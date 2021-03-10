Полиция Киевщины разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки. ФОТО

Известно, что злоумышленника зовут Ильгар.

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу города Киева. Одного из злоумышленников задержали. 9 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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"Такое преступление является дерзкими и недопустимыми! Поэтому просьба при наличии любой информации о злоумышленнике прошу сообщить в полицию! Только совместно мы убережем граждан от преступных посягательств, сделаем Киевскую область безопасной!" - отметил глава полиции столичной области Андрей Небытов.

Известно, что злоумышленника зовут Ильгар.





Полиция Киевщины обращается ко всем жителям столичной области!

Если Вы владеете информацией о месте пребывания разыскиваемого, или любыми другими данными, которые помогут выйти на его след, просьба звонить в полицию по спецлинии "102". Анонимность гарантируется.