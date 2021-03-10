Peugeot насмерть сбил мужчину, перебегавшего по нерегулируемому переходу бульвар Вацлава Гавела в Киеве, - полиция. ФОТО
Водитель Peugeot сбил мужчину, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 69-летний потерпевший скончался в карете скорой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы поступило сегодня. На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и врачи.
По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot, 1986 года рождения, совершил наезд на мужчину, который перебегал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Во время госпитализации в медицинское учреждение от полученных травм 69-летний потерпевший скончался.
Следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
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Эпитафия на памятнике погибшего на зебре.
(Народный черный юмор о том, что легче предположить, неладное и осмотреться, чем отправиться на корм червям в гордой уверенности в своей юридической правоте).
З.Ы. Пожалуйста, найдите пункт ПДД где сказано, что на нерегулируемом перекрестке пешеход может бегать без оглядки. Зато точно сказано, что пешеход должен убедиться в безопасности перехода, а не прыгать перед колесами движущейся машины - у нее тормозной путь даже с 30 км/ч недостаточен для мгновенной остановки.
(сужу по себе, и по тем, кого знаю)))
Такім має бути заголовок. Редактор, схоже, не розуміється в темі.
А по темі: перехід нерегульований і чого водила-мудила нісся, як скажений?
Але, подивіться на пошкодження капоту - швидкість була не 30, а всі 100км/год. Ну і шлях до зупинки метрів 35 теж про це каже. Біг той нещасний, чи просто йшов - не має значення при такій швидкості. Перед переходом дурне водило неслося, як скажене.
Пешеходам запрещается:а)выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;!!!
Так что не факт, что на переходе дело было.