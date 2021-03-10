Peugeot насмерть сбил мужчину, перебегавшего по нерегулируемому переходу бульвар Вацлава Гавела в Киеве, - полиция. ФОТО

Водитель Peugeot сбил мужчину, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 69-летний потерпевший скончался в карете скорой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы поступило сегодня. На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и врачи.

По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot, 1986 года рождения, совершил наезд на мужчину, который перебегал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Во время госпитализации в медицинское учреждение от полученных травм 69-летний потерпевший скончался.

Следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Микроавтобус слетел в кювет и перевернулся на Харьковщине: один пассажир погиб, восемь человек получили травмы. ФОТОрепортаж



Также читайте: Смертельное ДТП в Польше: генконсул Украины Павлюк рассказал о неприятном разговоре с местными врачами и о состоянии пострадавших