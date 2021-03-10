Столичная прокуратура отреагировала на факты нарушений в Киевском СИЗО. ФОТОрепортаж

Прокуроры столичной прокуратуры провели комплексную проверку в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" относительно соблюдения конституционных прав заключенных и осужденных на надлежащие условия содержания, медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение, а также режимных требований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По результатам проверки, которая длилась в течение февраля-марта 2021, установлены грубые нарушения требований законов Украины "О предварительном заключении", "Основы законодательства Украины о здравоохранении", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", Уголовно исполнительного кодекса Украины, кодекса гражданской защиты Украины и другого законодательства в этой сфере.

Так, несмотря на неоднократное реагирование Киевской городской прокуратуры, администрацией следственного изолятора нарушаются требования законодательства относительно раздельного содержания различной категории заключенных. В учреждении отсутствуют надлежащие материально-бытовые условия для содержания большинства заключенных, имеют место факты переполнения камерных помещений и отсутствия собственных спальных мест у отдельных заключенных.

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Во время проверки почти во всех камерных помещениях обнаружены запрещенные для использования заключенными предметы.

Также констатировано недостаточное количество медицинских препаратов, средств гигиены для реабилитации больных заключенных.

В связи с выявленными нарушениями Киевской городской прокуратурой на адрес руководства Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины и государственного учреждения "Центр охраны здоровья ГУИС Украины" в порядке ст. 26 Закона Украины "О прокуратуре" внесены акты реагирования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском следственном изоляторе живут в антисанитарных условиях, спят на полу или же по очереди, а также некоторых осужденных заставляют бесплатно работать.

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