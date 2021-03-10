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СБУ поймала на взятке чиновника Национальной академии наук. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила во взяточничестве заместителя директора Института электродинамики Национальной академии наук.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Киеве и области, в ходе досудебного расследования установлено, что доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя. За это он обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов столицы.

Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали фигуранта в рабочем кабинете во время получения второй части неправомерной выгоды. Затем коммерсант должен был платить 50 тысяч гривен ежеквартально в течение действия длительного договора аренды, заключенного вопреки требованиям действующего законодательства.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины проводятся обыски по месту работы фигуранта в Шевченковском районе Киева.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Соломенского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.

СБУ поймала на взятке чиновника Национальной академии наук 01
СБУ поймала на взятке чиновника Национальной академии наук 02
СБУ поймала на взятке чиновника Национальной академии наук 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило расследование по делу о взятке нардепу Юрченко и открыло обвиняемым материалы для ознакомления. ВИДЕО

Автор: 

взятка (6158) НАН Украины (198) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+11
Біля входу в Стелленбоський університет (ПАР) висить вивіска з наступним текстом : - "Знищення любої нації нині не вимагає застосування атомних бомб, чи використання ракет великого радіусу дії. Потрібно лише позбавити, чи знизити якість освіти та патріотичного виховання, дозволити обман, підкуп на екзаменах, використовувати ворожих нації викладачів. Тоді пацієнти вмиратимуть від дій таких лікарів, будівлі валитимуться від дій таких проектантів та будівельників. Гроші втрачатимуться від дій таких економістів та бухгалтерів. Справедливість втрачатиметься від дій таких юристів та суддів. Крах освіти та науки- це крах нації!"
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10.03.2021 17:51
+10
Сфотографувати, зафіксувати, суд в 24 години і заборона займати посади всій родині! Не сім'ї!-родині!!! Хай буде проклятий в поколіннях!
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10.03.2021 17:35
+7
И иконы и флаг - а х...ли толку!!!!! Чего не хватало ? Лет под сраку!!!
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10.03.2021 17:35
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Сфотографувати, зафіксувати, суд в 24 години і заборона займати посади всій родині! Не сім'ї!-родині!!! Хай буде проклятий в поколіннях!
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10.03.2021 17:35 Ответить
Біля входу в Стелленбоський університет (ПАР) висить вивіска з наступним текстом : - "Знищення любої нації нині не вимагає застосування атомних бомб, чи використання ракет великого радіусу дії. Потрібно лише позбавити, чи знизити якість освіти та патріотичного виховання, дозволити обман, підкуп на екзаменах, використовувати ворожих нації викладачів. Тоді пацієнти вмиратимуть від дій таких лікарів, будівлі валитимуться від дій таких проектантів та будівельників. Гроші втрачатимуться від дій таких економістів та бухгалтерів. Справедливість втрачатиметься від дій таких юристів та суддів. Крах освіти та науки- це крах нації!"
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10.03.2021 17:51 Ответить
СБУ впіймала на хабарі чиновника Національної академії наук - Цензор.НЕТ 1877
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10.03.2021 18:00 Ответить
Доволі поширений (особливо в англомовному інтернеті) фейковий вислів, який часто приписують Нельсону Манделі, а неіснуючу табличку "вішають" то в Стелленбосі, то в университеті Уганди. Проте вислів настільки сподобався багатьом політикам та й просто інтернет-користувачам, що його просто б треба було створити. Його публікують у себе на сторінках різні поважні персони, https://www.facebook.com/ziyadbaroudofficialpage/posts/10155350138412476 скажімо міністр в Лівані , або https://www.facebook.com/SmartEaglesZambia/posts/2111202209193198?comment_id=2111235542523198&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D міністерство освіти Замбії . Ну і навіть в оригінальному фейку немає нічого про "патріотичне виховання", або "ворожі нації викладачів", це вже фейк фейку від наших дописувачів)

СБУ впіймала на хабарі чиновника Національної академії наук - Цензор.НЕТ 2520
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11.03.2021 03:29 Ответить
И иконы и флаг - а х...ли толку!!!!! Чего не хватало ? Лет под сраку!!!
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10.03.2021 17:35 Ответить
каких лет ?
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10.03.2021 19:48 Ответить
Слова " поймала" нужно рассматривать как не захотел делится. Это уже кредо наших органов. Лично масса примеров.
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10.03.2021 17:39 Ответить
лично берешь взятки и не делишься?
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10.03.2021 18:17 Ответить
Это у тебя от скудности совкового ума! Очнись!
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10.03.2021 18:43 Ответить
Пора бубочке продать все пустуюшие здания в НАН и соблазнов не будет.
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10.03.2021 17:46 Ответить
А что мешает СБУ проверить и остальных взяточников? Практически все киевские НИИ и околонаучные институты сдают аренду по схеме гривна на расчетный счет + гривна в карман директору.
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10.03.2021 17:48 Ответить
Науки нет а чиновники есть.
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10.03.2021 17:53 Ответить
Хорошо шо у нас нет войны с кацапами, и СБУ не нужно заниматься государственной безопасностью, а можно ловить взяточников в академии наук.
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10.03.2021 17:55 Ответить
І війна є , і взяточники є! От тільки питання стоїть: хто з них більша небезпека??? Тому приходиться одночасно боротися як з одним, так і з іншим злом.
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10.03.2021 23:15 Ответить
Сегодня, 10 марта прошло заседание Кабмина Украины, в перечне решений которого значится согласование Владимира Ш... на должности первого заместителя главы Запорожской облгосадминистрации. Известно, что Ш... - бывший работник областной прокуратуры, где руководил отделом, отвечающим за процессуальное руководство досудебными расследованиями. До этого Ш... работал заместителем руководителя Токмакской районной прокуратуры. Супруга Ш... работает в Запорожской местной прокуратуре. В собственности семьи Ш... находиться пять квартир в Запорожье, а также земельный участок в пригороде. /akzent.zp.ua/
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10.03.2021 17:57 Ответить
Пузяка так , що раніш брав дай боже)))
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10.03.2021 18:01 Ответить
Усі ці академії, дослідні інститути тощо отримують фінансування, розпоряджаються майном, землею на власний розсуд і ніхто цього не бачить
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10.03.2021 18:27 Ответить
Хочеться поставити одне запитання цьому вченому пану: що ж тобі, скотиняці, не вистачало???
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10.03.2021 18:47 Ответить
Ікони, дохтур технічних наук... Що він там напроєктував? Жив собі такий раб божий, щира віра допомогла йому захистити дисертацію з електродинаміки святого Максвелла і стати замдиректора, але нечистий поплутав, збив зі шляху істини і от з'явилися перед ним посланці архангела Гавриїла...
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10.03.2021 19:06 Ответить
так а що там ШІСТЬМА МІЛЬЙОНАМИ доларів хабаря від ЗЛОчевського??? СБУ не хоче сказати, що там з ШІСТЬМА МІЛЬЙОНАМИ доларів сталось??
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10.03.2021 22:42 Ответить
Якщо подивитися на сайт інституту https://ied.org.ua/pro-instytut/kerivnycztvo/ то там аж 4 (!) заступники директора і всі вони доктори наук. Але співставивши фото можна здогадатися кого саме з них зловили на хабарі. Ясно, що відкупиться і справу "замнуть". Минулого літа було багато галасу з приводу аналогічного випадку з високим чиновником з МОН. Затримали, відпустили, працює далі...
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10.03.2021 23:15 Ответить
зачем давать взятку национальной академии наук? чтобы что?
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11.03.2021 07:48 Ответить
По всем фронтам обосравшийся младший лейтенант погнал своих архаровцев за хайпом.
Стопудового доктора наук подставили и спровоцировали взять бабки.
Теперь посодют, а ты не воруй.
Хотя, не посадка им нужна, а резонанс.
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11.03.2021 08:47 Ответить
 
 