

Швартоваться у причалов морского вокзала корабли начали примерно в 11:00, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Это первый заход НАТОвских кораблей в Одессу в 2021 году. Флагман SNMCMG2 — турецкий учебный корабль, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в в составе группы турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда – капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

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Сегодня запланирована протокольная встреча командного состава группы с командованием ВМСУ.

Корабли НАТО впервые в этом году зашли в порт Одессы 01
Корабли НАТО впервые в этом году зашли в порт Одессы 02

Напомним, SNMCMG2 вошла в Черное море 25 февраля.

В этом году до противоминной группы в Черное море заходили американские эсминцы типа "Арли Берк" — DDG75 Donald Cook, DDG78 Porter и военный танкер Laramie. Проведя учения по дозаправке топливом на ходу и патрулирование, эсминцы в середине февраля покинули Черное море.

Автор: 

корабль (2041) НАТО (9980) Одесса (7880)


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Топ комментарии
+19
Не, это наши партнеры и будущие союзники, с которыми мы разорвем ватное негосударство кацапстан на куски.
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10.03.2021 14:23
+17
они там под таджиками и узбеками живут, пока кацапы на бутылке сидят
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10.03.2021 14:29
+14
НАТО Дави совок!
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10.03.2021 14:18
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Одеситы наверняка припомнять десанты НАТО...а тут какие-то прогулочные катера...
мда...смешно...
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10.03.2021 14:18 Ответить
і не виходьте, будь, ласка) я вже давно відкрито мрію про зовнішнє управління!
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10.03.2021 14:41 Ответить
турки шлются в Одессу как к себе домой - экипаж будет искать ,каждый свою Роксолану))
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10.03.2021 14:18 Ответить
так вот зачем сопля закрыл стерненку! Чтоб не кидался на солдат НАТО!
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10.03.2021 14:22 Ответить
не Роксолану, а Наташааа.
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10.03.2021 14:25 Ответить
Наташки в Сизрани живут !!)))
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10.03.2021 14:26 Ответить
они там под таджиками и узбеками живут, пока кацапы на бутылке сидят
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10.03.2021 14:29 Ответить
"Ну и как живут? Хорошо,живут! "" !!!)))
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10.03.2021 14:35 Ответить
турками кто то должен ведь управлять - ты шо историю не учил))
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10.03.2021 14:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/173231 Турки бездарные союзники немцев в 1-й мировой а румыны во второй мировой войнах. От них только проблемы. Два немецких крейсера Гебен и Бреслау в составе ВМС Турции в 1 мир войну на Черном море сделали больше чем весь турецкий флот.
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10.03.2021 14:52 Ответить
ну во ,опять, когда ими управляла Роксалана - они захватили пол Европы - и не спорь - ты шо кино не смотрел, я уже за читать молчу)) а как они русне сейчас насыпают в Ливии, любо дорого смотреть))
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10.03.2021 15:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/173231 последнее что турки смогли это именно при Сулеймане Великолепном в начале-середине 16 века. И потом все войны творилась у них фигня из-за пережитка в виде янычарского войска. Хоть какие у них помощники-военные советники были - англичане, французы, немцы. А сейчас да насыпают. Эрдоган спит и видит себя современным Сулейманом. Высокие технологии решают. У меня советское детство и помню мультик про Левшу который в горячке просил чтоб царю передали что за границей ружья толченым кирпичом не чистят. А у нас в Украине все так же по старинке... Покрасим и переберем старые танчики штук 10 в год и мы всех победим на одном патрийотизьме.
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10.03.2021 18:10 Ответить
только чото из первой мировой сепаратно вышла раиська,а не турки .
и кто бездарный союзник?
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10.03.2021 15:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/40719 из 1 мир войны вышла разваленная немецким шпионом Ульяновым рос империя в марте 18 года, а Османская империя вышла аж на пол года позже в октябре 18-го. Обобранная, потерявшая громадный процент территорий. Сильно они напомогали немцам ?
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10.03.2021 18:31 Ответить
я про то,шо "...не проще ль на себя,кума оборотиться"
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10.03.2021 18:46 Ответить
бездарные союзники?Азербайджан так не считает
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10.03.2021 16:06 Ответить
Ну в кацапии на ЧМ по футболу ваши Наташи всем кому могли отдались)))
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10.03.2021 17:21 Ответить
НАТО Дави совок!
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10.03.2021 14:18 Ответить
Пендоси...
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10.03.2021 14:20 Ответить
Не, это наши партнеры и будущие союзники, с которыми мы разорвем ватное негосударство кацапстан на куски.
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10.03.2021 14:23 Ответить
чо их рвать...они сами развалятся...а в истории своей новой таки да,напишут,шо их разорвали хохлы и турки с румынами за печеньки госдепа .
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10.03.2021 15:29 Ответить
Це турки , испанцы и румыны входящие в состав НАТО ,
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10.03.2021 14:25 Ответить
1 орудие на 4 плавсредства ? Плавающие оседлые цыгане (румыны) и турки. А пафоса будто авианосная группа США зашла в порт.
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10.03.2021 14:24 Ответить
может в будку? кацапенок? они приехали на твоих жаренных собратьев посмотреть с экскурсией
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10.03.2021 14:27 Ответить
А здесь орудия тваво кузи? Там же где и пара летающих корыт?
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10.03.2021 14:39 Ответить
Але ж пукани вони кацапні підірвали добре))) он ти ледь на місяць не улетів)
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10.03.2021 15:14 Ответить
С чего вдруг румыны - цыгане? то что там много цыган, не делает румын цыганами
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10.03.2021 18:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/435467 потому что самый крупный процент ром (если смотреть население европейских стран) проживает в Румынии
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10.03.2021 18:36 Ответить
я это выше написал, да там много цыган, но румыны от этого цыганами не становятся
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10.03.2021 18:58 Ответить
"Ето какаето руссофобия! НАТОвские оккупанти топчут землю братской Украини!!" !!!!)))
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10.03.2021 14:24 Ответить
а я про шо)))
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10.03.2021 14:31 Ответить
Ти видишь что витворяют проклятие империалисти !!!)))
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10.03.2021 14:36 Ответить
и не говори))
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10.03.2021 14:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/470343
"Ето какаето руссофобия! НАТОвские оккупанти топчут землю братской Украини!!" !!!!)))
фсе исчо "хуже" - "НАТОвские оккупанти топчут землю" новороссии!!!
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10.03.2021 15:59 Ответить
Зе продолжает 'сдавать Украину путлеру'
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10.03.2021 14:27 Ответить
Татьяна здраствуйте, но это вы как то - изыскано пошутили (а можно попроще для - индейца
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10.03.2021 14:33 Ответить
Танюша , головне "Лишьби не Порошенко!" , а там і за ОПЗЖ проголосуєм !!)))
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10.03.2021 14:33 Ответить
А як наявність корабля в Одесі впливає на відведення військ на Донбасі? Може я щось не розумію?
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10.03.2021 15:07 Ответить
Нужно базу им позволить организовать. Нельзя повторять ошибок с Крымом. И кацапы увидят свою тупость. Хотели ,чтобы НАТО не было на Черном море - а оно вот.Выкусите.
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10.03.2021 14:33 Ответить
под николаевом,в тылу крыма
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10.03.2021 15:31 Ответить
Це ж фотошоп! Вони не димлять, як справжні боєві лохані лаптєстану.
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10.03.2021 14:38 Ответить
Кораблі НАТО вперше цього року зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 4130
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10.03.2021 14:43 Ответить
слиплась маха
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10.03.2021 15:07 Ответить
У одеситів почалися жнива.
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10.03.2021 14:50 Ответить
у одесситок.
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10.03.2021 16:13 Ответить
Це все лише завдяки Зеленському. Без нього кораблі НАТО ніколи б не зайшли в Одесу.
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10.03.2021 15:06 Ответить
Охотно ВЕРЮ
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10.03.2021 15:10 Ответить
Чего ты куришь или пьешь - даже не знаю ?
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10.03.2021 15:17 Ответить
Зранку каву, з обіду переважно чай. А що, ти проти того, щоб за покликом найвеличнішого правителя Зеленського до нас приходили кораблі НАТО? Може ти прогресивний соціаліст Вітренчихи?))
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10.03.2021 15:19 Ответить
Хотілося б побачити там і авіаносці.
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10.03.2021 15:15 Ответить
Авіаносці не зможуть зайти у Чорне море. За договором вони не мають права цього робити.
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10.03.2021 15:21 Ответить
для цього, турки починають будуватати канал "Стамбул". ввод запланирован на 2023 год.

"В Турции ранее уже неоднократно высказывали недовольство некоторыми положениями конвенции Монтрё. После завершения строительства канала Турция может вообще упразднить эту конвенцию и предложить новый международный правовой статус строящегося канала. Так, премьер-министр Турции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8 Бинали Йылдырым 16 января 2018 года заявил журналистам, что «Канал Стамбул - искусственный канал, который не имеет ничего общего с настоящей Конвенцией»"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2045,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Стамбул_(канал)#:~:text=Согласно%20проекту%2C%20канал%20протяженностью%2045,полностью%20за%20счёт%20внутренних%20источников.

эрэфийцы уже начали испражняться кирпичами: "По мнению российского востоковеда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Сатановского в случае такого сценария развития событий «будет похоронена конвенция Монтрё, и статус проливов вернётся к состоянию на 1913 год, а транзит будет зависеть от настроения Анкары»"
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10.03.2021 16:06 Ответить
Жаль що по договору а не по Будапештському меморандому.
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10.03.2021 17:56 Ответить
Походжуюся з вами, але хоч помріяти можна ж.
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10.03.2021 18:47 Ответить
Достатньо наявності авіаносної групи у Середземному морі. Радіус покриття великий)
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10.03.2021 18:49 Ответить
Відповідь Даміру.
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10.03.2021 18:49 Ответить
а как физически авианосец пройдёт через Босфор?
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10.03.2021 18:19 Ответить
Был бы тогда Зеленский...Стрелков бы не вошел в Донецк.)
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10.03.2021 15:18 Ответить
Україні потрібно обов'язково притом терміново бути у військовому союзі з дружніми США, Європою, НАТО ... Україна! 25 років наївно була нейтральною і бовталася між демократичною вільною Європою і жахливої ​​тоталітарної ворожої нам Росією. І ось настала ситуація коли саме фашистська паРаша (Росія), так саме тільки ця клята фашистська ********* а не НАТО, США, Китай чи Європа ... злочинно тимчасово окупувала Крим і частина Донбасу. Але раніше більшість українців необдуманно наївно, навіть нормально ставилися до Росії, і особливо в НАТО хотіли тільки 20% українців. Але після злочинної окупації Криму фашистської ворожою федерацією паРашей, все різко змінилося тепер переважна більшість Українців негайно прагне в НАТО. Оскільки проклята ворожа паРаша навіть намагається знищити Україну як державу і зробити з неї свою покірну колонію жахливу кацапську личакову піндосію - новросію. Тепер ми повинні визнати для себе раз і назавжди, що ворожа паРаша як була століттями так і є і завжди буде нашим самим лютим кривавим стратегічним ворогом окупантом в світі!
А раз так, то тепер ніщо не заважає нам дієво співпрацювати зі стратегічними ворогами мілітаристської фашистської Росії, тобто с США, НАТО, Європою, Канадою, Японией та ін ....
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10.03.2021 15:21 Ответить
А де эта, господи прости, ватноголовая массовка с плакатиками?
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10.03.2021 15:48 Ответить
В рюмашной.
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10.03.2021 16:02 Ответить
Там де НАТО - там мир. Де параша - кров, війни і несправедливість.
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10.03.2021 15:52 Ответить
в Ираке мир? В Ливии? В Сирии?
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10.03.2021 16:14 Ответить
В Сірії параша, як і в Лівії. Ви що курите? В Іраці різні угрупування від сірійців, іранців, парашії і курдів. Там де парашія - там кров і смерті.
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10.03.2021 16:20 Ответить
параша вошла в сирию и ливию позже наты. В Ирак вообще не входила.
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10.03.2021 16:45 Ответить
Параша зашла туда раньше ещё при совке в 60х, с тех пор там говно, НАТО пытается отчистить эту территорию от параши
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10.03.2021 18:42 Ответить
Подкинем дровишек, пусть сраки ватные полыхают ярко)
Украина собирается построить вблизи Очакова и в Бердянске две современные военно-морские базы в том числе для военных кораблей наших будущих союзников в НАТО))))
А кроме этого в Конституции Украины будут внесены изменения, что позволит размещать базы НАТО на территории нашей страны)
Как вам такое кацапы?
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10.03.2021 16:50 Ответить
1. "Новости" в будушем времени - не новости а лапша на уши.
2. Изменения в Конституцию Украины можно внести только через референдум.
3. А откуда уверенность что НАТО хочет размещаться на территории Украины? Они делают все чтобы не ссориться с Рашкой, а вы все мечтаете что они за вас воевать начнут...
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10.03.2021 16:54 Ответить
 
 